Pac-12 transfer tracker: Keeping up with portal moves, transactions for all nine teams

By the time college basketball’s transfer portal officially opened at 9 p.m. PT on April 6, more than 1,000 players had announced plans to enter, including seven from Washington State, four from Gonzaga and over 30 from the nine teams that will make up the rebuilt Pac-12 Conference in 2026-27.

Players can put their names into the portal until April 20, but roster-building efforts will continue for the next few months as the Zags, Cougars and their new conference opponents reload and reshape their teams.

Gonzaga

Outgoing (7): G Adam Miller, 6-2, 200 (7.3 ppg, 1.6 rpg; needs waiver), F Emmanuel Innocenti, 6-5, 189 (6.0 ppg, 3.8 rpg; Arizona State), G Braeden Smith, 6-0, 170 (5.1 ppg, 3.6 apg; Notre Dame), G Steele Venters, 6-7, 200 (5.0 ppg, 1.3 rpg; Washington; needs waiver), C Ismaila Diagne, 7-0, 237 (1.1 ppg, 2.4 rpg; San Francisco), G Joaquim ArauzMoore, 6-1, 175 (0.8 ppg, 0.4 rpg), G Cade Orness, 6-5, 185 (0.4 ppg, 0.1 rpg)

Incoming (2): C Massamba Diop, 7-1, 230 (13.6 ppg, 5.8 rpg; Arizona State), G Isiah Harwell, 6-6, 220 (3.6 ppg, 2.0 rpg; Houston)

Washington State

Outgoing (10): G Ace Glass, 6-3, 185 (16.4 ppg, 2.3 apg; Vanderbilt), G Rihards Vavers, 6-7, 210 (11.5 ppg, 4.0 rpg; Memphis), F ND Okafor, 6-10, 250 (11.0 ppg, 5.7 rpg; Ole Miss), F Eeemeli Yalaho, 6-8, 235 (10.1 ppg., 5.7 rpg; North Carolina State), G Tomas Thrastarson, 6-7, 215 (8.1 ppg, 4.1 rpg), G Jerone Morton, 6-4, 180 (7.8 ppg, 2.6 apg; Kentucky), F Emmanuel Ugbo, 6-8, 245 (6.7 ppg, 3.5 rpg), G Kase Wynott, 6-6, 215 (4.0 ppg, 0.4 rpg; Idaho), G Parker Gerrits, 6-2, 190 (1.8 ppg, 1.3 ppg; Wyoming), G Brunel Madzou, 6-0, 175 (DNP in 2025-26)

Incoming (9): G Lazerek Houston, 6-0, 155 (20.8 ppg, 5.1 rpg; Central Arkansas), F Ronnie Harrison, 6-8, 210 (14.7 ppg, 6.1 rpg; East Texas A&M), F Fraser Roxburgh, 6-7, 215 (11.0 ppg, 5.8 rpg; Manhattan), G Sebastian Akins, 6-2, 175 (5.3 ppg, 1.5 rpg; Wake Forest), F Ladji Dembele, 6-8, 255 (5.2 ppg, 4.2 rpg; UNLV), G Jaylen Harrell, 6-5, 210 (3.7 ppg, 0.7 rpg; Providence), F Tyler Kropp, 6-9, 230 (3.1 ppg, 2.1 rpg; Northwestern), G Jamari Phillips, 6-4, 190 (2.7 ppg, 0.9 rpg; Oregon), G R.J. Jones, 6-2, 189 (2.6 ppg, 0.4 rpg; TCU)

Boise State

Outgoing (5): C Drew Fielder, 6-11, 225 (14.7 ppg, 5.7 rpg; Alabama), F Javan Buchanan, 6-7, 230 (12.6 ppg, 5.0 rpg; West Virginia; needs waiver), F Andrew Meadow, 6-7, 218 (12.1 ppg, 3.6 rpg; Oregon), G R.J. Keene, 6-7, 212 (2.6 ppg, 4.6 rpg); G Noah Bedinger, 6-4, 170 (DNP in 2025-26; Montana)

