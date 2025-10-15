The Spokesman-Review Newspaper
On the Air

Thursday’s TV Highlights

Baseball, MLB playoffs

3:08 p.m.: NLCS: Milwaukee at L.A. Dodgers TBS / TruTV

5:33 p.m.: ALCS: Toronto at Seattle FS1

Basketball, NBA preseason

4:30 p.m.: Houston at Atlanta ESPN2

Football, college

4:30 p.m.: Tulsa at East Carolina ESPN

Football, NFL

5:15 p.m.: Pittsburgh at Cincinnati Prime Video

Golf

8 p.m.: LPGA: BMW Ladies Championship Golf

11:30 p.m.: DP World India Championship Golf

Hockey, NHL

4 p.m.: Seattle at Ottawa ESPN+

Soccer, women, Champions League

Noon: Arsenal at SL Benfica CBS Sports

Thursday’s Radio Highlights

Baseball, MLB playoffs

5:30 p.m.: ALCS: Toronto at Seattle 700-AM / 105.3-FM

Football, NFL

5:15 p.m.: Pittsburgh at Cincinnati 92.5-FM

Sports talk

6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM

3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM

6 p.m.: Cougar Football Hour 920-AM / 100.7-FM

All events subject to change