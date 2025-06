Spring sports 2025 high school all-league teams for Greater Spokane League and District 6

Greater Spokane League 4A/3A/2A baseball first team: Front: Noah Clouse (West Valley), Ethan Turley (West Valley), Brandon Spunich (West Valley), coach Cory Aitken (West Valley), coach Brian Munhall (Gonzaga Prep), coach Curly Rousseau (North Central), David Madsen (North Central), Kian Carruthers (North Central), Nick Elliott (North Central). Middle: Ben Wartinger (Ridgeline), Caden Andreas (Ridgeline), Charlie Lynn (Ridgeline), Mikey Macall (Ridgeline), Ryker Tweedy (Mt. Spokane), Reece Chimienti (Mt. Spokane), Braeden Parker (Mt. Spokane), Brayten Ayers (Mt. Spokane), Kaden Lamphere (Central Valley). Back: Connor Wood (Gonzaga Prep), Jackson Mott (Gonzaga Prep), Anthony Karis (Gonzaga Prep), Harper Dissmore (Ferris), Kyle Wilkinson (Lewis and Clark), Logan Spradling (University), Marco Longo (University), RJ Gillaspy (Deer Park), Tannon Marsalis (Central Valley), Eddie Dahle (Central Valley). Not pictured: Jackson Ables, Logenn Storer (Rogers); Pedar Tobeck (Deer Park); Joey Hecker, Brady Coulter, Adrian Hecker (Pullman); Hayden Line (Clarkston). (COLIN MULVANY/The Spokesman-Review)

Baseball

Greater Spokane League 4A/3A

Co-MVP: Brayten Ayers, sr., Mt. Spokane; Kamden Lanphere, sr., Central Valley. Pitcher of the year: Connor Wood, sr., Gonzaga Prep. Offensive MVP: Caden Andreas, jr., Ridgeline. Coach: Brian Munhall, Gonzaga Prep.

First team: Reece Chimienti, sr. (MtS); Eddie Dahle, jr. (CV); Harper Dissmore, sr. (Fer); Anthony Karis, jr. (GP); Marco Longo, jr. (U-Hi); Charlie Lynn, jr. (Rid); Mikey Macall, jr. (Rid); Tannon Marsalis, sr. (CV); Jackson Mott, jr. (GP); Braeden Parker, jr. (MtS); Logan Spradling, sr. (U-Hi); Ryker Tweedy, sr. (MtS); Ben Wartinger, jr. (Rid); Kyle Wilkinson, sr. (LC).

Second team: Layne Bennett, sr. (MtS); Dylan Croall, jr. (GP); Desean Dunbar, jr. (CV); Gavin Ellersick, jr. (CV); Leyton Hurley, so. (U-Hi); Tommy Krotzer, sr. (SP); Luca Longo, so. (U-Hi); Braden Martin, sr. (Che); Ethan Patsfield, sr. (Mea); Jack Pierce, jr. (GP); Tristan Pulliam, sr. (CV); Tanner Spradling, fr. (U-Hi); Brady Strahl, sr. (GP); Elijah Williams, jr. (U-Hi); Tyler Yarger, sr. (SP); Grant Yost, sr. (GP).

Greater Spokane League 2A

Co-MVP: Kian Carruthers, sr., North Central; Joey Hecker, sr., Pullman. Co-coach: Curly Rousseau, North Central; Cory Aitken, West Valley.

First team: P: Ethan Turley, sr. (WV); RJ Gillaspy, sr. (DP). C: Noah Clouse, jr. (WV). INF: Brady Coulter, sr. (Pul); Nick Elliott, jr. (WV); Jackson Ables, sr. (Rog); Pedar Tobeck, so. (DP). OF: Brandon Spunich, sr. (WV); Adrian Hecker, fr. (Pul); David Madsen, sr. (NC). DH: Hayden Line, sr. (Cla). UTL: Logenn Storer, sr. (Rog).

Second team: P: Carlson Gaumer, fr. (WV); Brody Chapman, fr. (DP); Kendry Gimlin, fr. (Cla). C: Brayden Randall, sr. (Pul). INF: Tyler Judd, fr. (WV); Scout Symmes, so. (WV); Ian Olietti, so. (DP); Colby Bergman, jr. (EV); Willem Denney, so. (Pul). OF: Gene Lucas Hernandez, sr. (Rog); Mason Watt, jr. (EV); Simeon Mattingly, sr. (WV). DH: .Grayson Chissus, jr. (EV). UTL: Jace Cometto, sr. (Cla).

Northeast A

MVP: Cy Reeves, jr., Lakeside. Coach: Austin Sharp, Medical Lake.

