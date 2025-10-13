On the air
Tuesday’s TV Highlights
Baseball, MLB playoffs
5:08 p.m.: NLCS: L.A. Dodgers at Milwaukee TBS
Combat sports
5 p.m.: UFC Contender Series ESPN+
Football, college
4 p.m.: New Mexico State at Liberty CBS Sports
4:30 p.m.: Arkansas State at South Alabama ESPN2
5 p.m.: Florida International at Western Kentucky ESPNU
Golf
6 a.m.: St. Andrews Collegiate Golf
Hockey, NHL
4 p.m.: Seattle at Montreal KSKN
4 p.m.: Tampa Bay at Washington ESPN
6:30 p.m.: Minnesota at Dallas ESPN
Hockey, WHL
6 p.m.: Spokane at Medicine Hat Victory+
Soccer, men’s international friendly
6 p.m.: United States vs. Australia Peacock
Tuesday’s Radio Highlights
Baseball, MLB playoffs
5:08 p.m.: NLDS: L.A. Dodgers at Milwaukee 700-AM / 105.3-FM
Hockey, WHL
6 p.m.: Spokane at Medicine Hat 1510-AM / 103.5-FM
Sports talk
6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM
3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM
All events subject to change