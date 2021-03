East Valley High School announces first-semester honor roll for 2020-21 school year

East Valley High School in the East Valley School District in Spokane Valley has announced its first-semester honor roll for the 2020-21 school year. Eligible students are listed alphabetically by grade and GPA.

12th grade

4.0 GPA – Lindsay Bartholomew, Erica Boik, Denise Cousins, Tyler Etten, Kassandra Gartman, Dayvan Gertsch, Tate Gregerson, Hope Harrington, Heather Hayes, Greta Helfenstein, Nathanael Hicks, Carter Jamison, Andrew Korchemniy, Faith Lynch, Braelyn McManus, Sofia Morales, Zachariah Mundell, Corey Phout, Natalie Romine, Victoria Sarioglo, Livia Sevciuc, Destiny Stanek-Bolles, Henry Stevens, Taylor Voelker, Xinzhi Wang, Juliana Wiecks and Liberty Wilson.

3.4 and above – Mackenzie Allen, Jade Chernecke, Aiden-Mathew Constantino, Mariana Coronel, Noah Davis, Teodoro Diaz-Gopar, Joshua Doll, Mataya Green, Emma Glore, Rebecca Grytdal, Devren Hautala, Elizabeth Keith, Joelle Larson, Trevin Larsen, Casandra Lindley, Patrick Lipinski, Cayden Lopez, Layne Mccandless, Oakley Morehouse, Isabella Muchmore, Alex Petersen, Corey Phout, Kylee Rogers, Gwendolyn Skeen, Seth Skoien, Tyler Smyly, Elizabeth Stowell, Zachary Thornton, Hailey Timmons, Sanella Tsuber, Nicholas Utrera, Riley Weger and Jasmine Wolf.

11th grade

4.0 – Mackinzie Bennett, Connor Bly, Everett Callihan, Miranda Carmona, Alexandra Garcia, Abigail Gutierrez Pinon, Kiley Heizer, Timothy Manuel, Marcos Marroquin, Ciara Mielke, Kailey Olson, Sarah Payne, Tiffany Phout, Nathan Romero-Lanfell, Nicholas Rouse, Ethan Sheffler, Eva Sheffler, Leah Syverson, Jonathan Trudel, Molly Vinyard, Serenity Vinyard and Autumn Wycoff.

3.4 and above – Rafe Acosta, Karen Alama, Dominic Arnold, Melissa Bare, Jero Bonilla, Kathleen Burns, Ryan Conrath, Mikkel Devore, Benjamin Donohue, Lillias Estell, Amelia Fairchild, Janelle Johnson, Sidney Ann Joy, Dmitry Makhanov, Zachary McGiveran, Jayden Mertens Jr., Sarah Payne, Tiffany Phout, Amy Reynolds, Rachel Throckmorton, Travis Throckmorton, Hannah Vetter and Owen Zitek.

10th grade

4.0 – Ethan Bloom, Lourdes Buffin, Maddox Callihan, Melissa Carmona, Abbygail Crossley, Alaina Dalton, Nolan Fracz, Declan Gilman, Ryan Ho, Luke Holecek, Hannah McDaniel, Cadence Meier Grolman, Ruth Metge, Owen Miller, Shawnee Munns, Tina Ngo, Sydney Petersen, Payton Pickard, Canon Pratt, Dylan Purvis, Trever Sandness, Karen Smyly, Alex Stave, Jesse Stevens, Maria White, Daniel Yeromenko and Sadie Yost.

3.4 and above – Tiffany Altermatt, Zachary Arquitt, Jenna Browning, Kendahl Cameau, Madelyn Champagne, Madison Corwin, Faith Davis, Dianna Demko, Victoria Devleming, Amirra Durham, Gage Embree, Angelina Fairbanks, Elizabeth Flahavin, Kristina Florianovich, Koy Gregerson, Madelyn Gross, Rachel Hagood, Emma Hays, Larissa Katsel, Alayna Matejka, Kaidence Morgan, Hayden Mourin, Nevaeh Mourin, Jacob Peterson, Sierra Ringsbye, Layna Robinson, Brantley Robison, Hailey Shepherd, Shayla Smith, Victoria Snider, David Svityashchuk, Alivia Swaney, Stephanie Thornton, Kaitlyn Tracht, Moira Quintana, Alonzo Vargas and Abigail Williams.

Ninth grade

4.0 – Olivia Amen, Madisyn Anker, Bentley Beal, Levi Bocook, Haili Byers, Jaysen Carter, Cheyenne Case, Felix Coy Ramirez, Andrew Crossley, Kaiden Davis, Amira Drake, Jason Echevarria, Sativa Edwards, Grant Gartman, Victoria Gotishan, Laila Hapa, Kaitlynn Hathaway, Lakhya Higgelke-Mcqueen, Logan Hofstee, Sage Holmes, Kendra Korasick, Payton Marks, Riley Marquette, Arlette Martinez, Luna Mattke, Conner McGiveran, Alexis Murphy, Jadyn Nolen, Cadince Schertenleib, Lucas Vinyard and Skyler Werner-Ashpaugh.

3.4 and above – Tayten Blackwell, Bella Bridges, Deja Bromley, Aiden Deaton, Jarrett Dickinson, Jersey Dorian, Daniel Escobar, Brayden Governale, Jazmin Hassett, Olivia Henderson, Gavin Keeney, Kellen Kirby, Tayla Lanphere, Raleigh Larkin, Gemma Martin, Esperanza Mendoza-Mattozzi, Amelia Miller, Kaydence Nixon, Kathleen Payne, Eric Perekopsky, Devin Pierce, Jayden Shull, Berlyn Stern, Lily Sullivan, Ben Tiffany, Lillyanne Turk, Jayden Wilkinson, Brayden Windhorst, Tyler Yost and Tatyana Zdanevskaia.