First team: P: AJ Michaud, jr. (ML); Zack Boyd, so. (ML); Kyle Bradfield, jr. (Col). C: Mason Thomas, sr. (Lak). INF: Colton Hansen, fr. (Col); Nick Hernandez, fr. (Lak); Jonah Starr, sr. (Lak); Jet Bateman, jr. (Col); Kannon Almond, so. (Lak). OF: Dylan Harris, so. (ML); Bryce Lee, so. (Riv); Ethan Redberg, sr. (Col). UTL: Clayton Pavlin, sr. (Lak); Cruz Gomez, fr. (ML).

Northeast 2B North

MVP: Luke McGuire, sr., Chewelah. Coach: Connor Parker, Chewelah.

First team: Hank Kirkwood, sr. (New); Kaden Van Dyke, sr. (NWC); Ryen McMillin, jr. (Che); Tysen Finch, sr. (Rea); Makai Masuda, jr. (Che); Nolan Jeanneret, sr. (Che); Dekota Acosta, sr. (Che); Ryder Riddles, sr. (New); Preston Martlock, jr. (NWC); Drew Bevan, jr. (NWC); Bode Katzer, sr. (Che); Brad Martin III, jr. (New); Hunter Flaa, jr. (Rea); Ben Roth, so. (NWC); Cody Adams, so. (KF).

Northeast 2B South

MVP: Cody Ells, jr., Asotin. Coach: Jim Holman, Asotin.

First team: Jack Florence, sr. (Fre); Cooper Thomas, sr. (Aso); Dawson Lobdell, sr. (Col); AJ Olerich, sr. (Aso); Nash McLean, sr. (Fre); Vance Coyner, sr. (Fre); JJ Hoel, jr. (Lib); Gavin Zehm, sr. (Fre); Morgan Bunch, so. (Aso); Alton Burt, sr. (Col); Brody Boness, sr. (LRS); Caden Inderrieden, fr. (Col); Colt Kelley, so. (Aso); Jerod Harder, jr. (LRS); Jake Finley, so. (Fre); Tyler Peterson, sr. (Col); Erick Christensen, jr. (Col).

Northeast 1B North

MVP: Dawson Baribault, sr., Northport. Coach: Don Baribault, Northport.

First team: Bruce Snaidman, sr. (Nor); Evan Olson, sr. (Cur); Judah Sutton, so. (Cus); Luke Beardslee, sr. (Nor); Parker Petrich, sr. (Sel); Caden Pichette (Sel); Kaden Person, fr. (Cus); Iman Abdallah, fr. (Rep); Luke Doyen, sr. (Cur); Cameron Mawdsley, fr. (Nor).

Northeast 1B South

MVP: Caden Correia, jr., Almira/Coulee-Hartline. Coach: Hunter Lee, Almira/Coulee-Hartline.

First team: Max Grindy, so. (ACH); Travis Wellhausen, sr. (Spr); Preston Michel, sr. (WCK); Grayson Beal, sr. (ACH); Carter Pitts, sr. (ACH); Andru Pinyan, sr. (Spr); Jameson Conley, sr. (ACH); Jace Lavato, sr. (Wel); Jaeger Brashears, so. (WCK); Dustin Strozyk, jr. (WCK).

Southeast 1B

MVP: William Durham, Dayton. Coach: Gabe Cocking, Garfield-Palouse.

First team: Tanner Baerlocher (Col); Jett Slusser (Pom); Isa Reyes (Wai); Denver Hutchens (Day); Preston Olson (GP); Ryan Impson (Col); Jordan McGowen (Day); Colton Steinhoff (Day); Rowan Edwards (GP); Balian Waiter (Day); Conrad Nelson (Pom).

Softball

Greater Spokane League 4A/3A

MVP: Addison Jay, jr., Mt. Spokane. Coach: Carl Adams, Mt. Spokane. Assistant: Rachel Barsness, Cheney.

First team: P: Berkley Noble, jr. (U-Hi). C: Bella Brischle, sr. (Mea). INF: Claire Fulkerson, jr. (U-Hi); Madi Keon, sr. (SP); Sophia Carpenter, sr. (Mea); Emme Bond, so. (MtS). OF: Lilley Triplett, sr. (Rid); Jaycee Coffield, jr. (Mea); Cadence Hyndman, sr. (Fer). DH: Cadence Buscher, fr. (MtS). UTL: Kaydin Bradeen, jr. (MtS).

Second team: P: Maddy Hurley, so. (Che). C: Quincy Schuerman, jr. (MtS). INF: Izzy Heister, jr. (LC); Mia Martin, jr. (Mea); Avery Fox, so. (MtS), Donyelle Strauss, sr. (Fer). OF: Ella Bendele, jr. (CV); Ashlyn Carver, sr. (U-Hi); Rhiannon Kilgore, so. (LC). DH: Alaina Kudrna, jr. (U-Hi). UTL: Quincy Coder, jr. (Rid).

Greater Spokane League 2A

MVP: Shelby Swanson, sr., East Valley. Co-coach: Dana Shaw, Deer Park; Angie Vulcano, Rogers. Assistant: Makena Pelka, Rogers.

