On the Air

Wednesday’s TV Highlights

Baseball, World Series

5 p.m.: Game 5: Toronto at L.A. Dodgers Fox 28

Basketball, NBA

4 p.m.: Cleveland at Boston ESPN

6:30 p.m.: L.A. Lakers at Minnesota ESPN

Football, college

4:30 p.m.: Jacksonville State at Middle Tennessee ESPN2

5 p.m.: Florida International at Missouri State CBS Sports

Golf

Noon: College: East Lake Cup Golf

6:30 p.m.: LPGA: Maybank Championship Golf

Hockey

4:30 p.m.: NHL: Toronto at Columbus NHL

7:05 p.m.: WHL: Saskatoon at Spokane Victory+

Soccer, men

12:45 p.m.: League Cup: Man. City at Swansea City CBS Sports

Wednesday’s Radio Highlights

Baseball, World Series

5 p.m.: Game 5: Toronto at L.A. Dodgers 700-AM / 105.3-FM

Hockey, WHL

7:05 p.m.: Saskatoon at Spokane 103.5-FM

Sports talk

6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM

3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM

All events subject to change