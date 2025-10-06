On the Air
Tuesday’s TV Highlights
Baseball, MLB playoffs
1:08 p.m.: Seattle at Detroit FS1
5:08 p.m.: Toronto at N.Y. Yankees FS1
Football, college
4:30 p.m.: Missouri State at Middle Tennessee ESPN2
5 p.m.: Liberty at UTEP CBS Sports
Golf
1:30 p.m.: NB3 Collegiate Match Play Golf
Hockey, NHL
2 p.m.: Chicago at Florida ESPN
5 p.m.: Pittsburgh at N.Y. Rangers ESPN
7:30 pm.: Colorado at Los Angeles ESPN
Tuesday’s Radio Highlights
Baseball, MLB playoffs
Noon: Seattle at Detroit 700-AM / 105.3-FM
Sports talk
6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM
3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM
All events subject to change