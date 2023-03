Winter Sports 2022-23 high school all-league teams

The All-Greater Spokane League 4A/3A and 2A boys basketball teams. Front: Dylan Skaife (Ferris), Reese Snellman (Ferris), Ben Fried (West Valley), Eli Williams (North Central). Middle: Jamil Miller (Gonzaga Prep), Maverick Sanders (Mt. Spokane), Ryan Lafferty (Mt. Spokane), Grady Walker (West Valley). Back: Coach David Wagenblast (Mt. Spokane), coach Jay Humphrey (West Valley). Not pictured: Luke Holecek (East Valley), Jaedyn Brown, Champ Powaukee (Pullman), Xavier Santana (Clarkston). (Colin Mulvany/The Spokesman-Review)

March 19, 2023 Updated Sun., March 19, 2023 at 10:03 a.m.

From staff reports

The 2021-21 winter sports all-league teams for the Greater Spokane League, Eastern Washington and North Idaho.

Boys basketball

Greater Spokane League 4A/3A

MVP: Maverick Sanders, sr., Mt. Spokane. Coach: David Wagenblast, Mt. Spokane.

First team: Ryan Lafferty, jr. (MtS); Jamil Miller, sr. (Gonzaga Prep); Dylan Skaife, jr. (Ferris); Reese Snellman, sr. (Fer); Eli Williams, jr. (North Central).

Second team: Tyler Nelson, sr. (University); Andrew Rayment, jr. (MtS); Henry Sandberg, jr. (GP); Shane Skidmore, jr. (U-Hi); Evan Stinson, jr. (Cheney). Hon. mention: Liam Blanchat, sr. (Mead); Nolan Braun, sr. (Mea); Daniel Crowley, sr. (Central Valley); JuJu Ervin, so. (NC); Jackson Floyd, sr. (GP); Gabe Heimbigner, jr. (U-Hi); Jayce Swanson, so. (GP).

Greater Spokane League 2A

MVP: Jaedyn Brown, sr., Pullman. Coach: Jay Humphrey, West Valley.

First team: Ben Fried, jr. (WV); Luke Holecek, sr. (East Valley); Grady Walker, jr. (WV); Xavier Santana, jr. (Clarkston); Champ Powaukee, jr. (Pullman).

Second team: Deon Kinsey, jr. (Rogers), Tanner Barbour, sr. (Pul); Rosko Schroder, sr. (WV); Coleton Hansen, sr. (EV); Dane Sykes, sr. (Pul).

Northeast A

MVP: Boen Phelps, sr. Freeman. Defensive POY: Hiro Patterson, jr., Lakeside. Coach: Mike McCune, Lakeside.

First team: Gabe Schulhauser, sr. (Fre); Seth Hickman, sr. (Deer Park); Calvin Mikkelsen, jr. (Lak); Ronan Sherman, jr. (Newport); Ian Stapf, sr. (DP).

Second team: Tanner Goldsmith, so. (Fre); Kole Hunsaker, sr. (Lak); Cole Krepcik, sr. (DP); Hiro Patterson, jr. (Lak); Jake Graham, so. (Riverside); Colbie McEvoy, sr. (Colville).

Northeast 2B North

MVP: Tennessee Rainwater, sr., Davenport. Coach: Matt Henry, Davenport.

First team: Shawn Jones, so. (St. George’s); Avi West, so. (Northwest Christian); Brenick Soliday, (Dav); John Nowland, sr. (StG); Zane Edwards, jr. (Kettle Falls); Jakari Singleton, (Reardan).

Second team: Nate Clark, sr. (NWC); Logan Flaa sr. (Rea); Cash Colbert, (Dav); Asher West, jr. (NWC); Rysen Soliday, so. (Rea).

Northeast 2B South

MVP: Seth Lustig, jr., Colfax. Coach: Reece Jenkin, Colfax.

First team: Chase Galbreath, sr. (Lind-Ritzville/Sprague); Jayce Kelly, so. (LRS); Lincoln Foland, jr. (Liberty); Adrik Jenkin, fr. (Colfax); Braiden Ermshar (Upper Columbia Academy); Brandon Finau, sr. (Lib).

Second team: Jake Jeske, sr. (Lib); JP Wigen, jr. (Col); Duran Downes (UCA); Cody Ells, fr. (Asotin); Hunter Dinkins, sr. (LRS).

Northeast 1B North

MVP: Bode Seymour, jr., Cusick. Coach: Chelsi Pakootas, Inchelium.

First team: Owen Nelson (Columbia); Nicholas Baker, sr. (Curlew); Isaac Hoskie, sr. (Inc); Dakatta Seymour, so. (Inc); Logan Thompson, jr. (Cur); Joseph Beardslee, jr. (Northport); Bubba Hutton, (Republic); Dennis Campbell, jr. (Cus). Hon. mention: Amari Pakootas, sr. (Inc); Bruce Snaidman, so. (Nor); Silas Petrich (Selkirk).

Northeast 1B South

MVP: Smokey Abrahamson, Wellpinit. Coach: Jason Maioho, Wilbur-Creston-Keller.

First team: Kallen Maioho, so. (WCK); Max Grindy, eighth (Almira/Coulee-Hartline); Jacob Scrupps, jr. (Odessa); Colin Hughes, sr. (Wel); Grant Denison, jr. (Wel); Collin Martin, so. (Ode); David Wynecoop, sr. (Wel); Jordan Howder, sr. (Springdale). Hon. mention: Carter Pitts, so. (ACH); Eli Katich, fr. (WCK).

Southeast 1B

MVP: Isaac Bone, jr., Tekoa-Rosalia. Coach: Carl Crider, Oakesdale.

First team: Trevin Kimble, sr. (Pomeroy); Jackson Perry, sr. (Oak); Morgun Martin, sr. (TR); Tanner Fleming, sr. (St. John-Endicott/Lacrosse); Oliver Sears, jr. (Pom).

Second team: Logan Brown, jr. (Oak); Rory Maloney, sr. (SJEL); Jadin Campbell, sr. (TR); Lane Collier, fr. (Garfield-Palouse); Will Lanius, sr. (Oak); Bryce Pfaff, so. (GP).

Inland Empire 5A

MVPs: Blake Buchanan, sr., Lake City; Kolton Mitchell, sr., Lake City. Coach: Jim Winger, Lake City.

First team: Carson Way, sr. (Lewiston); Alexander Nipp, sr. (Coeur d’Alene); Nathan Hocking, sr. (LC); Zach Johnson, sr. (LC); Logan Orchard, jr. (CdA).

Inland Empire 4A

MVP: Scotty Hocking, sr., Lakeland. Coach: Tonny Hanna, Lakeland.

First team: Caleb Skinner, sr. (Moscow); Dylan Rehder, sr. (Mos); Ari Vandenberg, sr. (Sandpoint); Nick Nowell, sr. (Lak); Parker Childs, jr. (San); Rusty Lee, sr. (San).

Central Idaho 2A

MVP: Greyson Sands, sr., St. Maries.

First team: Ripley Luna, sr. (Kellogg); Kolby Luna, sr. (Kel); Joel Scott, sr. (Orofino); Trace Wilks, sr. (StM); Dillon Holder, sr. (StM).

Scenic Idaho 1AD1

MVP: Vander Brown, sr., Lakeside.

First team: Tyson Charley, fr. (Lak); Brad Tesky, sr. (Wallace); Donovan Daniels, sr. (Genesid Prep); Liam Hendrickx, jr. (Lak); Joey Specht, sr. (GP); Julian Davis, so. (Wal); Brutis SiJohn, jr. (Lak).

North Star 1AD2

MVP: Austin Zingler, jr., Mullan.

First team: Cole Sanroman, jr. (Clark Fork); Nathan Shelton, sr. (CF); Alex Trogden, jr. (Mul); Ethan Howard, jr. (CF); Christopher Moore, so. (Kootenai); Trystan Zingler, sr. (Mul); Chase Sanroman, jr. (CF).

Girls basketball

Greater Spokane League 4A/3A

MVP: Teryn Gardner, jr., Mead. Coach: Quantae Anderson, Mead.

First team: Autumn Agnew, sr. (CV); Natalie Braun, sr. (Mea); Lucy Lynn, sr. (GP); Eliannah Ramirez, sr. (U-Hi); Eden Sander, so. (CV).

Second team: Patience Grey, jr. (MtS); Bryten Gumke, sr. (MtS); Hannah Hamilton, sr. (NC); Brooklyn Jenson, sr. (Lewis and Clark); Kayla Jones, so. (Fer). Hon. mention: Gillian Bears, jr. (GP); Emma Bryant, fr. (MtS); Julianna Jeross, jr. (U-Hi); Taliah Lee, sr. (GP); Abby Priddy, so (MtS).

Greater Spokane League 2A

MVPs: Chloe Deharo, jr., West Valley; Kendall Wallace, jr., Clarkston. Coach: Debbie Sobotta, Clarkston.

