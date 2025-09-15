The Spokesman-Review Newspaper
The Spokesman-Review Newspaper The Spokesman-Review
Spokane, Washington  Est. May 19, 1883
Current Temperature
80°F
Current Conditions
Clear sky
View complete weather report

Color Scheme

Subscribe now

On the air

Tuesday’s TV Highlights

Baseball, MLB

10:05 a.m.: Atlanta at Washington MLB

4:10 p.m.: San Diego at N.Y. Mets TBS

4:40 p.m.: Seattle at Kansas City Root

7:10 p.m.: Philadelphia at L.A. Dodgers TBS

Baseball, MiLB

12:05 p.m.: Oklahoma City at Tacoma Root

Basketball, WNBA

4:30 p.m.: Atlanta at Indiana ESPN

6:30 p.m.: Las Vegas at Seattle ESPN

Golf, college

1 p.m.: Jackson T. Stephens Cup Golf

Soccer, men’s club

9:45 a.m.: Champions League: PSV at Saint-Gilloise CBS Sports

Noon: Champions League: Benfica at Qarabag CBS Sports

4:30 p.m.: MLS: Miami at Seattle AppleTV+

5 p.m.: U.S. Open Cup: Nashville at Philadelphia CBS Sports

Track and field

3:30 a.m.: World Athletics Championships USA / Peacock

Tuesday’s Radio Highlights

Baseball, MLB

4:40 p.m.: Seattle at Kansas City 700-AM / 105.3-FM

Sports talk

6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM

All events subject to change