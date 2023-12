Fall 2023 high school sports all-league teams for Greater Spokane League and Eastern Washington

Updated Sun., Dec. 3, 2023 at 11:55 a.m.

The Greater Spokane League 4A/3A football offense first team: Front: Hunter Derr (GP), Matthew Herzog (GP), Markus Fetcho (Mead), coach Brian Patterson (Mead), Jonah Keller (GP). Middle: Rip Sherwood (LC), Lance Airey (MtS). Peyton Day (MtS), Bode Gardner (MtS), TJ Haberman (MtS), Matteo Saccomanno (MtS). Back: Chris Houndonougbo (Che), Kordell Laher (Che), Easton Amend (Rid), Brayden Allen (Rid), Landon Garner (Rid). (COLIN MULVANY/The Spokesman-Review)

Fall 2023 high school sports all-league teams for the Greater Spokane League, Northeast A, Northeast 2B, Northeast 1B and Southeast 1B leagues.

FOOTBALL

GSL 4A/3A

Offensive MVP: Landon Garner, jr., Ridgeline. Defensive MVP: Deakon Sell, sr. Ridgeline. All-purpose MVP: Bode Gardner, sr., Mt. Spokane. Coach: Dave McKenna, Gonzaga Prep. Assistant: Jamie FitzGerald, Ridgeline. Frosh coach: Brian Patterson, Mead.

Offense

First team: QB: TJ Haberman, sr. (MtS). RB: Matteo Saccomanno, sr. (MtS); Jonah Keller, so. (GP). WR: Kordell Laher, sr. (Che); Brayden Allen, jr. (Rid); Easton Amend, sr. (Rid). OL: Rip Sherwood, sr. (LC); Lance Airey, jr. (MtS); Peyton Day, jr. (MtS); Chris Houndonougbo, sr. (Che); Hunter Derr, sr. (GP); Markus Fetcho, jr. (Mea). K: Matthew Herzog, sr. (GP).

Second team: QB: Jack Paridon, sr. (LC). RB: Danner Smith, sr. (CV); Keegan Mallon, jr. (Mea). WR: Tristan Olson, sr. (MtS); Isaiah Docken, so. (GP); Fareed Lawal, sr. (Fer). OL: Miles Rhea, sr. (LC); Daden Lewis, jr. (Rid); Preston Wentling, jr. (Rid); Colm McFetridge, sr. (GP); Brandon Moore, sr. (U-Hi); Vance Gustafson, jr. (Mea). K: Tyler Bissell, so. (CV).

Defense

First team: DL: Spencer Dery, sr. (MtS); Mario Rivera, jr. (GP); Waylon Romero, sr. (U-Hi); Jacob Hendriz, sr. (Mea). LB: Nico Pena, sr. (Rid); Ben Joireman, sr. (Mea); Neak Virk, sr. (GP); Braeden Harvey, jr. (Mea). DB: Kimoni Davis, sr. (CV); Landen Quesnell, sr. (Rid); Ryan Jackson, sr. (GP); Caleb Walcott, sr. (U-Hi). P: Matthew Herzog, sr. (GP).

Second team: DL: Skylar Harty, so. (CV); Aiden Patterson, sr. (LC); Tommy Camp, sr. (GP); Dylan McCain, sr. (Fer). LB: Dallas Parrish, jr. (CV); Michael Mann, jr. (LC); Alex Hubbard, sr. (Che); Madden Raab, sr. (Mea). DB: Beau Butner, jr. (CV); Ryan Borchers, sr. (MtS); Romin Saleki, jr. (LC); Jonah Terry, jr. (Fer). P: Ryan Koppenhaver, sr. (Rid).

GSL 2A

Offensive MVP: Aaron Kinsey, sr., Rogers. Defensive MVP: Levi Barham, sr., West Valley. All-purpose MVP: Diezel Wilkinson, sr., East Valley. Coach: Ryan Cole, Rogers. Assistant: Dave Curtis, Clarkston. Frosh coach: Sam Fleener, Pullman.