First team: Ryliann Bednar, jr. (Pul); Eloise Teasley, jr. (Cla); Sehra Singh, sr. (Pul); Kyleigh Archer, sr. (SP); Alahondra Perez, jr. (Cla).

Second team: Alexia Villavicencio, sr. (Cla); Tameria Thompson, fr. (Shadle Park); Emily Peabody, sr. (Rog); Makenzie Fager, jr. (SP); Samara Powaukee, sr. (Pul).

Northeast A

MVP: Darian Herring, sr., Deer Park. Defensive POY: Taylee Phelps, fr., Freeman. Coach: KC Ahrens, Deer Park.

First team: Jaycee Goldsmith, sr. (Fre); Allie Garry, sr. (DP); Charde Luat, jr. (ML); Brooklyn Coe, so. (DP); Ayanna Tobeck, jr. (Lak).

Second team: Jordan True, sr. (Col); Taylee Phelps, fr. (Fre); Avery Haff, jr. (Lak); Stephanie Chadduck, sr. (Fre); Rylee Darnold, jr. (Lak).

Northeast 2B North

MVP: Margreit Galow, sr., St. George’s. Coach: Brad Kirsch, St. George’s.

First team: Emalie Jacoby, eighth (Dav); Annika Bergquist, sr. (StG); Makenzie Ritchie, sr. (NWC); Brooke Bennett, jr. (Che); Glenna Soliday, fr. (Dav).

Second team: Ella Johnson, so. (KF); LaVay Shurrum, sr. (KF); Elizabeth Bell, sr. (Rea); Georgia Crockett, jr. (NWC); Paisley Cox, sr. (NWC).

Northeast 2B South

MVP: Brynn McGaughy, so., Colfax. Coach: Jordan Holmes, Colfax.

First team: Ellie Denny, sr. (Lib); Jaisha Gibb, sr. (Col); Mia Pierce, sr. (UCA); Zoe Galbreath, fr. (LRS); Hailey Demler, jr. (Col).

Second team: Grace Grumbly, jr. (Lib); Haylee Appleford, sr. (Aso); Sidney Folkenberg, sr. (UCA); Harlee Hennings, jr. (LRS); Saige Galbreath, fr. (LRS).

Northeast 1B North

MVP: Emma Lena Baker, jr., Curlew. Coach: Lonnie Simpson, Inchelium.

First team: Belle Stark, (Nor); Lindsey Short, (Rep); Zalissa Finley, (Inc); Ember Berndt, (Rep); Madison Chantry, (Sel); Macey Singer, (Cur); Semiah Jackson, (Cus).

Northeast 1B South

MVP: Ashlyn Neilsen, sr., Odessa. Coaches: Jamie Nee, Wilbur-Creston-Keller; Matt Elder, Almira/Coulee-Hartline.

First team: Karsen Brashears, jr. (WCK); Marissa Seyler, sr. (Wel); Danea Norman, so. (Wel); Kaidyn Maioho, so. (WCK); Grace Nelson, sr. (Ode); Beth Okamoto, jr. (ACH); Prairie Parrish sr. (ACH).

Southeast 1B

MVP: Kyndra Stout, jr., Colton. Coach: Clark Vining, Colton.

First team: Jessie Reed, sr. (Oak); Marilla Hockett, sr. (Oak); Grace Kuhle, fr. (Col); Jillian Herres, sr. (Pom); Elena Flansburg, fr. (GP).

Second team: Sidni Whitcomb, sr. (Col); Bradyn Henley, fr (Oak); Kyra Brantner, eighth, (GP); Kennedy Cook, sr. (GP); Kendall Dixon, sr. (Pom); Kyra Holt, sr. (SJEL).

Inland Empire 5A

MVP: Teagan Colvin, jr., Coeur d’Alene. Coach: Nicole Symons, Coeur d’Alene.

First team: Capri Sims, sr. (PF); Maddie Mitchell, jr. (CdA); Zoie Kessiner, sr. (Lew); Madi Symons, sr. (CdA); Avery Waddington, jr. (LC); Sophia Zufelt, jr. (LC).

Inland Empire 4A

MVP: Aliya Strock, jr. Sandpoint. Coach: William Love, Sandpoint.

First team: Landree Simon, so. (Lak); Kelsey Cessna, sr. (San); Maya Anderson, jr. (Mos); Karlie Banks, sr. (San); Daylee Driggs, sr. (San); Lila Kiefer, jr. (Lak).

Intermountain 3A

MVP: Malia Miller, fr., Timberlake.