First team: P: Hailey Thompson, fr. (DP). C: Joey Miller, sr. (Cla). INF: Lacy Lathrop, so. (DP); Aneysa Judy, jr. (Cla); Jocelyn Weger, jr. (EV); Emily Rocha, fr. (EV). OF: Sierra Whitmore, so. (EV); Sammy Fausti, sr. (DP); Kaylee Reiter, sr. (DP). DH: Emme Jo Bogle, fr. (DP). UTL: Sorrel Stewart, sr. (WV).

Second team: P: Kinsey Rees, sr. (Pul). C: Taylor Cromie, jr. (Pul). INF: Kapri Bailey, fr. (DP); Julianna Stewart, so. (Pul); Cori Stewart, sr. (Pul); Jillian Marshall, so. (DP); Brooklyn McPhedran, fr. (WV). OF: Elizabeth Meyers, sr. (DP); Haylee Kelly, jr. (WV); Maddison McGraw, jr. (EV). DH: Bailey Blaydes, fr. (Cla).

Northeast A

Offensive MVP: Skyler Struck, sr., Colville. Defensive Co-MVP: Trista Peterson, so., Lakeside; Isabel Barry, jr., Medical Lake. Pitcher of the year: Madelynn Sumner, sr., Colville. Coach: Lauren Night, Colville.

First team: P: Aleya Sturm, jr. (Lak). C: Izzy Cotner, jr. (Riv). INF: Layla Armes, jr. (ML); Eden Costanzo, fr. (Lak); Kaylee Winterroth, sr. (Riv); Allison Petrey, sr. (Col). OF: Madelynn Sabatino, jr. (ML); Cadence Brown, sr. (Col); Rachel Stutzer, sr. (Col). UTL: Lindsey Hudson-Wayne, so. (Riv).

Northeast 2B North

Pitcher of the Year: Katie Coriell, sr., Northwest Christian. Offensive MVP: Kaitlyn Waters, jr., Northwest Christian. Defensive MVP: Abbie Strandy, jr., Northwest Christian. Coach: Ashlynn Smith, Northwest Christian.

First team: Bella Boyd, so. (New); Genica Kreider, jr. (New); Annaka Edwards, sr. (KF); Lily Larsen, jr. (KF); Sophie Koutecky, jr. (NWC); Alyssa Kruger, sr. (Dav); Samantha Stiles, jr. (Dav); Hailee Lebo, sr. (KF); Lilli Hall, so. (New); Macy Langrehr, sr. (KF); Kendall Bevan, jr. (NWC); Makayla Peone, fr. (New).

Northeast 2B South

Pitcher of the Year: Jordyn Jeske, jr., Liberty. Offensive MVP: Kaylee Ripke, jr., Freeman. Defensive MVP: Hannah Towne, jr., Lind-Ritzville/Sprague. Coach: Tessa Sams, Liberty.

First team: Rilyn Ripke, fr. (Fre); Sadie Stout, jr. (Lib); Aubrey Hoffmann, so. (Lib); Isabel Silva, sr. (Fre); Grace Jones, jr. (Col); Aeowyn Armstrong, jr. (LRS); McKenna Finley, sr. (Fre); Georgia Schaefer, 8th (Aso); Kirsten Akesson, jr. (Col); Chloe Adams, sr. (Fre); Paige Lochmiller, jr. (Fre); Harper Sefton, sr. (Fre).

Northeast 1B North

MVP: Ember Berndt, jr., Republic. Coach: Norm Gaston, Republic.

First team: Alison Koch-Booher, jr. (Rep); Olivia Stark, sr. (Nor); Mackenzie Zaren, sr. (Sel); Alexus Stark, sr. (Nor); Ella Sphuler, sr. (Nor); Ariel Currigan, fr. (Nor); Persephonie SteMarie, jr. (Nor).

Northeast 1B South

MVP: Isabella Finley, sr., Inchelium. Coach: Guy Stensgar, Inchelium.

First team: Hailey Peone, sr. (Inc); Keirdan McLaughlin, jr. (Inc); Grace Okamoto, jr. (ACH); Samiah Smoger, jr. (WCK); Bea Seymour, sr. (Inc); Rayna Waters, fr. (WCK); Violet Carson, sr. (Inc); Marissa Burch, sr. (Inc).

Southeast 1B

MVP: Clair Moehrle, Colton. Coach: Taylor Mahan, Colton.

First team: Cindi Howard (Day); Mere Bell (Col); Kiya Soza (Col); Lila Hutchens (Day); Libby Lehn (TR); Molly Warren (Pom); Isabella Field (Pom); Rori Weber (Col); Keely Whan (TR); Taylor Gilbert (Pom); Clare Wilkins (TR).

Boys soccer

Greater Spokane League 4A/3A

Offensive MVP: Kevin Ng, sr., Central Valley. Defensive MVP: Beau Butner, sr., Central Valley. Goalkeeper MVP: Kenny Pierpoint, sr., Gonzaga Prep. Coach: Noah Prophet, Cheney.

