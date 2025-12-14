Fall 2025 high school sports all-league teams for Greater Spokane League and Eastern Washington

Fall 2025 high school sports all-league teams for the Greater Spokane League, Northeast A, Northeast 2B, Northeast 1B and Southeast 1B leagues.

Football

GSL 4A/3A

Offensive MVP: Connor Collins, jr., Cheney. Defensive MVP: Brendan Hughes, sr., Mt. Spokane. All-Purpose MVP: Jonah Keller, sr. Gonzaga Prep.

Coach: John Graham, Cheney. Assistant: Ty Graham, Cheney; Freshman: Bill Schilb, University.

Offense

First Team: QB: Sam Kincaid, sr. (GP). RB: Chris Wilson, sr. (CHE); Max Faagau, sr. (MEA). WR: Tank Best, sr. (CHE); Mason Stinson, sr. (CHE); Isaiah Docken, sr. (GP). OL: Karson Palmer, jr. (CHE); Johnny Doree, sr. (GP); Cooper Daines, sr. (MEA); Jackson Simmons, sr. (MtS); Colten Kuhl, jr. (RL). K: Tyler Bissell, sr. (CV).

Second Team: QB: Landon Thomas, sr. (MEA); RB: Jimmy Grainger, sr. (GP); Toby Thornberg, so. (UNI). WR: Lee Colomb, jr. (MEA); Andrew Thomas, sr. (MtS); Grant Peterson, so. (UNI). OL: Ben Kapaun, sr. (GP); Dom Karr, sr. (MEA); Sean Jones, sr. (MEA); Caleb Kuhl, jr. (RL); Nathan Croff, jr. (UNI). K: Donavan Damiano, sr. (MEA).

Defense

First Team: DB: Andrew Houndonoughbo, sr. (CHE); Porter Pearson, sr. (LC); Rock Franklin, sr. (MtS); Jacobe McClelland, sr. (GP); Jack Pierce, sr. (GP). DL: Nehemiah Areta, sr. (GP); Cooper Daines, sr. (MEA); Jackson Simmons, sr. (MtS); Jaxon Lefler, sr. (UNI). LB: Tank Best, sr. (CHE); Will Jackson, sr. (GP); Luke Hills, sr. (GP); Garrett Miller, sr. (MEA). P: Kyle Rayment, sr. (MtS).

Second Team: DB: Chris Wilson, sr. (CHE); Mason Stinson, sr. (CHE); Tyce Tuggle, jr. (MEA). DL: Skyler Harty, sr. (CV); Bryce DeLange, sr. (CHE); Sam Evans, sr. (LC); Beau Tampien, sr. (MtS). LB: Connor Monks, sr. (CV); Wren Jackson, sr. (GP); Noah Schlosser, sr. (LC); Max Faagau, sr. (MEA). P: Tyler Bissell, sr. (CV).

GSL 2A

Offensive MVP: Nathan Zettle, jr., West Valley. Defensive MVP: Erik Borg, sr., West Valley. All-Purpose MVP: Jerry Allen III, sr., Rogers.

Coach: Adam Fisher, East Valley. Assistant: Geoff Hensley, West Valley. Freshman: Brennen Hill, Deer Park.

Offense

First Team: QB: Tarin Fields, sr. (EV). RB: Elijah Newman, jr. (WV); Nick Neville, sr. (PUL). WR: Nick Elliott, sr. (NC); Erik Borg, sr. (WV); Hands Warrick, jr. (ROG); Marvin Zauana-Kavezeri, jr. (EV). OL: Baron Botello, sr. (EV); Jace Carson, jr. (WV); Blake Gipson, sr. (WV); Caleb Erickson, sr. (DP); Alex Walker, jr. (PUL). K: Nathan Jeffries, sr. (WV).

Second Team: QB: Akiylon Washington, sr. (NC). RB: Casey Stephens, sr. (EV); Evan Brinlee, sr. (DP). WR: Conner Nicholson, sr. (EV); Kale Blades, jr. (DP); Dray Torpey, sr. (CLK). OL: JJ Roberts, sr. (ROG); Gavyn Dealy, jr. (PUL); Dominic Vaughn, sr. (NC); Logan Gehring, sr. (CLK); Damien Shaw, sr. (ROG). Specialist: Adam Knapp, sr. (WV).

