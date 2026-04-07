Pac-12 transfer tracker: Keeping up with portal moves, transactions for all nine teams
By the time college basketball’s transfer portal officially opened at 9 p.m. PT on April 6, more than 1,000 players had announced plans to enter, including seven from Washington State, four from Gonzaga and over 30 from the nine teams that will make up the rebuilt Pac-12 Conference in 2026-27.
Players can put their names into the portal until April 20, but roster-building efforts will continue for the next few months as the Zags, Cougars and their new conference opponents reload and reshape their teams.
We’re keeping tabs on all the moves – outgoing transfers and incoming ones – so keep our portal tracker bookmarked as make daily updates throughout the offseason.
Gonzaga
Outgoing (5): Emmanuel Innocenti (6.0 ppg, 3.8 rpg), Braeden Smith (5.1 ppg, 3.6 apg), Steele Venters (5.0 ppg, 1.3 rpg; needs waiver), Ismaila Diagne (1.1 ppg, 2.4 rpg), Cade Orness (0.4 ppg, 0.1 rpg)
Incoming ():
Washington State
Outgoing (8): Eeemeli Yalaho (10.1 ppg., 5.7 rpg), Kase Wynott (4.0 ppg, 0.4 rpg), Emmanuel Ugbo (6.7 ppg, 3.5 rpg), Parker Gerrits (1.8 ppg, 1.3 pg), Tomas Thrastarson (8.1 ppg, 4.1 rpg), Ace Glass (16.4 ppg, 2.3 apg), ND Okafor (11.0 ppg, 5.7 rpg), Brunel Madzou (DNP in 2025-26)
Incoming ():
Boise State
Outgoing (4): Drew Fielder (14.7 ppg, 5.7 rpg), R.J. Keene (2.6 ppg, 4.6 rpg), Andrew Meadow (12.1 ppg, 3.6 rpg), Javan Buchanan (12.6 ppg, 5.0 rpg; needs waiver)
Incoming (1): Damari Wheeler-Thomas (14.5 ppg, 3.5 rpg; North Dakota State)
Colorado State
Outgoing (4): Augustinas Kiudulas (5.9 ppg, 2.7 rpg), Brandon Rechsteiner (12.0 ppg, 2.5 apg), Darnez Slater (1.5 ppg, 0.6 rpg), Jonathan Mekonnen (2.1 ppg, 1.3 rpg)
Incoming ():
Fresno State
Outgoing (10): Deshawn Gory (13.7 ppg, 6.2 rpg), Jac Mani (6.0 ppg, 2.7 rpg), David Douglas Jr. (7.2 ppg, 1.4 rpg), Wilson Jacques (8.8 ppg, 8.8 rpg), Zaon Collins (11.6 ppg, 4.6 apg), Gasper Kocevar (3.3 ppg, 2.2 rpg), Bastien Rieber (4.0 ppg, 1.5 apg), Aram Soqui Urbano (2.0 ppg, 0.5 rpg), Makhan Diouf (1.1 ppg, 1.3 rpg), Troy Jenkins (0.0 ppg, 0.0 rpg)
Incoming ():
Oregon State
Outgoing (6): Johan Munch (7.9 ppg, 5.1 rpg), Gavin Marrs (DNP in 2025-26), Noah Amenhauser (5.1 ppg, 2.2 rpg), Isaiah Sy (10.0 ppg, 4.6 rpg), Kaan Yarkut (0.0 ppg, 0.0 rpg), Olavi Suutela (5.5 ppg, 2.7 rpg)
Incoming ():
San Diego State
Outgoing (5): BJ Davis (10.8 ppg, 3.2 rpg), Miles Byrd (10.4 ppg, 4.7 rpg), Magoon Gwath (8.9 ppg, 4.3 rpg), Miles Heide (5.6 ppg, 4.5 rpg), Pharaoh Compton (7.5 ppg, 2.8 rpg)
Incoming ():
Texas State
Outgoing (5): Franck Emmou (7.2 ppg, 1.9 rpg), Isaiah Barganier (1.4 ppg, 1.0 rpg), Jaelyn Lee (2.6 ppg, 0.9 rpg), Deke Thompson (2.3 ppg, 0.3 rpg), Cameron Simpson (0.5 ppg, 1.3 rpg)
Incoming ():
Utah State
Outgoing (6): David Iweze (DNP in 2025-26), Tucker Anderson (3.4 ppg, 1.2 rpg; Central Arkansas), Adlan Elamin (6.7 ppg, 3.1 rpg), Jordy Barnes (0.9 ppg, 0.7 rpg), Luke Kearney (1.7 ppg, 0.4 rpg), Elijah Perryman (4.4 ppg, 1.6 rpg)
Incoming ():