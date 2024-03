Winter sports 2023-24 high school all-league teams for Eastern Washington

From staff reports

The 2023-24 winter sports all-league teams for the Greater Spokane League, Eastern Washington and North Idaho.

Boys basketball Greater Spokane League 4A/3A

MVP: Ryan Lafferty, sr., Mt. Spokane. Defensive POY: Henry Sandberg, Gonzaga Prep. Coaches: David Wagenblast, Mt. Spokane; Garrick Phillips, University.

First team: Evan Stinson, sr., Cheney; Henry Sandberg, sr. (GP); Dylan Skaife, sr., Ferris; Eli Williams, sr., North Central; Shane Skidmore, sr., U-Hi.

Second team: Nate Christy, jr. (GP); Dylynn Groves, so. (GP); Paulo Murray, sr., Lewis and Clark; Parker Pincock, sr. (LC); Nash Dunham, jr., Mead; Jacori Ervin, sr. (NC); Caden Andreas, so., Ridgeline .

Greater Spokane League 2A

MVP: Ben Fried, sr., West Valley. Coach: Karim Scott, Rogers.

First team: Treshon Green, jr. (Rog); Devin Holyfield, sr. (Rog); Austin Hunt, sr. (Pulman); Parker Munns, sr. (WV); Champ Powaukee, sr. (Pul).

Second team: Enoch Gathecha, sr. (SP); Deon Kinsey, sr. (Rog); Brady Krebs, jr. (Rog); Carter Steinwand, sr., Clarkston; Xander Van Tine, sr. (Cla).

Northeast A

MVP: Jake Graham, jr., Riverside. Defensive POY: Hiro Patterson, sr., Lakeside. Coach: Kyle Olson, Freeman.

First team: Tanner Goldsmith, jr., Freeman ; Colton Wells, jr. (Fre); Daniel Schneider, sr., (Riv); Calvin Mikkelsen, sr. (Lak); Mavrick Rasmussen, sr., Medical Lake .

Second Team: Hiro Patterson, sr. (Lak); Davin Kemano, jr., Deer Park ; Jake Gaffaney, sr. (Riv); Zeshawn Griffin, sr. (Lak); Micah Hodges, so. (Fre).

Northeast 2B North

MVP: Shawn Jones, jr., St. George’s. Coaches: Cameron Stewart, Kettle Falls; Ryan Peplinski, St. George’s.

First team: Zane Edwards, sr. (KF); Avi West, jr., Northwest Christian ; Elden Pierce, jr. (StG); Jaeger Jacobsen, sr., Davenport ; Rysen Soliday, jr., Reardan .

Second team: Talan Fisher, jr. (KF); Asher West, sr. (NWC); Ben Slade, jr. (NWC); Mason Zarlingo, jr. (StG); Maveric Sobotta, fr. (Rea).

Northeast 2B South

MVP: Adrik Jenkin, so., Colfax. Coach: Jared Hodl, Liberty.

First team: Jayce Kelly, jr., Colfax; Seth Lustig, jr. (Col); Lincoln Foland, sr. (Lib); Cody Ells, so., Asotin ; AJ Olerich, jr. (Aso).

Second team: Jack Wilson, sr. (Lib); JP Wigen, sr. (Col); Joey Duff, fr., Lind-Ritzville/Sprague ; Ethan Kimball, sr. (Lib); Brock Kinch, sr. (LRS).

Northeast 1B North

MVP: Bode Seymour, sr. Cusick. Coach: Rob Seymour, Cusick.

First team: Owen Nelson, sr., Colville ; Logan Thompson, sr., Curlew ; Roland Campbell, jr., (Cus); Chris Mackey, sr. (Cus); Dakatta Seymour, jr., Inchelium ; Tyee Finley jr. (Inc); Joey Beardslee, sr., Northport ; Pete Beardslee, so. (Nor).

Northeast 1B South

MVP: Kallen Maioho, jr., Wilbur-Creston-Keller. Coach: Graham Grindy, Almira/Coulee-Hartline.

First team: Josh Booker, so. ACH ; Jacob Scrupps, sr., Odessa ; R Moyer, jr., Wellpinit ; Franky Wynne, jr. (Wel), Grant Denison, sr. (Wel); Jordan Montgomery, sr. (Wel); Eli Katich, so., Wilbur-Creston/Keller; Kalub Dreger, sr. (WCK); Teko Cates, sr., Springdale .

Inland Empire League 5A

MVP: Logan Orchard, sr., Coeur d’Alene. Coach: Jon Adams, Coeur d’Alene.

