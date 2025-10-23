The Spokesman-Review Newspaper
Friday’s TV Highlights

Auto racing

11:30 a.m.: F1: Mexico Grand Prix ESPN2

3 p.m.: Truck Series: Slim Jim 200 FS1

Baseball, World Series

5 p.m.: Game 1: L.A. Dodgers at Toronto Fox 28

Football, college

3 p.m.: Columbia at Dartmouth ESPNU

4 p.m.: North Texas at Charlotte ESPN2

4:30 p.m.: California at Virginia Tech ESPN

7 p.m.: Boise State at Nevada CBS Sports

7:30 p.m.: Montana at Sacramento State ESPN2

Golf

7 a.m.: LPGA: Hanwha International Crown Golf

11 a.m.: Champions: Simmons Bank Championship Golf

2 p.m.: PGA: Black Desert Championship Golf

Soccer, men

Noon: EPL: West Ham United at Leeds United USA

5 p.m.: MLS playoffs: Nashville SC at Inter Miami FS1

Friday’s Radio Highlights

Football, high school

5 p.m.: Central Valley vs. Shadle Park at ONE Spokane Stadium 700-AM / 105.3-FM

Sports talk

6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM

3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM

Saturday’s TV Highlights

Auto racing, NASCAR

1:30 p.m.: Cup Series: Xfinity 500 practice TruTV

2:40 p.m.: Cup Series: Xfinity 500 qualifying TruTV

4:30 p.m.: Xfinity Series: IAA and Ritchie Bros. 250 KSKN

Baseball, World Series

5 p.m.: Game 2: L.A. Dodgers at Toronto Fox 28

Basketball, NBA

4:30 p.m.: Oklahoma City at Atlanta NBA

Football, college

9 a.m.: UCLA at Indiana Fox 28

9 a.m.: Syracuse at Georgia Tech ESPN

9 a.m.: Ole Miss at Oklahoma ABC

9 a.m.: South Florida at Memphis ESPN2

9 a.m.: Northwestern at Nebraska FS1

9 a.m.: SMU at Wake Forest KSKN

9 a.m.: Kansas State at Kansas TNT

9 a.m.: App State at Old Dominion ESPNU

9 a.m.: Ohio at Eastern Michigan CBS Sports

Noon: Eastern Washington at Weber State ESPN+

12:30 p.m.: Alabama at South Carolina ABC

12:30 p.m.: Missouri at Vanderbilt ESPN

12:30 p.m.: BYU at Iowa State Fox 28

12:30 p.m.: Minnesota at Iowa CBS

12:30 p.m.: Toledo at Washington State KSKN

12:30 p.m.: San Diego State at Fresno State FS1

12:30 p.m.: Florida Atlantic at Navy CBS Sports

12:30 p.m.: Illinois at Washington Big Ten

1 p.m.: Portland State at Idaho SWX

1 p.m.: Whitworth at Lewis & Clark FloCollege

1 p.m.: Oklahoma State at Texas Tech ESPNU

1 p.m.: Baylor at Cincinnati ESPN2

4 p.m.: Wisconsin at Oregon FS1

4 p.m.: Stanford at Miami ESPN

4:30 p.m.: Texas A&M at LSU ABC

4:30 p.m.: Michigan at Michigan State NBC

4:30 p.m.: Colorado State at Wyoming CBS Sports

5 p.m.: Houston at Arizona State ESPN2

5 p.m.: North Dakota State at South Dakota State ESPNU

7:15 p.m.: Colorado at Utah ESPN

Golf

10:30 a.m.: Champions: Simmons Bank Championship Golf

1:30 p.m.: PGA: Black Desert Championship Golf

4:30 p.m.: LPGA: Hanwha International Crown Golf

Hockey, NHL

Noon: Colorado at Boston NHL

4 p.m.: Montreal at Vancouver NHL

Soccer, men

7 a.m.: EFL: Wrexham at Middlesbrough CBS Sports

7 a.m.: EPL: Fulham at Newcastle United USA

9:30 a.m.: EPL: Brighton at Manchester United NBC

Noon: EPL: Liverpool at Brentford USA

4 p.m.: USL League One: Spokane at Union Omaha ESPN+

8:05 p.m.: Liga MX: Monterrey at Cruz Azul CBS Sports

Saturday’s Radio Highlights

Baseball, World Series

5 p.m.: Game 2: L.A. Dodgers at Toronto 700-AM /1 05.3-FM

Football, college

12:30 p.m.: Toledo at Washington State 920-AM / 100.7-FM

Noon: Eastern Washington at Weber State 700-AM / 105.3-FM

Sports talk

9 a.m.: On the Goal Line with Jim Walden 1510-AM / 103.5-FM

Sunday’s TV Highlights

Auto racing

Noon: Cup Series: Xfinity 500 NBC

1 p.m.: F1: Mexico Grand Prix ABC

Football, NFL

10 a.m.: Chicago at Baltimore CBS

10 a.m.: San Francisco at Houston Fox 28

1:25 p.m.: Dallas at Denver CBS

5:15 p.m.: Green Bay at Pittsburgh NBC

Golf

10:30 a.m.: Champions: Simmons Bank Championship: Golf

1:30 p.m.: PGA: Black Desert Championship Golf

Hockey, NHL

10 a.m.: Colorado at New Jersey NHL

Hockey, WHL

5:05 p.m.: Everett at Spokane Victory+

Soccer, men

7 a.m.: Serie A: Roma at Sassuolo CBS Sports

7 a.m.: EPL: Manchester City at Aston Villa USA

8:15 a.m.: La Liga: FC Barcelona at Real Madrid ESPN2

9:30 a.m.: EPL: Tottenham at Everton USA

2:30 p.m.: MLS playoffs: Chicago at Philadelphia FS1

Soccer, women

9 a.m.: College: Oklahoma State at West Virginia ESPNU

1 p.m.: International friendly: Portugal at United States TNT

Volleyball, college women

10 a.m.: Florida at Arkansas ESPN

Noon: Louisville at North Carolina ESPN

Sunday’s Radio Highlights

Football, NFL

5:15 p.m.: Green Bay at Pittsburgh 700-AM/105.3-FM

All events subject to change