On the air

Thursday’s TV Highlights

Basketball, college men

3 p.m.: Pittsburgh at West Virginia FS1

4 p.m.: Purdue at Alabama ESPN2

6 p.m.: California at Kansas State CBS Sports

Basketball, college women

3 p.m.: USF at Fairfield ESPNU

6 p.m.: North Carolina at UCLA ESPN2

6 p.m.: Southern Utah at Eastern Washington ESPN+

6 p.m.: Colorado State at Gonzaga … ESPN+

Basketball, NBA

4 p.m.: Toronto at Cleveland NBA TV

Football, college

4:30 p.m.: Troy at Old Dominion ESPN

Football, NFL

5:15 p.m.: N.Y. Jets at New England Prime Video

Golf

7 a.m.: LPGA: The ANNIKA Golf

10 a.m.: PGA: Bermuda Championship Golf

1 p.m.: Champions: Charles Schwab Cup Championship Golf

11 p.m.: DP World Tour Championship Golf

Hockey, NHL

7 p.m.: Winnipeg at Seattle ESPN+

Soccer, men, CONCACAF World Cup qualifying

2 p.m.: El Salvador vs. Suriname CBS Sports

4 p.m.: Jamaica vs. Trinidad and Tobago CBS Sports

6 p.m.: Costa Rica vs. Haiti CBS Sports

Volleyball, college women

5 p.m.: Florida State at Louisville ESPNU

Thursday’s Radio Highlights

Basketball, college women

6 p.m.: Colorado State at Gonzaga … 101.5-FM

Football, NFL

4:30 p.m.: N.Y. Jets at New England 700-AM / 105.3-FM

Sports talk

6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM

3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM

6 p.m.: Cougar Football Hour 920-AM / 100.7-FM

All events subject to change