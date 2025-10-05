On the Air
Monday’s TV Highlights
Baseball, MLB playoffs
3:08 p.m.: L.A. Dodgers at Philadelphia TBS / TruTV
6:08 p.m.: Chi. Cubs at Milwaukee TBS / TruTV
Basketball, NBA preseason
5:30 p.m.: Oklahoma City vs. Dallas in Fort Worth, Texas NBA
Football, NFL
5:15 p.m.: Kansas City at Jacksonville ABC / ESPN
Soccer, women
7:30 p.m.: NWSL: Kansas City at Angel City CBS Sports
Monday’s Radio Highlights
Baseball, MLB playoffs
2:30 p.m.: L.A. Dodgers at Philadelphia 700-AM / 105.3-FM
5:30 p.m.: Chi. Cubs at Milwaukee 700-AM / 105.3-FM
Football, NFL
4 p.m.: Kansas City at Jacksonville 92.5-FM
Sports talk
6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM
