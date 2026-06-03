Spring 2026 high school sports all-league teams for Greater Spokane League and Eastern Washington

Spring 2026 high school sports all-league teams for the Greater Spokane League, Northeast A, Northeast 2B, Northeast 1B and Southeast 1B leagues.

BaseballGSL 4A/3A

MVP: Anthony Karis, sr., Gonzaga Prep. Pitcher of the year: Dylan Croall, sr., Gonzaga Prep. Offensive MVP: Braeden Parker, sr., Mt. Spokane. Coach: Kevin May, University.

First team: Caden Andreas, sr. (RL); Tyson Blake, sr. (CV); Brody Bugbee, sr. (LC); Holt Dissmore, so. (FER); Leyton Hurley, jr. (UNI); KJ Kinkade, sr. (LC); Luca Longo, jr. (UNI); Marco Longo, sr. (UNI); Mikey Macall, sr. (RL); Connor Moffitt, sr. (MtS); Jackson Mott, sr. (GP); Colton Smith, so. (FER); Jacob Wilson, sr. (GP).

Second team: Conner Addington, so. (RL); Mason Allison, sr. (SP); Max Brischle, jr. (MEA); Eddie Dahle, sr. (CV); Jonah Keller, sr. (GP); Jaxson Kelly, jr. (MtS); Shaun Lee, sr. (UNI); Charlie Lynn, sr. (RL); Brayden Payette, sr. (MEA); Kyle Rayment, sr. (MtS); Houston Smith, jr. (FER); Lucius Spielman, jr. (UNI); Ben Wartinger, sr. (RL); Elijah Williams, sr. (UNI); Nolan Wohl, sr. (RL); Jacob Wood, so. (GP).

GSL 2A

MVP: Ollie Spencer, sr., West Valley. Coach: Kevin Agnew, Pullman.

First team: P: Brody Barnett, so. (PUL); Carson Gaumer, so. (WV); Kendry Gimlin, so. (CLK). C: Tavish Carruthers, so. (NC). INF: Will Denney, jr. (PUL); Nick Elliott, sr. (NC); Ian Oliettti, jr. (DP); Stout Symmes, jr. (WV). OF: Ezekiel Callaham, sr. (DP); Adrian Hecker, so. (PUL); Hewson Spencer, so. (WV). DH: Kyler Goll, so. (EV). UTL: Tucker Green, sr. (CLK).

Second team: P: Colby Berman, sr. (EV); Hunter Robb, jr. (DP); Jake Stewart, sr. (CLK). C: Dax Zaman, so. (WV). INF: Austin Bruner, jr. (DP); Morgan Bunch, jr. (CLK); Giacarlo Lentes, sr. (NC). OF: Braden Barnett, sr. (PUL); Jaxon Diietering, jr. (WV); Rocky Karino-Evans, fr. (PUL). DH: Parker Hamilton, sr. (DP). UTL: Jacob Proctor, sr. (ROG).

Northeast A

Co-MVP: Cy Reeves, sr., Lakeside; Jet Bateman, sr., Colville. Coach: Tim Klein, Lakeside.

First team: P: Kyle Bradfield, sr. (COL); Drake Wood, jr. (LKS); AJ Michaud, sr. (ML). C: Kyle Philips, jr. (LKS). INF: Colton Hansen, so. (COL); Conor Lyng, jr. (COL); Kannon Almond, jr. (LKS); Zack Boyd, jr. (ML). OF: Maxx Clancy, so. (LKS); Austin Simonson, fr. (LKS); Luke Bateman, sr. (COL). UTL: Luke Reedy, so. (RIV); Aiden Fontenot, so. (ML).

Northeast 2B North

MVP: Caden Hollister, sr., Northwest Christian. Co-Coach: Dan Ferguson, Northwest Christian; Connor Parker, Chewelah.

