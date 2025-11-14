On the Air
Saturday’s TV Highlights
Basketball, college men
9 a.m.: Ohio at Louisville KSKN
11 a.m.: Butler at SMU KSKN
1 p.m.: Idaho at UC San Diego ESPN+
3 p.m.: William & Mary at St. John’s TruTV
4 p.m.: UConn at BYU Fox 28
5 p.m.: Duquesne at Villanova TruTV
Basketball, college women
1 p.m.: Notre Dame at Michigan NBC
2 p.m.: Southern Utah at Idaho ESPN+
6 p.m.: South Carolina at USC Fox 28
Basketball, NBA
2 p.m.: Memphis at Cleveland NBA TV
5 p.m.: Los Angeles Lakers at Milwaukee NBA TV
Football, college
9 a.m.: South Carolina at Texas A&M ESPN
9 a.m.: Notre Dame at Pittsburgh ABC
9 a.m.: Michigan at Northwestern Fox 28
9 a.m.: USF at Navy ESPN2
9 a.m.: Arizona at Cincinnati FS1
9 a.m.: Kansas State at Oklahoma State ESPNU
9 a.m.: Air Force at UConn CBS Sports
10 a.m.: West Virginia at Arizona State TNT /TruTV
Noon: Puget Sound at Whitworth FloCollege
12:30 p.m.: Oklahoma at Alabama ABC
12:30 p.m.: UCF at Texas Tech Fox 28
12:30 p.m.: NC State at Miami ESPN
12:30 p.m.: Virginia at Duke ESPN2
12:30 p.m.: Penn State at Michigan State CBS
12:30 p.m.: Maryland at Illinois FS1
12:30 p.m.: San Jose State at Nevada CBS Sports
1 p.m.: Northern Colorado at Eastern Washington SWX
1 p.m.: Memphis at East Carolina ESPNU
1:30 p.m.: North Carolina at Wake Forest KSKN
4 p.m.: Florida at Ole Miss ESPN
4 p.m.: Utah at Baylor ESPN2
4 p.m.: Purdue at Washington FS1
4 p.m.: Utah State at UNLV CBS Sports
4:30 p.m.: UCLA at Ohio State NBC
4:30 p.m.: Texas at Georgia ABC
5 p.m.: Kennesaw State at Jacksonville State ESPNU
6 p.m.: Idaho at Sacramento State ESPN+
7 p.m.: Louisiana Tech at Washington State KSKN
7:15 p.m.: TCU at BYU ESPN
7:30 p.m.: Boise State at San Diego State CBS Sports
7:30 p.m.: Wyoming at Fresno State FS1
Golf
8:30 a.m.: PGA: Bermuda Championship Golf
1:30 p.m.: Champions: Charles Schwab Cup Championship Golf
10:30 p.m.: DP World Tour Championship Golf
Hockey, NHL
4 p.m.: Boston at Montreal NHL Network
7 p.m.: San Jose at Seattle ESPN+
Hockey, WHL
6:05 p.m.: Spokane at Kelowna Victory+
Soccer, men
6 a.m.: Europe World Cup qualifying: Belgium vs. Kazakhstan FS1
2 p.m.: Friendly: Paraguay at United States TNT
Soccer, women
9 a.m.: NWSL: Portland at Washington CBS
6 p.m.: USL Super League: Dallas at Spokane … SWX
Wintersports, curling
Noon: U.S. Olympic Trials USA
4 p.m.: U.S. Olympic Trials USA
Saturday’s Radio Highlights
Football, college
1 p.m.: N. Colorado at Eastern Washington 700-AM / 105.3-FM
7 p.m.: Louisiana Tech at Washington State 920-AM / 100.7-FM
Sports talk
9 a.m.: On the Goal Line with Jim Walden 1510-AM / 103.5-FM
All events subject to change