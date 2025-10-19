On the air
Monday’s TV Highlights
Baseball, MLB playoffs
5:08 p.m.: Seattle at Toronto … Fox 28
Football, NFL
4 p.m.: Tampa Bay at Detroit … ABC
7 p.m.: Houston at Seattle … ESPN
Hockey, NHL
4 p.m.: Minnesota at N.Y. Rangers … NHL
4 p.m.: Seattle at Philadelphia … KSKN
Soccer, men’s club
Noon: EPL: West Ham at Brentford … USA
Monday’s Radio Highlights
Baseball, MLB playoffs
5:08 p.m.: Seattle at Toronto … 700-AM / 105.3-FM
Football, NFL
4 p.m.: Tampa Bay at Detroit … 92.5-FM
7 p.m.: Houston at Seattle 94.5-FM
Sports talk
6 a.m.: Brock and Salk … 700-AM / 105.3-FM
All events subject to change