First team: P: Ryen McMillin, sr. (CHEW); Hunter Flaa, sr. (REA); Drew Bevan, sr. (NWC); Cody Adams, jr. (KF). Position: Preston Martlock, sr. (NWC); Makai Masuda, sr. (CHEW); Patrick McGuire, jr. (CHEW); Kole Keogh, sr. (NEW); Brad Martin, sr. (NEW); Grady Skok, jr. (CHEW); Zeke Young, sr. (NWC); Danny Searson, sr. (KF); Chase Mortlock, so. (NWC); Gus Schatz, sr. (CHEW); Ben Roth, jr. (NWC).

Northeast 2B South

MVP: Cody Ells, sr., Asotin. Coach: Scott Parrish, Colfax.

First team: P: Isaac Nelson, sr. (COL); Jamie Allen, sr. (FRE); Jackson Smith, sr. (FRE); Jake Melhus, jr. (COL); Braven Hodl, 8th (LIB). Position: JJ Hodl, sr. (LIB); Cooper Florence, jr. (FRE); Caden Inderrieden, so. (COL); Wyatt Shawley, 8th (ASO); Garrett Gollehon, 8th (LIB); Jacob Dougan, jr. (ASO); Asian Burt, sr. (COL); Lucas Gardner, so. (LRS); Kingsley Lents, so. (FRE); Emeric Anderson, sr. (COL); Cameron Boness, jr. (LRS).

Northeast 1B North

MVP: William Moreau, sr., Orovlle. Coach: Franklin Pope, Jr., Cusick.

First team: Tucker Accord, sr. (ORO); Atticus Obenberger, fr. (CUR); Kaden Person, fr. (CUS); Judah Sutton, jr. (CUS); Zach VanMeer, sr. (SEL); Caden Pichette, sr. (SEL); Iman Abdallah, so. (REP); Noah Berg, sr. (ORO); Jake Olson, so. (CUR).

Northeast 1B South

MVP: Caden Correia, sr., Almira/Coulee-Hartline. Coach: Hunter Lee, Almira/Coulee-Hartline.

First team: Max Grindy, jr. (ACH); Jaeger Brashears, so. (WCK); Ty Nelson, so. (W-M); Haydon Boyd, fr. (ACH); Dustin Strozyk, sr. (WCK); Josh Booker, sr. (ACH); Kyler Poff, sr. (W-M); Landon Canady, sr. (SPR); Brayden Sheffield (SPR).

Southeast 1B

MVP: Isa Reyes, sr., Waitsburg.

First team: Denver Hutchens, jr. (DAY); Jordan McGowen, jr. (DAY); Colton Steinhoff, sr. (DAY); Rowan Edwards, sr. (GAR-PAL); Riley Pfaff, sr. (GAR-PAL); Cooper Wells, so. (GAR-PAL); Nolan Newberg, so. (POM); Tanner Baerlocher, sr. (COL); Conrad Nelson, so. (POM); Silas Nollmeyer, so. (COL); Max Mitzimberg, Jr. (GAR-PAL).

SoftballGSL 4A/3A

MVP: Addison Jay, sr., Mt. Spokane. Coach: Carl Adams, Mt. Spokane. Assistant: Breanna Regalado, Mead.

First team: P: Madelyn Hurley, jr. (CHE); Kara Goetz, so. (LC). C: Millie Dobyns, jr. (RL). INF: Mia Martin, sr. (MEA); Avery Fox, jr. (MtS); Annie Beito, fr. (CHE); Ella Bendele, sr. (CV); Emme Bond, jr. (MtS). OF: Riley Kincaid, sr. (MtS); Jaycee Coffield, sr. (MEA); Kaydin Bradeen, sr. (MtS); Ava Nevills, so. (RL). DH: Makenzie Morris, sr. (MtS). UTL: Ella Jensen, jr. (UNI).

Second team: P: Berkley Noble, sr. (UNI); Aaliyah Yeldon, jr. (RL). C: Amelia Beito, jr. (CHE). INF: Jaydn Hatchitt, sr. (FER); Grace Schneider, jr. (UNI); Izzy Heister, sr. (LC); Sophia Gum, so. (GP); Cheyenne Kinswa, jr. (UNI). OF: Perais Triplett, jr. (RL); Destinie Startin, sr. (MEA); Quincy Coder, sr. (RL); Abby Smith, jr. (SP). DH: Paige Barton, so. (MEA). UTL: Mckenzie Duncan, sr. (SP).

