Complete list of Spokane-area wrestling medalists at 2026 Mat Classic
All medal winners from 2026 Mat Classic for Spokane-area teams in all weights and all classifications. Medals are awarded first through eighth places in 4A, 3A, boys 2A and boys 2B/1B. Medals are awarded first through sixth places for girls 2A, boys 1A and girls 1A/2B/1B.
Boys
4A
First: Miro Parr-Coffin (Gonzaga Prep) 106, Austin Schield (GP) 138, Israel Acosta (GP) 150, Duane Leslie (Mead) 175, Logan Ullah (MEA) 215.
Second: Karver Peasley (GP) 106, Ryder Owen (GP) 126, Ethan Harvey (MEA) 190,
Third: Brock Gustaveson (GP) 190, Caden Brooks (MEA) 215.
Fourth: Rocky Little (GP) 113, Billy Weisgerber (MEA) 132, William Jackson (GP) 215.
Sixth: Willis Tomeo (Ferris) 126, Kaysic Lundquist (MEA) 138.
Seventh: Ben Jaime (MEA) 132, Samuel Kincaid (GP) 157.
Eighth: Trandyn Lundquist (MEA) 144.
3A
First: Czar Quintanilla (University) 126, Paxon Cunanan (UNI) 150, Brendan Hughes (Mt. Spokane) 215.
Third: Maddox Taft (MtS) 106, Colton Roberts (UNI) 113, Matthew House (MtS) 150, Isaiah Ramirez (UNI) 157, Jaxon Lefler (UNI) 190, Wyatt Wells (Cheney) 215.
Fourth: Kaden Rasmussen (CHE) 157, Braxton Beard (Central Valley) 144/
Sixth: Jordan Schield (MtS) 144, Cooper French (CHE) 190.
Seventh: Judah Eck (RL) 165, Kaleb Klaus (CV) 190, Kane Johnson (Shadle Park) 215.
2A
Second: Emmitt Priddy (Deer Park) 165.
Fourth: Roman Gumm (Rogers) 160, Mason Matteson (West Valley) 175, Logan Riley (WV) 215.
Sixth: Israel Manfredda (Pullman) 157, Hunter Nicholson (East Valley) 165.
Seventh: Theodore Engle (PUL) 215.
Eighth: Solomon Slind (DP) 285.
1A
First: Bodey Schweiger (Riverside) 113, Ben Orth (Lakeside) 190.
Third: James Oliver (Medical Lake) 126.
Fifth: Bryce Davis (Colville) 138.
Sixth: Jacob Schuch (RIV) 285.
2B/1B
First: Jaxson Chantry (Selkirk) 150, Dakota Katzer (Chewelah) 157, Jameson Davis (SEL) 165, Noah Butler (Almira/Coulee-Hartline) 215.
Second: Micah Rocha (Northwest Christian) 120, Nakoa Rocha (NWC) 126, Cooper Phillips (Colfax) 138, Gavvin Carter (Newport) 157, Hudson Somes (NWC) 165, Peyton Cannon (Pomeroy) 190, Ares Swain (NEW) 215.
Third: Logan Valdez (Reardan) 285.
Fourth: Grayson Bake (Freeman) 113, Quinten Malone (FRE) 120, Bearret Murphey (FRE) 126, Carson Kline (REA) 132, Ezekiel Evans (Kettle Falls) 150, Thorne Tissue (Liberty) 165, Kole Zimmerman (POM) 175, Lucas Swain (NEW) 285.
Fifth: Wayland Holmberg (Davenport) 138, Quincy Paxton (FRE) 150, Titan Tapia (CHEW) 157, Evan Tipps (ACH) 190.
Sixth: Owen Pendell (REA) 138, Cody Phillips (COLF) 144, Kincaid Freer (KF) 165, Corban Benson (NWC) 175, Solomon Holmberg (DAV) 190, Benjamin Knittel (POM) 285.
Seventh: Kyler Parry (NWC) 106,Ty Scott (COLF) 120, Tyson Nunley (NEW) 132,Porter Wood (ACH) 144, Carson Reedy (Asotin) 157, Nathaniel Knittel (POM) 285.
Eighth: Josh Bair (KF) 113, Kopenhagen Pedersen (FRE) 126, Joseph Young (KF) 132, Nate Shaw (NEW) 150, Noah Baker (FRE) 190.
Girls
4A
First: Briella Portrey (MEA) 110.
Fourth: Adelina Berry (Lewis and Clark) 135.
Seventh: Naomi Sauders (LC) 170.
3A
First: Hailee Argaw (Ridgeline) 140.
Third: Denni Bippes (UNI) 105, Zoe Grishko (RL) 135.
Fourth: Camryn Daines (UNI) 120, Jalisca Holmgren (CHE) 125, Paige McGee (CHE) 135.
Fifth: Lily Cunningham (UNI) 100.
Sixth: Skylar Buckner (CHE) 145.
Seventh: Jennifer Tian (CHE) 120.
Eighth: Addison Lathrop (CHE) 115, Alexus Seaman (SP) 130.
2A
Second: Hailee Orgill (DP) 155.
Third: Jordynn Zuniga (PUL) 105.
Fourth: Savannah Taylor (ROG) 115.
Fifth: Sabryna Pasamonte (WV) 140.
Sixth: Evelyn Scott (DP) 125, Harmony Hyde (Clarkston) 135, Aspen Hellickson (CLK) 190.
1B/2B/1A
First: Karis Butler (ACH) 140.
Fifth: Abby Starr (Republic/Curlew) 110, Morgan Hendrickson (R/C) 130, Hailey Bouge (R/C) 140, Annalisa Bouge (R/C) 155.
Sixth: Elle Krug (FRE) 155, Haiden Sackman (COL) 120.