On the Air

Saturday’s TV Highlights

Basketball, college men

9 a.m.: Ohio at Louisville KSKN

11 a.m.: Butler at SMU KSKN

1 p.m.: Idaho at UC San Diego ESPN+

3 p.m.: William & Mary at St. John’s TruTV

4 p.m.: UConn at BYU Fox 28

5 p.m.: Duquesne at Villanova TruTV

Basketball, college women

1 p.m.: Notre Dame at Michigan NBC

2 p.m.: Southern Utah at Idaho ESPN+

6 p.m.: South Carolina at USC Fox 28

Basketball, NBA

2 p.m.: Memphis at Cleveland NBA TV

5 p.m.: Los Angeles Lakers at Milwaukee NBA TV

Football, college

9 a.m.: South Carolina at Texas A&M ESPN

9 a.m.: Notre Dame at Pittsburgh ABC

9 a.m.: Michigan at Northwestern Fox 28

9 a.m.: USF at Navy ESPN2

9 a.m.: Arizona at Cincinnati FS1

9 a.m.: Kansas State at Oklahoma State ESPNU

9 a.m.: Air Force at UConn CBS Sports

10 a.m.: West Virginia at Arizona State TNT /TruTV

Noon: Puget Sound at Whitworth FloCollege

12:30 p.m.: Oklahoma at Alabama ABC

12:30 p.m.: UCF at Texas Tech Fox 28

12:30 p.m.: NC State at Miami ESPN

12:30 p.m.: Virginia at Duke ESPN2

12:30 p.m.: Penn State at Michigan State CBS

12:30 p.m.: Maryland at Illinois FS1

12:30 p.m.: San Jose State at Nevada CBS Sports

1 p.m.: Northern Colorado at Eastern Washington SWX

1 p.m.: Memphis at East Carolina ESPNU

1:30 p.m.: North Carolina at Wake Forest KSKN

4 p.m.: Florida at Ole Miss ESPN

4 p.m.: Utah at Baylor ESPN2

4 p.m.: Purdue at Washington FS1

4 p.m.: Utah State at UNLV CBS Sports

4:30 p.m.: UCLA at Ohio State NBC

4:30 p.m.: Texas at Georgia ABC

5 p.m.: Kennesaw State at Jacksonville State ESPNU

6 p.m.: Idaho at Sacramento State ESPN+

7 p.m.: Louisiana Tech at Washington State KSKN

7:15 p.m.: TCU at BYU ESPN

7:30 p.m.: Boise State at San Diego State CBS Sports

7:30 p.m.: Wyoming at Fresno State FS1

Golf

8:30 a.m.: PGA: Bermuda Championship Golf

1:30 p.m.: Champions: Charles Schwab Cup Championship Golf

10:30 p.m.: DP World Tour Championship Golf

Hockey, NHL

4 p.m.: Boston at Montreal NHL Network

7 p.m.: San Jose at Seattle ESPN+

Hockey, WHL

6:05 p.m.: Spokane at Kelowna Victory+

Soccer, men

6 a.m.: Europe World Cup qualifying: Belgium vs. Kazakhstan FS1

2 p.m.: Friendly: Paraguay at United States TNT

Soccer, women

9 a.m.: NWSL: Portland at Washington CBS

6 p.m.: USL Super League: Dallas at Spokane … SWX

Wintersports, curling

Noon: U.S. Olympic Trials USA

4 p.m.: U.S. Olympic Trials USA

Saturday’s Radio Highlights

Football, college

1 p.m.: N. Colorado at Eastern Washington 700-AM / 105.3-FM

7 p.m.: Louisiana Tech at Washington State 920-AM / 100.7-FM

Sports talk

9 a.m.: On the Goal Line with Jim Walden 1510-AM / 103.5-FM

All events subject to change