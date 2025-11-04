The Spokesman-Review Newspaper
On the Air

Wednesday’s TV Highlights

Basketball, college men

7:30 p.m.: Eastern Washington at Loyola Marymount ESPN+

Basketball, college women

6:30 p.m.: Washington State at UNLV MW Network

Basketball, NBA

4:30 p.m.: Minnesota at New York ESPN

7 p.m.: San Antonio at L.A. Lakers ESPN

Football, college

4 p.m.: Kent State at Ball State ESPNU

4 p.m.: Northern Illinois at Toledo ESPN2

Golf

6 p.m.: LPGA: Toto Japan Classic Golf

11 p.m.: DP World: Abu Dhabi Championship Golf

Hockey, NHL

4:30 p.m.: St. Louis at Washington TNT

7 p.m.: San Jose at Seattle ESPN+

Horse racing

8:30 p.m.: Melbourne Cup Carnival FS1

Soccer, men, UEFA Champions League

Noon: Bayer Leverkusen at Benfica CBS Sports

Wednesday’s Radio Highlights

Basketball, college men

7:30 p.m.: Eastern Washington at LMU 700-AM / 105.3-FM

Sports talk

6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM

3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM

All events subject to change