Winter sports 2021-22 high school all-league teams

The 2021-21 winter sports all-league teams for the Greater Spokane League, Eastern Washington and North Idaho.

Boys basketball Greater Spokane 4A/3A

MVP: Dylan Darling, sr., Central Valley. Coach: Sean Mallon, Ferris.

First team: Trayce Atkins, sr. (Fer); Maverick Sanders, jr. (MtS); Jeremiah Sibley, sr. (U-Hi); Jayden Stevens, sr. (GP); Evan Stinson, so. (Che). Second team: Ray Ray Bergerson, sr. (Fer); Xavier Kamalu-Vargas, sr. (Mts); Ryan Lafferty, so. (MtS); Landon Lewis, sr. (LC); Jamil Miller, jr. (GP); Zack Reighard, sr. (Mead). Hon. mention: Carter Collins (GP), Daniel Crowley (CV), JuJu Ervin (NC), Gentz Hilburn (LC), Dakota Means (Rid), Ryan Mount (Mead), Donovan Renz (NC), Luke Russell (Mead), Henry Sandberg (GP), Dylan Skaife (Fer), Chapel Smith (MtS), Kobe Smith (Fer), Kruz Wheeler (Fer), Elijah Williams (NC).

Greater Spokane 2A

MVP: Jaedyn Brown, jr., Pullman. Coach: Jay Humphrey, West Valley.

First team: Xavier Santana, so. (Cla); Turner Livingston, sr. (WV); Grayson Hunt, sr. (Pul); Austin Steinwand, sr. (Cla); Jackson Harty, sr. (WV). Second team: Geramiah Hilburn, sr. (Rog); Kolby Sorweide, jr. (SP); Deizel Wilkinson, so. (EV); Jake Wilcox, sr. (SP); Tanner Barbour, jr. (Pul). Hon. mention: Luke Holecek, jr. (EV); Conrad Dudley, sr. (Cla), Grady Walker, so. (WV), Champ Powaukee, so. (Pul).

Northeast A

MVP: Quin Goldsmith, sr., Freeman. Def MVP: Boen Phelps, jr., Freeman; Dawson Tobeck, sr., Lakeside. Coach: Braden Titmus, Colville.

First team: Rhett Foulkes, sr. (Col); Kole Hunsaker, jr. (Lak); Calvin Mikkelsen, so. (Lak); Boen Phelps, jr. (Fre); Taylor Wells, sr. (Fre). Second team: Makennon Floener, sr. (Col); Eugene Haas III, sr. (ML); Dayne Kreuch, sr. (Lak); Hayden Oyler, sr. (Fre); Tyler Sembly, sr. (ML).

Northeast 2B

MVP: John Lustig, sr. (Col). Coach: Jared Hodl, Liberty.

First team: Tennessee Rainwater, jr. (Dav); Tayshawn Colvin, sr. (Lib); Colton Marsh, sr. (Lib); Chase Galbreath, jr. (LRS); Asher West, so. (NWC); Avi West, fr. NWC; London Foland, sr. (Lib). Second team: Damian Demler, sr. (Col); Brenick Soliday, jr. (Dav); Cody Sprecher, sr. (Rea); Mason Zarlingo, fr. (StG); Shawn Jones, fr. (StG); Zane Edwards, so. (KF); Jakari Singleton, fr. (Rea); Nick Heier, sr. (Aso).

Northeast 1B

North: MVP: Colton Seymour, Cusick. Coach: Rob Seymour, Cusick. First team: Ryan Reynolds, jr. (Col); Owen Nelson, so. (Col); Lane Olson, sr. (Cur); Nicholas Baker, jr. (Cur); Celias Holmes, sr. (Cus); Bode Seymour, so. (Cus); Isaac Hoskie, jr. (Inc); Joseph Beardslee, so. (Nor).

South: MVP: Reece Isaak, sr. Almira/Coulee-Hartline. Coach: Graham Grindy, Almira/Coulee-Hartline. First team: Grady Murray, sr. (ACH); Dane Isaak, sr. (ACH); Cooper Correia, sr. (ACH); Jacob Scrupps, so. (Ode); Smokey Abrahamson, jr. (Wel); Jeffrey Moyer III, jr. (Wel); Blake Sturgis, sr. (VC); Nikita Oberemok, fr. (VC).