Offense

First team: QB: Carter Steinwand, sr. (Cla). RB: Gavynn Bodman, jr. (Rog); JJ DiSarno, sr. (Cla). WR: Jacob Boston, jr. (SP); Ryken Craber, jr. (Cla); Champ Powaukee, sr. (Pul). OL: Sage Lone Bear, sr. (Cla); Sam Picicci, sr. (SP); Carson Eickstadt, jr. (SP); Trey Raiford, jr. (WV); Reece Pettitt, sr. (Pul). K: Caleb Northcroft, sr. (Pul).

Second team: QB: Kaden Hooper, jr. (SP). RB: Titan Nesbitt, sr. (EV); Nic Tilton, jr. (SP). WR: Parker Munns, sr. (WV); Ja’Shon Moore, sr. (Rog); Gavin Brown, jr. (Pul). OL: Rhyis Beech-Scott, sr. (WV); Ian Moore, sr. (Cla); Brayden Windhorst, sr. (EV); Izaiah Rowe, sr. (Rog); Justin Lehman, sr. (Rog); Sam Sears, jr. (Pul). K: Memphis Lake, sr. (SP).

Defense

First team: DL: Riley Gilbreth, jr. (WV); Sage Lone Bear, sr. (Cla); Chase Hendren, jr. (SP); Marcus Erlinso, jr. (Rog). LB: Aydin Peltier, sr. (Pul); Andrew Royston, jr. (WV); Josh Hoffman, jr. (Cla); Tyler Yarger, jr. (SP). DB: Ryken Craber, jr. (Cla); Jacob Boston, jr. (SP); Champ Powaukee, sr. (Pul); Michael Sanders, so. (Rog). P: Biru Thang, sr. (NC).

Second team: DL: Ian Moore, sr. (Cla); Daeonte Bedford, jr. (Rog); Trevaun Barrett, jr. (Rog); Sam Sears, jr. (Pul). LB: Emmett Slagg, sr. (Cla); Tommy Elliott, sr. (LC); Miguel Rodriguez, jr. (EV); Keenan Dunfield, sr. (WV). DB: Jacob Hernandez, sr. (SP); Nick Elliott, so. (NC); Nic Tilton, jr. (SP); Rylan Kyle, jr. (NC). P: Aiden Cain, jr. (Rog).

Northeast 1A

Offensive MVP: Calvin Mikkelsen, sr., Lakeside. Defensive MVP: Sadahiro Patterson, sr., Lakeside. Coach: Devin Bauer, Lakeside. Assistant: Tim Klein, Lakeside.

Offense

First team: QB: Luke Whitaker, sr. (Fre). RB: Tyler Lenz, sr. (Riv); Kanoa Rogan, sr. (Fre). WR: Tony Hoffman, sr. (New); Sadahiro Patterson, sr. (Lak); Sage Gilbert, sr. (Fre). TE: Decader Bird, sr. (DP). OL: Ethan Hernandez, sr. (Fre); Ethan Stueckle, sr. (Lak); Liam Hamilton, sr. (Lak); Kemper Rapp, sr. (DP). K: Noah Hamilton, sr. (Lak).

Second team: QB: Jake Gaffaney, sr. (Riv). RB: Braden Dunham, jr. (Col); Jack Martinez, jr. (DP). WR: Josh Henry, sr. (ML); Luke Pedersen, sr. (Lak); Colton Wells, jr. (Fre). OL: Austin Read, sr. (DP); Arthur Dibble, sr. (New); Michael Anderberg, jr. (Fre); Brady Martin, sr. (Riv); Dylan Rodney, sr. (Lak); Rody Phillips, jr. (DP). K: Jake Gaffaney, sr. (Riv).

