spt_210501_mlbroundup

AMERICAN

Mariners 7, Angels 4

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg.

Fletcher 2b 4 1 1 0 0 0 .264

Ohtani dh 4 1 1 1 0 0 .283

Trout cf 4 2 2 0 0 1 .425

Rendon 3b 4 0 1 1 0 1 .234

Walsh rf 3 0 1 2 0 1 .329

Upton lf 3 0 0 0 1 0 .231

Pujols 1b 4 0 0 0 0 0 .211

J.Iglesias ss 3 0 0 0 0 0 .269

Suzuki c 3 0 0 0 0 0 .225

Totals 32 4 6 4 1 3

Seattle AB R H BI BB SO Avg.

Haniger rf 4 1 2 1 1 2 .277

France 1b 4 1 0 0 1 1 .289

Seager 3b 3 0 0 0 2 1 .250

Lewis cf 5 0 1 0 0 1 .161

Torrens c 5 0 1 0 0 1 .190

Moore 2b 3 2 2 2 1 0 .132

Haggerty lf 4 1 0 0 0 3 .212

Crawford ss 4 1 2 1 0 1 .250

Murphy dh 3 1 2 2 1 1 .146

Totals 35 7 10 6 6 11

Los Angeles 201 000 001–4 6 2

Seattle 111 101 02x–7 10 0

E–Suzuki (3), J.Iglesias (5). LOB–Los Angeles 3, Seattle 10. 2B–Rendon (1), Trout (8), Crawford (4), Murphy (2). HR–Ohtani (8), Haniger (6), Moore (2), Murphy (2). RBIs–Rendon (6), Walsh 2 (18), Ohtani (19), Haniger (18), Moore 2 (8), Murphy 2 (4), Crawford (7). SB–Haggerty (4). SF–Walsh. RLISP–Los Angeles 1 (Upton); Seattle 4 (Haggerty, France, Torrens).

RMU–Rendon.

Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA

Heaney, L, 1-2 3 1/3 6 4 4 2 5 90 5.25

Guerra 2 2/3 1 1 1 2 4 45 4.24

Slegers 1 1 0 0 0 1 16 3.60

Claudio 0 2 2 1 0 0 6 5.40

Rowen 1 0 0 0 2 1 23 1.08

Seattle IP H R ER BB SO NP ERA

Flexen 4 4 3 3 1 0 87 3.33

Steckenrider, W, 2-1 2 0 0 0 0 3 20 3.86

Sadler, H, 3 1 0 0 0 0 0 7 1.64

Misiewicz, H, 4 1 0 0 0 0 0 12 0.00

Montero 1 2 1 1 0 0 16 4.50

Claudio pitched to 3 batters in the 8th. IRS–Rowen 1-0. T–3:20. A–8,632 (47,929).

Orioles 3, Athletics 2

Baltimore AB R H BI BB SO Avg.

Mullins cf 4 1 1 2 0 2 .337

Hays lf 4 1 1 1 0 1 .234

Mancini dh 4 0 0 0 0 1 .237

Stewart rf 3 0 0 0 1 1 .179

Mountcastle 1b 4 0 2 0 0 0 .198

Ruiz 3b 3 0 1 0 1 0 .154

Valaika 2b 4 0 1 0 0 0 .087

Sisco c 4 1 1 0 0 2 .176

Urías ss 3 0 1 0 0 1 .154

Totals 33 3 8 3 2 8

Oakland AB R H BI BB SO Avg.

Canha lf 4 0 0 0 0 2 .242

Laureano cf 3 0 1 0 1 0 .223

Lowrie dh 4 0 0 0 0 1 .244

Murphy c 4 1 2 1 0 0 .206

1-Machín pr 0 0 0 0 0 0 .071

Chapman 3b 3 0 1 0 1 2 .189

Moreland 1b 4 1 1 1 0 1 .250

Piscotty rf 3 0 0 0 0 2 .211

a-Brown ph 1 0 0 0 0 0 .238

Andrus ss 4 0 0 0 0 1 .151

Kemp 2b 2 0 0 0 1 1 .200

Totals 32 2 5 2 3 10

Baltimore 002 010 000–3 8 0

Oakland 010 000 100–2 5 0

a-flied out for Piscotty in the 9th. 1-ran for Murphy in the 9th. LOB–Baltimore 5, Oakland 6. 2B–Urías (2). HR–Mullins (4), off Fiers; Hays (3), off Fiers; Murphy (4), off Means; Moreland (3), off Means. RBIs–Mullins 2 (9), Hays (7), Murphy (9), Moreland (11). SB–Kemp (3). RLISP–Baltimore 2 (Mancini, Valaika); Oakland 2 (Lowrie, Andrus). RMU–Mullins, Ruiz, Brown. GIDP–Ruiz. DP–Oakland 1 (Andrus, Moreland).

Baltimore IP H R ER BB SO NP ERA

Means, W, 3-0 7 3 2 2 1 9 93 1.70

Fry, H, 4 2/3 0 0 0 1 1 12 0.90

Lakins Sr., H, 2 1/3 0 0 0 1 0 7 0.00

Valdez, S, 6-8 1 2 0 0 0 0 24 1.42

Oakland IP H R ER BB SO NP ERA

Fiers, L, 0-1 6 6 3 3 2 3 83 4.50

Guerra 1 0 0 0 0 2 13 2.70

Romo 1 0 0 0 0 2 9 9.35

Petit 1 2 0 0 0 1 15 1.10

IRS–Lakins Sr. 1-0. PB–Sisco (2). T–2:40. A–5,777 (46,847).