Southeast 1B

MVP: Jackson Perry, Oakesdale. Coach: Carl Crider, Oakesdale.

First team: Trent Gwinn, sr. (Pom); Ryan Henning, sr. (Oak); Isaac Bone, so. (TR); Tanner Fleming, jr. (SJEL). Second team: Cameron Merrill (GP); Trevin Kimble, jr. (Pom); Kenneth Lenior, sr. (TR); Pedro Molina, jr. (SJEL); Riley Gehring, jr. (TR).

Inland Empire 5A

MVP: Kolton Mitchell, jr., Lake City. Coach: Jim Winger, Lake City.

First team: Jace McKarcher, sr. (Lew), Steven Burgess, jd. (CdA), Blake Buchanan, jr. (LC), Zach Johnson, jr. (LC), Cameren Cope, sr. (CdA), Braydon Forsmen, sr. (Lew).

Inland Empire 4A

MVP: Jamari Simpson, sr., Moscow. Coach: Josh Uhrig, Moscow.

First team: Taylor Strong, sr. (Mos), Bryden Brown, sr. (Mos), Grant Roth, sr. (Lak), Bryce Henry, sr. (Lak), Ethan Butler, sr. (San), Rusty Lee, jr. (San).

Intermountain 3A

MVP: Kolby Luna, jr., Kellogg. Coach: Mike Martin, Kellogg. First team: Braeden Blackmore, jr. (BF); Riply Luna, jr. (Kel); Blake Barrett, sr. (PR); Zach Yetter, sr. (Tim); Asher Williams, fr. (BF); Hunter Higgins, jr. (Tim); Tanner Groves, sr. (Kel); Trentyn Kreager, sr. (PR); Raj Olivieri, jr. (Tim); Ridge Williams, jr. (BF).

Central Idaho 2A

MVP: Tristan Gentry-Nelson, sr. (StM).First team: Miles Lefebvre, sr. (Gra); Joel Scott, jr. (Oro); Slade Sneddon, sr. (Oro); Coleman Ross, sr. (StM); Greyson Sands, jr. (StM).

Scenic Idaho 1AD1

MVP: Vander Brown, jr., Lakeside. First team: Brutis SiJohn, so. (Lak); Quincy Hall, so. (Lak); Caleb Schroeder, sr. (GP); Ayson McLuskie, jr. (GP); Joey Specht, jr. (GP); Brad Tesky, jr. (Wal); Robbie Morin, sr. (Wal).

North Star 1AD2

MVPs: Luke Trogden, sr., Mullan; Carter Sanroman, sr., Clark Fork. First team: Sam Barnett, sr. (CF); Nathan Shelton, jr. (CF); Alex Trogden, so. (Mul); Floyd Nelson, jr. (Mul); Austin Zingler, so. (Mul); Christopher Moore, fr. (Koo).

Girls basketball Greater Spokane 4A/3A

MVP: Olivia Moore, sr., Mead. Coach: Quantae Anderson, Mead.

First team: Sitata Byrd, sr. (GP); Teryn Gardner, so. (Mead); Lucy Lynn, jr. (GP); Eliannah Ramirez, jr. (U-Hi); Kacey Spink, sr. (Fer). Second team: Autumn Agnew, jr. (CV); Haley Burns, sr. (Mead); Bryten Gumke, jr. (MtS); Brooklyn Jenson, jr. (LC); Kendall Omlin, jr. (Fer). Hon. mention: Nyah Ankcorn (LC), Katie Christensen (U-Hi), Shauna Elliot (Che), Shalene Ervin (NC), Paige Evans (Che), Elliot Hencz (Fer), Taliah Lee (GP), Katie MaKenzie (LC), Kaydin Renken (Rid), Alicia Suggs (Mead), Gabrielle Wilson (CV).

Greater Spokane 2A

MVP: Chloe DeHaro, so., West Valley. Coach: Rick Jones, West Valley.

