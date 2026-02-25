University High School honor roll, first semester 2025-26
University High School has announced its first-semester honor roll for the 2025-26 school year. Eligible students are listed first by grade and GPA, then alphabetically by last name.
Ninth grade
4.0 GPA: Lily Anderberg, Kylie Ashton, Denni Bippes, Ardliyah Bowie-Overton, Emma Calhoon, Will Durtschi, Harmony Eddington, Christian Farrar, Waylnn Hardwick, Lyla Heal, Owen Henson, Katherine Khomenko, Zoey Kilby, Harper LaFave, Elliott Marshall, Arya Mercier, Rylend Murphy, Angel Perez, Andreus Ramirez, Alissa Rennaker, Lincoln Schoonover, Addison Schwartz, Angelica Shevtsov, Alex Stephens, Heath Stillwell, Silas Swanson, Alyna Turner, Makayla Wiykovics, Masha Yurko
3.5-3.99: Easton Ames, Ava Andreasen, Zacharias Atamian, Payge Barlow, Kayla Barnes, Florina Bruno, Demi Buckallew, Owen Connor, Charlotte Corn, Sophie Covington, Jordan Cox, Eva Dasen, Lillian DeHaan, Logun Dockrell, Amber Engle, William Fredrick, Joslyn Fridinger, Isabella Garofalo, Ella Gordon, Katelyn Gross, Charlee Gudgel, Molly Hard, Drake Hernandez, Liam Hudgens, Kelly Isotalo, Sharae Jackson, Veniamin Konishchuk, Peter Krinitsyn, Ashley Kump, Vitalina Laptanovych, Saul Lugo-Cruz, Rowan Matthias, Andres McAllister, Carolina McAllister, Arahlee McDonald, Alyssa McQuillin, Conner Menasco, Mary Miner, Autumn Moss, Jameson Nemeth, Ashton Ocasio, Evan Ohman, Mackenzie Orozco, Ayden Palmer, Jackson Pardee, Sophia Parent, Wyatt Parra, Khloe Prochaska, Alesia Ramirez, Mason Sautter, Eleanor Schneider, Jaydin Sherman-Evans, Graysen Simpson, Mina Sipraseuth, Anastasiia Sivirina, Olive Snavely, Tilly Sparr, Izzabella Staker, Suriyah Stewart, Ender Storms, Caitlyn Stuckrath, Abigail Tevis, Sophie Tichy, Matthew Tuttle, Olivia Vierra, Elijah Walden, Hadley Wigen, Hannah Wittenkeller, Kayla Zapalac, Easton Zumwalt-Nelson
10th grade
4.0: Joshua Braid, Evan Braun, Jason Claypool, Theo Cooley, Lilly Crews, Quinn Deonier, Adalynn Friedman, Andrew Fry, Maya Gaines, Sullee Goll, Elaine Haiar, Kyla Holbrook, Truman Hoopes, Benjamin Lutz, Colton McArthur, Haley Moore, Jordan Pedersen, Maggie Porter, Marcus Rosen, Analie Schulz, Joseph Swan
3.5-3.99: Siana Albright, Bailey Alexie, Hope Austin, Emme Baldwin, Logan Branning, Emelia Cardenas, Janna Carey, Hailey Chamberlin, Samuel Cohelan, Deverie Cook, Ruby Darling, Bella Davis, Braylen Dill, Elijah Drake, Paige Erickson, Grant Ferrin, Khaden Freitas, Briella Fricke, Ally Friedman, Claire Fries, Kinyon Gable, Jazlyn Getchell, Gage Gilligan, Kenzie Griffey, Eva Hall, Adley Hebden, Maci Hoadley, Angus Hunt, Ricker Jones, TayeVeon Jones, Anaiya Joseph, Kieran Kinney, Carson Leland, Jadon Lykins, Hunter Mace, Gavin Malone, Trizah Maore, Griffin Matt, Kayla McClarty, Pauly Mead II, Jessy Mendoza, Garrett Micek, Ainsley Miller, Madilyn Murphy, Ivy Oglesby, Sophia Oss, Addison Paulus, Grant Petersen, Sophie Puckett, Peyton Richter, Jett Ridenhour, Nolan Roberts, Emily Rollinger, Rosalee Rowe, Ella Saraceno, Tyler Satran, Loghan Schofield, Breyona Skinner, Bryce Slippy, Wyatte Spuler, William St.John, Raelynn Taylor-Meehan, Eva Tenney, Luke Walters, Lilee Westberry, Hank Wigen, Joseph Williams, Selaie Young
