On the air
Sunday’s TV Highlights
Auto racing
6 a.m.: Motocross World Championship: MX2 CBS Sports
7 a.m.: Motocross World Championship: MXGP CBS Sports
7 a.m.: F1: British Grand Prix Apple TV
7 a.m.: Indy NXT: Grand Prix at Mid-Ohio FS1
9:30 a.m.: IndyCar: Honda 200 Fox 28
3 p.m.: NASCAR Cup: eero 400 TNT
Baseball, High school
9 a.m.: National Championship series ESPNU
1 p.m.: National Championship series ESPNU
5:30 p.m.: National Championship series ESPNU
Baseball, MLB
9:30 a.m.: N.Y. Mets at Atlanta NBC
2 p.m.: Toronto at Seattle Peacock
4:20 p.m.: San Diego at L.A. Dodgers NBC
Basketball, BIG3
10 a.m.: Detroit at Power CBS
Basketball, NBA Summer League
Noon: Brooklyn vs. Milwaukee NBA TV
1:30 p.m.: Miami vs. L.A. Lakers ESPN
2 p.m.: Golden State vs. Sacramento NBA TV
4 p.m.: San Antonio vs. Golden State NBA TV
Basketball, WNBA
4 p.m.: Indiana at Las Vegas ESPN
Cycling
4:45 a.m.: Tour de France Peacock
Football, CFL
4 p.m.: Winnipeg at Hamilton CBS Sports
Golf
10 a.m.: PGA: John Deere Classic Golf
11 a.m.: PGA: John Deere Classic CBS
Noon: PGA Champions: U.S. Senior Open NBC
Horse racing
10 a.m.: Saratoga Live FS1
Lacrosse
11 a.m.: PLL: East vs. West ESPN
Soccer, NWSL
9 a.m.: Boston at Bay ESPN
2 p.m.: Chicago at Utah CBS Sports
Soccer, World Cup
1 p.m.: Brazil vs. Norway Fox 28
5 p.m.: Mexico vs. England Fox 28
Softball, Athletes Unlimited
10 a.m.: Chicago at Texas ESPN2
6 p.m.: Oklahoma City at Portland ESPN
Tennis
3 a.m.: Wimbledon ESPN
8:30 a.m.: Wimbledon ABC
11 a.m.: Wimbledon ABC
Sunday’s Radio Highlights
Baseball, MLB
Noon: Trident Talk 700-AM / 105.3-FM
2 p.m.: Toronto at Seattle 700-AM / 105.3-FM
Baseball, NWL
1:05 p.m.: Spokane at Hillsboro 1510-AM / 103.5-FM
All events subject to change