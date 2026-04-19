Los trabajadores agrícolas latinos enfrentan altas tasas de COVID persistente, pero las barreras retrasan el diagnóstico

SEATTLE – La primera vez que la Dra. Anita Chopra atendió a un paciente con COVID persistente, lloró.

Fue dos años después de la pandemia, dijo, cuando el paciente, que antes estaba sano, describió síntomas de debilidad, fatiga crónica y olvidos frecuentes de actividades diarias.

“Aún lo veo. Está en sus últimos cuarenta años, pero la magnitud del cambio que ha experimentado, los desafíos con los que todavía lucha, son simplemente abrumadores,” dijo Chopra.

Chopra es médica principal en la clínica de COVID persistente de University of Washington Medicine, ubicada en Harborview Medical Center, y proveedora de atención primaria en el centro de atención primaria de la universidad en Shoreline.

Desde la pandemia, investigadores y médicos, incluida Chopra, han estado estudiando los efectos a largo plazo del COVID-19 y las complicaciones que continúan interfiriendo con la vida diaria. Estos efectos han afectado de manera desproporcionada a algunos grupos de personas, como los trabajadores agrícolas latinos, más que a otros. Chopra dijo que sus observaciones también reflejan un patrón más amplio en la comunidad agrícola, donde los trabajadores enfrentan tasas más altas de COVID prolongado pero a menudo no reciben un diagnóstico.

El Dr. Leo Morales, profesor de la facultad de medicina de la Universidad de Washington e investigador principal del Centro Latino de Salud de la universidad, señala investigaciones que muestran que el 41.2% de los trabajadores agrícolas experimentan COVID persistente, una de las tasas más altas entre las profesiones estudiadas. En general, el 34% de los latinos reportan haber experimentado COVID persistente, la tasa más alta entre los grupos raciales analizados.

El estudio define el COVID persistente como una enfermedad que afecta a personas con una infección probable o confirmada de COVID-19, con síntomas que aparecen dentro de los tres meses y duran al menos dos meses.

Morales dijo que tanto el acceso tardío a las vacunas al inicio de la pandemia como la reticencia a vacunarse contribuyeron a estas disparidades.

“La mejor manera de prevenir el COVID prolongado es prevenir el COVID en primer lugar, y las vacunas son una estrategia importante”, dijo Morales.

Un estudio de 2020 de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de California en Berkeley encontró que muchos trabajadores agrícolas inicialmente evitaron vacunarse debido a preocupaciones sobre los efectos secundarios (65%), temores de contraer COVID-19 por la vacuna (12%) y desconfianza en el gobierno (12%).

El Estudio de Salud de Trabajadores Agrícolas de California de 2022 también señala que las malas condiciones de vida y las altas tasas de enfermedades subyacentes, como la diabetes, son factores contribuyentes.

“En este punto, el COVID prolongado es una de muchas condiciones diferentes que debemos tener en cuenta,” dijo. “El acceso a la atención médica es el mayor problema que tenemos en este momento.”

La brecha en el diagnóstico

La Dra. Kendl Sankary, médica en la clínica, dijo que uno de los componentes clave para un diagnóstico de COVID prolongado es descartar otras condiciones que causen síntomas similares.

“No existe una prueba de sangre o de imagen que pueda decirnos que alguien tiene COVID prolongado. Realmente basamos el diagnóstico en los síntomas de la persona y la cronología de esos síntomas en relación con una infección de COVID,” dijo.

Los síntomas comunes del COVID persistente incluyen fatiga, dificultad para respirar, niebla mental y dolor en el pecho.

Sin embargo, la lista de espera en la única clínica de COVID prolongado en el estado de Washington es larga y el proceso de diagnóstico depende de la persona.

La clínica cuenta con siete proveedores, lo que dificulta obtener una cita rápidamente.

Sankary dijo que ha tenido múltiples pacientes que han trabajado con un médico de atención primaria y han llegado al punto de al menos sospechar COVID persistente como diagnóstico en un par de meses.

“Y luego tengo otros pacientes que han estado lidiando con estos síntomas durante cuatro años y no han llegado a un diagnóstico claro hasta que pueden ingresar a nuestra clínica. Así que realmente depende de cada persona,” dijo Sankary.

Para los trabajadores agrícolas, las derivaciones y las listas de espera no son los únicos problemas. La geografía también influye.

La mayoría de los trabajadores agrícolas residen en los condados de Yakima, Chelan y Grant, según datos de 2025 del Departamento de Seguridad del Empleo del Estado de Washington, lejos de Seattle, donde se encuentra la clínica. Durante mucho tiempo, las derivaciones también se limitaron al condado de King, lo que restringió aún más el acceso, dijo Sankary.

“Lo cual es lamentable, porque sé que las tasas son más altas en ese grupo,” dijo.

Más allá de la distancia, un informe de 2025 del Instituto de Políticas Públicas del Estado de Washington encontró que aproximadamente el 40% carecía de seguro médico.

Chopra dijo que dedica un día a la semana a pacientes con COVID persistente y atiende a unas seis personas. Solo alrededor del 6% de sus pacientes han sido latinos. Sankary, quien atiende a unos 16 pacientes a la semana, dijo que pocos de los suyos también son latinos.

La concienciación y las condiciones laborales también contribuyen a la brecha, dijo Chopra. En las comunidades rurales, los pacientes pueden no reconocer sus síntomas como COVID persistente.

Añadió que muchos trabajadores agrícolas retrasan la búsqueda o aceptación de un diagnóstico, en parte porque síntomas como la fatiga, la dificultad para respirar o el dolor en el pecho a menudo se normalizan en trabajos físicamente exigentes, y porque tomar tiempo libre para buscar atención médica no siempre es viable.

“Estos pacientes están trabajando y, a veces, son el único miembro que trabaja en la familia, por lo que sienten que tienen que seguir trabajando,” dijo Chopra. “El consejo que escuchan de familiares, compañeros de trabajo o amigos es simplemente ‘aguántalo.’ Y, desafortunadamente, con el COVID prolongado, eso no funciona.”

Chopra describe estos retrasos como un “determinante social de la salud,” moldeado por condiciones laborales y de vida que pueden desalentar la atención médica y empeorar los síntomas persistentes después del COVID.

“Trabajan en el este de Washington. Es muy seco. Pueden manifestar síntomas como asma, dificultad para respirar. A veces pueden tener dolor en el pecho. A veces algunos experimentan palpitaciones sin razón,” dijo Chopra. “Ese impacto del COVID en sus pulmones los hace más susceptibles a la sequedad y a todo el polvo que inhalan.”

Pero Chopra dijo que sus condiciones laborales también pueden exponerlos a otros riesgos para la salud, lo que plantea dudas sobre si los síntomas provienen del COVID, de factores ambientales o de ambos.

Pesticidas vs. COVID

We Are Ella, una organización de justicia social liderada por latinas con sede en el bajo valle de Yakima, recientemente publicó un documental que destaca a trabajadores agrícolas afectados por la contaminación del aire y la exposición a sustancias químicas de fuentes como pesticidas y fertilizantes.

Maricela Santana-Walle, coordinadora de justicia ambiental, dijo que el grupo también realizó una encuesta junto con el documental para comprender mejor el impacto en la región.

Encontró que muchos trabajadores agrícolas padecen enfermedades como el asma, relacionadas con años de exposición a pesticidas, dijo Santana-Walle.

Pero el asma también es el quinto síntoma más reportado entre los pacientes con COVID persistente, según investigaciones del Centro Latino de Salud de la Universidad de Washington.

Chopra dijo que la exposición a pesticidas y el COVID persistente probablemente se superponen.

“Lo que vemos en los pacientes es que algunos tienen asma preexistente y esto puede empeorar después del COVID prolongado. O algunos pacientes que llegan no tienen antecedentes de asma, pero ahora presentan síntomas,” dijo Chopra.

“Entonces, ¿es la exposición a pesticidas? Si tienen vías respiratorias reactivas o aparición reciente de asma, entonces los pesticidas pueden contribuir, por lo que solicitaremos una radiografía de tórax y los remitiremos a pruebas de función pulmonar. Pero ciertamente la exposición a pesticidas puede superponerse a pulmones ya irritados,” dijo Chopra.

Sankary también dijo que en la clínica de salud ocupacional de la universidad han visto pacientes con exposición a químicos. Señaló que, para los trabajadores agrícolas, es importante realizar pruebas adicionales para determinar si los síntomas corresponden a un diagnóstico clínico, como la exposición a pesticidas, en lugar de uno basado en síntomas, como suele diagnosticarse el COVID prolongado.

“Siempre que hayamos descartado otras condiciones que tienen tratamientos específicos, a menudo los trato con algunas de las mismas terapias basadas en síntomas que usaría para alguien con COVID prolongado, incluso si no estamos 100% seguros,” dijo Sankary.

Chopra dijo que la clínica de COVID prolongado está trabajando para asegurar asociaciones en todo el estado y garantizar que los pacientes con síntomas de COVID puedan recibir derivaciones y tratamiento más rápidos.

“Quiero asegurarme de que haya un efecto en cadena; empoderar a los proveedores mejorará la atención al paciente,” dijo Chopra. “Ese es el objetivo final.”

Este reportaje forma parte de una beca de periodismo patrocinada por la Association of Health Care Journalists y financiada por el Commonwealth Fund.