GSL 2A

MVP: Lucy Lathrop, jr., Deer Park. Coach: Dana Shaw, Deer Park. Assistant: Aaron Williamson, North Central.

First team: P: Hailey Thompson, so. (DP). C: Taylor Cromie, sr. (PUL). INF: Aneysa Judy, sr. (CLK); Kizzie Line, sr. (CLK); Emme Jo Bogle, so. (DP); Aubrey Brown, sr. (ROG). OF: Haylee Kelly, sr. (WV); Sierra Whitmore, jr. (EV); Joslyn McCormack-Marks, sr. (CLK). DH: Jacelyn Weger, sr. (EV). UTL: Kapri Bailey, so. (DP).

Second team: P: Bailie Randalll, so. (PUL). C: Karabelle Harkema, sr. (ROG). INF: Piper Hancock, jr. (WV); Emily Rocha, so. (EV); Sydney Englert, sr. (NC); Izzy Schlegle, so. (CLK); Jillian Marshall, jr. (DP). OF: Abby Leonard, so. (CLK); Leah Ellingson, fr. (DP); Ally Ellingson, fr. (DP). DH: Bailey Blaydes, so. (CLK). UTL: Mady Ellingson, sr. (DP).

Northeast A

Offensive MVP: Izzy Cotner, sr., Riverside. Defensive MVP: Trista Peterson, jr., Lakeside. Coach: Ivanna Lomas, Medical Lake.

First team: P: Aleya Sturm, sr. (LKS); Isabel Barry, sr. (ML). C: Layla Armes, sr. (ML). INF: Emma Michaud, so. (ML); Paislee Jenkinson, jr. (RIV); Lily Taylor, fr. (LKS); Avery Austin, jr. (LKS); Ayven McCurdy, sr. (COL). OF: Amika Neuneker, jr. (COL); Avery Gerrer, so. (LKS); Chloe Nelson, jr. (RIV). UTL: Lindsey Hudson-Wayne, jr. (RIV); Taylee Webster, sr. (LKS).

Northeast 2B North

Co-offensive MVP: Kaitlyn Waters, sr., Northwest Christian; Bella Boyd, jr., Newport. Co-Coach: Shadda Strobel, Kettle Falls; Anthony Wicks, Reardan; Steve Braun, Newport.

First team: Grace Parry, so. (NEW); Sophie Koutecky, sr. (NWC); Lily Larsen, sr. (KF); Abbie Strandy, sr. (NWC); Nicole Turner, jr. (CHEW); Lilli Hall, jr. (NEW); Heira Palumbo, so. (KF); Kaylynn Clouse, jr. (REA); Alyssa Dibble, sr. (NEW); Kendall Bevan, sr. (NWC); Genica Kreider, sr. (NEW); Amy Coriell, jr. (NWC); Faith Bell, sr. (DAV); Samantha Stiles, sr. (DAV).

Northeast 2B South

Co-pitcher of the Year: Kaylee Ripke, sr., Freeman; Jordyn Jeske, sr., Liberty. Co-offensive MVP: Kaylee Ripke, sr., Freeman; Jordyn Jeske, sr., Liberty. Coach: Tracy Imler, Colfax.

First team: Rilyn Ripke, so. (FRE); Hannah Towne, sr. (LRS); Kirsten Akesson, sr. (COL); Madi Brebner, sr. (FRE); Aubrey Hofmann, jr. (LIB); Georgia Schaefer, fr. (ASO); Aeowyn Armstrong, sr. (LRS); Sofia Wasley, so. (FRE); Sadie Stenlund, jr. (FRE); Kierra Nielson, sr. (ASO); Haylee Mitzimberg, jr. (LIB); Sadie Stout, sr. (LIB); Paige Lochmiller, sr. (FRE); Chevy Booth, so. (COL).

