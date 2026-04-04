On the air
Sunday’s TV Highlights
Baseball, MLB
1:05 p.m.: Seattle at L.A. Angels Mariners TV
4:20 p.m.: St. Louis at Detroit Peacock
Basketball, college men, tournaments
10 a.m.: DII final: Lander vs. Gannon CBS Sports
2:30 p.m.: CBC final: Oklahoma vs. West Virginia Fox 28
5 p.m.: NIT final: Tulsa vs. Auburn ESPN2
Basketball, college women, NCAA Tournament
12:30 p.m.: Championship: South Carolina vs. UCLA ESPN
Basketball, NBA
12:30 p.m.: Toronto at Boston NBA TV
4:30 p.m.: L.A. Lakers at Dallas NBC
7 p.m.: Houston at Golden State NBC
Football, UFL
3 p.m.: Birmingham at Houston NFL Network
Golf
10 a.m.: PGA: Texas Open Golf
11:30 a.m.: Texas Open continued NBC
2 p.m.: LPGA: Aramco Championship Golf
Hockey, NHL
10 a.m.: Minnesota at Detroit TNT / truTV
12:30 p.m.: Boston at Philadelphia TNT / truTV
4 p.m.: Washington at N.Y. Rangers ESPN
6:30 p.m.: St. Louis at Colorado ESPN
Hockey, WHL playoffs
6 p.m.: Game 6: Spokane at Prince George Victory+
Soccer
8:30 a.m.: FA Cup: Leeds at West Ham ESPN2
2 p.m.: NWSL: Washington at Bay ESPN2
Sunday’s Radio Highlights
Baseball, MLB
11 a.m.: Mariners Trident Talk 700-AM / 105.3-FM
1:05 p.m.: Seattle at L.A. Angels 700-AM / 105.3-FM
Baseball, MILB
1:05 p.m.: Everett at Spokane 1510-AM / 103.5-FM
Hockey, WHL playoffs
6 p.m.: Game 6: Spokane at Prince George 1510-AM / 103.5-FM
All events subject to change