Defense

First Team: LB: Connor Dunfield, jr. (WV); Blake Berger, sr. (DP); Theo Engle, sr. (PUL); Mason Watt, sr. (EV). DL: Logan Riley, sr. (WV); Ryder Johnson, sr. (WV); Jacob Proctor, sr. (ROG); Siua Fotofilli, so. (PUL). DB: Conner Nicholson, sr. (EV); Adie Wright, sr. (NC); Nathan Jeffries, sr. (WV). Specialist: Eoin Bogle, jr. (DP).

Second Team: LB: Jason Rinard, sr. (CLK); Everett Long, sr. (ROG); Kainen Jaklitsch, jr. (WV); Brandon Sanchez, sr. (ROG); Hunter Recknagle, sr. (PUL). DL: Alex Walker, jr. (PUL); Gavyn Dealy, jr. (PUL); Darius McKinley, sr. (ROG); Branen Sandven, sr. (DP). DB: Lee Brown, sr. (ROG); Asher Putman, sr. (OG); Wyatt Metcalf, jr. (EV). Specialist: Kole Miller, sr. (DP).

Northeast A

League MVP: Brock Benson, sr., Colville. Offensive MVP: Jeff Winger, sr., Lakeside. Defensive MVP: Bridger Lewis, sr., Colville. Coach: William Benbrook, Colville.

Offense

First Team: QB: Tanner Cummings, jr. (LAK). RB: Sean Trochta, sr. (RIV); Mason Beardsley, sr. (COL). WR: Noah Merrill, sr. (LAK); Dylan Harris, jr. (ML); Sam Sears, jr. (COL). TE: Cy Reeves, sr. (LAK). FB: Bridger Lewis, sr. (COL). OL: Braedon Heater, sr. (COL); Austin Jenkinson, sr. (RIV); Colton Howell, sr. (LAK); Derek Witt, jr. (LAK); Triston Lebsack, jr. (RIV); Toby Fowler, jr. (COL).

Defense

First Team: DL: Mel Hatch, sr. (LAK); Zach Schneider, jr. (RIV); Braedon Heater, sr. (COL); Porter Fain, jr. (LAK). LB: Tanner Cummings, jr. (LAK); Sean Trochta, sr. (RIV); Mason Beardsley, sr. (COL); Gunnar Baker, so. (COL). DB: Dylan Harris, jr. (ML); Jet Winger, sr. (LAK); Noah Merrill, sr. (LAK); Marcus Orgel, sr. (RIV); Parker Sackman, sr. (COL).

Special Teams: Punter: Julian Taylor, sr. (ML). Returner: Parker Sackman, sr. (COL). Kicker: Noah Merrill, sr. (LAK).

Northeast 2B

Offensive MVP: Logan Schultz, sr., Freeman. Defensive MVP: Ares Swain, sr., Newport. Coach: Mark Duxbury, Newport. Assistant: Justin Farnsworth, Freeman.

Offense

First Team: QB: Cody Ells, sr. (Asotin). RB: Kutter Driver, jr. (NEW); Jacob Reimers, sr. (NEW). FLEX: Adin Spuler, jr. (NWC); Hunter Flaa, sr. (REA). WR: Braylon Comfort, jr. (NWC); Daniel Smith, sr. (FRE). OL: Ares Swain, sr. (NEW); Robert Warren, sr. (NEW); Rayben Jurgens, jr. (NEW); Levi Wellner, sr. (FRE); Chase Engle, sr. (ASO).

Second Team: QB: Mason Gassaway, sr. (NWC). RB: Hudson Somes, so. (NWC); Blake Wynecoop, sr. (REA). FLEX: Archer Killian, so. (LRS). WR: Wyatt Campbell, sr. (ASO); Jaelyn Cole, jr. (FRE). OL: Noah Baker, sr. (FRE); Ben Bak, sr. (NWC); Carter Bowman, sr. (ASO); Hayes Hennings, sr. (LRS); Damien Hamburg, jr. (NEW).