First team: Kendall Wallace, so. (Cla); Aliyah Henry, sr. (WV); Erika Pickett, sr. (Cla); Maggie Odgen, jr. (Cla); Ellie Syverson, sr. (EV). Second team: Madison Carr, sr. (WV); Delani Walker, sr. (WV); Elise McDougle, sr. (Pul); Kyleigh Archer, jr. (SP); Alyssa Whittle, se. (Cla). Hon. mention: Abbie Sicilia, jr. (WV); Josey Lawrence, jr. (SP); Maliya Asadi, sr. (SP); Audrey Pitzer, sr. (Pul); Sehra Sing, jr. (Pul); Eloise Teasley (Cla); Ava Petrino, (Pul).

Northeast A

MVP: Mckenna Reggear, sr., Colville. Def MVP: Ellie Haas, sr. Medical Lake. Coach: John Foulkes, Colville.

First team: Jaycee Goldsmith, jr. (Fre); Darrian Herring, jr. (DP); Charde’ Luat, so. (ML); Sydney McLean, sr. (Fre); Sam Riggles, sr. (Riv). Second team: Allie Garry, jr. (DP); Aquinna Riggles, jr. (Riv); Sophia Stadler, jr. (Lak); Ayanna Tobeck, so. (Lak); Jordyn True, jr. (Col).

Northeast 2B

MVP: Asher Cai, sr., Colfax. Coach: Tyler Edwards, Kettle Falls.

First team: Teagan Colvin, so. (Lib); Mya Edwards, sr. (KF); Brynn McGaughy, fr. (Col); Mia Pierce, jr. (UCA); Ayden Krupke, sr. (Rea); Margreit Galow, jr. (StG); Ellie Denny, jr. (Lib). Second team: Dakota Killian, sr. (LRS); LaVay Shurrum, jr. (KF); Annika Bergquist, jr. (StG); Carsyn Gildehaus, (StG); Sydney Kinch, sr. (LRS); Lena Waters, (Dav); Jaisha Gibb, jr. (Col).

Northeast 1B

North: MVP: LaNia Thompson, sr., Cusick. Coach: Dan Graham, Republic: First team: Macey Singer, jr. (Cur); Dalia Oliver, sr. (Cus); Tameira Thompson, eighth (Cus); AnnMarie Simpson, (Inc); Madison Straayer, sr. (Nor); Belle Stark jr. (Nor); Lindsey Short, jr. (Rep); Emma VanSlyke, sr. (Rep).

South: MVP: Mimi Isaak, sr. Almira/Coulee-Hartline; Ashlyn Neilsen, jr. Odessa. Coach: James Nee, Wilbue-Creston-Keller. First team: Beth Okamoto, so. (ACH); Hayden Schuh, so. (Ode); Ashawna Anderson, jr. (Wel); Marissa Seyler, jr. (Wel); Mackenzie Arden, sr. (WCK); Karsen Brashears, so. (WCK); Karrah Pope, sr. (VC).

Southeast 1B

MVP: Kenzi Pederson, sr., Garfield-Palouse. Coach: Garrett Parrish, Garfield-Palouse. First team: Maggie Meyer, sr. (Col); Keely Maves, sr. (Pom); Marilla Hockett, jr. (Oak); Kaylee Hinnencamp, sr. (Oak); Kyndra Stout, so. (Col). Second team: Madi Cloninger, sr. (GP); Lola Baerlocher, sr. (Col), Brooklyn Bailey, sr. (SJEL); Jillian Herres, jr. (Pom); Maci Brantner, sr. (GP); MaKenzie Collier, sr. (GP).

Inland Empire 5A

MVPs: Skylar Burke, sr., Coeur d’Alene; Madi Symons, jr., Coeur d’Alene. Coach: James Anderson, Lake City. First team: Capri Sims, jr., (PF); Sophia Zufelt, so., (LC); Katy Wessels, jr., (Lew); Kendall Pickford, sr., (LC); Avery Waddington, so., (LC).

Inland Empire 4A

MVP: Addie Kiefer, sr., Lakeside. Coach: William Love, Sandpoint. Newcomer: Aliya Strock, so., (San). First team: Daylee Driggs, jr., (San); Angela Lassen, sr., (Mos); Peyton Watson, sr., (Mos); Kelsey Cessna, jr., (San); Kenna Simon, jr., (Lak).

Intermountain 3A

MVP: Hailey Cheney, sr., Kellogg. Coach: Travis Hinthorn, Bonners Ferry. First team: Asha Abubakari, so., (BF); McKennah Kronenberg, sr., (Tim); Ciara Soumas, jr., (Tim); Grace Nearing, sr., (Kel); Jenna Chase, so., (Tim); Markynn Pluid, so., (BF); Marissa Needs, fr., (Tim); Emily Coe, so., (Kel); Lilly Freitas, jr., (PR).

Central Idaho 2A

MVP: Camden Barger, sr., Grangeville. First team: Stacie Mitchell, jr., (StM); Bailey Vanderwall, sr., (Gra); Macy Smith, sr., (Gra); Grace Beardin, jr., (Oro); Cameran Green, sr., (Gra).

Scenic Idaho 1AD1

MVP: Jaden House, sr., Wallace. First team: Jolissa Holt, sr., (Lks); Belle DeBoer, sr., (GP); Elli Welch, sr., (Wal); Arianna Havier-Gorr, sr., (Lks); Britany Phillips, so., (Wal); Miyah Anderson, jr., (GP); Ashlee Holt, sr., (Lks).

North Star 1AD2

MVP: Katelyn Matteson, sr., Clark Fork. First team: Grace Yancey, sr., (CF); Lilly Reuter, so., (CF); Hannah Thompson, fr., (CF); Abby Tiller, sr., (Koo); Tuesday Glessner, jr., (Koo).

Wrestling Greater Spokane 4A/3A

MVP: Josh Niewert, so., Gonzaga Prep. Coach: Ryan Montang, University. Assistant: Mitch Whetzel, Mead.

First team: 106: Tanner Crosby. so. (MtS); Bennet Beard, sr. (CV). 113: James Mason, fr. (Mead). 120: Tyler Walker, sr. (U-Hi). 126: Kenndyl Mobley, sr. (North Central). 132: Cole Turner, sr. (Mead). 138: Hudson Buth, jr. (MtS); Jake Mark, sr. (Mead). 145: Garrett Casey, sr. (Mead). 152: Jonathan Mason, sr. (Mead); Hunter Williams, sr. (CV). 160: Noah Holman, fr. (GP). 170: Jesse Ramey, sr. (CV). 182: Ezra Anderson, sr. (Che). 195: Jarom Liljenquist, jr. (MtS). 220: JT Connors. sr. (Mead). 285: Elijah Reems, sr. (U-Hi).

Second team: 113: Nolan Crosby, sr. (MtS). 120: Blaine Beard, so. (CV). 126: Braxton Smith, so. (Mead). 132: Joe Showalter, jr. (Che). 152: Dalton Taylor, jr. (Che). 160: Austin Justice, jr. (Mead). 170: Holden Hohman, sr. (MtS). 182: Connor Stearns, sr. (Fer). 195: Chris Grosse, jr. (Mead). 220: Daren Airey, jr. (MtS). 285: Hayden Wienclaw, sr. (Fer).

Greater Spokane 2A

MVP: Zach Lopez, sr., Shadle Park. Coach: Marcus Crossler, Pullman. Assistant: Jamie Tamura, Rogers.

First team: 106: Jordan Mckamey, so. (Cla). 113: Gavin McCloy, so. (Pul). 120: Aydin Peltier, so. (Pul). 126: Logan Utecht, so. (WV). 132: Mason Acord, sr. (Rog). 138: Ivan Acosta, so. (Pul). 145: Jeroen Smith, so. (Pul). 152: Gabriel Smith, sr. (Pul). 160: Blaise Cross, jr. (Rog). 170: Jonah Mckamey, sr. (Cla). 182: Caber Taylor, sr. (Rog). 195: Cody Ham, sr. (WV). 220: Orlando Morales, jr. (EV). 285: Alonzo Vargas, jr. (EV).