First team: Reese Strawn, jr., Lake City ; Jordan Bramlett, sr., Lewiston , Carter Rupp, jr., (CdA); Kai Wheeler, jr. (CdA); Neil McCarthy, sr., Post Falls ; Josh Watson, so. (LC).

Inland Empire League 4A

MVP: Parker Childs, sr., Sandpoint. Newcomer: Derrick Chamberlain, so., Sandpoint. Coach: Brian Childs, Sandpoint.

First team: Emerik Jones, jr. (San); Ian Hillman, sr., Moscow ; Brayson Reed, sr. (Mos); Kenton Ferguson, sr., Lakeland ; Ben Roth, jr. (Lak).

Girls basketball Greater Spokane League 4A/3A

MVP: Teryn Gardner, sr., Mead. Defensive POY: Eden Sander, jr., Central Valley; Teryn Gardner, sr., Mead. Coach: Quantae Anderson, Mead.

First team: Eden Sander, jr. (CV); Gillian Bears, sr., (GP) ; Aylah Cornwall, fr. (GP); Kayla Jones, jr., Ferris; Grace Sheridan, fr., Ridgeline .

Second team: Olivia McIntyre, jr. (GP); Sadie Pierce, jr. (LC); Addison Wells Morrison, so. (Mea); Sloane Gardner, jr. (MtS); Julianna Jeross, sr. (U-Hi).

Greater Spokane League 2A

MVPs: Chloe Deharo, sr., West Valley; Kendall Wallace, sr., Clarkston. Coaches: Tyrone Ashley, West Valley; Debbie Sobotta, Clarkston.

First team: Ryli Bednar, sr. (Pul); Makenzie Fager, so. (SP); Jaelyn McCormack-Marks, so. (Cla); Emily Peabody, sr. (Rog), Eloise Teasley, sr. (Cla).

Second team: Willow Burrill, jr. (WV); Grace Kuhle, so. (Pul); Ella Leavitt, jr. (Cla); Alahondra Perez, sr. (Cla); Alexia Villavicencio, jr. (Cla).

Northeast A

MVP: Ashlan Bryant, fr., Deer Park. Defensive POY: Emma Bryant, so., Deer Park. Coach: Kenneth Ahrens, Deer Park.

First team: Brooklyn Coe, jr. (DP); Emma Bryant, so. (DP); Ayanna Tobeck, sr. (Lak); Taylee Phelps, so. (Fre); Chardé Luat, sr. (ML).

Second Team: Navae Kinney, jr. (Col); Avery Haff, sr. (Lak); Rylee Darnold, sr. (Lak); Berlyn Zimmerer, so. (DP); Brook-Lynn Martin, sr. (Col).

Northeast 2B North

MVP: Ella Johnson, jr., Kettle Falls. Coach: Bob Swannack, Reardan; Stacia Soliday, Davenport.

First team: Clare Lathrop, so. (Dav); Tenice Waters, fr. (Rea); Glenna Soliday, so. (Dav); Georgia Crockett, sr. (NWC); Macey Shamblin, so. (NWC); Chasyn Waters, eighth (Rea).

Second team: Kalea Schlenker, so. (StG); Kaitlyn Waters, so. (NWC); Brooke Bennett, sr. (Che); Mackenzie Bjornberg, jr. (Rea); Ryenna Pfeffer, so. (KF).

Northeast 2B South

MVP: Brynn McGaughy, jr., Colfax. Coach: Jordan Holmes, Colfax.

First team: Hailey Demler, sr. (Col); Grace Grumbly, sr. (Lib); Zoe Galbreath, so. (LRS); Brenna Gilchrist, jr. (Col); Kendall Denny, jr. (Lib).

Second team: Jordyn Jeske, so. (Lib); Tyla Tiegs, eighth (Lib); Saige Galbreath, so. (LRS); Harlee Hennings, sr. (LRS); Lauryn York, sr. (Col).

Northeast 1B North

MVP: Emma Lena Baker, sr., Curlew. Coaches: John Baker, Curlew; Erik Stark, Northport.

First team: Annika Baker, fr. (Cur); Hailey Peone, jr. (Inc); AnnMarie Simpson, sr. (Inc); Olivia Stark, jr. (Nor); Ember Berndt, so. (Rep); Sarah McGaffey, sr., Republic ; Millie Rice, Selkirk .

Northeast 1B South

MVP: Beth Okamoto, sr., Almira/Coulee-Hartline. Coach: Matt Elder, ACH.

First team: Naomi Molitor, so. (ACH); Hayden Schuh, sr. (Ode); Danea Norman, jr. (Wel); Rayah Hill, jr. (Wel); Kipi Denison, jr. (Wel); Karsen Brashears, sr. (WCK); Kaidyn Maioho, jr. (WCK); Brystal Nielsen, fr. (WCK); Annelise Curran, fr., Chewelah .