First team: FWD: Andre Chaker, sr. (Rid); Cyrille Wangama, sr. (LC); Hank Bishopp, sr. (LC). MID: Alex Wood, sr. (GP); Gavin Wunsch, sr. (MtS); Noah Estrada, jr. (LC). DEF: Tyler Geffken, sr. (LC); Beckham Lopez, so. (CV); Abel Rivera, jr. (GP); Thatcher Hemphill, jr. (Rid). GK: Theron Stevenson, sr. (MtS).

Second team: FWD: Abdul Umar Nasir, sr. (Rid); Villiami Finau, sr. (Che); Ezra Jensen, sr. (LC). MID: Marcus Saba, jr. (Fer); Cole Kreider, so. (Rid); Kingston Beznaiguia, sr. (LC). DEF: Braden Meeks, sr. (U-Hi); Drew Dennewith, sr. (MtS); Kaleb Butterfield, sr. (Mea); Brian Ng, sr. (CV). GK: Brady McMahon, sr. (Rid).

Greater Spokane League 2A

Offensive MVP: Clarens Dollin, sr., Pullman. Defensive MVP: Nick Neville, jr., Pullman. Coach: Doug Winchell, Pullman.

First team: FWD: Marcelo Romero, sr. (Pul); Weston Fracz, sr. (EV); Trenten Lobdell, sr. (WV). MID: Owen Bischoff, jr. (NC); Owen Shulemberger, so, (Pul); Isaiah Bischoff, jr. (Pul); Parker Russell, jr. (DP). DEF: Carson Bly, sr. (EV); Kohl Froelich, sr. (WV); Parker Simpson, sr. (WV). GK: Cooper Bledsoe, sr. (EV).

Second team: FWD: Levi Reinhardt, so. (EV); Kayden Chau, so. (NC); Juan Najara, so. (NC). MID: Osvaldo Valdovinos, sr. (Rog); Quinten Murphy, sr. (WV); Champ Bailey, sr. (WV). DEF: Brigham Cordova, jr. (Pul); Josiah Torres, sr. (Rog); Kainen Jaklitsch, sr. (WV). GK: Liam Mortensen, fr. (WV); Milo Wexler, jr. (Pul).

Northeast A

Offensive MVP: Lincoln Crockett, jr., Northwest Christian. Defensive MVP: Jonathan Lundberg, sr., Medical Lake. Coach: Jacob Weaver, Northwest Christian.

First team: FWD: Trent Rarrick, jr. (Col); Carter Wall, fr. (Lak); Evan Lake, fr. (NWC); Josh Haynes, so. (ML). MID: Alex Marsh, sr. (ML); Noah Merrill, jr. (Lak); Jackson Freeze, jr. (NWC); Wesley Jones, sr. (NWC); Brennan Jones, sr. (New). DEF: Luke Moody, sr. (Riv); Ethan Reid, jr. (NWC); Cruz Karsten, fr. (Lak); Parker Fackman, jr. (Col); Brennan Zahm, jr. (ML). GK: Liam Jordan, so. (NWC); Jack York, jr. (New).

Boys tennis

Greater Spokane League 4A/3A

MVP: Tate Thatcher, sr., Lewis and Clark. Coach: Dan Tenney, University.

First team: Peter Farley, jr. (Mea); Charlie LaSalle, sr. (Fer); Bryce Lynd, sr. (Mea); Niccolo Gentile, sr. (U-Hi); Robbie Wrigley, so. (Mea); Jackson Hieb, jr. (Rid); Tiernan Waggoner, so. (GP); Josh Knaggs, jr. (Mea); Kael Oos-MacFadden, sr. (LC); Nate Shannon, jr. (Mea).

Second team: Kai Van Curler, sr. (GP); Garret Christensen, sr. (U-Hi); Sheldon Hencz, sr. (Fer); Owen Dentler, jr. (Mea); Nick Hibbard, jr. (Mea); Sam Benedetti, fr. (CV); Kairos Kolarsky, sr. (LC); Isaac Hewa, sr. (MtS); Jack Bragg, jr. (GP); Simeon Kolarsky, fr. (LC).

Greater Spokane League 2A

MVP: Reed Newell, sr., Pullman.

First team: Cole McKenzie, jr. (Cla); Alex Whittle, sr. (Cla); Cody Whittle, jr. (Cla); Lysander Elgar, sr. (Pul); Mir Park, sr. (Pul); Nathan Sutton, so. (Pul); Will Busse, sr. (WV); Conner Kunz, sr. (WV); Yassin Kusaibati, sr. (WV); Orion Mastel, jr. (WV).

Second team: Haven Morfin, sr. (Cla); Thayne Crossley, sr. (DP); Isaac Lee, jr. (DP); Zach Charbonneau, sr. (EV); Joey Maughan, jr. (EV); Noah Walter, sr. (NC); Daniel Schertenleib, jr. (Pul); Javan Christiansen, jr. (Rog); Jahan Terrells, sr. (Rog); Zander Kaiser, sr. (WV).

