On the air
Friday’s TV Highlights
Auto racing
11:30 a.m.: F1: Mexico Grand Prix ESPN2
3 p.m.: Truck Series: Slim Jim 200 FS1
Baseball, World Series
5 p.m.: Game 1: L.A. Dodgers at Toronto Fox 28
Football, college
3 p.m.: Columbia at Dartmouth ESPNU
4 p.m.: North Texas at Charlotte ESPN2
4:30 p.m.: California at Virginia Tech ESPN
7 p.m.: Boise State at Nevada CBS Sports
7:30 p.m.: Montana at Sacramento State ESPN2
Golf
7 a.m.: LPGA: Hanwha International Crown Golf
11 a.m.: Champions: Simmons Bank Championship Golf
2 p.m.: PGA: Black Desert Championship Golf
Soccer, men
Noon: EPL: West Ham United at Leeds United USA
5 p.m.: MLS playoffs: Nashville SC at Inter Miami FS1
Friday’s Radio Highlights
Football, high school
5 p.m.: Central Valley vs. Shadle Park at ONE Spokane Stadium 700-AM / 105.3-FM
Sports talk
6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM
3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM
Saturday’s TV Highlights
Auto racing, NASCAR
1:30 p.m.: Cup Series: Xfinity 500 practice TruTV
2:40 p.m.: Cup Series: Xfinity 500 qualifying TruTV
4:30 p.m.: Xfinity Series: IAA and Ritchie Bros. 250 KSKN
Baseball, World Series
5 p.m.: Game 2: L.A. Dodgers at Toronto Fox 28
Basketball, NBA
4:30 p.m.: Oklahoma City at Atlanta NBA
Football, college
9 a.m.: UCLA at Indiana Fox 28
9 a.m.: Syracuse at Georgia Tech ESPN
9 a.m.: Ole Miss at Oklahoma ABC
9 a.m.: South Florida at Memphis ESPN2
9 a.m.: Northwestern at Nebraska FS1
9 a.m.: SMU at Wake Forest KSKN
9 a.m.: Kansas State at Kansas TNT
9 a.m.: App State at Old Dominion ESPNU
9 a.m.: Ohio at Eastern Michigan CBS Sports
Noon: Eastern Washington at Weber State ESPN+
12:30 p.m.: Alabama at South Carolina ABC
12:30 p.m.: Missouri at Vanderbilt ESPN
12:30 p.m.: BYU at Iowa State Fox 28
12:30 p.m.: Minnesota at Iowa CBS
12:30 p.m.: Toledo at Washington State KSKN
12:30 p.m.: San Diego State at Fresno State FS1
12:30 p.m.: Florida Atlantic at Navy CBS Sports
12:30 p.m.: Illinois at Washington Big Ten
1 p.m.: Portland State at Idaho SWX
1 p.m.: Whitworth at Lewis & Clark FloCollege
1 p.m.: Oklahoma State at Texas Tech ESPNU
1 p.m.: Baylor at Cincinnati ESPN2
4 p.m.: Wisconsin at Oregon FS1
4 p.m.: Stanford at Miami ESPN
4:30 p.m.: Texas A&M at LSU ABC
4:30 p.m.: Michigan at Michigan State NBC
4:30 p.m.: Colorado State at Wyoming CBS Sports
5 p.m.: Houston at Arizona State ESPN2
5 p.m.: North Dakota State at South Dakota State ESPNU
7:15 p.m.: Colorado at Utah ESPN
Golf
10:30 a.m.: Champions: Simmons Bank Championship Golf
1:30 p.m.: PGA: Black Desert Championship Golf
4:30 p.m.: LPGA: Hanwha International Crown Golf
Hockey, NHL
Noon: Colorado at Boston NHL
4 p.m.: Montreal at Vancouver NHL
Soccer, men
7 a.m.: EFL: Wrexham at Middlesbrough CBS Sports
7 a.m.: EPL: Fulham at Newcastle United USA
9:30 a.m.: EPL: Brighton at Manchester United NBC
Noon: EPL: Liverpool at Brentford USA
4 p.m.: USL League One: Spokane at Union Omaha ESPN+
8:05 p.m.: Liga MX: Monterrey at Cruz Azul CBS Sports
Saturday’s Radio Highlights
Baseball, World Series
5 p.m.: Game 2: L.A. Dodgers at Toronto 700-AM /1 05.3-FM
Football, college
12:30 p.m.: Toledo at Washington State 920-AM / 100.7-FM
Noon: Eastern Washington at Weber State 700-AM / 105.3-FM
Sports talk
9 a.m.: On the Goal Line with Jim Walden 1510-AM / 103.5-FM
Sunday’s TV Highlights
Auto racing
Noon: Cup Series: Xfinity 500 NBC
1 p.m.: F1: Mexico Grand Prix ABC
Football, NFL
10 a.m.: Chicago at Baltimore CBS
10 a.m.: San Francisco at Houston Fox 28
1:25 p.m.: Dallas at Denver CBS
5:15 p.m.: Green Bay at Pittsburgh NBC
Golf
10:30 a.m.: Champions: Simmons Bank Championship: Golf
1:30 p.m.: PGA: Black Desert Championship Golf
Hockey, NHL
10 a.m.: Colorado at New Jersey NHL
Hockey, WHL
5:05 p.m.: Everett at Spokane Victory+
Soccer, men
7 a.m.: Serie A: Roma at Sassuolo CBS Sports
7 a.m.: EPL: Manchester City at Aston Villa USA
8:15 a.m.: La Liga: FC Barcelona at Real Madrid ESPN2
9:30 a.m.: EPL: Tottenham at Everton USA
2:30 p.m.: MLS playoffs: Chicago at Philadelphia FS1
Soccer, women
9 a.m.: College: Oklahoma State at West Virginia ESPNU
1 p.m.: International friendly: Portugal at United States TNT
Volleyball, college women
10 a.m.: Florida at Arkansas ESPN
Noon: Louisville at North Carolina ESPN
Sunday’s Radio Highlights
Football, NFL
5:15 p.m.: Green Bay at Pittsburgh 700-AM/105.3-FM
All events subject to change