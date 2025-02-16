Mat Classic 36: Area girls qualifiers for state wrestling tournament
Girls area qualifiers for Mat Classic 36, which takes place Feb. 20-22 at the Tacoma Dome in Tacoma.
4A girls: 105: Taylor Pascua (Mead); 110: Maci Benson (Lewis and Clark), Ezri Gutierrez (Ferris); 125: Raenah Smith (Mead); 130: Sofia Fontana (LC); 135: Lezah Kennard (Fer); 145: Kathryn Ambute-Gibson (LC); 190: Naomi Sauders (LC).
3A girls: 100: Lily Cunningham (University); 105: Camryn Daines (UHi), Maci Hoadley (UHi), Delia Stahl (Shadle Park); 110: Libby Roberts (UHi), Mary Healy (Central Valley); 115: Maelia Amen (Ridgeline); 120: Korie Giese (UHi), Olivia Vignere (UHi), Addison Lathrop (Cheney), Justyne Sorensen (Che); 125: Jalisca Holmgren (Che), Davina Kostecka (CV); 130: Paige McGee (Che), Mariah Denney (UHi); 135: Kendra Kane (UHi), Perla Owen (Ridg), Aleyiah Wakan (Mt. Spokane); 140: Samara Wienstock (UHi), Skylar Buckner (Che), Stella Volpone (MtS); 145: Ireland Chodorowski (Che), Cydney Au (SP), Tulee Leavitt (SP); 155: Hailee Argaw (Ridg), Helora Agrippa (UHi), Sophia Pasion (Che); 170: Temperence Trullinger-Middlemas (SP), Kali Betanzos (Che); 285: Ren Schaber (Che), Hazel Finnegan (MtS).
2A girls: 100: Isabelle Brinkman (Pullman); 105: Magdalena Sebastian-Lorenzo (Rogers), Makinley Therien (Rog); 110: Tilly Morgan (Clarkston), Alyia Hill-Hayward (Rog); 115: Savannah Taylor (Rog), Hafisatu Abess (Pul); 120: MaKenzie Weza (Cla), Elise Justis (Cla); 125: Joelyn Hart (Cla), Olivia Wyatt (Cla); 130: Evelyn Scott (Deer Park), Aviana Marek (West Valley); 135: Blayke Tinsley (Cla), Jacqueline Molinari (Pul); 140: Sabryna Pasamonte (WV); 145: Hailee Orgill (DP), Jaelynn Luna (Rog); 155: Chloe Bennett (East Valley), Iraina Swift (WV); 170: Addy Steppe (Rog), Brooklyn Cooper (DP); 190: Aspen Hellickson (Cla), Samara Hagen (Cla); 235: Katherine Nelson (DP), Emma Flerchinger (Cla).
1A/2B/1B girls: 100: Payton Bennett (Newport), Mattie Perkins (Liberty); 105: Abby Starr (Republic-Curlew), Isabella Tiwebemal (Kettle Falls); 110: Allysah Bays (New), Raina Zollman (Springdale); 115: Grace Jones (Colfax), Riley Rohrbach (Lib); 120: Serenna Swiger (Spring), Haiden Sackman (Colville); 125: Lillian Monaghan (Wilbur-Creston), Addison Stigall (New), 130: Heather Wyborney (WC), Lyla Heinemann (Medical Lake); 135: Evelyn Phillips (Rep), Alexandria Hendrickson (Rep); 140: Karis Butler (Almira/Coulee-Hartline), Hailey Bouge (Rep); 145: Annalisa Bouge (Rep), Dayanna Mendoza (ACH); 155: Hanna Perkins (Lib), SunRae Monaghan (WC); 170: Danika Bretz (Reardan), Jayden Hubbard (ACH); 190: Alexis Taylor (Tekoa-Rosalia), Hannah Appleford (Asotin); 235: Dory Doty (Colf), Angelina Mills (KF).