Northeast A

Singles MVP: Aizea Dancel, so., Medical Lake. Doubles MVP: Alex Watson, jr., Lakeside; Ridge Huffaker, sr., Lakeside. Coach: Chris Holquist, Riverside.

First team: Sawyer Thomas, so. (Riv); Gunner Arrand, sr. (Riv); Chase Welch, jr. (Riv); Mason Dell, jr. (Riv); Gavin Soderberg, jr. (ML); Jess Harrison, jr. (ML).

Northeast 2B

Singles MVP: Robert DeForest, sr., St. George’s. Doubles MVP: Eshan Reddy, fr., St. George’s; Ian Reichel, sr., St. George’s. Co-coach: Brandon McDaniel, Newport; Chelsie Lavigueur, Lind-Ritzville/Sprague.

First team: Isaac Kos, sr. (StG); Steven Liu, so. (StG); Joe Sudlow, fr. (StG).

Second team: Preston Davis, sr. (New); Cameron Christianson, sr. (LRS); Cameron Olsen, sr. (LRS).

Girls tennis

Greater Spokane League 4A/3A

MVP: Kailee Alteneder, sr., University. Coach: Kate Burns, Lewis and Clark.

First team: Lexi Mattox, jr. (Mea); Danielle Cozzetto, sr. (SP); Charlotte Burns, sr. (LC); Josie Kellogg, sr. (Mea); Emma Chow, jr. (LC); Madison Orr, sr. (U-Hi); Rachael Jones, so. (Fer); Kiara Henderson, sr. (U-Hi); Almina Zukic, sr. (MtS); Devyn Hoppe, jr. (Mea).

Second team: Annie Gubler, sr. (U-Hi); Lauren Lubbe, sr. (LC); Ava Bunney, sr. (MtS); Addy Vanwert, jr. (MtS); Daphne Rabinovitch, jr. (LC); Kiera Hayes, jr. (Mea); Victoria Baycroft, jr. (Che); Kate Bendele, sr. (CV); Daniella Londo, fr. (U-Hi); Sophia Riddle, sr. (CV).

Greater Spokane League 2A

MVP: Rhoda Wang, sr., Pullman. Coach: Blake Lynd, West Valley.

First team: Ella Leavitt, sr. (Cla); Gabie Mills, sr. (Cla); Emma Brownwell, sr. (DP); Hayley Russell, sr. (DP); Addie Russell, sr. (DP); Mila Benninghoff, jr. (EV); Fasai Xiong, sr. (EV); Abby Liezen, sr. (NC); Emma Pell, sr. (NC); Diana Gutierrez, sr. (Pul); Sutton Nordhus, sr. (WV); Brynlee Ordinario, jr. (WV).

Second team: Laney Augir, fr. (Cla); Rachel Gall, so. (Cla); Roxie Rogers, so. (Cla); Mila Johnson, sr. (NC); Abi Spencer, sr. (NC); Amy Fugh, sr. (Pul); Daun Park, jr. (Pul); Azriah Seeber, sr. (Pul); Tha Daw Paw, sr. (Rog); Amelia Farina, sr. (WV); Chloe Hunsaker, sr. (WV); Cassie Kappen, jr. (WV).

Northeast A

Singles MVP: Kayden Mindermann, sr., Medical Lake. Doubles MVP: Lauren Karl, so., Lakeside; Neely Pederson, so., Lakeside. Coach: Dru Aubert, Colville.

First team: Oluebube Okemgbo, so. (ML); Julia Baker, jr. (Col); Ella Tobaben, sr. (Riv); Heidi Baldwin, sr. (Riv); Addison Hammel, so. (ML); Hailey Scott, jr. (ML).

Northeast 2B

Singles MVP: Avi Sahota, sr., Chewelah. Doubles MVP: Avery Boswell, jr., Freeman; Emma Hollen, sr., Freeman. Co-Coach: Brandon McDaniel, Newport; Chelsie Lavigueur, Lind-Ritzville/Sprague.

First team: Gursimr Sahota, so. (Che); Olivia Sears, sr. (New); Emmalee Doughty, jr. (New).

Second team: Reagan Heller, fr. (StG); Cora Grooms, jr. (Che); Emily Howder, jr. (Che).

Boys golf

Greater Spokane League 4A/3A

MVP: Justin Krasselt, so., Cheney. Coach: Brett Meenach, Lewis and Clark.

First team: Jack Brigham, jr. (LC); Ben Barrett, jr. (Mea); Ryan Howe, so. (Che); Cam Cantillana, sr. (Mea); Michael Pirrie, jr. (LC); Chase Sturgis, jr. (CV).