Yankees 10, Tigers 0

Detroit AB R H BI BB SO Avg.

Grossman rf 4 0 1 0 0 1 .212

H.Castro lf-1b 4 0 0 0 0 2 .233

Cabrera dh 2 0 0 0 0 2 .140

a-Reyes ph-dh 2 0 0 0 0 2 .118

Schoop 1b 2 0 1 0 1 1 .198

Jones cf 1 0 0 0 0 1 .118

Candelario 3b 3 0 1 0 0 1 .260

Ramos c 3 0 1 0 0 2 .224

W.Castro 2b 3 0 0 0 0 1 .200

Goodrum ss 3 0 0 0 0 3 .191

Baddoo cf-lf 3 0 0 0 0 2 .222

Totals 30 0 4 0 1 18

New York AB R H BI BB SO Avg.

LeMahieu 1b 4 1 1 0 0 0 .271

Gardner lf 1 0 1 0 0 0 .200

Stanton dh 5 2 3 0 0 0 .269

Judge rf 4 2 2 5 0 0 .272

Ford 1b 1 0 0 0 0 1 .150

Urshela 3b 5 0 2 1 0 2 .273

Torres ss 3 1 1 0 1 0 .234

1-Wade pr-ss 1 0 1 0 0 0 .400

Hicks cf 5 1 2 2 0 0 .155

Frazier lf-rf 4 1 1 1 1 1 .156

Higashioka c 2 0 0 0 2 1 .258

Odor 2b 3 2 1 1 1 0 .192

Totals 38 10 15 10 5 5

Detroit 000 000 000–0 4 0

New York 112 510 00x–10 15 0

a-struck out for Cabrera in the 6th. 1-ran for Torres in the 6th. LOB–Detroit 4, New York 9. 2B–Stanton (3), Hicks (2). HR–Frazier (2); Judge (6); Hicks (4); Judge (7); Odor (4). RBIs–Urshela (16), Frazier (3), Judge 5 (15), Hicks 2 (10), Odor (11). RLISP–Detroit 1 (Ramos); New York 4 (Stanton, Higashioka, Ford). GIDP–H.Castro, Frazier. DP–Detroit 1 (Goodrum, W.Castro, H.Castro); New York 1 (Urshela, Odor, Ford).

Detroit IP H R ER BB SO NP ERA

Skubal, L, 0-4 3 5 4 4 2 1 77 6.14

Farmer 1/3 3 4 4 1 0 29 12.10

Garcia 2/3 1 1 1 2 1 24 5.59

Alexander 3 4 1 1 0 3 50 4.97

Norris 1 2 0 0 0 0 17 6.48

New York IP H R ER BB SO NP ERA

Cole, W, 4-1 6 4 0 0 0 12 87 1.43

Cessa 1 0 0 0 1 2 15 1.42

Peralta 1 0 0 0 0 1 6 0.00

Luetge 1 0 0 0 0 3 16 4.02

T–3:03. A–9,523 (47,309).

Astros 9, Rays 2

Houston AB R H BI BB SO Avg.

Altuve 2b 5 0 0 0 0 1 .273

Brantley lf 5 3 4 1 0 1 .345

McCormick lf 0 0 0 0 0 0 .160

Bregman 3b 5 2 2 2 0 1 .299

Alvarez dh 5 1 2 0 0 1 .315

Correa ss 5 1 4 1 0 1 .303

A.Díaz 1b 5 1 2 4 0 0 .259

Tucker rf 2 0 0 0 3 0 .181

Straw cf 4 0 0 1 0 2 .212

Maldonado c 5 1 1 0 0 2 .102

Totals 41 9 15 9 3 9

Tampa Bay AB R H BI BB SO Avg.

Meadows lf 4 0 1 0 1 1 .218

Margot rf 3 0 1 0 1 0 .247

Lowe 2b 4 0 2 0 0 2 .182

Y.Díaz 1b 4 0 0 0 0 1 .235

Wendle 3b 4 1 1 0 0 1 .313

Zunino c 3 1 0 0 1 3 .216

Kiermaier cf 3 0 0 0 1 2 .208

Tsutsugo dh 3 0 0 0 1 1 .175

Adames ss 4 0 1 2 0 1 .169

Totals 32 2 6 2 5 12

Houston 103 100 103–9 15 0

Tampa Bay 000 000 002–2 6 0

LOB–Houston 9, Tampa Bay 8. 2B–Correa 2 (7), A.Díaz (5), Lowe (4). 3B–Maldonado (1). HR–Bregman (4). RBIs–Correa (13), Bregman 2 (14), A.Díaz 4 (11), Brantley (5), Straw (10), Adames 2 (7). CS–Margot (2). SF–Straw. RLISP–Houston 4 (A.Díaz, Straw 2); Tampa Bay 3 (Lowe, Wendle, Meadows). RMU–A.Díaz, Y.Díaz.

Houston IP H R ER BB SO NP ERA

McCullers Jr., W, 2-1 7 3 0 0 3 9 111 3.38

Emanuel 1 1 0 0 0 2 16 1.86

Scrubb 1 2 2 2 2 1 23 18.00

Tampa Bay IP H R ER BB SO NP ERA

Yarbrough, L, 1-3 6 9 5 5 1 5 103 4.86

Richards 2 3 1 1 1 4 40 4.91

Head 1 3 3 3 1 0 31 6.75

T–3:10. A–6,169 (25,000).

Twins 9, Royals 1

Kansas City AB R H BI BB SO Avg.