Defense

First team: DL: Oz Melzer, sr. (Lak); Ethan Stueckle, sr. (Lak); Jeffrey Pierson, sr. (New); Michael Anderberg, jr. (Fre); Bryon Newby, sr. (DP). LB: Tristan Davis, sr. (Riv); Ethan Hernandez, sr. (Fre); Luke Pedersen, sr. (Lak); Calvin Mikkelsen, sr. (Lak); Liam Bogle, sr. (DP). DB: Josh Henry, sr. (ML); Tyler Lenz, sr. (Riv); Gavin Carnahan, jr. (DP); Sage Gilbert, sr. (Fre); Tyler Karl, sr. (Lak). P: Noah Hamilton, sr. (Lak). R: Tyler Lenz, sr. (Riv).

Second team: DL: Arthur Dibble, sr. (New); Kainoa Beyers, jr. (ML); Rody Phillips, jr. (DP); Brady Martin, sr. (Riv); Auston Dell, jr. (Col). LB: Cody Cayce, jr. (Fre); Braxton Welch, sr. (Riv); Sam Brown, sr. (DP); Tre Schimmels, sr. (Lak); Andrew Roberts, sr. (ML); Giovanni Sutherland, so. (Fre). DB: Jett Winger, so. (Lak); Decader Bird, sr. (DP); Vance Coyner, jr. (Fre). P: Julian Taylor, sr. (ML). R: Tony Hoffman, sr. (New).

Northeast 2B

Coach: Marshall Hart, Northwest Christian. Assistant: Jonathan Perry, Northwest Christian.

Offense

First team: QB: Titus Spuler, sr. (NWC). RB: Brody Boness, jr. (LRS); Jaxson Hamilton, sr. (NWC); Peter Eggleston, jr. (Aso); Brock Kinch, sr. (LRS). WR: Gavin Ells, sr. (Aso); Emmett McLaughlin, sr. (NWC). OL: Tim Lindsey, jr. (NWC); Parker Farr, sr. (NWC); Jonathan Holdway, sr. (Rea); Joe Spuler, jr. (NWC); Tyler Pettigrew, sr. (Che). FL: JP Wigen, sr. (Col); Ryan Waters, sr. (NWC). K: Jacob Bell, sr. (NWC); Cameron Clovis, sr. (Aso).

Second team: QB: Cody Ells, so. (Aso). RB: Aidan Chilson, sr. (Rea); Maddex Strobel, jr. (Lib); Cameron Clovis, sr. (Aso). WR: Miles Krausz, jr. (Che); Zayne Braun, sr. (Lib). OL: Jacob Wilson, sr. (NWC); Nathan Baldwin, jr. (NWC); Brock Tracey, jr. (LRS); AJ Olerich, jr. (Aso); Justin Boyea, sr. (Aso). FL: Jakari Singleton, jr. (Rea).

Defense

First team: DL: Tyler Pettigrew, sr. (Che); Parker Farr, sr. (NWC); Joe Spuler, jr. (NWC); Justin Boyea, sr. (Aso). LB: Brody Boness, jr. (LRS); Sam Young, sr. (NWC); Peter Eggleston, jr. (Aso); Aidan Chilson, sr. (Rea). DB: Ryan Waters, sr. (NWC); Seth Lustig, sr. (Col); Emmett McLaughlin, sr. (NWC). FL: Ryan Acord, sr. (Che). P: Viliami Finau, jr. (Lib). KR: Ryan Waters, sr. (NWC).

Second team: DL: Brock Tracey, jr. (LRS); Aaron Hudspeth, sr. (NWC); Jakari Singleton, jr. (Rea); Jonathan Holdway, sr. (Rea). LB: Brock Kinch, sr. (LRS); Wyatt Walterby, jr. (NWC); Zayne Braun, sr. (Lib); Dylan Finney, so. (Aso). DB: Gavin Ells, sr. (Aso); Jacob Bell, sr. (NWC); Rysen Soliday, jr. (Rea). FL: Colt Kelly, fr. (Aso). KR: Brody Boness, jr. (LRS).

Northeast 1B North

Offensive MVP: Vincent Carrillo, sr., Republic. Defensive MVP: Waylan Brisbane, sr., Curlew. All-purpose MVP: Mateo Morado, sr., Columbia. Coach: Noah Theckston, Curlew.

Offense

First team: QB: Logan Thompson, sr. (Cur). RB: Blake Reed, so. (Sel); Logan Ringstad, so. (Cur); Taden Hazenberg, sr. (Rep). WR: Daniel Memije, sr. (Rep); Danny Searson, so. (Nor). TE: Luke Doyen, jr. (Cur). OL: Cruize Myers, jr. (Cur); Trey Cromwell, sr. (Rep); Kory Enyeart, sr. (Sel).

Second team: QB: Dawson Baribault, jr. (Nor). RB: Nathan Creach, sr. (Nor); Waylan Brisbane, sr. (Cur); Cameron Kulczyk, so. (Sel). WR: Nate Boyce, jr. (Cur); Roland Campbell, jr. (Cus). TE: Logan Larsen, jr. (Rep). OL: Emma Ford, so. (Nor); Brandon Stumphf, sr. (Sel); Austin Guyll, so. (Cur).

Defense

First team: DL: Kory Enyeart, sr. (Sel); Landon Starr, jr. (Cur); Nathan Creach, sr. (Nor). LB: Luke Doyen, jr. (Cur); Kayden Cassell, sr. (Rep); Brandon Stumphf, Bruce Snaidman, jr. (Nor). DB: Logan Thompson, sr. (Cur); Danny Searson, so. (Nor).

Second team: DL: Trey Cromwell, sr. (Rep); Henry Thompson, fr. (Sel); Kaydin Lembcke, jr. (Cur). LB: Nate Boyce, jr. (Cur); Daniel Memije, sr. (Rep); Mateo Morado, sr. (Col); Vinny Campbell, jr. (Nor). DB: Logan Ringstad, so. (Cur); Taden Hazenberg, sr. (Rep).

South

Offensive MVP: Kalub Dreger, sr., Wilbur-Creston-Keller. Defensive MVP: Adam Oates, sr., Wilbur-Creston-Keller. Coach: Darin Reppe, Wilbur-Creston-Keller.

Offense

First team: QB: Kallen Maioho, jr. (WCK). RB: Carter Pitts, jr. (ACH); Preston Michel, jr. (WCK); Andrew Moyer, jr. (Wel). WR/TE: Grayson Beal, jr. (ACH); Chad Strebeck, sr. (Ode). OL: Adam Oates, sr. (WCK); John Pierce, sr. (ACH); Carter Hughes, jr. (Wel). AP: Kaden McCrea, sr. (Wel); Corbyn Neilsen, jr. (Ode).

Second team: QB: Grant Denison, sr. (Wel). RB: Corbyn Neilsen, jr. (Ode); Jermiah Sodenburg, sr. (Spr). WR/TE: Jace Lavoto, jr. (Wel); Connor Barcalo, sr. (Spr). OL: Tucker Walter, jr. (Ode); Syrius Smoger, sr. (WCK); Everett Wood, sr. (ACH); Jesse Jamison, sr. (Wel). AP: Syrius Smoger, sr. (WCK); Jermiah Sodenburg, sr. (Spr).

Defense

First team: DL: John Pierce, sr. (ACH); Tucker Walter, jr. (Ode); Treven Houston, jr. (WCK). LB: Syrius Smoger, sr. (WCK); Carter Pitts, jr. (ACH); Carter Hughes, jr. (Wel); Preston Michel, jr. (WCK). DB: Harvest Parrish, so. (ACH); Kallen Maioho, jr. (WCK); Kalub Dreger, sr. (WCK). AP: Andrew Moyer, jr. (Wel); Dakota Stewart, sr. (Ode).

