Full list of 2026 Spokane Scholars
The Spokane Scholars Foundation celebrated 165 seniors, nominated by their schools for their prowess in one of six academic categories: English, fine arts, math, science, social studies and world languages. In each category, the winner received a scholarship worth $5,000, second place $4,000, third place $3,000, fourth place $2,000 and fifth place $1,000.
English:
1. Sally Peterson, Ferris High School
2. Grace Lochhead, Mt. Spokane High School
3. Zane Twiggs, Mead High School
4. Sophia Schawb, Gonzaga Preparatory School
5. Malcolm Browning, Upper Columbia Academy
Spokane Scholars in English: Emma Druffel, Central Valley; Claire Watkins, Cheney; Elaine Korn, Chesterton Academy of Notre Dame; Christopher Heath, Deer Park; Henry Allen, East Valley; Sally Peterson, Ferris; Kalyn Swanson, Freeman; Sophia Schwab, Gonzaga Prep; Bethan Miles, Grace Alliance Christian School; Gavin Depner, Lakeside; Vienna Klein, Lewis & Clark; Addilee Buys, Liberty; Zane Twiggs, Mead; Sam Mars, Medical Lake; Grace Lochhead, Mt. Spokane; Grace Newlun, Newport; Marley Spencer, North Central; Hannah Smith, Northwest Christian Schools; Teagan Smyth, Ridgeline; Ruby Schneider, Riverside; Madison Santiago, Rogers; Britta Ohnback, Saint George’s School; Paige Perkins, Shadle Park; Aile Carter, STEM Academy at Spokane Valley Tech; Gabriella Carlsen, The Community School; Adelaide Jones, The Oaks – A Classical Christian Academy; Riley Yates, University; Malcolm Browning, Upper Columbia Academy; Kenleigh Drexler, Valley Christian School; Olivia Schlosser, West Valley.
Fine Arts:
1. Jessica Morozov, Ferris High School
2. Eleanor Weitz, Mt. Spokane High School
3. Jace Samaha, Mead High School
4. Hudson Ball, Central Valley High School
5. Daniel Nollmeyer, Liberty High School
Spokane Scholars in fine arts: Hudson Ball, Central Valley; Rachel Bae, Cheney; Gianna Olson, Chesterton Academy of Notre Dame; Emily Harris, Deer Park; Jessica Morozov, Ferris; Josiah Kann, Freeman; Ian Bears, Gonzaga Prep; Atalie Caldwell, Grace Alliance Christian School; Lily Marsh, Innovation; Alexander Watson, Lakeside; Paisley Archer, Lewis & Clark; Daniel Nollmeyer, Liberty; Jace Samaha, Mead; Sereena Dancel, Medical Lake; Eleanor Weitz, Mt. Spokane; Alyssa Dibble, Newport; Everett Bodnar, North Central; Allie Robertson, Northwest Christian Schools; Troy Slack, Ridgeline; Jordyn Heinecke, Riverside; Hailey Vice, Rogers; Max Wheeler, Saint George’s School; Lauren McKean, Shadle Park; Sal Kerns, STEM Academy at Spokane Valley Tech; Hope Funchess, The Oaks – A Classical Christian Academy; Jazmin Barrouk, University; Andrew Rothe, Upper Columbia Academy; Isabelle Collins, West Valley.
Math:
1. Anna Garriques, The Oaks – A Classical Christian Academy
2. Michael Condon, Ferris High School
3. Joseph Hilton, Central Valley High School
4. Cooper Ericksen, Newport High School
5. Luke Morasch, Mead High School
Spokane Scholars in math: Joseph Hilton, Central Valley; Cooper French, Cheney; Philip Bovey, Chesterton Academy of Notre Dame; Ava Berg, Deer Park; Ruvim Svirgun, East Valley; Michael Condon, Ferris; Josiah Bessire, Freeman; Luigi Turner, Gonzaga Prep; Olivia Divine, Lakeside; Jack Wilhelm, Lewis & Clark; Jordyn Jeske, Liberty; Luke Morasch, Mead; Katherine Hart, Medical Lake; Abigail Smith, Mt. Spokane; Cooper Ericksen, Newport; Eli Pettis, North Central; Aidan Van Ornum, Northwest Christian Schools; Andrew Bota, Ridgeline; Cheyenne Irvine, Riverside; Dennis Daranutsa, Rogers; Matthew Longstreth, Saint George’s School; Jamie Blankenagel, Shadle Park; Nicholas Bollinger, St. Michael’s Academy; Noah Cook, STEM Academy at Spokane Valley Tech; Anna Garriques, The Oaks – A Classical Christian Academy; Kelsi Claypool, University; Zion Colburn, Upper Columbia Academy; Oksana Pivovarevich, Valley Christian School; Lucas Mortensen, West Valley.
