On the Air
Thursday’s TV Highlights
Baseball, MLB playoffs
Noon: Detroit at Cleveland ABC
2 p.m.: San Diego at Chi. Cubs ESPN
5 p.m.: Boston at N.Y. Yankees ESPN
Basketball, NBA preseason
9 a.m.: Philadelphia vs. New York in Abu Dhabi NBATV
Football, college
6 p.m.: Sam Houston at New Mexico State CBS Sports
Football, NFL
5:15 p.m.: San Francisco at L.A. Rams Prime Video
Golf
4 a.m.: DP World: Alfred Dunhill Championship Golf
9 a.m.: Korn Ferry: Compliance Solutions Championship Golf
1 p.m.: PGA: Sanderson Farms Championship Golf
4 p.m.: LPGA: Lotte Championship Golf
Hockey, NHL preseason
4 p.m.: Detroit at Toronto NHL
Soccer, men
9:45 a.m.: Europa League: Lille at AS Roma CBS Sports
Noon: Europa League: Aston Villa at Feyenoord CBS Sports
Thursday’s Radio Highlights
Baseball, MLB playoffs
TBD: Detroit at Cleveland 700-AM / 105.3-FM
Sports talk
6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM
3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM
All events subject to change