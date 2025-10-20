The Spokesman-Review Newspaper
On the air

Tuesday’s TV Highlights

Basketball, NBA

4:30 p.m.: Houston at Oklahoma City NBC

7 p.m.: Golden State at L.A. Lakers NBC

Football, college

4 p.m.: Kennesaw State at Florida International ESPN2

4:30 p.m.: Western Kentucky at Louisiana Tech CBS Sports

Hockey, NHL

4 p.m.: Seattle at Washington KSKN

4:30 p.m.: Florida at Boston ESPN

7 p.m.: Colorado at Utah ESPN

Hockey, WHL

6 p.m.: Spokane at Edmonton Victory+

Soccer, men’s club

Noon: Champions League: Newcastle at Benfica CBS Sports

3:30 p.m.: USL1: Portland at Spokane ESPN+

Tuesday’s Radio Highlights

Hockey, WHL

6 p.m.: Spokane at Edmonton 1510-AM / 103.5-FM

Sports talk

6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM

3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM

All events subject to change