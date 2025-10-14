On the Air
Wednesday’s TV Highlights
Baseball, MLB playoffs
5 p.m.: ALCS: Toronto at Seattle FS1
Basketball, NBA preseason
4:30 p.m.: Toronto at Boston NBATV
7:30 p.m.: Dallas vs. L.A. Lakers in Las Vegas NBATV
Football, college
4 p.m.: Delaware at Jacksonville State ESPN
4 p.m.: UTEP at Sam Houston CBS Sports
Golf
6 a.m.: St. Andrews Collegiate Golf
8 p.m.: LPGA: BMW Ladies Championship Golf
11:30 p.m.: DP World India Championship Golf
Hockey, NHL
4 p.m.: Florida at Detroit TNT
6:30 p.m.: Chicago at St. Louis TNT
Wednesday’s Radio Highlights
Baseball, MLB playoffs
5 p.m.: ALCS: Toronto at Seattle 700-AM / 105.3-FM
Sports talk
6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM
3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM
All events subject to change