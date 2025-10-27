On the air
Tuesday’s TV Highlights
Baseball, World Series
5 p.m.: Toronto at L.A. Dodgers Fox 28
Basketball, NBA
5 p.m.: New York at Milwaukee NBC
8 p.m.: L.A. Clippers at Golden State NBC
Football, college
5 p.m.: James Madison at Texas State ESPN2
5 p.m.: UTEP at Kennesaw State ESPNU
Golf, college
Noon: East Lake Cup Golf
Hockey, NHL
3 p.m.: Pittsburgh at Philadelphia ESPN
5:30 p.m.: Washington at Dallas ESPN
8 p.m.: Los Angeles at San Jose ESPN
Soccer, men’s club
12:45: English Cup: Grimsby Town at Brentford CBS Sports
3:45 p.m.: MLS playoffs: Charlotte at N.Y. City FS1
Tuesday’s Radio Highlights
Baseball, World Series
5 p.m.: Toronto at L.A. Dodgers 700-AM / 105.3-FM
Sports talk
6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM
3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM
