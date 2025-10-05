The Spokesman-Review Newspaper
The Spokesman-Review Newspaper The Spokesman-Review
Spokane, Washington  Est. May 19, 1883
Current Temperature
55°F
Current Conditions
Scattered clouds
View complete weather report

Color Scheme

Subscribe now

On the Air

Monday’s TV Highlights

Baseball, MLB playoffs

3:08 p.m.: L.A. Dodgers at Philadelphia TBS / TruTV

6:08 p.m.: Chi. Cubs at Milwaukee TBS / TruTV

Basketball, NBA preseason

5:30 p.m.: Oklahoma City vs. Dallas in Fort Worth, Texas NBA

Football, NFL

5:15 p.m.: Kansas City at Jacksonville ABC / ESPN

Soccer, women

7:30 p.m.: NWSL: Kansas City at Angel City CBS Sports

Monday’s Radio Highlights

Baseball, MLB playoffs

2:30 p.m.: L.A. Dodgers at Philadelphia 700-AM / 105.3-FM

5:30 p.m.: Chi. Cubs at Milwaukee 700-AM / 105.3-FM

Football, NFL

4 p.m.: Kansas City at Jacksonville 92.5-FM

Sports talk

6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM

All events subject to change