Merrifield 2b 4 0 0 0 0 1 .274

C.Santana 1b 3 1 1 1 0 0 .247

a-McBroom ph 1 0 1 0 0 0 .167

Perez c 3 0 1 0 0 2 .268

b-Gallagher ph 1 0 0 0 0 0 .077

Soler rf 3 0 0 0 0 2 .205

c-Alberto ph 1 0 0 0 0 0 .224

O’Hearn dh 3 0 0 0 1 1 .154

Dozier 3b 2 0 0 0 1 1 .134

Benintendi lf 3 0 1 0 0 0 .238

Taylor cf 3 0 0 0 0 0 .260

Lopez ss 2 0 0 0 1 0 .246

Totals 29 1 4 1 3 7

Minnesota AB R H BI BB SO Avg.

Arraez lf 3 1 0 1 1 0 .273

Donaldson 3b 3 0 0 0 2 0 .286

Buxton cf 4 1 1 0 1 1 .426

Cave cf 0 0 0 0 0 0 .182

Cruz dh 2 1 0 1 2 0 .329

Kirilloff 1b 4 2 2 4 1 0 .167

Polanco 2b 4 1 2 0 0 0 .207

Kepler rf 3 1 0 0 1 1 .220

Simmons ss 3 1 1 1 1 1 .267

Rortvedt c 3 1 1 1 1 1 .333

Totals 29 9 7 8 10 4

Kansas City 000 100 000–1 4 0

Minnesota 013 010 04x–9 7 0

a-singled for C.Santana in the 9th. b-grounded out for Perez in the 9th. c-grounded out for Soler in the 9th. LOB–Kansas City 4, Minnesota 8. 2B–Polanco (4), Simmons (4). HR–C.Santana (6); Kirilloff (1); Kirilloff (2). RBIs–C.Santana (20), Arraez (10), Kirilloff 4 (5), Simmons (4), Rortvedt (1), Cruz (19). SB–Buxton (3). CS–Buxton (0), Benintendi (3). SF–Cruz.

RLISP–Kansas City 2 (Merrifield, O’Hearn); Minnesota 3 (Kirilloff 2, Simmons). RMU–Taylor, Gallagher. LIDP–Donaldson. GIDP–Dozier.

DP–Kansas City 1 (C.Santana, Lopez, C.Santana); Minnesota 1 (Simmons, Polanco, Kirilloff).

Kansas City IP H R ER BB SO NP ERA

Singer, L, 1-3 2 2 1 1 3 1 48 3.09

Zuber 1 1 3 3 2 1 28 4.91

E.Santana 4 2 1 1 2 2 60 4.00

Davis 1 2 4 4 3 0 34 8.31

Minnesota IP H R ER BB SO NP ERA

Pineda, W, 2-1 5 3 1 1 2 5 71 2.30

Duffey 1 0 0 0 0 1 14 3.38

Robles 1 0 0 0 1 0 15 4.82

Alcala 2 1 0 0 0 1 21 3.60

HBP–Singer (Arraez). T–3:09. A–9,982 (38,544).

Indians 5, White Sox 3

Cleveland AB R H BI BB SO Avg.

Hernandez 2b 3 1 0 0 1 0 .176

Bauers 1b 0 0 0 0 0 0 .189

Luplow rf 2 1 0 0 2 0 .196

Ramírez 3b 4 2 2 3 0 0 .273

Reyes dh 4 0 0 1 0 1 .279

E.Rosario lf 3 0 1 1 1 0 .225

A.Rosario cf 4 0 1 0 0 1 .179

Pérez c 4 0 0 0 0 2 .143

Chang 1b-2b 4 0 0 0 0 1 .150

Giménez ss 3 1 1 0 0 1 .200

Totals 31 5 5 5 4 6

Chicago AB R H BI BB SO Avg.

Anderson ss 5 1 2 1 0 1 .313

Eaton rf 4 0 0 0 0 3 .233

Moncada 3b 3 0 1 1 1 2 .274

Abreu 1b 4 0 0 0 0 1 .213

Mercedes dh 4 1 1 0 0 1 .415

Grandal c 4 0 1 0 0 3 .127

Robert cf 4 0 2 1 0 1 .311

Vaughn lf 3 0 0 0 0 2 .255

a-García ph 1 0 0 0 0 0 .207

Madrigal 2b 4 1 1 0 0 0 .316

Totals 36 3 8 3 1 14

Cleveland 004 000 010–5 5 1

Chicago 012 000 000–3 8 0

a-pinch hit for Vaughn in the 9th.

E–Ramírez (5). LOB–Cleveland 3, Chicago 7. 2B–Robert (9), Madrigal (4). HR–Ramírez (7), off. RBIs–Ramírez 3 (15), Reyes (18), E.Rosario (14), Robert (8), Anderson (5), Moncada (15). SB–Anderson 2 (5). CS–Anderson (2).

RLISP–Cleveland 0; Chicago 3 (Vaughn, Mercedes, Anderson). RMU–Reyes, Madrigal. GIDP–A.Rosario. DP–Chicago 1 (Anderson, Madrigal, Abreu).

Cleveland IP H R ER BB SO NP ERA

Bieber, W, 3-2 6 7 3 3 1 11 100 2.76

Shaw, H, 3 1 0 0 0 0 1 8 0.90

Karinchak, H, 4 1 0 0 0 0 2 17 0.00

Clase, S, 5-6 1 1 0 0 0 0 13 0.00

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA

Keuchel, L, 1-1 6 4 4 4 4 4 85 4.65

Bummer 1 0 0 0 0 0 12 2.35

Marshall 1 1 1 1 0 0 14 6.75

Foster 1 0 0 0 0 2 12 11.05

T–2:55. A–9,405 (40,615).

