The Spokesman-Review Newspaper
The Spokesman-Review Newspaper The Spokesman-Review
Spokane, Washington  Est. May 19, 1883
Current Temperature
40°F
Current Conditions
Overcast clouds
View complete weather report

Color Scheme

Subscribe now

On the air

Monday’s TV Highlights

Baseball, World Series

5 p.m.: Toronto at L.A. Dodgers Fox 28

Basketball, college men, exhibition

6 p.m.: Arkansas at Memphis ESPNU

6 p.m.: Western Oregon at Gonzaga KHQ

Basketball, college women, exhibition

3:30 p.m.: Vanderbilt at Memphis ESPNU

Basketball, NBA

4 p.m.: Cleveland at Detroit Peacock

6:30 p.m.: Denver at Minnesota Peacock

Football, NFL

5:15 p.m.: Washington at Kansas City ABC

Golf, college

Noon: East Lake Cup Golf

Soccer, MLS playoffs

3:45 p.m.: Cincinnati at Columbus FS1

6 p.m.: Minnesota at Seattle FS1

Monday’s Radio Highlights

Baseball, World Series

5 p.m.: Toronto at L.A. Dodgers 700-AM / 105.3-FM

Basketball, college men, exhibition

6 p.m.: Western Oregon at Gonzaga 590-AM / 96.1-FM

Football, NFL

5:15 p.m.: Washington at Kansas City 92.5-FM

Sports talk

6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM

3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM

All events subject to change