Defense

First Team: DL: Noah Baker, sr. (FRE); Rayben Jurgens, jr. (NEW); Damien Hamburg, jr. (NEW); Landon Hall, so. (NEW). LB: Brad Martin, sr. (NEW); Jacob Reimers, sr. (NEW); Logan Schultz, sr. (FRE); Levi Collier, sr. (REA). DB: Cody Ells, sr. (ASO); Tyce Gilbert, sr. (FRE); Daniel Smith, sr. (FRE). FLEX: Colton Newman, jr. (NWC).

Second Team: DL: Carter Bowman, sr. (ASO); Cooper Florence, jr. (FRE); Ben Bak, sr. (NWC); Wyatt Colvin, sr. (REA). LB: Dylan Finney, sr. (ASO); Levi Wellner, sr. (FRE); Jerod Harder, sr. (LRS); Hudson Somes, so. (NWC). DB: Hunter Flaa, sr. (REA); Jaetyn Cole, jr. (FRE); Adin Spuler, jr. (NWC); FLEX: Doug Olson, sr. (LRS).

Special Teams: K: Alex Bowman Boast, sr. (NWC). P: Levi Collier, sr. (REA). KR: Braylon Comfort, jr. (NWC).

Northeast 1B-North

Offensive MVP: Logan Ringstad, sr., Curlew. Defensive MVP: Judah Sutton, jr., Cusick.

Offense

First team: QB: Derek Perez, so. (INC). RB: Judah Sutton, so. (CUS); Connor Bouge, so. (CUR); Dean (SPR). WR: Gaige Stensgar, sr. (INC); Daniel Lyon (CUS). OL: Austin Guyll, sr. (CUR); Tyson Kane, jr. (SPR); Josiah Seymore, jr. (INC). Specialist: Quin Doyen, so. (CUR).

Second team: QB: Sylas Stotts, sr. (CUR). RB: Blaine Rieckers, (SEL); Hoiland (COL); Ricky St. Pierre, jr. (INC). WR: Charles Whitford (CUS); Dustin Hoffman, so. (INC). OL: Judah Creach, jr. (SEL); Kayson Levi, so. (CUR); Walker Leskinen, jr. (INC).

Defense

First team: DL: Dallas Wysong, sr. (CUR); Tyson Kane, jr. (SPR); Jones, (COL). LB: Connor Bouge, so. (CUR); Ricky St. Pierre, jr. (INC); Logan Ringstad, sr. (CUR); Judah Creach, jr. (Selport). DB: Gaige Stensgar, sr. (INC); Jake Olson, so. (CUR). Specialist: Walker (COL). Special Teams: Jake Olson, so. (CUR).

Second team: DL: Kayson Levi, so. (CUR); Walker Leskinan, jr. (INC); Josiah Seymore, jr. (INC). LB: Williams (COL); Hoiland (COL); Abdallah (REP). DB: Daniel Lyon (CUS); Quin Doyen, so. (CUR). Specialist: Charlie Anderson, so. (SEL).

Northeast 1B-South

Offensive MVP: Max Grindy, jr., Almira/Coulee-Hartline. Defensive MVP: Max Grindy, jr., Almira/Coulee-Hartline. Coach: Brandon Walsh, Almira/Coulee-Hartline.

Offense

First Team: QB: Caden Correia, sr. (ACH). RB: Jaeger Brashears, so. (WCK); Nolan Grindy, 9th (ACH); Brady Roberts, sr. (ACH). WR: Brody Pitts, jr. (ACH); Evyn Krause, sr. (WCK). OL: Tucker Bayless, jr. (ACH); Luke Goetz, sr. (ACH); Ian McWalter, jr. (ACH); Cole Snider, jr. (WCK). All-Purpose: Dustin Strozyk, sr. (WCK).

Second Team: QB: Josh Park, jr. (Wellpinit). RB: Aiden Villane, sr. (Odessa); Ronnie McCullough, sr. (WEL). WR: Dane Lone Bear, jr. (WEL); Adyn Peha, sr. (ACH). OL: Miller Stout, sr. (ODE); Jayce Kieffer, 9th (WEL). All-Purpose: Landon McMillan, jr. (ODE).

Defense

First Team: DB: Brady Roberts, sr. (ACH); Adyn Peha, sr. (ACH). LB: Jaeger Brashears, so. (WCK); Brody Pitts, jr. (ACH); Nolan Grindy, 9th (ACH); Dustin Strozyk, sr. (WCK). DL: Cole Snider, jr. (WCK); Tucker Bayless, jr. (ACH); Ian McWalter, jr. (ACH); Evyn Krause, sr. (WCK). All-Purpose: Dane Lone Bear, jr. (WEL); Aiden Villane, sr. (ODE).

Second Team: LB: Porter Wood, jr. (ACH). DL: Caden Correia, sr. (ACH); Miller Stout, sr. (ODE); Evan Tipps, sr. (ACH).

Southeast 1B-Wheat

Co-Offensive MVP: Kyzer Herres, sr., Pomeroy; Lane Collier, Garfield-Palouse. Defensive MVP: Peyton Cannon, sr., Pomeroy. Coach: Cody Chapman, Dayton.

Offense

First Team: QB: JJ Gleason, jr. (Waitsburg). RB: Beau Hazelbaker, jr. (Dayton); Kaleb Kelnhofer, sr. (GAR-PAL). WR: Isa Reyes, sr. (WAI); Landen Henry, jr. (WAI). OL: Peyton Cannon, sr. (POM); Rowen Edwards, sr. (GAL-PAL); Nathaniel Knittel, jr. (POM).

Defense

First Team: DB: JJ Gleason, jr. (WAI); Beau Hazelbaker, jr. (DAY). DL: Nathaniel Knittel, jr. (POM); Jarod Hankins, sr. (WAI); Koyen Fortune, sr. (WAI). LB: Conrad Nelson, so. (POM); Kyzer Herres, sr. (POM); Kaleb Kelnhofer, sr. (GAR-PAL); Martin Vasquez, sr. (WAI). ATH: Cooper Parzuchowski, jr. (GAR-PAL).

Volleyball

GSL 4A/3A

MVP: Mara Sandberg, jr. Gonzaga Prep. Co-Coaches: Nikki Gilbert, Gonzaga Prep; Kara Nitteberg, Lewis and Clark.

First Team: OH: Mara Sandberg, jr. (GP); Mercedes Gilroy, jr. (MEA); Ashlyn Aaron, sr. (UNI). MH: Berkeley Neilson, sr. (MtS); Ryan Libey, jr. (RL). S: Kjersti Jacobson, sr. (FER); Noella Migliuri, sr. (GP); Hailee Biegler, sr. (LC). L: Kela Williams, jr. (MtS); Jade Livingston, sr. (RL).

Second Team: OH: Rowan Greenfield, fr. (GP); Aspen Henry, sr. (CV); Brynn Hooper, sr. (SP); Alayna Smeltzer, jr. (MEA); Brynlee Allred, jr. (RL); Jennavieve Roberts, so. (LC); Karolina Flanagan, sr. (GP). MH: Jayna Humbert, so. (GP); Teagan Schroeder, sr. (SP). S: Delaney Davis, sr. (MtS).

GSL 2A

MVP: Hailey Colyar, sr., West Valley. Coach: Megan McNannay, Pullman.

First Team: OH: Hailey Colyar, sr. (WV); Laney Augir, so. (CLK); Cassie Brooks, sr. (WV). MB: Jasmyne Washington, sr. (PUL). S: Jacey Boesel, sr. (DP); Camber Wolfe, jr. (PUL). L: Khloe Wanberg, sr. (WV); Kate Armstrong, sr. (PUL).

Second Team: OH: Elly Good, sr. (EV); Talia Harbour, sr. (PUL); Hailee Orgill, so. (DP). MB: Rowyn Lee, sr. (PUL); Jordan Cassetto, sr. (CLK); Maddie Ellingston, sr. (DP).