Red Sox 6, Rangers 1

Boston AB R H BI BB SO Avg.

Arroyo 2b 4 1 1 0 1 0 .293

Verdugo cf 4 1 0 0 1 1 .300

Martinez dh 4 2 3 4 0 1 .351

Bogaerts ss 4 1 1 1 0 1 .330

Devers 3b 3 1 1 1 1 0 .293

Vázquez c 4 0 0 0 0 0 .238

Dalbec 1b 3 0 0 0 0 0 .214

Renfroe rf 4 0 0 0 0 2 .167

Cordero lf 4 0 0 0 0 1 .176

Totals 34 6 6 6 3 6

Texas AB R H BI BB SO Avg.

Calhoun lf 5 0 1 0 0 0 .293

Solak 2b 4 0 0 0 0 2 .293

Gallo rf 3 0 0 0 1 2 .217

Lowe 1b 4 0 1 0 0 1 .277

García cf 3 1 0 0 0 2 .242

Dahl dh 4 0 1 0 0 1 .193

Kiner-Falefa ss 3 0 1 0 1 1 .252

Holt 3b 3 0 2 1 1 0 .250

Heim c 3 0 0 0 1 1 .100

Totals 32 1 6 1 4 10

Boston 402 000 000–6 6 0

Texas 010 000 000–1 6 1

E–Kiner-Falefa (3). LOB–Boston 5, Texas 9. HR–Martinez 2 (9); Bogaerts (4); Devers (7). RBIs–Martinez 4 (25), Bogaerts (13), Devers (21), Holt (4). SB–Holt (2). RLISP–Boston 2 (Dalbec); Texas 3 (Heim, Calhoun). RMU–Vázquez, Dahl.

DP–Boston 1 (Renfroe, Bogaerts, Renfroe).

Boston IP H R ER BB SO NP ERA

Eovaldi, W, 4-2 6 4 1 1 2 5 91 3.63

Taylor 1 1 0 0 0 1 14 8.68

Hernandez 1 1 0 0 0 3 16 4.00

Brice 1 0 0 0 2 1 19 3.52

Texas IP H R ER BB SO NP ERA

Arihara, L, 2-3 2 2/3 4 6 6 2 1 55 5.76

Yang 4 1/3 1 0 0 1 4 51 2.08

de Geus 2 1 0 0 0 1 21 6.75

IRS–Yang 1-0. HBP–Eovaldi (García), Arihara (Dalbec). J. Reyburn; First, Ron Kulpa; Second, Brian O’Nora; Third, Ryan Wills. T–2:45. A–28,267 (40,300).

National

Cardinals 7, Pirates 3

St. Louis AB R H BI BB SO Avg.

Edman 2b 4 1 1 0 0 1 .274

Carlson rf 5 1 1 0 0 2 .281

Goldschmidt 1b 5 0 0 0 0 3 .214

Arenado 3b 5 0 2 2 0 0 .255

DeJong ss 4 0 0 0 0 1 .165

O’Neill lf 4 2 3 1 0 1 .241

Knizner c 3 1 1 0 1 0 .303

Bader cf 4 0 1 0 0 2 .250

Gant p 1 0 0 0 0 0 .000

b-Carpenter ph 1 1 1 3 0 0 .116

Webb p 0 0 0 0 0 0 —-

Whitley p 0 0 0 0 0 0 —-

Cabrera p 0 0 0 0 0 0 —-

d-Williams ph 0 1 0 0 0 0 .169

Helsley p 0 0 0 0 0 0 —-

Totals 36 7 10 6 1 10

Pittsburgh AB R H BI BB SO Avg.

A.Frazier 2b 4 0 1 0 1 0 .299

González 3b 5 0 0 0 0 0 .228

Reynolds cf 3 1 0 0 1 1 .278

Moran 1b 3 0 0 0 1 0 .276

Stallings c 2 0 0 0 2 1 .238

Polanco rf 4 1 0 0 0 1 .203

Newman ss 4 1 2 1 0 0 .205

Tom lf 1 0 0 0 3 1 .000

Brubaker p 0 0 0 0 0 0 .333

a-Difo ph 1 0 1 0 0 0 .267

Underwood Jr. p 0 0 0 0 0 0 —-

c-T.Frazier ph 0 0 0 0 1 0 .059

Bednar p 0 0 0 0 0 0 —-

Holmes p 0 0 0 0 0 0 —-

e-Evans ph 1 0 0 0 0 1 .232

Totals 28 3 4 1 9 5

St. Louis 101 103 001–7 10 1

Pittsburgh 000 102 000–3 4 1

a-singled for Brubaker in the 5th. b-homered for Gant in the 6th. c-walked for Underwood Jr. in the 6th. d-hit by pitch for Cabrera in the 9th. e-struck out for Holmes in the 9th. E–Knizner (1), A.Frazier (4). LOB–St. Louis 6, Pittsburgh 8. 2B–Carlson (6), Arenado 2 (8). HR–O’Neill (5); Carpenter (3). RBIs–Arenado 2 (15), O’Neill (8), Carpenter 3 (10), Newman (6). SB–O’Neill (2). S–Gant, Brubaker. RLISP–St. Louis 4 (DeJong 2, Edman, Bader); Pittsburgh 4 (Newman, Tom, Reynolds, A.Frazier). Louis 2 for 10; Pittsburgh 1 for 8. RMU–Goldschmidt, Knizner, Carlson, González. GIDP–Carlson, González.

