Centennial Middle School names students to first-quarter honor roll for 2021-22 school year

Centennial Middle School in the West Valley School District in Spokane Valley has announced its first quarter honor roll for the 2021-22 school year. To make the honor roll, students must achieve a grade point average of 3.2 and above. Eligible students are listed alphabetically by grade and GPA.

Eighth-graders

4.0 GPA – Quincy Andrews, Ivy Barsness, Blayne Bishop, Alexander Buck, Ava Burdick, Claire Busse, Hayden Carr, Mylie Caufield, Melia Cerenzia, Isabelle Collins, Monroe Cummins, Kylee Deremer, Lauren English, Kinley Fish, Dekker Frost, Ruby Greiner, Mya Jefferson, Cassie Kappen, Autzen Kearsley, Hailey MacKay, Lauren Matthew, Brynlee Ordinario, Sabryna Pasamonte, Kaden Quenzer, Parisa Reynolds, Liam Ruppert, Kyia Silva, Breck Simmons, Wyatt Stern, Michael Votava, Makayla Vue, Alexis Wolfe, Channing Wu and Tianchun Zhao.

3.2 and above – Kaetlyn Afana, Calie Baldwin, Erik Borg, Adrianna Carroll, Avah Cheroke, Cohen Clark, Hailey Colyar, Blake Covington, Brooke Cratty, Lucas Cratty, Nicholas Gardner, Haiden Gohl, Brooklynn Green, Landon Gustafson, Logan Hackett, Peyton Hill, Tristan Hunter, Nathan Jeffries, Dayton Johnson, Haylee Kelly, Elizabeth Kensok, Adam Knapp, Makila Lacer, Jacob Leard, Samantha Lee, Logan Leeson, Ayden Lesofski, Terence Lin, Preston Lindor, Alana Lulgjuraj, Shawn McManigal, Cooper McQuitty, Vincent Moliterno, Joseph Mortensen, Livia Olson, Tyler O’Rourke, Adeline Pavlischak, Jaiden Peak, Elizabeth Pokhodun, Breanna Post, Brisen Price, Jayden Rauch, Walker Reid, Dalyce Roose, Aiden Sabota, Elijah Shackleford, Marcus Simmons, Talon Tone, Liliana Vargas Arenas, Liliana Villa, Lillian Weber, Cameron Wendell, Madyson White, Jai’Dyn Young and Gabrielle Young.

Seventh-graders

4.0 – Campbell Ball, Arfan Bitar, Ethan Campos, Cyrus Cone, Chance DeHaro, Connor Dunfield, Lindsey English, Mason Gray, Colby Juhnke, Kylee Justesen, Hannah Lantgios, Madison Lara, Aviana Marek, Molloe Mourin, Pearl Muszynski, Kye Portlock, Brody Pryor, Bailey Romero, Alyssa Scheid, Winston Schroder, Leighton Smith, Elora Smith, Rihya Tate-Jones, Emma VanWeerdhuizen, Esmund Weber, Brielle White and Natalie Wright.

3.2 and above – Connor Anglesey, Adam Anselmo, Emanuel Baker, Penelope Belko, Miles Bentley, Trinity Blackburn, Jacquelyn Bohr, Jace Carson, Wynter Carter, Elijah Cavanaugh, Hailey Coontz, Oskar Derrickson, Noah Doling, Vivianne Duvanich, Landen Ehlenbach, Kylyn Fluno, Kylie Froelich, Lily Green, Mercedez Hall, Makenna Houghton, Andrew Huber, Millie Hutchins, Isabella Killinger, Sage Kruger, Jackie Law, Erik Lemeza, Brody Lutrick, Madilyn Martin, Maxwell McAdams, Isabella Nelson-Smith, Brett Ocheltree, Rylee Pedersen, Jayana Peterson, Tripp Pulver, Liam Richter, Ayden Rodgers, Teo Sanchez, Ryder Saville, Mathew Schoen, Kartyr Schroeder, Avery Spunich, Leland Starr, Rory Stocking, Chance Stravens, Francis Sutherland, Ronan Vlasman, Ethan Vue, Cameron Walls, Riley Whitfield, Joseph Wiberg and Nathan Zettle.

Sixth-graders

4.0 – Nora Anderson, Tatum Bilesky, Charlie Bittner, Ashlan Burnham, Aubree Chase, Elizabeth Clark, Elliott Dahlstrom, Jonah Duris, London Elsden, Liliana Elsden, Milo Gagnebin, Nimerah Glover, Ulrik Gmeiner, Itzayana Grageda, Reagan Graham, Michelle Grigoryan, Austin Issler, Hunter Jones, Caylee Kappen, Alexi Kearsley, Maycee Kelly, Tucker Lochten, Julianna Maidhoff, Gavin Maney, Ryder Markezic, Liam Mortensen, Maggie Mortensen, Isabella Roberts, Mia Rohner, Hannah Royston, Ryder Ruise, Caleb Shackleford, Reagan Simpson, Avery Simpson, Owen Stern, Noah Swanson, Emma Thew, Bayley Walker, Rylan Windhorst, Hayden Witcher and Micah Wu.

3.2 and above – Kilee Akers, Cade Allen, Kae’Lani Ashley-Davis, Rowan Bean, Daris Bissonette, Addison Branon, Tamryn Carr, Kristin Cartwright, Ashlyn Cheroke, Noah Clark, Payton Cooley, Gabriel Deaton, Mauricio Estrada-Romero, William Fleck, Judson Focht, Rocco Gannon, Joel Garcia, Nathyn George, Mayah Goolie, Connor Green, Esther Gutierres, Kaleb Hagen, Kailee Haire, Aaliyah Hapa, Noelle Hayes, Addison Hilsabeck, Hayden Holdway, Carrie Imus, Noah Jacobs, Payton Johnson, Imari Jones, Khloe Jordan, Madison Juhnke, Emma Kennicutt, Marshall Keyes, John Kiernan III, Sedona Krohn, Etta Larson, Aiden MacKay, Brody Martin, Aubrey Matthew, Brooklyn Mcphedran, Evan Miller, Cooper Moland, Sophia Moliterno, Heather Olson, Kendall O’Neil, Sophie Page, Aaron Poer, Emmit Prentice, Madeleine Rackham, Andreus Ramirez, Maya Rockefeller, Tiana Sanders, Ethan Shearer, Andy Shelton, Benjamin Steg, Carter Stockton, Cannon Stravens, Jonathan Sutherland, Andreia Tabor, Trey VanAtta, Lyric Whitright, Taylor Willis and Daniel Wong.