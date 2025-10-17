On the Air
Saturday’s TV Highlights
Auto racing
8:30 a.m.: NASCAR Xfinity: United Rentals 250 qualifying CBS
10 a.m.: F1: United States Grand Prix sprint ESPNEWS
10:30 a.m.: NASCAR Cup: YellaWood 500 qualifying TruTV
1 p.m.: NASCAR Xfinity: United Rentals 250 KSKN
2 p.m.: F1: United States Grand Prix qualifying ESPNEWS
Baseball, MLB playoffs
5:08 p.m.: Milwaukee at L.A. Dodgers (if necessary) TBS / TruTV
Football, college
9 a.m.: LSU at Vanderbilt ABC
9 a.m.: Georgia Tech at Duke ESPN
9 a.m.: Washington at Michigan Fox 28
9 a.m.: Arizona at Houston FS1
9 a.m.: Baylor at TCU ESPN2
9 a.m.: Army at Tulane ESPNU
9 a.m.: Central Michigan at Bowling Green CBS Sports
10 a.m.: West Virginia at UCF TNT
12:30 p.m.: Ohio State at Wisconsin CBS
12:30 p.m.: Texas A&M at Arkansas ESPN
12:30 p.m.: Ole Miss at Georgia ABC
12:30 p.m.: Wyoming at Air Force CBS Sports
12:30 p.m.: UNLV at Boise State FS1
12:30 p.m.: Old Dominion at James Madison ESPNU
1 p.m.: Whitworth at Linfield FloCollege
1 p.m.: Texas Tech at Arizona State Fox 28
1 p.m.: Memphis at UAB ESPN2
3:30 p.m.: Washington State at Virginia KSKN
4 p.m.: Idaho at Eastern Washington SWX
4 p.m.: Texas at Kentucky ESPN
4 p.m.: Maryland at UCLA FS1
4:30 p.m.: Tennessee at Alabama ABC
4:30 p.m.: USC at Notre Dame NBC
4:30 p.m.: Florida Atlantic at South Florida ESPNU
5 p.m.: Utah at BYU Fox 28
5 p.m.: Cincinnati at Oklahoma State ESPN2
6:45 p.m.: Nevada at New Mexico FS1
7 p.m.: Lafayette at Oregon State KSKN
7:30 p.m.: Florida State at Stanford ESPN
Golf
11 a.m.: PGA Champions: Dominion Energy Charity Classic Golf
8 p.m.: LPGA: BMW Ladies Championship Golf
Hockey, NHL
4 p.m.: Seattle at Toronto NHL
Hockey, WHL
5 p.m.: Spokane at Red Deer Victory+
Horse racing
5 a.m.: Champions Day FS1
Soccer, men
4:30 a.m.: EPL: Chelsea at Nottingham Forest USA
6 a.m.: Serie A: Hellas Verona at Pisa CBS Sports
7 a.m.: EPL: Newcastle United at Brighton & Hove Albion USA
9:30 a.m.: EPL: Fulham at Arsenal NBC
6 p.m.: Liga MX: Pumas UNAM at Monterrey CBS Sports
7:30 p.m.: USL1: Spokane Velocity at FC Naples (replay) SWX
8 p.m.: Liga MX: America at Cruz Azul CBS Sports
Soccer, women
9:30 a.m.: NWSL: Orlando at Washington CBS
Saturday’s Radio Highlights
Football, college
3:30 p.m.: Washington State at Virginia 920-AM / 100.7-FM
4 p.m.: Idaho at Eastern Washington 700-AM / 105.3-FM
All events subject to change