On the air

Friday’s TV Highlights

Auto racing

10:30 a.m.: F1: United States Grand Prix practice ESPN2

2:30 p.m.: F1: United States Grand Prix sprint qualifying ESPN2

1 p.m.: NASCAR Truck Series: Love’s RV Stop 225 Fox 28

9 p.m.: MotoGP: Australian Grand Prix FS1

Baseball, MLB playoffs

3:08 p.m.: Toronto at Seattle FS1

5:38 p.m.: Milwaukee at L.A. Dodgers TBS / TruTV

Basketball, NBA preseason

5 p.m.: Denver at Oklahoma City NBA

7:30 p.m.: Sacramento at L.A. Lakers NBA

Football, college

4 p.m.: Louisville at Miami ESPN

5 p.m.: Nebraska at Minnesota Fox 28

6 p.m.: San Jose State at Utah State CBS Sports

7:30 p.m.: North Carolina at California ESPN

Golf

8 a.m.: LPGA: BMW Ladies Championship Golf

11 a.m.: PGA Champions: Dominion Energy Charity Classic Golf

Hockey, college men

4 p.m.: Michigan State at Boston University ESPN2

Friday’s Radio Highlights

Baseball, MLB playoffs

3:08 p.m.: Toronto at Seattle 920-AM / 100.7-FM

Football, high school

7 p.m.: Cheney vs. Mead at Union Stadium 700-AM / 105.3-FM

Sports talk

6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM

Saturday’s TV Highlights

Auto racing

8:30 a.m.: NASCAR Xfinity: United Rentals 250 qualifying CBS

10 a.m.: F1: United States Grand Prix sprint ESPNEWS

10:30 a.m.: NASCAR Cup: YellaWood 500 qualifying TruTV

1 p.m.: NASCAR Xfinity: United Rentals 250 KSKN

2 p.m.: F1: United States Grand Prix qualifying ESPNEWS

Baseball, MLB playoffs

5:08 p.m.: Milwaukee at L.A. Dodgers (if necessary) TBS/TruTV

Football, college

9 a.m.: LSU at Vanderbilt ABC

9 a.m.: Georgia Tech at Duke ESPN

9 a.m.: Washington at Michigan Fox 28

9 a.m.: Arizona at Houston FS1

9 a.m.: Baylor at TCU ESPN2

9 a.m.: Army at Tulane ESPNU

9 a.m.: Central Michigan at Bowling Green CBS Sports

10 a.m.: West Virginia at UCF TNT

12:30 p.m.: Ohio State at Wisconsin CBS

12:30 p.m.: Texas A&M at Arkansas ESPN

12:30 p.m.: Ole Miss at Georgia ABC

12:30 p.m.: Wyoming at Air Force CBS Sports

12:30 p.m.: UNLV at Boise State FS1

12:30 p.m.: Old Dominion at James Madison ESPNU

1 p.m.: Whitworth at Linfield FloCollege

1 p.m.: Texas Tech at Arizona State Fox 28

1 p.m.: Memphis at UAB ESPN2

3:30 p.m.: Washington State at Virginia KSKN

4 p.m.: Idaho at Eastern Washington SWX

4 p.m.: Texas at Kentucky ESPN

4 p.m.: Maryland at UCLA FS1

4:30 p.m.: Tennessee at Alabama ABC

4:30 p.m.: USC at Notre Dame NBC

4:30 p.m.: Florida Atlantic at South Florida ESPNU

5 p.m.: Utah at BYU Fox 28

5 p.m.: Cincinnati at Oklahoma State ESPN2

6:45 p.m.: Nevada at New Mexico FS1

7 p.m.: Lafayette at Oregon State KSKN

7:30 p.m.: Florida State at Stanford ESPN

Golf

11 a.m.: PGA Champions: Dominion Energy Charity Classic Golf

8 p.m.: LPGA: BMW Ladies Championship Golf

Hockey, NHL

4 p.m.: Seattle at Toronto NHL

Hockey, WHL

5 p.m.: Spokane at Red Deer Victory+

Horse racing

5 a.m.: Champions Day FS1

Soccer, men

4:30 a.m.: EPL: Chelsea at Nottingham Forest USA

6 a.m.: Serie A: Hellas Verona at Pisa CBS Sports

7 a.m.: EPL: Newcastle United at Brighton & Hove Albion USA

9:30 a.m.: EPL: Fulham at Arsenal NBC

6 p.m.: Liga MX: Pumas UNAM at Monterrey CBS Sports

7:30 p.m.: USL1: Spokane Velocity at FC Naples (replay) SWX

8 p.m.: Liga MX: America at Cruz Azul CBS Sports

Soccer, women

9:30 a.m.: NWSL: Orlando at Washington CBS

Saturday’s Radio Highlights

Football, college

3:30 p.m.: Washington State at Virginia 920-AM / 100.7-FM

4 p.m.: Idaho at Eastern Washington 700-AM / 105.3-FM

Sunday’s TV Highlights

Auto racing

10:30 a.m.: F1: United States Grand Prix ABC

11 a.m.: NASCAR Cup: YellaWood 500 NBC

Baseball, MLB playoffs

5:03 p.m.: Seattle at Toronto (if necessary) FS1

Football, NFL

10 a.m.: Las Vegas at Kansas City CBS

10 a.m.: Philadelphia at Minnesota Fox 28

1:25 p.m.: Washington at Dallas Fox 28

5:20 p.m.: Atlanta at San Francisco NBC

Golf

11 a.m.: PGA Champions: Dominion Energy Charity Classic Golf

Hockey, WHL

1 p.m.: Spokane at Calgary Victory+

Horse racing

10 a.m.: America’s Day at the Races FS1

Soccer, men

6 a.m.: Serie A: Bologna at Cagliari CBS Sports

6 a.m.: EPL: Aston Villa at Tottenham USA

8:30 a.m.: EPL: Manchester United at Liverpool USA

2 p.m.: USL Championship: Oakland at New Mexico CBS Sports

Soccer, women

11 a.m.: USLS: Spokane at DC Power Peacock

2 p.m.: NWSL: Portland Thorns at Angel City ESPN

Volleyball, women

10 a.m.: Pittsburgh at Louisville ESPN

Sunday’s Radio Highlights

Baseball, MLB playoffs

5:03 p.m.: Seattle at Toronto (if necessary) 700-AM

All events subject to change