Second team: DL: Andrew Moyer, jr. (Wel); Kayle Casimir, so. (ACH); Connor Barcaloo, sr. (Spr). LB: Grayson Beal, jr. (ACH); Dakota Stewart, sr. (Ode); Corbyn Neilson, jr. (Ode); Jaxon Baergen, sr. (ACH). DB: Kaden McCrea, sr. (Wel); Brady Roberts, so. (ACH). AP: Corbyn Neilsen, jr. (Ode).

VOLLEYBALL

GSL 4A/3A

MVP: Lilli Etter, sr., Gonzaga Prep. Coach: Shawn Wilson, Mead.

First team: OH: Allie Ferrin, sr. (U-Hi); Maddie Finnegan, sr. (GP); Ellie DeAndre, sr. (LC). MB: Ava Durgan, jr. (Mea); Berkeley Neilsen, so. (MtS). S: Lilli Etter, sr. (GP); Brielle Wilson, sr. (Mea). L: Makayla Hickman, sr. (Rid); Olivia Paul, sr. (Mea); Maddy Joswick, jr. (CV).

Second team: OH: Mara Sandberg, fr. (GP); Kennedy Smith, sr. (Fer); Tatyana Jennings, jr. (CV); Joy Assonken, sr. (Che); Romy Tyler, jr. (Mea); Lainey Calvary, sr. (U-Hi). MB: Emma Hutchinson, sr. (Fer); Lizzy O’Connell, so. (Rid). L: Emma Sandberg, jr. (GP); Kela Williams, fr. (MtS).

GSL 2A

MVP: Abbey Flerchinger, sr., Shadle Park. Coach: Mark Weis, West Valley.

First team: OH: Hailey Colyar, so. (WV); Sophie Armstrong, sr. (Pul). MB: Abbey Flerchinger, sr. (SP). S: Kendall Focht, jr. (WV); Gabby Oliver, sr. (Pul). L: Haylie Steel, jr. (SP); Lily McNannay, sr. (Pul).

Second team: MB: Jasmyne Washington, so. (Pul); Teagan Schroeder, so. (SP); Macy Osborn, jr. (WV). S: Olivia Gustafson, sr. (Cla); Sophia Crone Johnson, jr. (SP). L: Khloe Wanberg, so. (WV).

Northeast 1A

MVP: Ava Semprimoznik, sr., Freeman. Coach: Kimmie Brazington, Deer Park.

First team: OS: Camryn Chapman, jr. (DP). OH: Aspyn Reed, jr. (Fre); Avery Haff, sr. (Lak). MB: Tessa Appel, sr. (ML). S: Delaney Newman, jr. (DP). L: Morgan Palmer, sr. (Col). DS: Avery Boswell, so. (Fre).

Second team: M: Kayla Bradfield, sr. (Col). MB: Brooke Berglund, jr. (Fre); Lindsay Collison, so. (New). S: Rylee Darnold, sr. (Lak); Olivia Ortner, sr. (Col). L: Emma Brownell, jr. (DP); Lexie Kennedy, jr. (Fre). DS: Ashlyn Kreuch, jr. (Lak).

Northeast 2B

MVPs: Lauryn York, sr., Colfax; Zoe Galbreath, so., Lind-Ritzville. Coach: Cari Galbreath, Lind-Ritzville.

First team: Trinity Ross, sr. (Che); Kendall Denny, jr. (Lib); Brooke Redder, sr. (Lib); Madison Threadgill, sr. (UCA); Kaitlyn Waters, so. (NWC); Chlarice Carey, fr. (NWC); Hailey Demler, sr. (Col); Ava Swan, jr. (Col); Brenna Gilchrist, jr. (Col); Megan Melcher, sr. (LRS); Saige Galbreath, so. (LRS).

Second team: Devyn Cook, jr. (Lib); Zoe Omlin, jr. (Lib); Kelsey Thummel, jr. (Aso); Macey Shamblin, so. (NWC); Kate McCoon, sr. (UCA); Koda Coffman, sr. (Dav); Tatum Hupp, fr. (Dav); Brooke Bennett, sr. (Che); Lily Kent, sr. (Che); Addy Colbert, jr. (LRS).