Northeast A

Co-MVPs: Sienna Weinberger, jr., Lakeside; Trinity Auckerman, sr., Medical Lake. Co-coaches: Kari Jones, Lakeside; Hailey Van Soest, Medical Lake.

First Team: Mackenzie Martin, sr. (LAK); Bella Tobeck, jr. (LAK); Juie Smith, so. (ML); Anna Pace, sr. (RIV); Georgia Beardslee, jr. (COL); Layla Jones, so. (LAK).

Honorable Mention: Neeley Pederson, jr. (LAK); Addison Rice, sr. (RIV); Addie Marshall, sr. (COL).

Northeast 2B-North

Co-MVPs: Naomi Rainwater, sr., Davenport; Kaitlyn Waters, sr., Northwest Christian. Coach: Dave Whitehead, Northwest Christian.

First Team: Sarah Harbaugh, jr. (StG); Emersen Sprecher, jr. (Reardan); Kaylia Earl, jr. (Newport); Faith Bell, sr. (DAV); Tatum Hupp, jr. (DAV): Chloe Hammond, sr. (DAV); Macey Shamblin, sr. (NWC); Chlarice Carey, jr. (NWC); Lauren Mathews, jr. (NWC).

Northeast 2B-South

Co-MVPs: Zoe Galbreah, sr., Lind-Ritzville/Sprague; Greta Van Gemert, sr., Freeman. Coach: Josie Anderson, Asotin.

First Team: Isabella Huntley, sr. (Colfax); Brenna Tiegs, jr. (Liberty); Rylee Omlin, so. (LIB); Hannah Towne, sr. (LRS): Zoey Mendez, fr. (LRS); Avery Boswell, sr. (FRE); Logan Pecht, jr. (FRE): Finley Pecht, fr. (FRE).

Northeast 1B-North

MVP: Kate Beardslee, so., Northport. Co-coaches: Norm Gaston, Republic; Shy Guglielmino, Northport.

First Team: Dalilah Colton, sr. (NOR); Ember Berndt, sr. (REP); Liesel Stark, 8th (NOR); Marisa Lyons, sr. (Selkirk); Alison Koch-Booher, sr. (REP); Annika Baker, jr. (CUR); Jacki Ward, so. (COL); Dalilah Littlecrow-Curtis (CUS); Jessa Culianan, sr. (SEL); Kylie Colton (NOR).

Honorable Mention: Ellie Calhoun, sr. (CUR); Shandi Evans, sr. (INC); Courtney Hastings, sr. (SEL); Megan Richard, jr. (REP).

Northeast 1B-South

Co-MVPs: Naomi Molitor, sr., Almira-Coulee-Hartline; Kaylin Gines, jr., Springdale. Co-coaches: Emily Pouley, Wilbur-Creston-Keller; Matt Gines, Springdale.

First Team: Rocksie Timentwa, sr. (WCK); Grace Okamoto, jr. (ACH); Sina Nelson, so. (WCK); Callie Cousins, sr. (WCK); Cloie Isley, sr. (Valley Christian); Brystal Neilsen, jr. (WCK); Emma Brummett, sr. (ACH); Lexi Rimpler, so. (WCK); Samiah Smoger, sr. (WCK).

Honorable Mention: Gemma Tichy (CAND); Brielle Basson, so. (VC); Jordyn Lewis, jr. (Odessa); Trinity Farnsworth, jr. (SPR).

Southeast 1B-Wheat

MVP: Bradyn Henley, sr., Oakesdale. Coach: McKenzie Therrian, Oakesdale.

First Team: Bradyn Henley, sr. (OAK); Elana Flansburg, sr. (GAR-PAL); Clare Bowechop, sr. (GAR-PAL); Grace Perry, jr. (OAK); Megan Crider, so. (OAK); Hollie Van Vogt, so. (POM); Kyra Brantner, jr. (GAR-PAL); Lyla Kjack, so. (OAK); Olivia Cooper, sr. (POM); Morgan Lentz, sr. (GAR-PAL); Sadie Klaveano, sr. (POM); Kendyll Potoshnik, jr. (POM); Kayla Eilertson, sr. (Tekoa-Rosalia).