DP–St. Louis 1 (Knizner, Arenado, Knizner); Pittsburgh 1 (A.Frazier, Newman, Moran).

St. Louis IP H R ER BB SO NP ERA

Gant, W, 2-2 5 3 1 1 5 2 99 2.16

Webb 2/3 1 2 2 2 0 27 9.72

Whitley, H, 1 1/3 0 0 0 1 0 8 4.50

Cabrera, H, 4 2 0 0 0 0 2 26 2.92

Helsley 1 0 0 0 1 1 16 4.26

Pittsburgh IP H R ER BB SO NP ERA

Brubaker, L, 2-2 5 7 3 3 0 7 80 2.63

Underwood Jr. 1 2 3 3 1 0 18 3.86

Bednar 2 1 0 0 0 3 20 1.86

Holmes 1 0 1 0 0 0 13 5.02

IRS–Whitley 3-2. HBP–Holmes 2. (Williams, Edman). T–3:19. A–5,953 (38,747).

Reds 8, Cubs 6

Chicago AB R H BI BB SO Avg.

Contreras c 3 0 2 0 0 0 .238

1-Wolters pr-c 1 1 0 0 1 1 .000

Bryant rf 3 2 2 2 2 1 .322

Rizzo 1b 4 0 0 0 1 0 .231

Báez ss 4 0 1 2 0 1 .235

Duffy 3b 4 1 1 0 0 1 .282

Maples p 0 0 0 0 0 0 —-

c-Heyward ph 0 0 0 0 1 0 .203

Marisnick cf 4 0 1 1 1 2 .250

Bote 2b-3b 5 0 2 0 0 0 .179

Hoerner lf 4 0 0 1 0 0 .310

Arrieta p 1 0 0 0 0 0 .000

Ryan p 0 0 0 0 0 0 .000

a-Happ ph 1 0 0 0 0 1 .133

Steele p 0 0 0 0 0 0 —-

b-Sogard ph-2b 1 2 1 0 1 0 .250

Totals 35 6 10 6 7 7

Cincinnati AB R H BI BB SO Avg.

Winker lf 4 0 1 1 0 1 .370

Payton lf 0 0 0 0 0 0 .167

Castellanos rf 4 1 1 1 0 1 .305

Votto 1b 4 1 3 3 0 1 .242

Moustakas 3b 4 0 0 0 0 1 .240

Suárez ss 4 1 1 1 0 2 .130

Naquin cf 3 1 1 0 0 2 .266

De León p 1 0 0 0 0 1 .250

Fulmer p 0 0 0 0 0 0 .000

Sims p 0 0 0 0 0 0 .000

Blandino 2b 0 0 0 0 0 0 .259

Senzel 2b-cf 4 1 1 2 0 0 .254

Barnhart c 3 0 0 0 1 3 .286

Miley p 2 2 1 0 0 0 .182

Farmer 2b 2 1 1 0 0 0 .174

Antone p 0 0 0 0 0 0 .000

Totals 35 8 10 8 1 12

Chicago 110 000 202–6 10 1

Cincinnati 003 401 00x–8 10 0

a-struck out for Ryan in the 5th. b-walked for Steele in the 7th. c-walked for Maples in the 9th.

1-ran for Contreras in the 5th. E–Marisnick (1). LOB–Chicago 10, Cincinnati 4. 2B–Marisnick (3), Contreras (2), Bryant (9), Votto 2 (6). HR–Bryant (7); Votto (5); Suárez (4); Senzel (1). RBIs–Bryant 2 (19), Hoerner (5), Báez 2 (20), Marisnick (10), Castellanos (16), Votto 3 (16), Suárez (9), Senzel 2 (5), Winker (16). SF–Báez.

RLISP–Chicago 6 (Arrieta, Duffy, Báez, Bote); Cincinnati 3 (Moustakas 2). RMU–Hoerner, Rizzo 2.

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA

Arrieta, L, 3-3 3 1/3 7 7 7 1 2 67 4.31

Ryan 2/3 2 0 0 0 1 10 0.00

Steele 2 1 1 0 0 5 31 0.00

Maples 2 0 0 0 0 4 36 1.59

Cincinnati IP H R ER BB SO NP ERA

Miley, W, 3-2 5 5 2 2 2 3 99 2.67

De León 2 3 2 2 1 3 38 7.56

Fulmer 1 2 2 2 1 1 27 4.20

Sims 2/3 0 0 0 3 0 27 5.79

Antone, S, 1-2 1/3 0 0 0 0 0 3 0.64

IRS–Ryan 1-1, Sims 2-2, Antone 3-0.

T–3:21. A–16,090 (42,319).

Nationals 2, Marlins 1

Miami AB R H BI BB SO Avg.

Rojas ss 5 0 1 0 0 0 .247

Aguilar 1b 3 0 1 0 2 0 .296

Cooper rf 5 0 2 1 0 1 .197

García p 0 0 0 0 0 0 —-

Duvall lf-rf 5 0 1 0 0 1 .188

Brinson cf-lf 4 0 1 0 0 0 .161

Berti 3b 3 0 1 0 1 0 .207

León c 3 0 0 0 1 2 .304

Díaz 2b 3 0 0 0 1 0 .000

1-Devers pr-2b 0 1 0 0 0 0 .000

López p 3 0 0 0 0 0 .083

Bass p 0 0 0 0 0 0 —-

Floro p 0 0 0 0 0 0 —-

c-M.Harrison ph-cf 0 0 0 0 0 0 —-

Totals 34 1 7 1 5 4

Washington AB R H BI BB SO Avg.

