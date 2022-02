Querida Kiantha: Encuéntrate a ti misma encontrando lo que te trae verdadera alegría

This column reflects the opinion of the writer. To learn about the differences between a news story and an opinion column, click here .

Kiantha Duncan For The Spokesman-Review

Querida Kiantha,

Mi esposo y yo hemos estado juntos durante 25 años. Hemos criado a cuatro hermosos hijos juntos y el año pasado dimos la bienvenida a nuestro primer nieto. Tenemos un hermoso hogar y hemos tenido la bendición de viajar por el mundo, pero hay un secreto que he estado guardando y me avergüenza compartirlo con cualquiera. El secreto es que no soy feliz en mi matrimonio. Si soy honesta conmigo misma, mi matrimonio me ha asfixiado como mujer y siento que no tengo voz en mi casa ni en ningún otro lugar. ¿Es posible que me encuentre a mi misma de nuevo?

Querida perdida y encontrada,

No estás perdida y no eres menos. Sabes exactamente quién eres y exactamente lo que quieres y necesitas. Sigamos con esa narrativa. Centrémonos primero en ti, no en tu matrimonio. El núcleo de sentirse perdida es una atadura directa para sentirse desempoderada. Cuando no tenemos el control de quiénes somos y cómo nos movemos por la vida, naturalmente nos sentimos emocionalmente perdidas. El camino hacia la feminidad es siempre sinuoso y el límite de velocidad cambia a cada paso. Como mujeres, viajamos a través de los picos de logros profesionales y personales, como la maternidad y el don de criar hijos, amistades profundas y duraderas, y amor, que a veces conducen al matrimonio, en la búsqueda de ser felices para siempre. También viajamos por los valles de reflexión y crecimiento. Es en esos valles donde podemos ajustarnos y repostar para la siguiente etapa de nuestro viaje.

Es fácil interpretar erróneamente el valle como una relación o matrimonio incumplido; sin embargo, después de una reflexión más profunda, puedes encontrar que lo que estás experimentando es un deseo de sentirte empoderada y en control de tu propia felicidad y destino. El poder que sentimos cuando tenemos el control de nuestro viaje es estimulante. Ese poder puede sentirse diluido cuando está influenciado por factores externos, como las parejas, la familia y los factores estresantes cotidianos de la feminidad.

Tómate un tiempo para hacer un inventario de tu vida. Mira hacia atrás en los momentos más felices y determina qué es lo que en esos momentos te trajo alegría. La verdadera alegría y la plenitud siempre están ligadas al empoderamiento. Confía en tu capacidad para centrarte en ti misma y en tus necesidades. Hacerlo te ayudará a descubrir tu voz, fuerza y un camino a seguir. Definir o redefinir quién eres es el primer paso para el empoderamiento. Recuerda, este es un viaje de por vida, así que hazlo paso a paso

De alma a alma,

Kiantha