Second Team: Molly Warren, jr. (POM); Abagale McGuire, jr. (T-R); Marissa Tupling, sr. (DAY); Kaylee Kimble, jr. (GAR-PAL); Alexa Jones, jr. (DAY); Sophie Anderson, sr. (StJE); McKinley Chase, sr. (T-R).

Slowpitch Softball

GSL 4A/3A/2A

MVP: Ella Bendele, sr., Central Valley. Coach: Carl Adams, Mt. Spokane. Asst. Coach: Chuck Scheiwiller, Lewis and Clark.

First Team: P: Avery Fox, jr. (MtS). C: Ellie Robinson, so. (FER). INF: Addison Jay, sr. (MtS); Kapri Bailey, so. (DP); Emme Bond, jr. (MtS); JC Weger, sr. (EV); McKenzie Duncan, sr. (SP). OF: Claire Fulkerson, sr. (UNI); Cora Donley, sr. (CV); Jaycee Coffield, sr. (MEA); Rhiannon Kilgore, jr. (LC); Riley Kincaid, sr. (MtS). EP: Quincy Schuerman, sr. (MtS). U: Laniya Mawdsley, sr. (SP).

Second Team: P: Berkley Noble, sr. (UNI). C: Bailey Tampien, so. (MtS). INF: Vienna Klein, sr. (LC); Ella Jensen, jr. (UNI); Hope Murdock, sr. (MEA); Jillian Marshall, jr. (DP); Whitney Hollen, jr. (CV). OF: Quincy Coder, sr. (RL); Ava DeLeon, sr. (FER); Hayden Wheeler, sr. (UNI); Annie Beito, fr. (CHE); Bethany Rinas, sr. (SP). EP: Cheyenne Kinswa, jr. (UNI). U: Amelia Beito, jr. (CHE).

Girls Soccer

GSL 4A/3A

Offensive MVP: Quinn Mueller, sr., Ridgeline. Defensive MVP: Nora Cullen, sr., Mead. Goalkeeper MVP: Myleah Puletasi, so., Mead. Coach: Casey Curtis, Mead.

First Team: F: Leah Weller, jr. (FER); Bre Caul, sr. (MtS); Keegan Tee, sr. (LC). M: Hailey Orellana, jr. (FER): Ruby Shaw, sr. (LC); Avery Davidson, jr. (MtS). D: Reese Peterson, sr. (MtS); Maylin Nicholson, sr. (LC); Lilly Heaton, sr. (UNI); Caroline Spink, sr. (MEA). GK: Tayler Nordean, jr. (UNI).

Second Team: F: Addison Cox, jr. (UNI); Lydia Lynn, jr. (RL); Charlotte Dix, so. (LC). M: Kinley Collins, jr. (CHE); Paige Stolp, sr. (UNI); Kinlee Lutz, jr. (LC). D: Emery Baker, sr. (MtS); McKenna Litscher, sr. (GP); Makenna Moore, sr. (RL); Mackenzie Stewart, sr. (UNI). GK: Kenzie Shuler, sr. (MtS); Mallory Olson, sr. (CV).

GSL 2A

Offensive MVP: Hayden Anderson, sr., East Valley. Defensive MVP: Alanis Bobo, jr., Pullman. Coach: CC Collins, West Valley.

First Team: F: Claire Busse, sr. (WV); Jenna Howe, sr. (WV); Lauren Matthew, sr. (WV); Chloe Van Wey, sr. (WV). MF: Daniella Lucas, sr. (CLK); Sienna Breneman, sr. (DP); Sidney Johnson, sr. (PUL); Kyia Silva, sr. (WV). D: Kailey Willis, jr. (WV); Cassie Kappen, sr., (WV); Shiah Mullerleile, jr. (EV). GK: Embree Kirby, jr. (EV).

Second Team: F: Vicky Villarino, so. (PUL). MF: Katelyn Marshall, so. (EV); Kate Turnbull, sr. (NC). D: Ashley Eggleston, sr. (CLK); Taylor Darling, jr. (PUL); Saige Stuart, jr. (ROG); Katelyn Reiter, jr. (DP); Olivia Berg, fr. (EV); Gabriella Phillipe, sr. (NC); Audrey Bartlett, sr. (NC); Andrea Wu, so. (PUL). GK: Addison Fritz, sr. (NC).