Turner ss 4 0 0 0 0 1 .302

J.Harrison 2b 3 0 2 0 1 1 .333

Hernandez rf 4 0 3 0 0 0 .400

Castro 3b 4 0 0 0 0 1 .253

Bell 1b 3 1 0 0 1 0 .113

Schwarber lf 4 1 2 2 0 0 .206

Avila c 3 0 0 0 0 0 .125

Robles cf 3 0 2 0 0 1 .227

Lester p 1 0 0 0 0 0 .000

a-Pérez ph 1 0 0 0 0 0 .053

Finnegan p 0 0 0 0 0 0 —-

Clay p 0 0 0 0 0 0 —-

Rainey p 0 0 0 0 0 0 —-

Hudson p 0 0 0 0 0 0 —-

b-Stevenson ph 1 0 0 0 0 0 .238

Hand p 0 0 0 0 0 0 —-

Totals 31 2 9 2 2 4

Miami 000 000 000 1–1 7 0

Washington 000 000 000 2–2 9 0

No outs when winning run scored. a-grounded out for Lester in the 5th. b-grounded out for Hudson in the 8th. c-sacrificed for Floro in the 10th. 1-ran for Díaz in the 10th. E–Turner (2). LOB–Miami 10, Washington 5. 2B–Berti (4), Rojas (6). HR–Schwarber (2). RBIs–Cooper (10), Schwarber 2 (5). SB–Hernandez (1). CS–Robles (2). S–M.Harrison. RLISP–Miami 5 (López, Brinson, Díaz, M.Harrison, Rojas, Duvall 2); Washington 3 (Schwarber, Bell). RMU–Berti. LIDP–Díaz. GIDP–Cooper, Stevenson, Castro, Avila, Hernandez. DP–Miami 4 (López, Rojas, Aguilar; Rojas, Díaz, Aguilar; Aguilar, Rojas, Aguilar; Díaz, Rojas, Aguilar); Washington 2 (Turner, J.Harrison, Bell; Hand, Bell, Turner, J.Harrison, Bell, J.Harrison).

Miami IP H R ER BB SO NP ERA

López 7 6 0 0 2 2 79 2.34

Bass 1 1 0 0 0 0 15 5.59

Floro 1 1 0 0 0 2 13 1.42

García, L, 2-2, BS, 4-5 0 1 2 1 0 0 2 2.19

Washington IP H R ER BB SO NP ERA

Lester 5 5 0 0 2 1 70 0.00

Finnegan 2/3 1 0 0 1 1 24 4.22

Clay 1/3 0 0 0 0 0 2 4.32

Rainey 1 0 0 0 0 0 11 6.48

Hudson 1 0 0 0 0 1 13 2.25

Hand, W, 2-0 2 1 1 0 2 1 19 0.00

IRS–Clay 2-0. IBB–off Lester (Díaz), off Lester (Aguilar), off Hand (Aguilar). T–3:02. A–8,295 (41,339).

Brewers 3, Dodgers 1

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg.

C.Taylor cf 4 0 0 0 0 1 .250

Seager ss 3 0 0 0 0 1 .255

Turner 3b 4 0 0 0 0 3 .330

Muncy 1b 3 0 0 0 1 2 .222

Smith c 3 0 1 0 0 0 .226

Pollock lf 3 1 1 1 0 0 .264

Beaty rf 3 0 0 0 0 0 .211

Treinen p 0 0 0 0 0 0 —-

Lux 2b 3 0 0 0 0 2 .179

Uceta p 1 0 0 0 0 1 .000

Alexander p 0 0 0 0 0 0 —-

White p 1 0 0 0 0 1 .000

González p 0 0 0 0 0 0 —-

Nelson p 0 0 0 0 0 0 .000

Ríos rf 1 0 0 0 0 0 .091

Totals 29 1 2 1 1 11

Milwaukee AB R H BI BB SO Avg.

Wong 2b 4 1 1 0 0 0 .313

Vogelbach 1b 3 0 0 0 1 0 .184

Hader p 0 0 0 0 0 0 —-

Narváez c 3 0 1 0 0 1 .368

1-Maile pr-c 1 0 0 1 0 0 .000

García rf 3 1 1 0 1 1 .195

Shaw 3b 3 0 0 0 0 1 .209

Bradley Jr. cf 2 1 1 2 1 0 .207

L.Urías ss 3 0 1 0 0 1 .206

McKinney lf-1b 3 0 1 0 0 0 .230

Peralta p 2 0 0 0 0 1 .000

Boxberger p 0 0 0 0 0 0 —-

a-Hiura ph 1 0 0 0 0 0 .167

Feyereisen p 0 0 0 0 0 0 —-

T.Taylor lf 0 0 0 0 0 0 .346

Totals 28 3 6 3 3 5

Los Angeles 000 010 000–1 2 0

Milwaukee 020 000 01x–3 6 0

a-grounded out for Boxberger in the 7th.

1-ran for Narváez in the 6th.

LOB–Los Angeles 3, Milwaukee 4. 2B–Wong (4). HR–Pollock (2); Bradley Jr. (2). RBIs–Pollock (7), Bradley Jr. 2 (4), Maile (1). RLISP–Los Angeles 1 (Smith); Milwaukee 2 (Shaw, Hiura). RMU–Vogelbach, Maile. GIDP–Narváez. DP–Los Angeles 1 (Muncy, Seager, Uceta, Turner).

Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA

Uceta, L, 0-1 2 4 2 2 1 2 27 9.00

Alexander 1 0 0 0 0 1 12 2.53

White 2 0 0 0 0 1 19 0.00

González 1 1 0 0 1 0 20 2.25

Nelson 2/3 0 0 0 1 0 15 4.09

Treinen 1 1/3 1 1 1 0 1 14 3.18

Milwaukee IP H R ER BB SO NP ERA

Peralta, W, 3-0 6 1 1 1 1 7 91 2.25

Boxberger, H, 4 1 1 0 0 0 1 14 2.00

Feyereisen, H, 8 1 0 0 0 0 0 12 0.00

Hader, S, 7-7 1 0 0 0 0 3 12 0.93

IRS–Treinen 1-0. HBP–Peralta (Seager).

T–2:44. A–12,044 (41,900).

Phillies 2, Mets 1

New York AB R H BI BB SO Avg.

Nimmo cf 4 0 1 0 1 1 .339

Lindor ss 5 0 0 0 0 1 .189

McNeil 2b 2 0 0 0 1 1 .196

Alonso 1b 4 1 1 0 0 1 .250

Conforto rf 2 0 0 0 2 1 .212

Davis 3b 3 0 2 0 1 0 .395

Smith lf 4 0 1 1 0 1 .206

McCann c 4 0 0 0 0 1 .214

Stroman p 2 0 1 0 0 1 .100

Loup p 0 0 0 0 0 0 —-

a-Villar ph 1 0 0 0 0 1 .229

Familia p 0 0 0 0 0 0 —-

Castro p 0 0 0 0 0 0 —-

c-Pillar ph 1 0 0 0 0 1 .115

Totals 32 1 6 1 5 10

Philadelphia AB R H BI BB SO Avg.

McCutchen lf 4 0 0 0 0 2 .169

Alvarado p 0 0 0 0 0 0 —-

Kingery 2b 0 0 0 0 0 0 .167

Joyce rf-lf 4 0 0 0 0 1 .143

Hoskins 1b 3 0 0 0 1 2 .231

Miller 2b 4 1 1 0 0 3 .324

Coonrod p 0 0 0 0 0 0 —-

Bohm 3b 4 0 0 0 0 2 .207

Maton ss 3 0 0 0 0 0 .333

Knapp c 2 1 1 0 1 1 .200

Herrera cf 2 0 1 0 1 0 .071

Anderson p 2 0 0 0 0 1 .000

Romero p 0 0 0 0 0 0 —-

Kintzler p 0 0 0 0 0 0 —-

b-Quinn ph-rf 0 0 0 0 1 0 .083

Totals 28 2 3 0 4 12

New York 000 001 000–1 6 1

Philadelphia 020 000 00x–2 3 0

a-struck out for Loup in the 7th. b-walked for Kintzler in the 7th. c-struck out for Castro in the 9th. E–Alonso (2). LOB–New York 10, Philadelphia 6. 2B–Stroman (1), Davis (3), Nimmo (5). RBIs–Smith (8). SB–Hoskins (1).

RLISP–New York 6 (McCann 2, Alonso, McNeil, Smith); Philadelphia 4 (McCutchen 2, Bohm).

RMU–Smith, Davis, Alonso. GIDP–McCann, McCutchen. DP–New York 1 (McNeil, Alonso); Philadelphia 1 (Bohm, Miller, Hoskins).

New York IP H R ER BB SO NP ERA

Stroman, L, 3-2 5 3 2 0 1 8 64 1.84

Loup 1 0 0 0 0 2 13 0.00

Familia 1 0 0 0 2 1 27 1.35

Castro 1 0 0 0 1 1 15 2.00

Philadelphia IP H R ER BB SO NP ERA

Anderson, W, 1-3 5 5 1 1 2 6 91 5.40

Romero, H, 1 1 1 0 0 1 0 14 7.11

Kintzler, H, 1 1 0 0 0 0 2 13 5.19

Alvarado, H, 2 1 0 0 0 1 1 19 1.12

Coonrod, S, 1-3 1 0 0 0 1 1 12 1.50

IRS–Romero 1-1. IBB–off Alvarado (Davis). HBP–Alvarado (McNeil). PB–McCann (2). T–3:20. A–10,914 (42,792).

Diamondbacks 7, Rockies 2

Colorado AB R H BI BB SO Avg.

Hampson cf 4 0 0 0 0 1 .247

McMahon 2b 3 0 0 0 1 3 .273

Story ss 3 1 1 0 1 1 .266

Cron 1b 4 0 2 1 0 1 .275

Blackmon rf 4 0 0 0 0 0 .184

Daza lf 4 0 2 0 0 1 .316

Fuentes 3b 4 1 2 0 0 0 .195

Díaz c 4 0 0 0 0 0 .103

Gray p 2 0 0 0 0 2 .231

a-Tapia ph 1 0 1 1 0 0 .279

Kinley p 0 0 0 0 0 0 —-

Sheffield p 0 0 0 0 0 0 —-

c-Adams ph 1 0 0 0 0 0 .000

Totals 34 2 8 2 2 9

Arizona AB R H BI BB SO Avg.

