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Mat Classic 36: Area girls qualifiers for state wrestling tournament

Mead's Raenah Smith warms up before her quarterfinal match during the first day of Mat Classic 35 on Friday, Feb. 16, 2024, at the Tacoma Dome in Tacoma, Wash. (Madison McCord/For The Spokesman-Review)
From staff reports

Girls area qualifiers for Mat Classic 36, which takes place Feb. 20-22 at the Tacoma Dome in Tacoma.

4A girls: 105: Taylor Pascua (Mead); 110: Maci Benson (Lewis and Clark), Ezri Gutierrez (Ferris); 125: Raenah Smith (Mead); 130: Sofia Fontana (LC); 135: Lezah Kennard (Fer); 145: Kathryn Ambute-Gibson (LC); 190: Naomi Sauders (LC).

3A girls: 100: Lily Cunningham (University); 105: Camryn Daines (UHi), Maci Hoadley (UHi), Delia Stahl (Shadle Park); 110: Libby Roberts (UHi), Mary Healy (Central Valley); 115: Maelia Amen (Ridgeline); 120: Korie Giese (UHi), Olivia Vignere (UHi), Addison Lathrop (Cheney), Justyne Sorensen (Che); 125: Jalisca Holmgren (Che), Davina Kostecka (CV); 130: Paige McGee (Che), Mariah Denney (UHi); 135: Kendra Kane (UHi), Perla Owen (Ridg), Aleyiah Wakan (Mt. Spokane); 140: Samara Wienstock (UHi), Skylar Buckner (Che), Stella Volpone (MtS); 145: Ireland Chodorowski (Che), Cydney Au (SP), Tulee Leavitt (SP); 155: Hailee Argaw (Ridg), Helora Agrippa (UHi), Sophia Pasion (Che); 170: Temperence Trullinger-Middlemas (SP), Kali Betanzos (Che); 285: Ren Schaber (Che), Hazel Finnegan (MtS).

2A girls: 100: Isabelle Brinkman (Pullman); 105: Magdalena Sebastian-Lorenzo (Rogers), Makinley Therien (Rog); 110: Tilly Morgan (Clarkston), Alyia Hill-Hayward (Rog); 115: Savannah Taylor (Rog), Hafisatu Abess (Pul); 120: MaKenzie Weza (Cla), Elise Justis (Cla); 125: Joelyn Hart (Cla), Olivia Wyatt (Cla); 130: Evelyn Scott (Deer Park), Aviana Marek (West Valley); 135: Blayke Tinsley (Cla), Jacqueline Molinari (Pul); 140: Sabryna Pasamonte (WV); 145: Hailee Orgill (DP), Jaelynn Luna (Rog); 155: Chloe Bennett (East Valley), Iraina Swift (WV); 170: Addy Steppe (Rog), Brooklyn Cooper (DP); 190: Aspen Hellickson (Cla), Samara Hagen (Cla); 235: Katherine Nelson (DP), Emma Flerchinger (Cla).

1A/2B/1B girls: 100: Payton Bennett (Newport), Mattie Perkins (Liberty); 105: Abby Starr (Republic-Curlew), Isabella Tiwebemal (Kettle Falls); 110: Allysah Bays (New), Raina Zollman (Springdale); 115: Grace Jones (Colfax), Riley Rohrbach (Lib); 120: Serenna Swiger (Spring), Haiden Sackman (Colville); 125: Lillian Monaghan (Wilbur-Creston), Addison Stigall (New), 130: Heather Wyborney (WC), Lyla Heinemann (Medical Lake); 135: Evelyn Phillips (Rep), Alexandria Hendrickson (Rep); 140: Karis Butler (Almira/Coulee-Hartline), Hailey Bouge (Rep); 145: Annalisa Bouge (Rep), Dayanna Mendoza (ACH); 155: Hanna Perkins (Lib), SunRae Monaghan (WC); 170: Danika Bretz (Reardan), Jayden Hubbard (ACH); 190: Alexis Taylor (Tekoa-Rosalia), Hannah Appleford (Asotin); 235: Dory Doty (Colf), Angelina Mills (KF).