First team: Asha Abubakari, jr. (Bonners Ferry); Ciara Soumas, sr. (Timberlake); Payton Young, fr. (Tim); Jozee MacArthur, so. (Tim); Mia Blackmore, sr. (BF).

Central Idaho 2A

MVP: Grace Beardlin, sr., Orofino.

First team: Abbie Frei, jr. (Grangeville); Addiyson Vanderwall, fr. (Gra); Macy Jerome, jr. (Kel); Dani Schilereff, jr. (Kel); Berkli McGreal, sr. (StM).

Scenic Idaho 1AD1

MVP: Britany Phillips, jr., Wallace.

First team: Arianna Havier-Gorr, sr. (Lak); Kyleigh Wolfe, fr. (Lak); Martina Rivera, jr. (Lak); Kylee Phillips, fr. (Wal); Tia Hendrick, jr. (Wal); Ella Martin, so. (GP); Miyah Anderson, sr. (GP).

North Star 1AD2

MVP: Eloise Shelton, jr., Clark Fork.

First team: Jazzmyn Nelson, jr. (Mul); Ellie Lowman, so. (Mul); Caitlin Garitone, sr. (Mul); Autumn Charvez, jr. (Mul); Amari Prinz-Hay, jr. (CF); Lilly Rueter, jr. (CF); Tuesday Glessner, sr. (Koo); Molly Phillips, so. (Koo).

Wrestling

Greater Spokane League 4A/3A

MVPs: Jarom Liljenquist, sr., Mt. Spokane; Q’veli Quintanilla, sr., University. Coach: Brice Gretch, Ridgeline.

First team: 106: Czar Quintanilla, fr. (U-Hi). 113: Billy Weisgerber, fr. (Mea). 120: James Mason, so. (Mea), Isaac Muniz, sr. (GP). 126: Jayson Bonnett, so. (MtS), Blaine Beard, jr. (CV). 132: Josh Neiwert, jr. (Mea). 138: Hudson Buth, sr. (MtS). 145: Tyson Ramsey, jr. (Ridgeline). 152: Dalton Taylor, sr. (Che). 160: Samuel Thomas, so. (U-Hi). 170: Cooley Conrad, jr. (U-Hi), Danner Smith, jr. (CV). 182: Brendan Hughes, fr. (MtS). 195: Braeden Harvey, so. (Mea). 220: Chris Grosse, sr. (Mea). 285: Markus Fetcho, so. (Mea).

Second team: 106: Tanner Crosby, jr. (MtS). 113: Amadis Sang, so. (U-Hi). 120: Jeison Ingram, sr. (Fer). 126: Taylor Daines, jr. (U-Hi). 132: Joe Showalter, sr. (Che); 138: Sam Arai, sr. (Mea). 145: Xzavier Elgee Sanders, sr. (U-Hi). 152: Gabriel Singley, jr. (MtS). 160: Austen Justice, sr. (Mea). 170: Mason Knigge, sr. (Mea). 182: Jackson Hale, sr. (MtS); Bridger Cloninger, jr. (LC). 195: Nicholas Alexander, sr. (U-Hi). 220: Daren Airey, sr. (MtS). 285: Jacob Gatlin, sr. (Mea).

Greater Spokane League 2A

MVP: Orlando Morales, sr., East Valley. Coach: Rod Tamura, Rogers.

First team: 106: Nam Pham, jr. (Rog). 113: Braeden Champion, jr. (SP). 120: Gabe Weza, so. (Cla). 126: Dawson Bailey, jr. (Cla). 132: Logan Utecht, jr. (WV). 138: Israel Acosta, fr. (Pul). 145: Ivan Acosta, jr. (Pul). 152: Braydon Flinders, sr. (Cla). 160: Blaise Cross, sr. (Rog). 170: Devin Pierce, jr. (EV). 182: Andrew Royston, so. (WV). 195: Samuel Sears, so. (Pul). 220: Logan Leeson, fr. (WV). 285: Alonzo Vargas, sr. (EV).

Second team: 106: Lucas Horner, so. (SP). 113: Joseph Stahl, so. (SP). 120: Gavin McCloy, jr. (Pul). 126: Evan McDougle, jr. (Pul). 132: Aydin Peltier, jr. (Pul). 138: Simeon Mattingly, so. (WV). 145: Bodee Thiverge, jr. (Cla). 152: Bruce Watson, jr. (WV). 160: Tyler Conrath, sr. (EV). 170: Brayden Burgener, so. (SP). 182: Merreck Emerson, sr. (Pul). 195: Owen Spendlove, sr. (EV). 220: Logan Crosby, sr. (WV). 285: Cotton Sears, sr. (Pul).

