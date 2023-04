East Valley Middle School Honor Roll

East Valley Middle School has announced its first-semester honor roll for the 2022-23 school year. Eligible students are listed first by grade and GPA, then alphabetically by last name.

Eighth grade

4.0: Eva M. Adolfson, Maya N. Avalos Garcia, Peyton C. Bartholomew, Ella R. Brand, Maicyn A. Brock, Mekhi K. Cameau, Nduta N. Chicoine, Mersaydiez A. Dawson-Beeman, Bridger D. Enevold, Angelica Escontrias, Alayna J. Frias, Nellie K. Goggin, Trevor P. Grimm, Haley A. Hutson, Embree A. Kirby, Addison L. Larson, Paaces K. Lor, Chloe M. Mcculla, Reese M. Mcmahon, Mae C. Miller, Dillon C. Moen, Olivia C. Moen, Nevaeh K. Nixon, Odin Oberg, Ryly M. Peterson, Kimberly S. Pham, Ashika Belle L. Poflee, Eve J. Regalado, Brayden Savoie, Teagan J. Schneider, Jasmine J. Shevchenko, Shyann K. Stewart, Rostyslav I. Sviashchenko, Kaitlyn S. Teague, Jadyn P. Thomas, Bodie J. Thompson, Gabriela A. Zauana

3.4-3.9: Jayd Blize, Hailey R. Boyd, Gunnar P. Gardner, Anna S. Karazhova, Leonardo Rosas JR., Christopher R. Dunham, Ilya V. Korneychuk, Tina Lomae, Zoey Murphy, Sydney J. Paluck, Alexis Pozo, Hunter E. Siebers, Lauryn M. Tipton, Bogdan S. Topov, Christopher J. Velasquez Aguilar, Kaylyn R. Wilson, Marin A. Harless, Luna S. Aguirre, Mason T. Aukofer, David Devleming, Sheraz Farooq, Hayden Holloway, Payton A. Kasinger, Collin R. Reese, Weather A. Salinas-Taylor, Lovina J. Tennant, Nathaniel J. Thornton, Justin W. Wright, Ylena A. Cons, Caden J. Higel, Averi E. Salisbury, Owen L. Wheeler, Llanie M. Barnett, Haylee M. Dennis, Jovan L. Hodges, Brianna A. Janssen, Joseph Maughan, Evelyne E. Sabir, Jaklynn R. Hassett, Riley N. Yarnell, Kristina Y. Brutskaya, Kaidayence R. Lidstone-Koffel, Xavier E. Brown, Nathan R. Jackson, Bella S. Anderson-Coffey, Noah D. Cloud, Marley A. Payne, Madison S. Pound, Jakob K. Wagemann, Brooklyn Wise, Marvin U. Zauana Kavezeri, Kendall A. Smith, Summer L. Wagemann, Porter Colosimo-Jerome, Zekharya Hansen-Fuller, Justin L. Clawson, Miguel A. Oregon

Seventh grade

4.0: Loralie Adolfson, Brooke R. Boykin, Kacey Churchill, Lillian Darden, Jaxon L. Farrell, Lincoln L. Jensen, Ryker I. Judd, Malia P. Lang, Rayanna Lohstroh, Jacob D. Morrow, Vincent R. Nadon, Kameron J. Samuels, Russell Smyly, Gregory A. Sorge, Monica G. Villasenor

3.4-3.9: Taneigha Brown, Trinity L. Culp, Dean Maughan, Abigail Pukhalsky, Alia J. Snider, Remi E. Stevens, Miela L. Damschen, Evalyn L. Hood, Seth M. Erickson, Urijah L. Erzen, Ava Sandall, Bailey Wilkes, Hendrix A. Hawks, Jordan C. Johnson, Jayden E. Tabish, Jay Mauri C. White, Cole P. Hanks, Emily R. Rocha, Deven K. Lauderdale, Peyton L. Wichman, Dade C. Copfer, Muthanna A. Jasim, Anna N. Martin, Brenna J. Bragdon, Addison R. Landoe, Sofia E. Marquette, Nicole Pardo, Travis J. Meredith, Chase P. Nadeau, Olamijulo F. Owoeye, Caden T. Ward, Austin W. Perekopsky, Emma F. Stone, Mary Joy C. Healy, Emma L. Kammers, Alicia N. Labin, Ava L. Miller, Nicholas P. Dollard, Parker M. Tran, Hadriana S. Zlateff, Alexander T. Bowe, Wayde P. Demello, Elyssa M. Eirls, Mckayla I. Hanson, Kadyn Williams, Preston C. Nelson, Braden L. Husk, Marley Ovington, Joronny T. Vannbridges, Kamiah R. Fowlkes, Blair A. Bradbury, Kiera King, Brooke J. Alpine-Portillo, David A. Diaz-Gopar, Tehya L. Torres, Erica V. Trotskiy, Logun P. Morse