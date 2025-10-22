On the Air
Thursday’s TV Highlights
Basketball, NBA
4:30 p.m.: Oklahoma City at Indiana ESPN
7 p.m.: Denver at Golden State ESPN
Football, college
4:30 p.m.: South Alabama at Georgia State ESPN2
Football, NFL
5:15 p.m.: Minnesota at L.A. Chargers Prime Video
Golf
2 a.m.: Asia-Pacific Amateur Championship Golf
2 p.m.: PGA: Black Desert Championship Golf
7 p.m.: LPGA: Hanwha International Crown Golf
Hockey, NHL
5 p.m.: Seattle at Winnipeg ESPN+
Soccer, men, UEFA Europa League
9:45 a.m.: Aston Villa at Go Ahead Eagles CBS Sports
Noon: Porto at Nottingham Forest CBS Sports
Soccer, women
4 p.m.: Friendly: Portugal at United States TNT / TruTV
Thursday’s Radio Highlights
Football, NFL
5:15 p.m.: Minnesota at L.A. Chargers 700-AM / 105.3-FM
Sports talk
6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM
3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM
6 p.m.: Cougar Football Hour 920-AM / 100.7-FM
All events subject to change