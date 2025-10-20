On the air
Tuesday’s TV Highlights
Basketball, NBA
4:30 p.m.: Houston at Oklahoma City NBC
7 p.m.: Golden State at L.A. Lakers NBC
Football, college
4 p.m.: Kennesaw State at Florida International ESPN2
4:30 p.m.: Western Kentucky at Louisiana Tech CBS Sports
Hockey, NHL
4 p.m.: Seattle at Washington KSKN
4:30 p.m.: Florida at Boston ESPN
7 p.m.: Colorado at Utah ESPN
Hockey, WHL
6 p.m.: Spokane at Edmonton Victory+
Soccer, men’s club
Noon: Champions League: Newcastle at Benfica CBS Sports
3:30 p.m.: USL1: Portland at Spokane ESPN+
Tuesday’s Radio Highlights
Hockey, WHL
6 p.m.: Spokane at Edmonton 1510-AM / 103.5-FM
Sports talk
6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM
3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM
All events subject to change