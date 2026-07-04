The Spokesman-Review Newspaper
The Spokesman-Review Newspaper The Spokesman-Review
Spokane, Washington  Est. May 19, 1883
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On the air

Sunday’s TV Highlights

Auto racing

6 a.m.: Motocross World Championship: MX2 CBS Sports

7 a.m.: Motocross World Championship: MXGP CBS Sports

7 a.m.: F1: British Grand Prix Apple TV

7 a.m.: Indy NXT: Grand Prix at Mid-Ohio FS1

9:30 a.m.: IndyCar: Honda 200 Fox 28

3 p.m.: NASCAR Cup: eero 400 TNT

Baseball, High school

9 a.m.: National Championship series ESPNU

1 p.m.: National Championship series ESPNU

5:30 p.m.: National Championship series ESPNU

Baseball, MLB

9:30 a.m.: N.Y. Mets at Atlanta NBC

2 p.m.: Toronto at Seattle Peacock

4:20 p.m.: San Diego at L.A. Dodgers NBC

Basketball, BIG3

10 a.m.: Detroit at Power CBS

Basketball, NBA Summer League

Noon: Brooklyn vs. Milwaukee NBA TV

1:30 p.m.: Miami vs. L.A. Lakers ESPN

2 p.m.: Golden State vs. Sacramento NBA TV

4 p.m.: San Antonio vs. Golden State NBA TV

Basketball, WNBA

4 p.m.: Indiana at Las Vegas ESPN

Cycling

4:45 a.m.: Tour de France Peacock

Football, CFL

4 p.m.: Winnipeg at Hamilton CBS Sports

Golf

10 a.m.: PGA: John Deere Classic Golf

11 a.m.: PGA: John Deere Classic CBS

Noon: PGA Champions: U.S. Senior Open NBC

Horse racing

10 a.m.: Saratoga Live FS1

Lacrosse

11 a.m.: PLL: East vs. West ESPN

Soccer, NWSL

9 a.m.: Boston at Bay ESPN

2 p.m.: Chicago at Utah CBS Sports

Soccer, World Cup

1 p.m.: Brazil vs. Norway Fox 28

5 p.m.: Mexico vs. England Fox 28

Softball, Athletes Unlimited

10 a.m.: Chicago at Texas ESPN2

6 p.m.: Oklahoma City at Portland ESPN

Tennis

3 a.m.: Wimbledon ESPN

8:30 a.m.: Wimbledon ABC

11 a.m.: Wimbledon ABC

Sunday’s Radio Highlights

Baseball, MLB

Noon: Trident Talk 700-AM / 105.3-FM

2 p.m.: Toronto at Seattle 700-AM / 105.3-FM

Baseball, NWL

1:05 p.m.: Spokane at Hillsboro 1510-AM / 103.5-FM

All events subject to change