Northeast 1B North

MVP: Olivia Corcoran, Northport. Coach: Mary Ludwig, Inchelium.

First team: Theia Grady (Cur); Dalilah LittleCrow-Curtis (Cus); Torrence Finley (Inc); Hailey Peone (Inc); Kirya Dolsman (Nor); Ayva Glasgow (Nor); Alexus Stark (Nor); Ember Berndt (Rep); Jocelyn Watson (Rep); Isabel Stinson (Rep); Kiana Davis (Sel).

South

MVP: Beth Okamoto, Almira/Coulee-Hartline. Coaches: Katie Walsh, Almira/Coulee-Hartline; Thane Gromlich, Valley Christian.

First team: Natalie Evers (ACH); Grace Okamoto (ACH); Hayden Schuh (Ode); Melloney Deife (Ode); Kaylin Gines (Spr); Tia Cates (Spr); Brianna Alexeyanko (VC); Kaidyn Maioho (WCK); Rocksie Timentwa (WCK).

Southeast 1B

MVP: Payton Davis, sr., Oakesdale. Coaches: McKinzie Turner, Oakesdale; Jenn Johnson, St. John-Endicott/LaCrosse; Adam Van Vogt, Pomeroy.

First team: OH: Kaitlyn Hough, sr. (SJEL); Hailee Brewer, sr. (Pom); Brieyn Henley, sr. (Oak); Taylor Gilbert, jr. (Pom); Elena Flansburg, so. (GP). MB: Hannah Bagby, sr. (Pom); Bradyn Henley, so. (Oak). S: Clair Moehrle, jr. (Col); Samantha Holling, sr. (Oak); Julia Guske, jr. (SJEL). DS: Cami Larsen, sr. (SJEL).

GIRLS SOCCER

GSL 4A/3A

Offensive MVPs: Carsyn Gildehaus, so., University. Defensive MVPs: Keagan Austin, sr., Gonzaga Prep; Taylor Rasmussen, sr., Ridgeline. Coach: Kara Sharpe, University.

First team: F: Jennah Wanner, jr. (GP); Isabella Longo, se. (U-Hi); Preslie Young, sr. (Rid). M: Tess Keyes, sr. (GP); Caylee Kerr, sr. (GP); Bre Koscielski, sr. (MtS); Quinn Mueller, so. (Rid). D: Julia Few, jr. (GP); Nora Cullen, so. (Mea); Olivia Smith, jr. (Rid). G: Kenzie Shuler, so. (MtS).

Second team: F: Alex Miller, sr. (Che); Ava Felice, jr. (GP); Natalie Thompson, jr. (Rid). M: Teryn Gardner, sr. (Mea); Chloe Ahumada, so. (U-Hi); Sofia Alfaro, sr. (LC); Sylvie Washington, jr. (Fer). D: Elise Davis, sr. (Fer); Lilly Heaton, so. (U-Hi); Grace Grumbly, sr. (Che). G: Aliana Vakaloloma, fr. (Rid).

GSL 2A

Offensive MVP: Jenna Howe, so., West Valley. Defensive MVP: Genesis Willis, sr., West Valley. Coach: Mike Duke, Rogers.

First team: F: Claire Busse, so. (WV); Rebecca Skinner, jr. (Cla); Hayden Anderson, so. (EV). M: Ashlyn Chase, jr. (WV); Abby Moore, so. (EV); Jennabee Harris, sr. (Pul); Amelia Cobos, jr. (Pul); Sienna Newhouse, sr. (Cla). D: Anastacia Thompson, sr. (WV). G: Lillian Cobos, jr. (Pul); Eloise Teasley, sr. (Cla).