Northeast 1B

MVP: Grace Okamoto, jr., Almira/Coulee-Hartline. Coach: Faye Butler, Almira/Coulee-Harltine.

First team: Elsa Ashley (W-M); Rayna Waters, so. (WCK); Samiah Smoger, sr. (WCK); Ember Berndt, sr. (REP); Shandi Evans, sr. (INC); Josie Bayless, jr. (ACH); Kayleigh Somday, jr. (REP); Mattie Whitaker, so. (MLCA-CCS); Navaeh Wallette, fr. (SPR); Meddy Brink, jr. (ACH); Skyla Jensen, jr. (WCK); Ronni Seymour (INC); Julia Godinez, sr. (ORO).

Southeast 1B

MVP: Kiya Soza, sr., Colton.

First team: Mere Bell, jr. (COL); Jaelyn Chapman, jr. (DAY); Rori Weber, sr. (COL); Marissa Tupling, sr. (DAY); Olivia Cooper, sr. (POM); Kyla Thurston, fr. (DAY); Carmen Fruh, jr. (POM); Ada Kerr, so. (COL); Kendyll Potoshnik, jr. (POM); Molly Warren, jr. (POM); Keely Whan (TR).

Boys soccerGSL 4A/3A

Offensive MVP: Carter Higginbotham, jr., Lewis and Clark. Defensive MVP: Abel Rivera, sr., Gonzaga Prep. Goalkeeper MVP: Jonah Martens, so., Gonzaga Prep. Coach: Mike Pellicio, Shadle Park.

First team: FWD: Caleb Linder, sr. (MtS); Koah Lang, jr. (CV); Marcus Saba, sr. (FER); Lucas Kinder, sr. (LC). MID: Jacob Worthy, sr. (LC); Brian McGann, sr. (GP); Daniel Zhgerea, sr. (MtS). DEF: Beckham Lopez, jr. (RL); Tyler Reed, sr. (LC); Tajh Williams, jr. (GP). GK: Josh Guill, jr. (UNI).

Second team: FWD: Terach Dobbs, sr. (MEA); Ezekiel Heward, sr. (CHE); Andres McAllister, fr. (UNI). MID: Draedan Simatos, jr. (RL); Connor Patterson, jr. (UNI); Beckham Barron, sr. (LC); Kolbe Wiser, sr. (MEA). DEF: Cormac Arriens, sr. (MEA); Justin Geffken, so. (LC); Thatcher Hemphill, sr. (RL). GK: Ben Michaelson, sr. (MtS).

GSL 2A

Offensive MVP: Owen Shulenberger, jr., (PUL). Defensive MVP: Nick Neville, sr., Pullman. Coach: Matt Leonard, North Central.

First team: FWD: Aiden Sobota, sr. (WV); Javier Muñoz Casaú, sr. (NC). MID: Isaiah Bischoff, sr. (PUL); Parker Russell, sr. (DP); Lucas Mortensen, sr. (WV); Kayden Chau, jr. (NC); Levi Reinhardt, jr. (EV). DEF: Brigham Cordova, sr. (PUL); Chase Carter, sr. (NC); Kainen Jaklitsch, jr. (WV). GK: Jack Lawson, so. (NC).

Second team: FWD: Stone Ausman, sr. (CLK); Ben Henry, jr. (EV); Andre Blewett, jr. (NC); Juan Najera, jr. (NC). MID: .Egor Khantimirov, jr. (ROG); Adi Alshuwayi, sr. (PUL); Diego Amado Ariza, sr. (PUL); Miles Turneuare, jr. (PUL). DEF: Vincent Moliterno, sr. (WV); Brogan Larsen, jr. (EV); GK: Liam Mortensen, so. (WV).

Northeast A

Offensive MVP: Noah Merrill, sr., Lakeside. Defensive MVP: Ethan Reid, sr., Northwest Christian Coach: Dave Rarrick, Colville.

First team: FWD: Trent Rarrick, sr. (COL); Carter Wall, so. (LKS); ; Moses Greenup, fr. (NWC); Josh Haynes, jr. (ML). MID: Parker Fackman, sr. (COL); Jeff Sears, jr. (COL); Evan Lake, so. (NWC); Miguel Morales, sr. (LKS); Julian Taylor, sr. (ML). DEF: Collin Scheafer, sr. (COL); Nate Hart, so. (NWC); Jaxon Busch, sr. (LKS); Paul Swoboda, sr. (LKS); Brennan Zahm, sr. (ML). GK: Liam Jordan, jr. (NWC); Jack York, sr. (NEW).

Boys tennisGSL 4A/3A

MVP: Peter Farley, sr., Mead. Coach: Bryce Borland, Mead.

First team: Robbie Wrigley, jr. (MEA); Ternan Waggoner, jr. (GP); Sam Benedetti, so. (CV); Jackson Hieb, sr. (RL); Jack Bragg, sr. (GP); Colton McArthur, so. (UNI); Kimball Plaster, jr. (SP); Sam McConnell, jr. (UNI); Anthony Sharman, so. (LC); Josh Knaggs, sr. (MEA).

Second team: Grant Brito, sr. (RL); Nate Shannon, sr. (MEA); MJ Shelby, fr. (CV); Zach Wolverton, sr. (MtS); Riley Yates, sr. (UNI); Samuel Estock, jr. (CHE); Dominik Janout, sr. (LC); Titus Mischke, jr. (MtS); Owen Dentler, sr. (MEA); Jason Claypool, so. (UNI).

GSL 2A

MVP: Cody Whittle, sr., Clarkston. Coach: Isaac Smith, East Valley.

First team: Nathan Sutton, jr. (PUL); Daniel Schertenleib, sr. (PUL); Hudson Frost, jr. (CLK); Orion Mastel, sr. (WV); Svanik Bose, sr. (PUL); Joey Maughan, jr. (EV); Javan Christiansen, sr. (ROG); Isaac Lee, sr. (DP); Matthew Yan, sr. (PUL); Nathan Yan, sr. (PUL); Makai Love, so. (NC); Reid McKeirnan (NC).

Second team: Daniel Lin, jr. (PUL); Isaac Lin, jr. (PUL); Mason Comstock, sr. (EV); Weston Honshiko, jr. (DP); Josh Krantz, jr. (DP); Levi Bouldin, so. (DP); Lucas Cratty, sr. (WV); Jesse Nieffenegger, sr. (WV); Mica Spencer, sr. (ROG); Kinton Moses, sr. (ROG); Forrest Brogan (NC); Bennett Smith (NC).

Northeast A

Singles MVP: Aizea Dancel, jr., Medical Lake. Doubles MVP: Chase Welch, sr., Riverside; Mason Dell, sr., Riverside. Coach: Leanne Dillingham, Lakeside.

First team: Alex Watson, sr. (LKS); Sawyer Thomas, jr. (RIV); Jax Holladay, jr. (LKS); Jonah Winkoski, jr. (LKS); Spencer Scarpelli, so. (RIV); Grady Brink, so. (RIV).

Girls tennisGSL 4A/3A

MVP: .Lexi Mattox, sr., Mead. Coach: Julene Osborne, University.

First team: Emma Chow, sr. (LC); Harper Zitterkopf, fr. (UNI); Stacy Wang, so. (MEA); Rachael Jones, jr. (FER); Daniella Longo, so. (UNI); Devyn Hoppe, sr. (MEA); Kiera Hayes, sr. (MEA); Kate Bendele, jr. (CV); Daphne Rabinovitch, sr. (LC); Addison Vanwert, sr. (MtS).

Second team: Mia Longo, jr. (RL); Julia Benton, jr. (MEA); Isabelle Erickson, sr. (UNI); Victoria Baycroft, sr. (CHE); Stella Bergstrom, jr. (UNI); Stella Taylor, jr. (RL); Jane Thompson, jr. (CV); Laila Kaiel, sr. (LC); Giuliana Longo, fr. (RL); Michaela Quinn, so. (GP).