Second team: Dillon Schrock, sr. (GP); Bryce Johnson, jr. (LC); Johnny Doree, jr. (GP); Brayden Anderson, so. (Che); Blake Kernen, so. (Che); Dylan Masterson, jr. (LC).

Greater Spokane League 2A

Co-MVP: Teigen Brill, jr., North Central; Trae Frederickson, sr., North Central. Co-coach: Matt Wallblom, Deer Park; Eric Martin, Pullman.

First team: Parker Legreid, sr. (Pul); Landon Cowin, sr. (DP); Parker Lee, sr. (Pul); Christopher Yohe, so. (DP); Cooper Rich, jr. (DP); Teegan Martinez, jr. (EV).

Second team: Karson Dunlap sr. (Pul); Wyatt Priddy, sr. (DP); Ryder Saville, so. (WV); Mason Gange, jr. (Cla); Myles Gehring, jr. (Cla); Brady Flahavin, jr. (EV).

Northeast A

MVP: Brady Haff, jr., Lakeside. Coach: Tim Hunsaker, Lakeside.

First team: Cole Waldron, sr. (Riv); Cooper Flugel, jr. (Col); Luke Strite, so. (Col); Parker Richesin, sr. (Col).

Girls golf

Greater Spokane League 4A/3A

MVP: Amanda Nguyen, sr., Lewis and Clark. Coach: Dave McKenna, Gonzaga Prep.

First team: Lisette Durkin, sr. (GP); Carolyn Rose, sr. (Rid); Reece Fix, jr. (GP); Bayler Fix, fr (GP); Maira Frank, so. (GP); Eve Parker, jr. (LC).

Second team: Chloe Hamilton, so. (Rid); Maryn Langham, so. (Mea); Vanessa Zacapantzi so. (Fer); Kate Mulligan, sr. (Rid); Devin Jamison-Jeter, fr. (LC); Morgan Quesnell, so. (Rid).

Greater Spokane League 2A

MVP: Melia Cerenzia, jr., West Valley. Coach: John Willy, Pullman.

First team: Faith Sampson, sr. (Pul); Emma Bobo sr. (Pul); Camryn Chapman, sr. (DP); Isabelle Brinkmna, jr. (Pul); Erin Kanrilak-Wolf, sr. (DP); Alanis Bobo, so. (Pul).

Second team: Ellie Ahrens, sr. (DP); Maycee Kelly (WV); Khloe Jordan, fr. (WV); Brooklyn Ingram, jr. (WV); Elly Good, jr. (EV); Jordin Davis, so. (Cla).

Northeast A

MVP: Kali Rowe, sr., Medical Lake. Coach: Jerry Ornelas, Medical Lake.

First team: Madison Griffis, so. (ML); Madi Spring, sr. (ML); Ashley Miller, so. (Col); Grey Rainer, so. (Col); Brooklyn DeVore, so. (ML).

Boys track and field

Greater Spokane League 4A/3A

Sprinter MVP: Roman Saleki, sr., Lewis and Clark. Distance MVP: Kade Brownell, sr., Mt Spokane. Hurdler MVP: JJ Leman, jr., Mead. Thrower MVP: Simon Rosselli, jr., Mead. Jumper MVP: Kaden Hooper, sr., Shadle Park. Coach: Derek Slaughter, Cheney.

First team: 100: Roman Saleki, sr. (LC). 200: Jonah Keller, jr. (GP). 400: Jeffrey Whitman, sr. (U-Hi). 800: Kade Brownell, sr. (MtS). 1,600: Kade Brownell, sr. (MtS). 3,200: Kade Brownell, sr. (MtS). 110h: JJ Leman, sr. (Mea). 300h: JJ Leman, sr. (Mea). 4x100: Lewis and Clark (Jacob Gering, Brayden Oletzke, Elijah Nelson, Roman Saleki). 4x400: Cheney (Jason Dodge, Ryelan Horntvedt, Mason Stinson, Cameron Johnson). Shot: Simon Rosselli, jr. (Mea). Discus: Simon Rosselli, jr. (Mea). Javelin: Quinn Lipke, jr. (U-Hi). High jump: Colt Denison, sr. (MtS). Pole vault: Alma Smith, sr. (Che). Long jump: Kaden Hooper, sr. (SP). Triple jump: Feso Ogbozor jr. (GP).

Second team: 100: Isaiah Newman, sr. (Fer). 200: Roman Saleki, sr. (LC). 400: Eamon Gamon, jr. (Mea). 800: Parker Westermann, sr. (MtS). 1,600: Parker Westermann, sr. (MtS). 3,200: Parker Westermann, sr. (MtS). 110h: Brayden Oletzke, sr. (LC). 300h: Aidan Grenier, sr. (MtS). 4x100: Cheney (Ryelan Horntvedt, Tristan Huse, Cameron Johnson, Andrew Houndonougbo). 4x400: Mt. Spokane (Gatlin Michaelson, Aidan Grenier, Parker Westermann, Kade Brownell). Shot: Daden Lewis, sr. (Rid). Discus: Daden Lewis, sr. (Rid). Javelin: Charlie Newton, jr. (MtS). High jump: Andy Agada, jr. (GP); Cole Leavitt, sr. (Che); Jacob Cook, jr. (Mea). Pole vault: Trezdon Howell, sr. (Mea). Long jump: Jonah Keller, jr. (GP). Triple jump: Quincy Malacas, sr. (MtS).

