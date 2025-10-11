On the air
Sunday’s TV Highlights
Auto racing
11 a.m.: NHRA: Texas Fall Nationals Fox 28
2:30 p.m.: Cup Series: South Point 400 USA
Baseball, MLB playoffs
5:03 p.m: ALCS: Seattle at Toronto Fox 28
Basketball, NBA preseason
4 a.m.: Brooklyn vs. Phoenix in Macau, China NBA
Noon: Toronto at Washington NBA
4 p.m.: Cleveland at Boston ESPN
6:30 p.m.: Denver at L.A. Clippers ESPN
Football, NFL
6:30 a.m.: Denver vs. N.Y. Jets in London NFL
10 a.m.: Seattle at Jacksonville Fox 28
10 a.m.: L.A. Chargers at Miami CBS
1:25 p.m.: San Francisco at Tampa Bay CBS
5:20 p.m.: Detroit at Kansas City NBC
Golf
Noon: Korn Ferry Championship Golf
Hockey, NHL
4 p.m.: Washington at N.Y. Rangers NHL
Soccer, men
9 a.m.: World Cup qualifying: Finland at Netherlands FS1
11:45 a.m.: World Cup qualifying: Poland at Lithuania FS1
1 p.m.: U20 World Cup: United States vs. Morocco Peacock
4 p.m.: U20 World Cup: Norway vs. France FS1
Soccer, women
4 a.m.: Super League: Tottenham at Chelsea ESPN2
9 a.m.: Serie A: Parma at Sassuolo CBS Sports
2 p.m.: NWSL: Angel City at Houston ESPN
4 p.m.: USL Super League: Dallas at Spokane SWX
Volleyball, college women
10 a.m.: Kentucky at LSU ESPN
Noon: Pittsburgh at Florida State ESPN
Sunday’s Radio Highlights
Baseball, MLB playoffs
5:03 p.m.: ALCS: Seattle at Toronto 700-AM / 105.3-FM
Football, NFL
6:30 a.m.: Denver vs. N.Y. Jets in London 700-AM / 105.3-FM
10 a.m.: Seattle at Jacksonville 94.5-FM
5:20 p.m.: Detroit at Kansas City 92.5-FM
All events subject to change