Greater Spokane League girls

4A/3A MVP: Libby Roberts, so., University. 2A MVP: Ellabelle Taylor, sr., Rogers. Coach: Whitney Bowerman, Rogers.

First team: 100: Taylor Pascua, so. (Mea). 105: Savannah Taylor, fr. (Rog). 110: Yadrira Covarrubias, jr. (Rog); Kyra-Lei Saniatan, fr. (SP). 115: Olivia Vignere, so. (U-Hi). 125: Anna Bobrovnikova, sr. (Rog); Jalisca Holmgren, fr. (Che). 130: Kathryn Ambute-Gibson, so. (LC). 135: Alysia Kostecka, jr. (CV); Jaelynn Luna, fr. (Rog). 145: Kilee Callaghan, sr. (NC). 155: Kayliani Davis, fr. (Rog). 170: Viktoriya Dovhoruka, sr. (Rog); Hailee Argaw, fr. (Rid). 190: Baylie Conner, jr. (Mea); Audrey Schlotter, sr. (MtS).

Northeast A

MVPs: Aaron DesRoches, sr. Riverside. Coach: Ryan Jorgensen, Deer Park.

First team: 106: Konnor Sprading, so. (Lak). 113: Hudson Raulston, so. (Medical Lake). 120: Derek Dunlop, sr. (Lak). 126: Myles Christen, so. (Lak). 132: Gavin Carnahan, sr. (DP). 138: Chase Smith, jr. (Fre). 145: Connor Goff, jr. (Col). 152: Ivan Bogle, sr. (DP). 160: Aaron DesRoches, sr. (Riv). 170: Ethan Frank, sr. (DP). 182: Tristian Davis, jr. (Riv). 195: Brock Martin, sr. (Riv). 220: Cache Hatch, sr. (Lak). 285: Gavin Chafee, sr. (ML).

Second team: 106: Braxton Reyes, so. (Lak). 113: Preston Kramer, sr. (New). 120: Tomio Yamada, sr. (Lak). 126: Brock Berger, so. (DP). 132: Blake Berger, fr. (DP). 138: Shadrach Mason, so. (ML). 145: Brooks Proctor, jr. (Riv). 152: Hunter Gleave, jr. (Col). 160: Hayden Blank, sr. (Lak). 170: Liam Bogle, jr. (DP). 182: Spencer Conner, sr. (DP). 195: Bryon Newby, jr (DP). 220: Brady Martin, jr. (Riv). 285: Hezekiah Slind, so. (DP).

GSL Gymnastics

Coach: Adrien Plummer, Mt. Spokane.

First team: all-around: Dezlyn Lundquist, so. (Mea); Tabitha Pierce, so. (Mea); Jacqueline Bonnett, jr. (MtS). Vault: Isabella De La Rosa, jr. (Rid); Grace Martinsen, jr. (Mea); Brenna Vasicek, so. (WV). Bars: Maya Meeks, sr. (U-Hi); Katherine Fitzgerald, sr. (LC); Mikah Baggot, sr. (CV). Beam: Julianne Stevenson, so. (Rid); De La Rosa; Martinsen. Floor: De La Rosa; Kyley Schneckloth, sr. (CV); Abagail Fielding, so. (Mea).

Second team: all-around: De La Rosa; Baggot; Fielding. Vault: Fielding; Fitzgerald; Isabella Lefler, jr. (U-Hi). Bars: Kylie Morias, so. (CV); Fielding; Korinn Young, jr. (MtS). Beam: Gabby Ontiveros, so. (LC); Baggot; Averey Seidel, sr. (Mea). Floor: Baggot; Aleah DeWitt, so. (MtS); Martinsen.

GSL Swim/Dive

Swim MVP: Jake McCoy, so., Pullman. Diver MVP: Alma Smith, so., Cheney. Coaches: Jennifer Hochwalt, Cheney; Jacon Hogg, Pullman.

First team: William Miller, jr. (Pul); Troy Reed, so. (Pul); Teo Uberuaga, jr. (Pul). Second team: Zaine Pumphrey, so. (Pul); Michael Campbell, sr. (Pul); Luke Gao, fr. (Pul); Henry Gipple, fr. (Che); Carter Frichette, sr. (Pul). Hon. mention: Sam Leonard, fr. (Pul); Scott Frye, so. (Pul); Aiden Schmidt, sr. (Che); Peyton Anderson, sr. (Che); Jesse Tang, sr. (Pul); Luke Wilcox, sr. (Che).