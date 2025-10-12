The Spokesman-Review Newspaper
On the air

Monday’s TV Highlights

Baseball, MLB playoffs

2:03 p.m.: ALCS: Seattle at Toronto Fox 28

5:08 p.m.: NLCS: L.A. Dodgers at Milwaukee TBS

Basketball, NBA preseason

3 p.m.: Miami at Atlanta NBA

6 p.m.: Dallas at Utah NBA

Golf

6 a.m.: St. Andrews Collegiate Golf

Football, CFL

10 a.m.: Ottawa at Montreal CBS Sports

Football, NFL

4:15 p.m.: Buffalo at Atlanta ESPN

5:15 p.m.: Chicago at Washington ABC

Hockey, NHL

10 a.m.: Tampa Bay at Boston NHL

Soccer, men’s World Cup qualification

5 p.m.: Honduras vs. Haiti CBS Sports

7 p.m.: Costa Rica vs. Nicaragua CBS Sports

Monday’s Radio Highlights

Baseball, MLB playoffs

2:03 p.m.: ALCS: Seattle at Toronto 700-AM / 105.3-FM

5:08 p.m.: NLCS: L.A. Dodgers at Milwaukee 700-AM / 105.3-FM

Football NFL

5:15 p.m.: Chicago at Washington 92.5-FM

Sports talk

6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM

All events subject to change