Greater Spokane League 2A

Coach: Parker Bowden, West Valley.

First team: 100: Talan Hughes, sr. (EV). 200: Michael Sanders, jr. (Rog). 400: Erik Borg, jr. (WV). 800: Evan McKenzie, so. (WV). 1,600: Cade Udy, so. (Pul). 3,200: Avery Peters, so. (Cla). 110h: Talan Hughes, sr. (EV). 300h: Talan Hughes, sr. (EV). 4x100: Rogers (Triston Bates, Alex N Peabody, Jerry Allen, Michael Sanders). 4x400: West Valley (Shawn O’Gara, Channing Wu, Evan McKenzie, Erik Borg). Shot: Logan Ihle, sr. (EV). Discus: Cooper Henkle, sr. (WV). Javelin: Cooper Henkle, sr. (WV). High jump: Brady Krebe, sr. (Rog). Pole vault: Chris Druffel, sr. (Pul). Long jump: Milo Kunnap, sr. (Cla). Triple jump: Ryken Craber, sr. (Cla).

Second team: 100: Michael Sanders, jr. (Rog). 200: Luke Siler, sr. (Cla). 400: Triston Bates, sr. (Rog). 800: Judah Fitzgerald, jr. (Pul). 1,600: Avery Peters, so. (Cla). 3,200: John Kiernan III, fr. (WV). 110h: Preston Kaesemeyer, jr. (Rog). 300h: Preston Kaesemeyer, jr. (Rog). 4x100: Clarkston (Milo Kunnap, Ryken Craber, Bo Siler, Luke Siler). 4x400: Pullman (Anthony Wright, Evan Anderson, George Burke, Judah Fitzgerald). Shot: Trey Raiford, sr. (WV). Discus: Quinlan Hyatt, sr. (WV). Javelin: Erik Borg, jr. (WV). High jump: Seth Hathaway, sr. (Pul). Pole vault: Luke Genz, so. (Pul). Long jump: Ryken Craber, sr. (Cla). Triple jump: Abdul Mahama, sr. (Pul).

Northeast A

Sprinter MVP: Brody Doran, jr., Lakeside. Distance MVP: Malik Ortiz, so., Colville. Hurdler MVP: Tanner Cummings, so., Lakeside. Thrower MVP: Mel Hatch, jr., Lakeside. Vertical Jumper MVP: Dakotah Phillips, sr., Medical Lake. Horizontal Jumper Co-MVP: Bodie Nigg, jr., Colville; Isaiah Ortiz, jr., Colville. Coach: Casey Monahan, Lakeside. Assistant: Faith Kennedy, Lakeside.

Northeast 2B

MVP: Shawn Jones, sr., St. George’s. Sprinter MVP: Brayden Bayless, sr., St. George’s. Distance MVP: Gabe Bransetter, sr., Reardan. Hurdler MVP: Trenton Sandborn, jr., Freeman. Thrower MVP: Colby Shamblin, sr., Northwest Christian. Vertical Jumper MVP: Zach Cooper, 8th, Colfax. Horizontal Jumper MVP: Evan Krupke, sr., Reardan.

Girls track and field

Greater Spokane League 4A/3A

Sprinter MVP: Mckenna Ritter, sr., Mt. Spokane. Distance MVP: Hannah Ward, sr., Cheney. Hurdler MVP: Natalie Richards, jr., Cheney. Thrower MVP: Addy MacArthur, sr., University. Jumper MVP: Ella Brinkman, sr., Ferris. Coach: Annette Helling, Mt. Spokane.

First team: 100: Laine Gardner, so. (MtS). 200: Laine Gardner, so. (MtS). 400: Laine Gardner, so. (MtS). 800: Kyla Roberts, jr. (U-Hi). 1,600: Hannah Ward, sr. (Che). 3,200: Hannah Ward, sr. (Che). 100h: Natalie Richards, jr. (Che). 300h: Kayli Eastham, jr. (MtS). 4x100: Gonzaga Prep (Hannah Boyum, Kaylin McMahon, Olivia McIntyre, Jolina Olson). 4x200: Mt. Spokane (Kira Ritter, Kaia Oglesbee, Madi Hood, Laine Gardner). 4x400: Mt. Spokane (Kayli Eastham, Kira Ritter, Laine Gardner, Makenna Ritter). Shot: Addy MacArthur, sr. (U-Hi). Discus: Addy MacArthur, sr. (U-Hi). Javelin: Mercedes Gilroy, so. (Mea); High jump: Karolina Flanagan, jr. (GP). Pole vault: Josie Anselmo, sr. (SP). Long jump: Nora Cullen, jr. (Mea). Triple jump: Ella Brinkman, sr. (Fer).

Second team: 100: Makenna Ritter, sr. (MtS). 200: Makenna Ritter, sr. (MtS). 400: Makenna Ritter, sr. (MtS). 800: Jane Wycoff, jr. (MtS). 1,600: Jane Wycoff, jr. (MtS). 3,200: Ainsley Bowen, sr. (MtS). 100h: Davina Kostecka, sr. (CV). 300h: Natalie Richards, jr. (Che). 4x100: Lewis and Clark (Charlotte Dix, Mae McLachlan, Zenobia Burgess, Nevaeh Jones). 4x200: Lewis and Clark (Charlotte Dix, Aubrey Anderson, Nevaeh Jones, Mae McLachlan). 4x400: University (Mariah Denney, Ainsley Miller, Peyton Richter, Kyla Roberts). Shot: Cale Stinebaugh, sr. (Fer). Discus: Cale Stinebaugh, sr. (Fer). Javelin: Arkayla Brown, jr. (NC). High jump: Kara Minette, sr. (CV). Pole vault: Dezlyn Lundquist, sr. (Mea). Long jump: Ella Brinkman, sr. (Fer). Triple jump: Laura Thompson, jr. (GP).

Greater Spokane League 2A

Co-Coach: Khalil Winfrey, Rogers; Kayla Marshall, West Valley.

First team: 100: Kiera Smith, sr. (Rog). 200: Lauren Matthew, jr. (WV). 400: Veronica Garcia, sr. (EV). 800: Ada Harris, jr. (Pul). 1,600: Hadassah Duff, sr. (WV). 3,200: Hadassah Duff, sr. (WV). 100h: Hayden Anderson, jr. (EV). 300h: Hayden Anderson, jr. (EV). 4x100: East Valley (Hayden Anderson, Weather Salinas-Taylor, A’Niya Shaw, Ashlynn Deaton). 4x200: Rogers (Meaquiyah Tomeo, Zaquiyah Tomeo, Kiera Smith, Akeelis Muhammad). 4x400: East Valley (Hayden Anderson, Weather Salinas-Taylor, Ashlynn Deaton, Veronica Garcia). Shot: Camber Wolfe, so. (Pul). Discus: Iraina Swift, so. (WV). Javelin: Jadyn Thomas, so. (EV). High jump: Mattison Wainwright, fr. (DP). Pole vault: Maile Sandberg, jr. (Pul). Long jump: Jacey Boesel, jr. (DP). Triple jump: Myah Desalles, so. (DP).

Second team: 100: Akeelis Muhammad, sr. (Rog). 200: Aubrey Matthew, fr. (WV). 400: Lauren Matthew, jr. (WV). 800: Amelia Cobos, sr. (Pul). 1,600: Lexie York, fr. (Cla). 3,200: Rachel Metre, sr. (EV). 100h: Weather Salinas-Taylor, so. (EV). 300h: Weather Salinas-Taylor, so. (EV). 4x100: Rogers (Zaquiyah Tomeo, Saige Alexandra Stuart, Kiera Smith, Akeelis Muhammad). 4x200: Deer Park (Sienna Breneman, Rylee Pfeifer, Jacey Boesel, Ashlan Bryant). 4x400: West Valley (Aubrey Matthew, Quincy Andrews, Hadassah Duff, Lauren Matthew). Shot: Lesego Olorunleke, fr. (Pul). Discus: Kaylee Phipps, sr. (EV). Javelin: Haylee Thomas, sr. (EV). High jump: Ashika Belle Poflee, so. (EV). Pole vault: Lacy Akre, sr. (EV). Long jump: Myah Desalles, so. (DP). Triple jump: Ashlynn Deaton, so. (EV).

Northeast A

Sprinter MVP: Aniela Daniels, fr., Medical Lake. Distance MVP: Kaylee Dennler, jr., Medical Lake. Hurdler MVP: Lacy Crabtree, sr., Lakeside. Thrower MVP: Emily Winborne, fr., Lakeside. Vertical Jumper Co-MVP: Alyssa Riek, so., Riverside; Jillian Owen, jr., Lakeside. Horizontal Jumper MVP: Mya Gardner, so., Medical Lake. Coach: Casey Monahan, Lakeside. Assistant: Faith Kennedy, Lakeside.

Northeast 2B

MVP: Josie McLaughlin, sr., St. George’s. Sprinter MVP: Dakota Daines, sr., Freeman. Distance MVP: Regan Thomas, jr., St. George’s. Hurdler MVP: Glenna Soliday, jr., Davenport. Thrower MVP: Hannah Appleford, jr., Asotin. Vertical Jumper MVP: Fiona Anderson, so., Freeman. Horizontal Jumper MVP: Kaylee Clark, sr., St. George’s.