Second team: F: Alexis Griswold, jr. (EV); Emily Peabody, sr. (Rog); Peyton Boston, fr. (SP). M: Jaedyn Green, sr. (WV); Kaitlynn Hathaway, sr. (EV); Lydia Hogan, sr. (Rog). D: Hannah Rasmussen, jr. (EV); Daniella Lucas, so. (Cla); Brielle Ripley, jr. (Cla); Lucy Hicks, so. (SP). G: Aubrey Lobdell, sr. (WV).

Northeast 1A

Offensive MVP: Ayanna Tobeck, sr., Lakeside. Defensive MVP: Rowan McGarity, jr., Freeman. Coaches: Jeremy Proctor, Riverside; Dan Collins, Medical Lake.

First team: F: Rylee Pfeifer, jr. (DP); Rylee Russell, so. (Fre); Aubrey Gregory, jr. (Fre); Hayley Kasinger, jr. (Riv). M: Abbey Visser, sr. (Col); Sienna Breneman, so. (DP); Nicole Dupont, so. (Fre); Brooklyn More, so. (Lak); Ashlee Clauson, sr. (Riv). D: Isabelle Lindquist, sr. (Col); Emma Adams, sr. (DP); Alyna Demir, sr. (DP); Meliah Servatius, sr. (Lak); Ashlyn Dahl, sr. (New). G: Olivia Kroll, sr. (Col); Lilly Nelson, sr. (Fre).

Northeast 2B

First team: Noelle Raczykowski (Rea); Glenna Soliday (Dav); Claire Wickman (NWC); Jensen Jacobsen (Dav); Katherine Gunn (StG); Addy Fazio (NWC); Savvy Briceno (StG); Sawyer Raugust (Dav); Georgia Crockett (NWC); McKenzie Bjornberg (Rea). G: Henrietta Osborne (StG).

BOYS CROSS COUNTRY

GSL 4A/3A

Coach: Michael Lee, Lewis and Clark.

First team: Kade Brownell, jr. (MtS); Calvin Hilton, jr. (Che); Parker Westermann, jr. (MtS); Jaedon Phillips, jr. (Mea); Micaiah Aden, sr. (NC); Parker Whitmore, jr. (LC); Harper Churape, jr. (LC); Levi Aden, so. (NC); Samuel Newton, sr. (MtS); Aaron Wright, jr. (CV).

Second team: Cameron Frenk, jr. (Che); Toby Meier, jr. (LC); Travis Horn, sr. (NC); Cameron Jansen, sr. (MtS); Brody Graham, jr. (LC); Javin Michaelsen, so. (MtS); John Troxel, so. (CV).

GSL 2A

Coach: Rob Warnock, Shadle Park.

First team: Tony Belko, sr. (WV); Abraham Little, sr. (SP); Kenton Bell, jr. (WV); Becks Bird, fr. (SP); Daniel Villarreal, jr. (Rog); Peter Jobson, sr. (Pul); Evan McKenzie, fr. (WV); Jackson Sutton, sr. (Pul); Egan Johnson, jr. (SP); Caden Hoskinson, so. (WV).

Second team: Leonardo Hoffman, sr. (Pul); Lucas Reynolds, jr. (SP); Jared Fulcher, jr. (Rog); Austin Foos, so. (SP); Evan DeAngelo, sr. (SP); Ray Gleason, fr. (SP); Adan Alegria, fr. (Rog).

Northeast 1A

MVP: Cade Spencer, Riverside. Coach: Jill Rippy, Lakeside.

First team: Barrett Poulsen (Fre); Malik Ortiz (Col); Nakai Ornelas (ML); Chris Miller (Lak); David Parker (Riv); Garrett Russell (Lak); Hector Gomez (ML); Garrett Montney (ML); Hayden Luzier (ML); Isaiah Ortiz (Col); Tom Smith (Lak); Eli Cotton (Fre); Luke Tremblay (Lak); Sam Booth (Riv).

GIRLS CROSS COUNTRY

GSL 4A/3A

Coach: Julie Shogan, Ferris.

First team: Raegan Borg, sr. (Mea); Charlotte Cullen, sr. (Mea); Jane Wycoff, so. (MtS); Katie Lubbe, jr. (LC); Kyla Roberts, so. (U-Hi); Mackenzie Munn, so. (CV); Ella Menard, so. (Fer); Elle Vanning, sr. (Mea); Darla Kelly, so. (Fer); Charlotte Burns, jr. (LC).

Second team: Amelia Carlson, so. (LC); Makena Krauss, so. (GP); Avery Parker, fr. (Mea); Hannah Ward, jr. (Che); Bella Buckner, fr. (GP); Addy Chaffins, so. (Mea); Serenity Marek, sr. (MtS).

GSL 2A

Coach: Allix Potratz-Lee, Pullman.

First team: Logan Hofstee, sr. (EV); Hadassah Duff, jr. (WV); Shahad Akasha, jr. (Pul); Davina Brown, jr. (EV); Quincy Andrews, so. (WV); Ada Harris, so. (Pul); Nellie Goggin, fr. (EV); Aviana Marek, fr. (WV); Jayden Reese, jr. (WV); Rachel Metge, jr. (EV).

Second team: Camryn Tellez, fr. (SP); Alison Hathaway, jr. (Pul); Ava Payne, so. (EV); Natalie Lohstroh, jr. (WV); Lilea Merwin, so. (Pul); Kenzie Bushnell, jr. (WV); Savannah Taylor, so. (Rog).

Northeast 1A

MVP: Zadi Zier, Colville. Coach: Jill Rippy, Lakeside.

First team: Kaylee Dennler (ML); Tea Simonson (Lak); Olivia Divine (Lak); Jillian Owen (Lak); Delilah Ceparano (Riv); Eliza Fazzari (Col); Ella Jones (Fre); Mya Gardner (ML); Ava Mounts (Fre); Kaitlyn Wiley (ML); Avery Owen (Lak); Andee Kroiss (Col); Ava Meusy (Lak).

Slowpitch softball

GSL 4A/3A/2A

MVP: Abby Watkins, sr., University. Coach: Scott Harmon, Shadle Park. Assistants: George Bell, Shadle Park; Matt DiDesidero, Central Valley.

First team: P: Katelin Terry, sr. (Fer); C: Haley Walker, sr. (U-Hi). INF: Natalie Singer, sr. (U-Hi); Maliyah Mann, sr. (U-Hi); Sofia Morales, sr. (CV); Charlie Stern, sr. (Mea). OF: Jaycee Coffield, so. (Mea); Ella Bendele, so. (CV); Ainsley Buchanan, sr. (MtS): Jordan Bailey, sr. (U-Hi). UTL: Addison Jay, so. (MtS). EP: Campbell Brose, sr. (Mea).

Second team: P: Kali Koeller, sr. (MtS); C: Peyton Bischoff, sr. (MtS). INF: Emma Myers, jr. (Rid); Jenna McGann, jr. (GP); Sophia Carpenter, jr. (Mea); Courtney Brown, sr. (SP). OF: Lilley Triplett, jr. (Rid); Lauren Huettle, sr. (CV); Marrin Teel, jr. (Fer); Mia Ashcroft, jr. (Che). UTL: Hope Murdock, so. (Mea). EP: Kaydin Bradeen, so. (MtS).

Girls swim

GSL 4A/3A/2A

MVP: Brigid Dinnen, so., East Valley. Coach: Eric Chung, Pullman.

First team: Brigid Dinnen, so. (EV); Graycie Graham, so. (Cla); Hazel Edge, fr. (Pul); Ava Swigart, so. (LC); Hallie Mackleit, fr. (Cla); Bree Myers, jr. (Pul); Poppy Edge, sr. (Pul); Lauren Howe, jr. (Che).

Second team: Madi Bauman, fr. (Che); Makayla Dougherty, jr,. (Cla); Codi Thomas, sr. (Pul); Kiara Donolo, jr. (Pul); Sophie Schaefer, jr. (Che); Anjali Richards, fr. (LC).