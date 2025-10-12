On the air
Monday’s TV Highlights
Baseball, MLB playoffs
2:03 p.m.: ALCS: Seattle at Toronto Fox 28
5:08 p.m.: NLCS: L.A. Dodgers at Milwaukee TBS
Basketball, NBA preseason
3 p.m.: Miami at Atlanta NBA
6 p.m.: Dallas at Utah NBA
Golf
6 a.m.: St. Andrews Collegiate Golf
Football, CFL
10 a.m.: Ottawa at Montreal CBS Sports
Football, NFL
4:15 p.m.: Buffalo at Atlanta ESPN
5:15 p.m.: Chicago at Washington ABC
Hockey, NHL
10 a.m.: Tampa Bay at Boston NHL
Soccer, men’s World Cup qualification
5 p.m.: Honduras vs. Haiti CBS Sports
7 p.m.: Costa Rica vs. Nicaragua CBS Sports
Monday’s Radio Highlights
Baseball, MLB playoffs
2:03 p.m.: ALCS: Seattle at Toronto 700-AM / 105.3-FM
5:08 p.m.: NLCS: L.A. Dodgers at Milwaukee 700-AM / 105.3-FM
Football NFL
5:15 p.m.: Chicago at Washington 92.5-FM
Sports talk
6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM
