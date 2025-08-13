On the Air
Thursday’s TV Highlights
Baseball, Little League World Series
10 a.m.: Japan vs. Europe-Africa ESPN
Noon: South Carolina vs. Maryland ESPN
2 p.m.: Mexico vs. Asia-Pacific ESPN
4 p.m.: Pennsylvania vs. South Dakota ESPN
Baseball, MLB
10:05 a.m.: Seattle at Baltimore Root
1 p.m.: Chi. Cubs at Toronto MLB
5:40 p.m.: Arizona at Colorado FS1
Football, CFL
5:30 p.m.: Ottawa at Winnipeg CBS Sports
Golf
4 a.m.: DP World: Made in Denmark Golf
8 a.m.: LPGA: Portland Classic Golf
11 a.m.: PGA: BMW Championship Golf
4 p.m.: USGA: U.S. Amateur Championship Golf
Thursday’s Radio Highlights
Baseball, MLB
9 a.m.: Seattle at Baltimore 700-AM / 105.3-FM
Baseball, NWL
6:35 p.m.: Vancouver at Spokane 103.5-FM
Sports talk
6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM
3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM
All events subject to change