Science:
1. Brayden Martin, Ferris High School
2. Charles Skidmore, University High School
3. Benjamin Kapaun, Gonzaga Preparatory School
4. Anna Cumberland, North Central High School
5. Saanvi Krishnareddygari, Lewis & Clark High School
Spokane Scholars in science: Jack David, Central Valley; Xharlie Witt, Cheney; Sean Conway, Chesterton Academy of Notre Dame; Jacey Boesel, Deer Park; Valentin Westerlund-Floyd, East Valley; Brayden Martin, Ferris; Ava Aylward, Freeman; Benjamin Kapaun, Gonzaga Prep; Téa Simonson, Lakeside; Saanvi Krishnareddygari, Lewis & Clark; Colin Degenhart, Liberty; Isabella Sun, Mead; Elliott Bovey, Medical Lake; Milad Hossaini, Mt. Spokane; Megan Lindor, Newport; Anna Cumberland, North Central; Jordan Hatfield, Northwest Christian Schools; Teigan Bronec, Ridgeline; Liam Hart, Riverside; Cameron Wallette, Rogers; Zeyu (Zach) You, Saint George’s School; Bethany Rinas, Shadle Park; Hazel Moss, STEM Academy at Spokane Valley Tech; Kyrie Hertz, The Oaks – A Classical Christian Academy; Charles Skidmore, University; Judson Knoll, Upper Columbia Academy; Cloie Isley, Valley Christian School; Cassie Kappen, West Valley.
Social Studies:
1. Gavin Ahumada, University High School
2. Micah Brown, Mt. Spokane High School
3. Michael McCauley, Central Valley High School
4. Ava Swigart, Lewis & Clark High School
5. Katelyn Taylor, Ridgeline High School
Spokane Scholars in social studies: Michael McCauley, Central Valley; Ava Heuschkel, Cheney; Thomas Cary, Chesterton Academy of Notre Dame; Andrew Feist, Deer Park; Dahlia Autrey, East Valley; Cali Jones, Ferris; Mae Cashmere, Freeman; Arianna Everitt, Gonzaga Prep; Nyx Townsend, Innovation; Andrew Divine, Lakeside; Ava Swigart, Lewis & Clark; Gwendolyn Olson, Liberty; Ashley Conner, Mead; Roslyn Lundberg, Medical Lake; Micah Brown, Mt. Spokane; Alexis Johnson, North Central; Katelyn Taylor, Ridgeline; Remmy Irvine, Riverside; Kaylee Lemas-Santos, Rogers; Regan Thomas, Saint George’s School; Anesu Whacha, Shadle Park; Ellie Williams – The Oaks – A Classical Christian Academy; Gavin Ahumada, University High School; Zachary Tungesvik, Upper Columbia Academy; Abigail Martin, Valley Christian School; Hayden Carr, West Valley.
World Languages:
1. John Ko, Lewis & Clark High School
2. Andre Jiang, St. George’s School
3. Mary Cornwell, Gonzaga Preparatory School
4. Kate Turnbull, North Central High School
5. Talene Rivera, Ridgeline High School
Spokane Scholars in world languages: Alex Chaoukouri, Central Valley; Myles Moomey, Cheney; Bailey Barton, Deer Park; Ella Shammo, East Valley; Zoey Lewis, Ferris; Taylor Juhnke, Freeman; Mary Cornwell, Gonzaga Prep; Jude Van Dyke, Lakeside; John Ko, Lewis & Clark; Kinley Fish, Liberty; Caleigh Baertlein, Mead; Abigail Prieto, Mead Learning Options; Cyderlyn Broniola-Roberts, Medical Lake; Lily Romey, Mt. Spokane; Emmalee Doughty, Newport; Kate Turnbull, North Central; Talene Rivera, Ridgeline; Angelina Lopachuk, Riverside; Anna Beck, Rogers; Andre Jiang, Saint George’s School; Matthew Pugh, Shadle Park, Nathan Gadd, University; Audrey Olson, Upper Columbia Academy; Hemry River, West Valley.