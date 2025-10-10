The Spokesman-Review Newspaper
Saturday’s TV Highlights

Auto racing, NASCAR

1:30 p.m.: Cup Series: South Point 400 (practice) TruTV

2:40 p.m.: Cup Series: South Point 400 (qualifying) TruTV

4:30 p.m. Xfinity Series: Focused Health 302 KSKN

Baseball, MLB playoffs

5:08 p.m.: Chi. Cubs at Milwaukee TBS / TruTV

Basketball, NBA preseason

4 p.m.: Oklahoma City at Indiana NBA

Football, college

9 a.m.: Ohio State at Illinois Fox 28

9 a.m.: Alabama at Missouri ABC

9 a.m.: Pittsburgh at Florida State ESPN

9 a.m.: Stanford at SMU KSKN

9 a.m.: UCF at Cincinnati FS1

9 a.m.: Houston at Oklahoma State TNT

9 a.m.: Louisiana-Monroe at James Madison ESPN2

9 a.m.: Charlotte at Army CBS Sports

9 a.m.: Toledo at Bowling Green ESPNU

9:45 a.m.: Washington State at Ole Miss SEC Network

12:30 p.m.: Indiana at Oregon CBS

12:30 p.m.: Oklahoma at Texas ABC

12:30 p.m.: Iowa State at Colorado ESPN

12:30 p.m.: Northwestern at Penn State FS1

12:30 p.m.: Wake Forest at Oregon State KSKN

12:30 p.m.: TCU at Kansas State Fox 28

12:30 p.m.: Air Force at UNLV CBS Sports

12:30 p.m.: Alabama State at Jackson State ESPNU

1 p.m.: George Fox at Whitworth FloCollege

1 p.m.: Navy at Temple ESPN2

2 p.m.: Northern Colorado at Idaho SWX

4 p.m.: Florida at Texas A&M ESPN

4 p.m.: Iowa at Wisconsin FS1

4 p.m.: San Jose State at Wyoming CBS Sports

4:30 p.m. Kansas at Texas Tech Fox 28

4:30 p.m.: Georgia at Auburn ABC

4:30 p.m.: Michigan at USC NBC

4:30 p.m.: Rice at UTSA ESPNU

5 p.m.: BYU at Arizona ESPN2

6:45 p.m.: New Mexico at Boise State FS1

7:15 p.m.: Arizona State at Utah ESPN

7:30 p.m.: San Diego State at Nevada CBS Sports

Golf

Noon: Korn Ferry Tour Championship Golf

8 p.m.: PGA: Baycurrent Classic Golf

Hockey, NHL

4 p.m.: Montreal at Chicago NHL

7 p.m.: Las Vegas at Seattle ESPN+

Hockey, WHL

6:05 p.m.: Spokane at Seattle Victory+

Soccer, men’s

6 p.m.: USL League One: South Georgia at Spokane SWX

Volleyball, college women

Noon: USC at UCLA NBC

Saturday’s Radio Highlights

Baseball, MLB playoffs

5 p.m.: Chi. Cubs at Milwaukee … 700-AM / 105.3-FM

Football, college

9 a.m.: Ohio State at Illinois 700-AM / 105.3-FM

9:45 a.m.: Washington State at Ole Miss 920-AM / 100.7-FM

Hockey, WHL

6:05 p.m.: Spokane at Seattle 103.5-FM

Sports talk

9 a.m.: On the Goal Line with Jim Walden 1510-AM / 103.5-FM

All events subject to change