Incoming (3): G Damari Wheeler-Thomas, 6-0, 185 (14.5 ppg, 3.5 rpg; North Dakota State), F Dovydas Butka, 6-9, 215 (13.9 ppg, 8.5 rpg; Campbell), F Jerquarius Stanback, 6-10, 190 (8.8 ppg, 5.8 rpg; Alabama State)

Colorado State

Outgoing (4): G Brandon Rechsteiner, 6-1, 190 (12.0 ppg, 2.5 apg; Kansas State), F Augustinas Kiudulas, 6-8, 215 (5.9 ppg, 2.7 rpg; Western Michigan), C Nikola Djapa, 6-11, 235 (2.4 ppg, 1.8 rpg), F Jonathan Mekonnen, 6-8, 195 (2.1 ppg, 1.3 rpg; South Dakota State), G Darnez Slater, 6-3, 175 (1.5 ppg, 0.6 rpg; Montana State)

Incoming (1): G Justin Menard, 6-3, 185 (12.9 ppg, 3.8 apg; Marist)

Fresno State

Outgoing (12): F Deshawn Gory, 6-6, 165 (13.7 ppg, 6.2 rpg; Oregon State), F Jac Mani, 6-9, 243 (6.0 ppg, 2.7 rpg), G David Douglas Jr., 6-5, 208 (7.2 ppg, 1.4 rpg), C Wilson Jacques, 7-0, 264 (8.8 ppg, 8.8 rpg; DePaul), G Zaon Collins, 6-1, 180 (11.6 ppg, 4.6 apg), G Cameron Faas, 6-7, 212 (5.3 ppg, 2.3 rpg), C Gasper Kocevar, 6-10, 229 (3.3 ppg, 2.2 rpg), G Bastien Rieber, 6-2, 164 (4.0 ppg, 1.5 apg), G Aram Soqui Urbano, 6-4, 185 (2.0 ppg, 0.5 rpg; Merrimack), F Makhan Diouf, 6-11, 217 (1.1 ppg, 1.3 rpg), G Troy Jenkins, 6-4, 180 (0.0 ppg, 0.0 rpg), G Matteo Porto, 6-7, 210 (0.6 ppg, 0.2 rpg)

Incoming (4): G Dragos Lungu, 6-6, 180 (13.8 ppg, 5.3 rpg; UT Martin), F Bradey Henige, 7-0, 240 (4.9 ppg, 5.5 rpg; Cal Baptist), G Brian Amuneke, 6-5, 184 (2.5 ppg, 0.7 rpg; Wichita State), G Quentin Rhymes, 6-6, 195 (DNP in 2025-26; Nebraska), G KJ Perry, 6-3, 180 (DNP in 2025-26; BYU)

Oregon State

Outgoing (12): F Isaiah Sy, 6-7, 200 (10.0 ppg, 4.6 rpg), G Dez White, 6-2, 180 (9.7 ppg, 2.1 apg; Temple), F Johan Munch, 6-11, 222 (7.9 ppg, 5.1 rpg), C Yaak Yaak, 6-11, 230 (6.6 ppg, 2.2 rpg), F Olavi Suutela, 6-10, 220 (5.5 ppg, 2.7 rpg; UC San Diego), C Noah Amenhauser, 7-2, 270 (5.1 ppg, 2.2 rpg; Long Beach State), G Keziah Ekissi, 6-3, 210 (4.7 ppg, 1.8 apg), G Matija Samar, 6-6, 190 (4.7 ppg, 1.9 rpg; UMKC), G Ja’Quavis Williford, 6-7, 190 (2.2 ppg, 0.8 rpg), F Stephen Olowoniyi, 6-8, 210 (1.4 ppg, 0.5 rpg), F Kaan Yarkut, 6-6, 210 (0.0 ppg, 0.0 rpg), F Gavin Marrs, 7-0, 215 (DNP in 2025-26; Saint Joe’s)