P.Smith cf 4 1 1 0 1 1 .265

VanMeter 2b 5 1 0 0 0 1 .171

Cabrera 1b 2 1 2 2 2 0 .257

Peralta lf 4 1 1 1 0 0 .284

C.Kelly c 4 1 2 0 0 0 .340

Escobar 3b 4 1 2 1 0 0 .253

Ahmed ss 4 0 0 0 0 1 .145

Rojas rf 4 1 1 2 0 1 .200

Bumgarner p 2 0 1 0 0 0 .182

Clarke p 1 0 1 0 0 0 .333

Al.Young p 0 0 0 0 0 0 —-

b-Varsho ph 1 0 0 0 0 1 .333

Peacock p 0 0 0 0 0 0 1.000

Totals 35 7 11 6 3 5

Colorado 100 000 100–2 8 4

Arizona 004 100 02x–7 11 0

a-singled for Gray in the 7th. b-struck out for Al.Young in the 8th. c-flied out for Sheffield in the 9th. E–Story 2 (4), Cron (4), Fuentes (2). LOB–Colorado 7, Arizona 7. 2B–Story (7), Cabrera (6). 3B–P.Smith (2). HR–Rojas (3), off Sheffield. RBIs–Cron (13), Tapia (11), Cabrera 2 (12), Peralta (22), Escobar (16), Rojas 2 (8).

RLISP–Colorado 3 (Gray, Daza, Adams); Arizona 2 (Rojas, VanMeter). RMU–Díaz 3, Blackmon. GIDP–Blackmon, Escobar, Ahmed, C.Kelly. DP–Colorado 3 (Cron, Story, Cron; Story, McMahon, Cron; Fuentes, McMahon, Cron); Arizona 1 (VanMeter, Ahmed, Cabrera).

Colorado IP H R ER BB SO NP ERA

Gray, L, 3-2 6 9 5 4 1 3 83 3.15

Kinley 1 0 0 0 1 0 10 4.50

Sheffield 1 2 2 2 1 2 26 2.35

Arizona IP H R ER BB SO NP ERA

Bumgarner, W, 3-2 5 4 1 1 1 6 81 5.58

Clarke 1 1/3 2 1 1 1 1 17 5.52

Al.Young 1 2/3 1 0 0 0 2 24 2.61

Peacock 1 1 0 0 0 0 11 1.08

IRS–Al.Young 1-1. PB–Díaz (2). T–2:58. A–13,184 (48,686).

interleague

Blue Jays 13, Braves 5

Atlanta AB R H BI BB SO Avg.

Acuña Jr. cf 3 1 1 0 1 0 .341

Freeman 1b 4 0 1 1 0 0 .237

Ozuna lf 4 1 2 2 0 1 .202

Albies 2b 4 1 1 2 0 0 .227

d’Arnaud dh 4 0 2 0 0 0 .215

Swanson ss 4 0 0 0 0 2 .189

Riley 3b 4 0 1 0 0 2 .299

Adrianza rf 4 1 1 0 0 0 .257

A.Jackson c 2 1 0 0 1 2 .048

a-Sandoval ph 1 0 0 0 0 0 .300

Totals 34 5 9 5 2 7

Toronto AB R H BI BB SO Avg.

Springer dh 3 1 1 0 2 2 .143

Bichette ss 5 2 2 2 0 1 .260

Guerrero Jr. 1b 2 1 1 1 3 1 .350

Hernández rf 5 1 2 3 0 1 .235

Grichuk cf 5 1 1 1 0 0 .282

Semien 2b 4 1 0 0 1 0 .211

Gurriel Jr. lf 5 2 3 1 0 0 .224

Espinal 3b 5 1 2 0 0 1 .350

Kirk c 4 3 2 4 1 0 .231

Totals 38 13 14 12 7 6

Atlanta 000 000 230–5 9 2

Toronto 002 233 21x–13 14 0

a-grounded out for A.Jackson in the 9th.

E–A.Jackson (1), Freeman (2). LOB–Atlanta 4, Toronto 9. 2B–d’Arnaud (4), Ozuna (2), Espinal (2). HR–Albies (5); Bichette (7); Kirk (2); Grichuk (5); Kirk (3); Hernández (2); Gurriel Jr. (2). RBIs–Albies 2 (14), Freeman (18), Ozuna 2 (15), Bichette 2 (15), Kirk 4 (8), Grichuk (17), Hernández 3 (5), Guerrero Jr. (20), Gurriel Jr. (7). SB–Springer (1). RLISP–Atlanta 1 (d’Arnaud); Toronto 4 (Hernández 2, Semien, Grichuk).

RMU–Bichette, Espinal, Gurriel Jr.. LIDP–Swanson. GIDP–Freeman. DP–Toronto 2 (Bichette, Semien, Bichette; Bichette, Semien, Guerrero Jr.).

Atlanta IP H R ER BB SO NP ERA

Smyly, L, 0-2 4 7 6 5 4 3 84 8.05

Santana 1 1 1 1 0 1 13 9.00

Webb 1 2 3 3 1 0 15 8.22

Newcomb 2/3 2 2 2 2 1 28 4.50

L.Jackson 1/3 0 0 0 0 0 1 1.00

Matzek 1 2 1 1 0 1 29 4.91

Toronto IP H R ER BB SO NP ERA

Ray, W, 1-1 6 2/3 5 2 2 0 5 95 2.78

Borucki 2/3 2 3 3 2 1 25 4.66

Payamps 2/3 1 0 0 0 0 17 2.38

Romano 1 1 0 0 0 1 18 3.18

IRS–Santana 1-1, L.Jackson 2-0, Borucki 1-0, Payamps 3-2. PB–A.Jackson (1). T–3:17. A–1,629 (8,500).