‘Como un sueño’: una latina del pueblo rural de Othello causa sensación con su anuncio de GAP y el video musical de Lady Gaga

OTHELLO – Cuando ve el trabajo de su hija en la televisión, Dora Vargas no ve las luces brillantes ni los premios.

Recuerda a una niña de 14 años con grandes ideas, que le pedía que mantuviera firme la luz de una cámara mientras su hija fotografiaba los retratos de último año de sus compañeros de clase.

“A veces siento que estoy en un sueño,” dijo Vargas. “Me vienen a la mente cosas sobre ella y pienso, ‘Dios mío, esta es mi hija. Esta es ella. Esta es mi hija.”

Bethany Vargas, fotógrafa y directora latina nacida y criada en Othello, tiene 31 años y se ha convertido en una fuerza creativa detrás de algunas de las imágenes más impactantes de la cultura pop. Entre ellas, la portada del álbum “Submarine” de la banda indie pop, The Marías. La banda es mas conocida por sus éxitos “Heavy” y “Run Your Mouth.”

También dirigió un video musical para la cantante Kali Uchis para su éxito de 2023 “Te Mata.”

Más recientemente, ganó reconocimiento mundial después de dirigir la campaña “Back to Denim” de GAP con el creciente grupo femenino internacional KATSEYE, un anuncio que dominó las redes sociales y obtuvo 31 millones de visitas en YouTube después de que el anuncio de mezclilla de Sydney Sweeney de Spokane para American Eagle provocara una reacción negativa.

“Sabía que tendría éxito, pero no tenía ni idea de que lograría lo que logró. Fue increíble ver internet, el apoyo y el cariño”, dijo Bethany Vargas.

El anuncio de Gap pretendía captar la importancia de la individualidad y la belleza de todas las culturas. Siendo KATSEYE un grupo de seis integrantes de diversos orígenes culturales, como India, Cuba y Corea del Sur, Gap declaró en un comunicado de prensa que eran la combinación perfecta de individualismo y expresión cultural para su campaña de mezclilla.

Bethany Vargas dijo que ella y su equipo construyeron el set desde cero sin pantallas ni efectos digitales, diseñando paredes que se movían sobre sistemas hidráulicos para que todo pudiera funcionar con solo presionar un botón.

Bethany Vargas le dio crédito al escenógrafo como clave para convertir su visión en realidad.

“Y luego ir a los ensayos y ver a (KATSEYE) hacer lo suyo y lo rápido que aprendieron la coreografía fue una locura, y trabajar con Robbie Blue, el coreógrafo, fue increíble y encantador,” ella dijo.

Bethany Vargas también ganó un premio MTV Video Music Award a principios de este mes a mejor dirección después de codirigir el video musical de Lady Gaga para “Abracadabra”, que ya ha acumulado más de 192 millones de visitas en YouTube.

Es un momento, dijo, que todavía le resulta irreal.

Según el Informe Latinos in Media de 2022 de Latino Donor Collaborative, solo el 1,3% de los latinos son directores de televisión, mientras que el 2,6% son directores de películas, a pesar de que los latinos representan casi el 20% de la población de Estados Unidos.

“De adolescente, crecí viendo los VMAs constantemente. Si le hubiera dicho a mi misma más joven, ‘Oh, vas a estar aquí y vas a trabajar en estos proyectos’, hubiera dicho, ‘¿Qué?’” Bethany Vargas dijo.

Dora Vargas dijo que su hija, que asistió en Othello High School y es la hija del medio de tres hermanos, siempre llevaba consigo una pequeña cámara digital Kodak, buscando los mejores lugares para tomar retratos.

“Ella siempre quería que sus fotos resaltaran, así que hacíamos recorridos en auto y ella siempre exploraba sus espacios,” dijo Dora Vargas.

Después de cada sesión, volvía a casa a editar las fotos y todo. Cuando estaban listos, invitaba al estudiante, a su familia y a quien quisiera acompañarlos a ver una presentación de las fotos terminadas, continuó Dora Vargas.