Second team: 106: Evan McDougle, so. (Pul). 113: Braeden Champion, so. (SP). 120: Gabe Weza, fr. (Cla). 126: Dawson Bailey, so. (Cla). 132: Kyler Warren, sr. (WV). 138: Bodee Thivierge, so. (Cla). 145: Nathaniel Joosten, sr. (SP). 152: Ethan Carrell, sr. (WV). 160: Brayden Burgener, fr. (SP). 170: Gauge Bedow, sr. (EV). 182: Naaman Deakins, sr. (EV). 195: Samuel Sears, fr. (Pul). 220: Josh Moreau, fr. (WV). 285: Cotton Sears, jr. (Pul).

Greater Spokane girls

MVP: Kelsey Loeun (130), sr., (Mead); Libby Roberts (105), fr., (U-Hi). First team: 100: Taylor Pascua, fr. (Mead); 105: Caila Rice, sr. (Cla); 110: Ellabelle Taylor, jr. (Rog). Second team: 145: Kilee Callaghan, jr. (NC); 155: Viktoriya Dovhoruka, jr. (Rog); 170: Baylie Conner, so. (Mead).

Northeast A

MVP: Tanner Goff, sr., Colville. Coach: Ryan Jorgensen, Deer Park. Assistant: Michael Bumgarden, Lakeside.

First team: 106: Wyatt Priddy, fr. (DP); 113: Tomio Yamada, jr. (Lak); 120: Derek Dunlop, jr. (Lak); 126: Nathan Gregory, sr. (DP); 132: Aden Carl, sr. (ML); 138: Logan Hydorn, sr. (Col); 145: Liam Bogle, so. (DP); 152: Hunter Bogle, jr. (DP); 160: Aaron DesRoches, jr. (Riv); 170: Rylin Pavlin, sr. (Lak); 182: Bryon Newby, so. (DP); 195: Tanner Goff, sr. (Col); 220: Owen Orndorff, sr. (Fre); 285: Justin Finley, sr. (Col).

Second team: 106: Konnor Spradling, fr. (Lak); 113: Hudson Raulston, fr. (ML); 120: Gavin Carnahan, fr. (DP); 126: Hunter Hawk, jr. (Fre); 132: Tanner Sellers, so. (ML); 138: Chase Smith, so. (Fre); 145: Wyatt Gleave , sr. (Col); 152: Hunter Gleave, so. (Col); 160: Ethan Frank, jr. (DP); 170: Robby Collier, sr. (Col); 182: Jole Lyons, so. (Riv); 195: Brock Martin, jr. (Riv); 220: Kimball Rippy, sr. (Lak); 285: Gavin Chaffee, jr. (ML).

Gymnastics Greater Spokane League

Coach: Arnetta Mitchell, North Central/Ferris. Assistant: Christy Curtis, University. All-around: Jacqueline Bonnett (MtS); Annalise Thackston (Mead); Tabitha Pierce (Mead). Vault: Isabel Ferney (LC); Samantha Mason (MtS); Maddie Warner (MtS). Bars: Lauren Hunter (MtS); Mikah Baggot (CV); Maya Meeks (U-Hi). Beam: Megan Davis (Mead); Baggot; Hunter. Floor: Baggot; Hunter; Abagail Fielding (Mead).

Second team: All-around: Fielding; Ferney; Hunter. Vault: Isabella DeLaRosa (Rid); Riley Teed (MtS); Baggot. Bars: Mason; DeLaRosa; Korinn Young (MtS). Beam: Young; Mason; Ella Lamoreaux (CV). Floor: Mason; Abby Guzman (Mead); Jamie Fitzgerald (LC).

Swimming Greater Spokane League

MVP: William Miller (Pul). First team: Ben Schreiber, (Che); Travis Strimback, (Che); Reuben Morgan, (Che); Luke Hurd, (Che), Jake McCoy (Pul), Teo Uberuaga (Pul), Felix Gomez (Pul). Second team: Adam Carter (Pul), Troy Reed (Pul), Carter Frichette (Pul), Michael Campbell (Pul).