11th grade
4.0: Taylor Brand, Calli Cohelan, Gariel Damiano, Mariah, Denney, Bailey Dickson, Mickee Erway, Daniel Feser, Tristan Hills, Tula Hughes, Carson Keeney, Alexander Mart, Laila McGee, Isabella Morse, Leanna Parker, Annabelle Petry, Jayna Smitham, Morgan Sulpizio, Lucas Wolfrum
3.5-3.99: Sophia Allman, Teagan Aspinwall, Makenna Babb, Cameryn Baker, Joshua Baker, Brett Bixby, Jordan Breeden, Samantha Brown, Gracyn Bruszer, Parisa Buckallew, Rya-Jo Campbell, Izabella Cassie, Zachery Coleman, Cougar Corson, Addison Cox, Nathan Croff, Mollie Denney, Donovan Deshazer, Avi Dobson, Ayron Easley, Blake Eyre, Jack Felker, Jane Frank, Keith Greenman, Joshua Guill, Daphne Haggerty, Keely Handran, Nathaniel Harmon, Emily Hayden, Keira Hendon, Veronica Herski, Else Hjorten, Allie Hodgson, Mitchell Hubbard, Irelynn Isbelle, Jamie Jensen, Drew Johnson, Ava Kerr, Elvina Konishchuk, McKayla Lee, Isaiah Lindsey, Taryn Lish, Duncan MacArthur, Azmi Mawas, Felipe McAllister, Pearl McClintock, Samuel McConnell, Yuriy Mitrofanov, Paycee Nebel, Aubrey Ohman, Zoe Phelps, Madisen Poore, Payton Porter, Chloe Reamer, Elijah Rigsby, Ellenore Rohh, Taylor Sauseda, Brooklyn Schmidt, Grace Schneider, Nathan Seitz, Eric Shumway, Imani Smith, Devin Stavenjord, Dylan Stavenjord, Sindhu Surapaneni, Grayson Swain, Danica Taylor, Owen Thompson, Glory Tichy, Cheyenne Titsworth, Rylee Ware, Daniel Weiler, Mairead Wherity
12th grade
4.0: Gavin Ahumada, Aaron Cardenas, Kelsi Claypool, Kai Coursey, Neil Govindaraju, Kaleb Hamilton, Emily Higham, Marykate Hull, Quinn Lipke, Riley Malone, Paul Miller, Fatima Navarrete-Salazar, Makenna Nepean, Lucy Osborn, Liam Parnell, Owen Peterman, Czar Quintanilla, Danny Richards, Kyla Roberts, Ella Silvey, Charles Skidmore, Mackenzie Stewart, Lily Thornburg, Imani Webb, Riley Yates
3.5-3.99: Ashlyn Aaron, Haylie Allen, Peyton Anderson, Eleanor Artemoy, Kenna Ashton, Calie Baldwin, Jazmin Barrouk, Briana Belt, Gianna Bianco, Camren Breeden, JJ Bryant, Anna Bucklin, Jay Byrd, Faith Cunningham, Halle Del Mese, Garret Depew, Kellen Deyarmin, Ashlynn Dill, Faith Duvert, Isabelle Erickson, Isabella Ferris, Bailey Gatchalian, Monina George, Carter Gregerson, Annabelle Grossman, Jaq Grove, Jacob Haag, Mckenzie Handran, Micah Hansen, Lilly Heaton, Ella Hickman, Deacon Hoopes, Rhyan Huckins, Susanna Javier, Andrew Jones, Victor Jones, Cael Jordan, Katelyn Jundt, Adrina Keplinger, Landon Le, Marlee Manos, Nina Mathews, Luke Meeker, Addison Mercer, Denisse Ortiz Jaramillo, Shawn Poll, Lillie Puckett, Abigail Randall, Clara Ray, Cole Rodgers, Larry Rohaym, Bailey Saucedo, Dylan Schauble, Elise Schoonover, Tristan Seubert, Jordan Sitts, Grady Stinson, Grace Ticknor, Luke Trefry, Tanner Turnbull, Peyton Victor, Emily Waters, Eli Watson, Kaylee Webster, Ella Winston, Steven Wissink, Anna Woolley, Kailan Wright, Borys Yarosh, Megan Zapalac