Bethany Vargas recuerda navegar por MySpace y Facebook, fascinada por las fotos editadas creativamente que encontró allí, las cuales, según dijo, despertaron inicialmente su interés por la fotografía.

“Al principio también me interesaban las revistas de moda. De pequeña, siempre le rogaba a mi mamá que me las comprara, y las recortaba y las colgaba en la pared para inspirarme constantemente,” dijo Bethany Vargas.

Añadió que el interés de su hermano mayor por la música también influyó mucho en su estilo y creatividad cultural. Reflexionó sobre su infancia en una época en la que internet y las computadoras no estaban tan arraigadas en la vida cotidiana, lo que estimuló su imaginación y la llevó a pasar gran parte de su tiempo al aire libre, explorando la naturaleza.

Había mucho espacio para explorar y jugar, porque allí no hay mucho que hacer. Así que creo que la imaginación se desarrolla automáticamente, pero creo que mi madre fue sin duda la principal influencia en eso. Siempre intentaba inscribirme en clases de manualidades o me daba ideas creativas o cosas que hacer,” dijo Bethany Vargas.

Cuando Bethany Vargas se graduó de la escuela secundaria en 2012, ya estaba decidida a seguir una carrera en fotografía y se inscribió en la Seattle Central Creative Academy para perfeccionar su oficio.

Después de graduarse, Bethany Vargas dijo que se mudó sola a Los Ángeles, donde su carrera despegó y finalmente la llevó al mundo de directora hace seis años.

“No fui a la escuela de cine, así que fue como si todo fuera al revés y por accidente,” dijo Bethany Vargas. “Dirigí y fotografié brevemente, y lo hacía todo. Luego pensé, ‘No, solo quiero dirigir.’”

Su proceso es intensamente colaborativo y muy intuitivo. Explica que construye desde cero y selecciona poco a poco los diferentes elementos que formarán la imagen principal del proyecto.

Una vez que lo han descubierto, ella y su equipo trabajan en una historia para que el cliente o el artista sepan dónde se colocarán las cámaras y cómo se verán las tomas.

“Definitivamente es un proceso individual, y depende mucho del proyecto y de con quién trabaje, pero diría que es muy intuitivo. Intento adaptarme a la persona con la que trabajo o al tema que es fundamental. Si es para un cliente en colaboración con un artista o talento, se trata de encontrar el equilibrio intuitivo perfecto entre mostrar el talento, pero que esté muy alineado con la marca y, además, añadirle ese toque especial,” dijo Bethany Vargas.

Dora Vargas dijo que fue la inquebrantable autodeterminación de su hija lo que la impulsó a ingresar a espacios donde rara vez se ve a las latinas.

“Ella siempre me decía, ‘Tengo que intentarlo, porque no quiero llegar a la vejez y pensar en lo que podría haber sido,’” dijo Dora Vargas.

Cuando finalmente se emitió el anuncio de GAP “Back to Denim”, Dora Vargas dijo que lo vio repetidamente, sorprendida por el trabajo de su hija.

“Recuerdo haberle dicho, ‘No entiendo qué significa todo esto, es tan complejo para mí. Me cuesta mucho visualizar lo que implica,’” dijo Dora Vargas.

También recordó el momento en que su hija la llamó para compartirle la noticia de que había ganado el premio a la Mejor Dirección en los VMA.

“Se me pone la piel de gallina al hablar de ello. Es decir, estaba literalmente gritando en mi sala,” dijo Dora Vargas.

Bethany Vargas dijo que el apoyo de su madre impulsó su creatividad, ayudándola a creer en su visión y a asumir riesgos. Espera que otras latinas de todo el país adopten sus propias visiones, incluso cuando parezca que nadie las ve.

“Al crecer en un pueblo pequeño, era fácil sentir que las oportunidades estaban lejos o fuera de mi alcance, pero lo que he aprendido es que la curiosidad, la constancia y creer en tu perspectiva lo son todo,” dijo Bethany Vargas. “Acepta tus orígenes, porque es tu historia única la que te da tu poder único.”