Inland Empire League 5A

MVP: Avery Waddington, sr., Lake City. Coach: Nicole Symons, Coeur d’Alene.

First team: Teagan Colvin, sr. (CdA); Maddie Mitchell, sr. (CdA); Brooklynn Brennan, sr. (PF); Reese DeGroot, jr. (Lew); Kelsey Carroll, jr. (CdA); Sophia Zufelt, sr. (LC).

Inland Empire League 4A

MVP: Landree Simon, jr., Lakeland; Karlie Banks, sr., Sandpoint. Newcomer: Jordyn Tomco, fr., Sandpoint. Coach: Tyell Derrick, Lakeland.

First team: Punk Knott, sr. (Mos); Lela Johns, sr. (Mos); Brecken Mire, fr. (San); Lila Kiefer, sr. (Lak).

Wrestling Greater Spokane League 4A/3A

MVP: Jeroen Smith, sr., Mead. Coach: Brian Skaff, Cheney; Phil McLean, Mead.

First team: 106: Kaysic Lundquist, so. (Mea); 113: Czar Quintanilla, so. (U-Hi); 120: Billy Weisgerber, so. (Mea); 126: James Mason, jr. (Mea); 132: Blaine Beard, sr. (CV); 132: Josh Neiwert, sr. (Mea); 138: Jayson Bonnett, jr. (MtS); 144: Mason Bennett, jr. (Che); 144: Tyson Ramsey, sr. (Rid); 150: Lawrence Jackson, so. (GP); 150: David Osborn, sr. (U-Hi); 157: Tommy Elliot, sr. (NC); 165: Samuel Thomas, jr. (Uni); 175: Trenton Moore, jr. (Che); 190: Bayden Beard, jr. (CV); 215: Brendan Hughes, so. (MtS); 285: Markus Fetcho, jr. (Mea).

Second Team: 106: Colton O’Connor, fr. (GP); 106: Tanner Crosby, sr. (MtS); 113: Ben Jaime, so. (Mea); 120: Tristan Zaragosa, sr. (NC); 126: Calister Crosby, jr. (U-Hi); 132: Caleb Burbank, jr. (U-Hi); 138: Terran Manson, sr. (CV); 144: Samuel Kincaid, so. (GP); 150: Samuel Evans, so. (LC); 157: Aaron Ask, sr. (Mea); 165: Noah Holman, jr. (GP); 175: Bridger Cloninger, sr. (LC); 190: Cole Schumacher, jr. (Mea); 215: Braeden Harvey, jr. (Mea); 285: Keemani Benavides, jr. (Mea).

Greater Spokane League 2A

MVP: Logan Utecht, sr., West Valley. Coach: Geoff Hensley, West Valley.

First team: 106: Nam Pham, sr. (Rog); 113: Jaxn Fraser, so. (WV); 120: Braeden Champion, sr. (SP); 126: Gabe Weza, jr. (Cla); 132: Dawson Bailey, sr. (Cla); 138: Cohen Clark, so. (WV); 144: Israel Acosta, so. (Pul); 150: Ivan Acosta, sr. (Pul); 157: Aydin Peltier, sr. (Pul); 165: Champ Bailey, jr. (WV); 175: Devin Pierce, sr. (EV); 190: Brayden Burgener, jr. (SP); 215: Micah Burkhart, sr. (EV); 285: Samuel Picicci, sr. (SP).

Second Team: 106: Lucas Horner, jr. (SP); 113: Kalob Riccelli, so., East Valley; 120: Jaiden Peak, so. (WV); 126: Gavin McCloy, sr. (Pul); 132: Brycen Palmner, sr. (WV); 138: Thomas Samuels, jr. (Cla); 144: Bodee Thivierge, sr. (Cla); 150: Tyrese Guzman, jr. (SP); 157: Logan Figueroa-Castor, so. (EV); 165: Tayevius Allen, sr. (Rog); 175: Andrew Royston, jr. (WV); 190: Josh Moreau, jr. (WV); 215: Logan Leeson, so. (WV); 285: Justyn Watters, jr. (Cla).

Northeast A

MVP: Peter DesRoches, jr., Riverside. Coach: Andy Hamilton, Lakeside.

First team: 106: Braxton Reyes, jr. (Lak); 113: Konnor Spradling, jr. (Lak); 120: Jonas Bond, so. (DP); 126: Logan Allen, sr. (Fre); 132: Gavin Carnahan, jr. (DP); 138: Chase Smith, sr. (Fre); 144: Myles Christen, jr. (Lak); 150: Conner Goff, sr. (Col); 157: Peter DesRoches, jr. (Riv); 165: Jonah Orndorff, sr. (Fre); 175: Tristian Davis, sr. (Riv); 190: Ares Swain, so. (New); 215: Liam Hamilton, sr. (Lak); 285: Hezekiah Slind, jr. (DP).

Second Team: 106: Bodey Schweiger, fr. (Riv); 113: Bryce Davis, fr. (Col); 120: Michael Nelson, sr., Newport; 126: Asher Greenhagen, jr. (Col); 132: Jared Seal, sr. (Fre); 138: Ben Orth, so. (Lak); 144: Brock Berger, jr. (DP); 150: Brooks Proctor, sr. (Riv); 157: Hunter Gleave, sr. (Col); 165: Liam Bogle, sr. (DP); 175: Evan Henry, jr. (DP); 190: Dillon Mareth, jr. (DP); 215: True Cole, jr. (ML); 285: Solomon Slind, so. (DP).

Girls wrestling

4A/3A MVP: Libby Roberts, jr., University. 2A MVP: Alli Betts, fr., Clarkston. 4A/3A Coach: Jeremy McGee, Cheney. 2A coach: Whitney Bowerman, Rogers.

First team: 100: Taylor Pascua, jr. (Mea); 105: MaKenzie Weza, fr. (Cla); 110: Jennifer Tian, fr. (Che); 110: Yadira Covarrubias, sr. (Rog); 110: Savannah Taylor, so. (Rog); 115: Olivia Vignere, jr. (U-Hi); 120: Raenah Smith, fr. (Mea); 125: Jalisca Holmgren, so. (Che); 130: Samara Weinstock, so. (U-Hi); 130: Kathryn Ambute-Gibson, jr. (LC); 140: Paige McGee, fr. (Che); 170: Addy Steppe, fr. (Rog); 190: Baylie Conner, sr. (Mea); 235: Hayvynn Boudreaux, jr. (Fer).

Second Team: 100: Lelia Taich, sr. (LC); 105: Gizzell Ramos, sr. (Che); 115: Sara Loveland, fr. (Che); 120: Addison Lathrop, fr. (Che); 145: Ireland Chodorski, jr. (Che); 155: Ella Plonske, sr. (MtS).

Gymnastics

Coaches: Hanna Bjerkestrand, Mead; Arnetta Mitchell, North Central. Assistant Coach: Alicia Shenefelt, North Central.

First team: All-around: Dezlyn Lundquist, jr. (Mea); Jacquie Bonnett, sr. (MtS); Tabitha Pierce, jr. (Mea). Floor: Kylie Morais, jr. (CV); Gaby Ontiveros, jr. (LC); Kyla Roberts, so. (U-Hi). Beam: Julianne Stevenson, jr. (Rid); Gaby Ontiveros, jr. (LC); Abagail Fielding, jr. (Mea). Vault: Bella DeLaRosa, sr. (Rid); Brenna Vasicek, jr. (WV); Kylie Morais, jr. (CV); Avery Burns, jr. (Fer). Bars: Abagail Fielding, jr. (Mea); Kylie Morais, jr. (CV); Gracilyn Young, fr. (Mea).

Second team: All-around: Bella DeLaRosa, sr. (Rid); Gaby Ontiveros, jr. (LC); Abagail Fielding, jr. (Mea). Floor: Avery Burns, jr. (Fer); Brooklyn Lawrence, jr. (NC); Aleah DeWitt, jr. (MtS). Beam: Mason Bonnett, fr. (Mea); Kylie Morais, jr. (CV); Brooklyn Lawrence, jr. (NC). Vault: Abagail Fielding, jr. (Mea); Hannah Kapelke, jr. (LC); Aleah DeWitt, jr. (MtS). Bars: Gaby Ontiveros, jr. (LC); Brooklyn Lawrence, jr. (NC); Delaney Christoff, so. (Mea).

Swimming

Driver: Alma Smith, jr., Cheney. Swimmer: William Miller, sr., Pullman. Coach: Jennifer Hochwalt, Cheney; Jacob Hogg, Pullman.

First team: Ben Madson, jr. (Pul); Jake McCoy, jr. (Pul); William Miller, sr. (Pul); Alma Smith, jr. (Che); Teo Uberuaga, sr. (Pul).

Second team: Luke Gao, so. (Pul); Henry Gipple, so. (Che); Tanner Nelson, fr. (Che); Nolan Pollestad, so. (Pul); Zaine Pumphrey, jr. (Pul).