Northeast A

Offensive MVP: Laninee Higgins, sr., Lakeside. Defensive MVP: Joslyn Craddock, Colville. Co-coaches: Wayne Farris and Darrin Mott, Lakeside.

First Team: GK: Amelia Carroll, sr. (RIV). D: Ava Kelley, jr. (COL); Kailaya Vanderholm (COL); Lyla Heinemann (ML); Annabella McDonald, sr. (RIV); Norah Kaluza, sr. (LAK); Masame Osborn, sr. (LAK). MF: Julia Baker, sr. (COL); Natalie Housworth (COL); Addison Heffernan, sr. (LAK); Halle Cossette, sr. (LAK); Margaret St. Amand, sr. (RIV); Izzy Delzer, so. (LAK); Mikaela Davis, sr. (RIV).

Northeast 2B

Co-MVPs: Rylee Russell, sr. Freeman; Glenna Soliday, sr., Davenport. Coach: James Turner, third year, Upper Columbia Academy.

First Team: Rylee Russell, sr. (FRE); Glenna Soliday, sr. (DAV), Claire Wichman, jr. (NWC); Rylie Rettedal, jr. (NWC); Julianna Pope, so. (NWC); Avery Gass, sr. (FRE); Nora Gass, so. (FRE); Charlotte Soliday, so. (DAV); Gabriella Daniel, fr. (FRE); Chloe Strandy, fr. (NWC). GK: Abbie Strandy, sr. (NWC).

Second Team: Hannah Fish, jr. (NWC); Samantha Stiles, sr. (DAV); Chloe Goodall, sr. (KE); Delaney Abustallo, fr. (FRE); Nicole DuPont, sr. (FRE); Have Dye, jr. (UCA); Paityn Kyle, sr. (NWC); Katie Michaelis, jr. (UCA); Joelle Brandtner, jr. (NEW); Delaney Brandtner, 8th (NEW). GK: Addie Schneider, sr. (DAV); Chloe Reese, sr. (UCA).

Boys Soccer

1B

Co-MVPs: Gavin Eliason, sr., Saint George’s; Francisco Gonzalez, sr., Mabton. Coach: Mark Rickard, Saint George’s.

First Team: Tallon Greenwood, sr. (Riverside Christian); Ethan Fly, jr. (Upper Columbia Academy); Becket Dornay, jr. (Chesterton Academy); Sean Conway, sr. (CAND); Gavin Eliason, sr. (StG); Eduardo Valdovinos, sr. (Prescott); Christian Camacho, sr. (Mabton); Graham Reichel, so. (StG); Michael Sears, jr. (CAND); Donte DiBiase, sr. (UCA); Micah Morgan, sr. (RC); Francisco Gonzalez, sr. (MAB). GK: Pierce English, sr. (StG).

Second Team: Orlando Mendez, fr. (PRE); Solomon Chen, sr. (StG); Colin Brennan, sr. (StG); Alexander Cisneros, so. (MAB); Scout Jordan, sr. (UCA); Per Sande, sr. (StG); Atom Miller, so. (StG); Lyle Houck, so. (CAND); Will Conway, jr. (CAND); Armando Chavez, sr. (MAB). GK: Victor Garcia, so. (WWVA).

Boys Cross Country

GSL 4A/3A

Coach: Austin Stuchel, Mead.

First Team: Miro Parr-Coffin, fr. (GP); Zach Frazier, sr. (GP); Stejer Franklin, so. (MEA); Becks Bird, jr. (SP); Jovanny Lieb, sr. (MEA); Gatlin Michaelson, jr. (MtS); Andrew Ward, so. (CHE); Jonah Wiser, sr. (MEA); Elijah Tobin, jr. (LC); Aaron Pooler, jr. (MEA).

2.1-Mile Unified First Team: Luke Gottschalk, athlete and Mcquang Nguyen, partner (MEA).

