The Spokesman-Review Newspaper
The Spokesman-Review Newspaper The Spokesman-Review
Spokane, Washington  Est. May 19, 1883
Current Temperature
39°F
Current Conditions
Mist
View complete weather report

Color Scheme

Subscribe now

On the air

Tuesday’s TV Highlights

Basketball, college men

3:30 p.m.: Wake Forest at Michigan FS1

4 p.m.: Duke at Army CBS Sports

5 p.m.: Kentucky at Louisville ESPN

5:30 p.m.: Texas Tech at Illinois FS1

6 p.m.: Delaware at Brigham Young CBS Sports

7 p.m.: Creighton at Gonzaga ESPN

Basketball, college women

3 p.m.: Clemson at South Carolina ESPN2

Basketball, NBA

5 p.m.: Boston at Philadelphia NBC

8 p.m.: Denver at Sacramento NBC

Football, college

4:30 p.m.: Kent State at Akron ESPNU

5 p.m.: Ohio at Western Michigan ESPN2

Hockey, NHL

4 p.m.: Toronto at Boston TNT

6:30 p.m.: Anaheim at Colorado TNT

Soccer, women’s Champions League

9:45 a.m.: Roma at Valerenga CBS Sports

Noon: Lyon at Wolfsburg CBS Sports

Tuesday’s Radio Highlights

Basketball, college men

7 p.m.: Creighton at Gonzaga 590-AM / 96.1-FM

Sports talk

6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM

3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM

All events subject to change