Incoming (6): G Daniel Freitag, 6-2, 192 (19.8 ppg, 3.8 apg; Buffalo), F Deshawn Gory, 6-6, 165 (13.7 ppg, 6.2 rpg; Fresno State), F Jackson Rasmussen, 6-7, 200 (13.6 ppg, 4.7 rpg; Idaho), G Legend Smiley, 6-5, 190 (8.1 ppg, 1.9 rpg), C Dennis Evans, 7-2, 240 (2.6 ppg, 1.9 rpg; Grand Canyon), C Xavion Staton, 6-11, 207 (0.6 ppg, 0.4 rpg; BYU)

San Diego State

Outgoing (6): G BJ Davis, 6-2, 175 (10.8 ppg, 3.2 rpg; Creighton), G Miles Byrd, 6-6, 190 (10.4 ppg, 4.7 rpg; Providence), F Magoon Gwath, 7-0, 210 (8.9 ppg, 4.3 rpg; DePaul), F Pharaoh Compton, 6-7, 235 (7.5 ppg, 2.8 rpg; Oregon), F Miles Heide, 6-9, 240 (5.6 ppg, 4.5 rpg; Virginia Tech), G Taj DeGourville, 6-5, 215 (5.5 ppg, 3.0 apg; Nebraska)

Incoming (3): G Nick Anderson, 6-3, 195 (15.5 ppg, 4.3 rpg; Rice), F Jeremiah Cherry, 6-11, 250 (15.5 ppg, 8.2 rpg; Sacramento State); G Chance Gladden, 6-4, 185 (14.4 ppg, 4.5 apg; Boston U)

Texas State

Outgoing (6): G Franck Emmou, 6-5, 190 (7.2 ppg, 1.9 rpg; Tarleton State), G Jaelyn Lee, 6-6, 200 (2.6 ppg, 0.9 rpg), C Tay Knox, 6-9, 215 (2.8 ppg, 2.6 rpg), G Deke Thompson, 6-4, 205 (2.3 ppg, 0.3 rpg; Omaha), F Isaiah Barganier, 6-7, 250 (1.4 ppg, 1.0 rpg; Alabama State), G Cameron Simpson, 6-7, 181 (0.5 ppg, 1.3 rpg)

Incoming (2): G KJ Younger, 6-4, 218 (15.1 ppg, 4.7 rpg; UNC Greensboro), F Ronald Jessamy, 6-8, 220 (13.5 ppg, 6.6 rpg; Cal State Bakersfield)

Utah State

Outgoing (7): G MJ Collins Jr., 6-4, 195 (17.5 ppg, 2.5 rpg; needs waiver), F Adlan Elamin, 6-9, 185 (6.7 ppg, 3.1 rpg; Cincinnati), G Elijah Perryman, 6-2, 190 (4.4 ppg, 1.6 rpg; Cincinnati), F Tucker Anderson, 6-9, 230 (3.4 ppg, 1.2 rpg; Central Arkansas), F Luke Kearney, 6-7, 220 (1.7 ppg, 0.4 rpg; Portland State), G Jordy Barnes, 6-4, 185 (0.9 ppg, 0.7 rpg; Utah Valley), F David Iweze, 6-10 240 (DNP in 2025-26; Cincinnati)

Incoming (4): G Anthony Bates Jr., 6-3, 200 (12.1 ppg, 5.9 apg; Louisiana Tech), F Will Hornseth, 6-8, 235 (11.1 ppg, 4.6 rpg; Northern Iowa), G Solomon Callaghan, 6-2, 195 (10.2 ppg, 1.9 rpg), F Collin Mulholland, 6-10, 218 (7.6 ppg, 3.4 rpg; Chattanooga)