Second Team: Noah Reischman, sr. (MEA); Corbin Eiseman, sr. (LC); Liam Frantzich, sr. (CHE); Elliot Yegge, jr. (NC); Ethan Martin, sr. (CHE); Marshall Loew, jr. (GP); Nathan Smith, sr. (MtS).

GSL 2A

Coach: Mark Esvelt, West Valley.

First Team: John Kiernan III, so. (WV); Cade Udy, jr. (PUL); Avery Peters, jr. (CLK); Evan McKenzie, jr. (WV); Caden Hoskinson, sr. (WV); Aaron Swensen, jr. (PUL); Tryston Harris, so. (ROG); Lucas Mortensen, sr. (WV); Anthony Berube, jr. (WV); Miles Bourterse, jr. (CLK).

Second Team: Quinn Bartley-Peck, jr. (PUL); Trenton Kurle, so. (ROG); Leonid Matveev, jr. (PUL); Ryder Chavez, so. (WV); Isaac Hendrickson, so. (WV); Blake Dobbins, sr. (PUL); Jude Newbold, jr. (PUL).

Northeast A

MVP: Malik Ortiz, jr., Colville. Coach: Gene Blankenship, Medical Lake.

First Team: Isaiah Ortiz, sr. (COL); Mercury Bergquist, so. (ML); Steven Shotts, so. (ML); Matthew Bolles, sr. (LAK); Joshua Fagerholm, fr. (LAK); Connor Schneider, sr. (COL); Jerrin Patrick, jr. (COL); Taegen Hart, fr. (RIV); Brady Stetson, sr. (LAK); Erik Moon, jr. (ML); Silas Kaluza, sr. (LAK); David Parker, sr. (RIV); Josten Simons, so. (LAK).

Girls Cross Country

GSL 4A/3A

Co-Coaches: Todd Hawley, University; Kara Ames, Central Valley.

First Team: Jane Wycoff, sr. (MtS); Erin McMahon, so. (GP); Avery Parker, jr. (MEA); Claire Philips, fr. (MEA); Claire Gee, jr. (GP); Triniti Ramos, so. (FER); Frances Rein, jr. (MtS); Emery Sevy, fr. (RL); Kalia Blanchard, fr. (RL); Kyla Roberts, sr. (UNI).

2.1-Mile Unified First Team: Rosie Mortensen, athlete and Emma Danaraj, partner (FER).

Second Team: Alissa Rennaker, fr. (UNI); Brianna McKell, sr. (MtS); Addy Chaffins, sr. (MEA); Aubrey Harvey, so. (CV); Ella Menard, sr. (FER); Emma Anderson, fr. (LC); Ellie Apatow, so. (FER).

GSL 2A

Coach: Allix Potratz-Lee, Pullman.

First Team: Ada Harris, sr. (PUL); Aubrey Lightfoot, fr. (PUL); Quincy Andrews, sr. (WV); Randy Mattix, fr. (PUL); Katelyn Scharff, fr. (EV); Aviana Marek, jr. (WV); Elise Stoffregen, so. (CLK); Leah Ellingson, fr. (DP); Kaelin Newsom, jr. (DP); Ally Ellingson, fr. (DP).

Second Team: Eisa Johnson, fr. (PUL); Nellie Goggin, jr. (EV); Addy Steppe, jr. (ROG); Peyton Fisher, fr. (EV); Camryn Peterson, sr. (EV); Hazel Ebert, jr. (EV), Rebecca Kwon, fr. (PUL).

Northeast A

MVP: Kaylee Dennler, sr., Medical Lake. Coach: Gene Blankenship, Medical Lake.

First Team: Zadience Zier, sr. (COL); Jillian Owen, sr. (LAK); Ava Meusy, jr. (LAK); Aya McNeill, fr. (ML); Olivia Devine, sr. (LAK); Isla Dotson, jr. (LAK); Isabella Golf, fr. (LAK); Autumn Trout, jr. (ML); Alyssa Riek, jr. (RIV); Feodora Lalicker, jr. (RIV); Faith Jackson, jr. (RIV); Avery Owen, sr. (LAK); Amelia Morris, fr. (RIV).