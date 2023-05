Querida Kiantha: Las madres también deben aprender de sus hijos

Fri., May 19, 2023

This column reflects the opinion of the writer. Learn about the differences between a news story and an opinion column.

For The Spokesman-Review

Kiantha Duncan For The Spokesman-Review

Querida Kiantha,

Mi hijo se negó a verme el Día de la Madre, y eso me rompió el corazón en pedazos.

Nuestra familia ha estado en crisis desde el momento en que vino a nosotros y declaró que era transgénero y quería que nos refiriéramos a él como “ella”. Exigió que todos usáramos el nuevo nombre y pronombres, o no podríamos verlo o pasar tiempo con él.

El problema es que no di a luz a una “ella” y me siento intimidada para hacer algo con lo que me siento incómoda.

Estimada amiga,

Puedo imaginar cuánto te duele el corazón al no ver a tu hijo. Te pido que consideres que el corazón de tu hijo estaba igualmente herido por no verte. Después de todo, no hay nada que sea comparable al amor de una madre, y cualquier cosa que se interponga en el camino de esa conexión duele.

En ese momento, mantenerse alejado puede haber parecido la única medida que podría haber tomado para ayudarlos a ti y a la familia a comprender que para ella, su expresión de género no es negociable.

La crianza de los hijos no viene con un manual. Y a lo largo de mis décadas de maternidad, me he dado cuenta de que no es solo mi trabajo enseñarle a mi hijo, sino que necesito aprender a medida que ambos crecemos.

Una de mis mayores lecciones como madre es continuar aprendiendo que a medida que el mundo cambia, yo también debo hacerlo. Eso no significa que no me aferre firmemente a mis valores fundamentales o sistema de creencias, sino que significa que debo aprender a aplicar la nueva información que sigo aprendiendo del nuevo mundo en el que vivimos a lo que ya sé.

Aprovecha esta oportunidad para aprender más sobre tu hija y lo que está experimentando. Grupos como PFLAG (pflag.org) y Human Rights Campaign (www.hrc.org) tienen recursos en línea y grupos de apoyo que pueden ayudarte en tu viaje.

De Alma a alma,

Kiantha