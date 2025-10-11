The Spokesman-Review Newspaper
Spokane, Washington  Est. May 19, 1883
On the air

Sunday’s TV Highlights

Auto racing

11 a.m.: NHRA: Texas Fall Nationals Fox 28

2:30 p.m.: Cup Series: South Point 400 USA

Baseball, MLB playoffs

5:03 p.m: ALCS: Seattle at Toronto Fox 28

Basketball, NBA preseason

4 a.m.: Brooklyn vs. Phoenix in Macau, China NBA

Noon: Toronto at Washington NBA

4 p.m.: Cleveland at Boston ESPN

6:30 p.m.: Denver at L.A. Clippers ESPN

Football, NFL

6:30 a.m.: Denver vs. N.Y. Jets in London NFL

10 a.m.: Seattle at Jacksonville Fox 28

10 a.m.: L.A. Chargers at Miami CBS

1:25 p.m.: San Francisco at Tampa Bay CBS

5:20 p.m.: Detroit at Kansas City NBC

Golf

Noon: Korn Ferry Championship Golf

Hockey, NHL

4 p.m.: Washington at N.Y. Rangers NHL

Soccer, men

9 a.m.: World Cup qualifying: Finland at Netherlands FS1

11:45 a.m.: World Cup qualifying: Poland at Lithuania FS1

1 p.m.: U20 World Cup: United States vs. Morocco Peacock

4 p.m.: U20 World Cup: Norway vs. France FS1

Soccer, women

4 a.m.: Super League: Tottenham at Chelsea ESPN2

9 a.m.: Serie A: Parma at Sassuolo CBS Sports

2 p.m.: NWSL: Angel City at Houston ESPN

4 p.m.: USL Super League: Dallas at Spokane SWX

Volleyball, college women

10 a.m.: Kentucky at LSU ESPN

Noon: Pittsburgh at Florida State ESPN

Sunday’s Radio Highlights

Baseball, MLB playoffs

5:03 p.m.: ALCS: Seattle at Toronto 700-AM / 105.3-FM

Football, NFL

6:30 a.m.: Denver vs. N.Y. Jets in London 700-AM / 105.3-FM

10 a.m.: Seattle at Jacksonville 94.5-FM

5:20 p.m.: Detroit at Kansas City 92.5-FM

All events subject to change