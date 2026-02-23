East Valley Middle School honor roll, first semester 2025-26
East Valley Middle School has announced its first-semester honor roll for the 2025-26 school year. Eligible students are listed first by grade and GPA, then alphabetically by last name.
Eighth grade
4.0 GPA: Paige Adolfson, Josie Ary, Sophia Botello, Bryson Bowen, Landon Calcaterra, Siegfried Close, Everlynn Cole, Terra Contreras, Rowen Decker, Daniel Demko, Sidney Doherty, Allison Eller, Annyka Finley, Arya Holcomb, Marry Karazhova, Cassandra Kesterson, Liam Krogseth, Oakley Kubas, Daniel Kushnerchuk, Jasmine Lanphere, Tatiana Lindberg, Carroll Malito, Presslee Martin, Kendyl Mogan, Peyton Noel, Esther O’Bannan, Adrienne Perez, Jackson Singleton, Brooklynn Slaughter, Caleb Smith, Billie Smyly, George Svityashchuk, Genesis Thueringer, Miley Tormozov, Keegan Touchette, Corwyn Valdez, Madison Wagemann Annabella Wasko,
3.4-3.9: Jeremy Arroyo, Michael Bradbury, Torbin Bromley, Landon Calcaterra, Emily Ceavdar, Lucy Cesal, Cristian Dionicio-Rodriguez, Bryson Dormon-Tillman, Annie Guilliam, Aria Holl, Samatha Holland, Lexi Impelmance, Madison Jonard, Yahaira Jurado Portillo, Aspen Kroetch, Dima Mantay, Inessa Perekopsky, Leland Poggemeyer, William Potter, Allison Salisbury, Konstantin Saltykov, Elijah Sandall, Delilah Sawyer, Lilly Sheppard-Miller, Joash Suncin, Malikai Williams, James Young, Dmitry Zdanevsky, Wesley Zook
Seventh grade
4.0: Zoey Brant, Mason Crooke, Josephine Dunham, Adaleine Ebert, Mya Foss, Mckenzie Gould, Giovanni Governale, Alexee Grant, Hunter Green, Prisma Hagen, Jackson Hood, Jeichia Lor, Levi Maughan, Axel Mendez-Alcala, Rafael Nunez, Kopelyn Olson, Luke Richards, Colton Rogers, Reyodin Sanchez, Avree Treannie, Lucas Tsuber, Ariella Weger,
3.4–3.9: Cora Adams, Bryli Anderson, Carley Atkins, Izabella Bennion, Emarie Chandler, Maddison Child, Max Cleveland, Mykiah Elmore, Skyleigh Exon, Raiden Felix, Ashley Hall, Leola Henry, Cherylene Iakopo, Eolina John, Quentin Kornelson, Declan Larson, Cathlyne Lor, Jayden Low, Jazmin Martinez-Saldana, Issabelle May, Hudson Mosher, Shyanna Nairine, Maxim Nasco, Nathaniel Neumann, Jeddy Odeen, Julian Pikulik, Cash Roberge, Kira Saari, Rowan Shammo, Sakari Shaw, Jorjia Sibley, Silas Smith, Mariah Solomon, Stella Thomas, Jack Timm, Daniel Topov, Mason Torres, Carlos Urquiza Rojas, Alexander Velazquez, Alexa Watt, Jase Watt, Carson Welch, Mitchell Wickham