GSL 2A

MVP: Rachel Gall, jr., Clarkston. Coach: Blake Lynd, West Valley.

First team: Brynlee Ordinario, sr. (WV); Noelle Hayes, so. (WV); Cassie Kappen, sr. (WV); Sophia Smith, sr. (WV); Avery Spunich, jr. (WV); Preslee Dempsey, sr. (CLK); Roxie Rogers, jr. (CLK); Laney Augir, so. (CLK); Dahlia Autrey, sr. (EV); Katelyn Schroeder, sr. (PUL); Lydia Edmondson, so. (NC).

Second team: Eva Adolfson, jr. (EV); Mae Miller, jr. (EV); Carly Connolly, jr. (PUL); Ainsley Miller, fr. (PUL); Claire Wacker, sr. (PUL); Shania Shupe, jr. (DP); Tatum Sevy, sr. (CLK); Laila Leavitt, so. (CLK); Kylie Akers, so, (WV); Cristina Penaloza, jr. (ROG); Ivy Gigler, so. (NC); Bria Shields, jr. (NC).

Northeast A

Singles MVP: Oluebube Okemgbo, jr., Medical Lake. Doubles MVP: Lauren Karl, jr., Lakeside; Harper Christian, jr., Lakeside. Co-Coach: Dave Dillingham, Lakeside; Kailey Crockett, Medical Lake.

First team: Julia Baker, sr. (COL); Leane Marnat-Turonnet, sr. (LKS); Ava Kelley, jr. (COL); Kylee Dyar, sr. (COL); Addison Edwards-Kevin, jr. (LKS); Neely Pederson, jr. (LKS).

Boys golfGSL 4A/3A

Co-MVP: Brayden Anderson, jr., Cheney; Ryan Howe, jr., Cheney. Coach: Brett Meenach, Lewis and Clark.

First team: Brayden Anderson, jr. (CHE); Ryan Howe, jr. (CHE); Ben Barrett, sr. (MEA); Chase Sturgis, sr. (CV); Jack Brigham, sr. (LC); Bryce Johnson, sr. (LC); Liam Severs, so. (RL); Grant Evans, sr. (CV); Justin Krasselt, jr. (CHE).

Second team: Dylan Masterson, sr. (LC); Brody Belzer, so. (GP); Zane Dullanty, fr. (LC); Michael Pirrie, sr. (LC); Daylen Lindly, fr. (CV); Owen Schulthesis, fr. (MtS).

GSL 2A

Co-MVP: Teigen Brill, sr., North Central; Christopher Yohe, jr., Deer Park. Coach: Adam Fisher, East Valley.

First team: Teigen Brill, sr. (NC); Christopher Yohe, jr. (DP); Cooper Rich, sr. (DP); Teegan Martinez, sr. (EV); Ryder Saville, jr. (WV); Enzo Bergamo, so. (CLK); Mason Gange, sr. (CLK); Brady Flahavin, sr. (EV).

Second team: Myles Gehring, sr. (CLK); Brandon Brown, sr. (PUL); Milo Wexler, sr. (PUL); Brayden Smith, sr. (EV); Owen Brannon, sr. (PUL); Judson Focht, so. (WV).

Northeast A

MVP: Ben Orth, sr., Lakeside. C0-Coach: Phil Bradeen, Colville; Kyle Schwahn, Lakeside.

First team: Brady Haff, sr. (LKS); Luke Strite, jr. (COL); Blake Hanson, sr. (LKS); Cooper Thomas, so. (LKS); Lane Black, fr. (RIV).

Girls golfGSL 4A/3A

MVP: Devin Jamison Jeter, so., Lewis and Clark. Coach: Michelle Grafos, Lewis and Clark.

First team: Devin Jamison Jeter, so. (LC); Olivia Long, so. (GP); Maira Frank, jr. (GP); Vanessa Zacapantzi jr. (FER); Avery Edmonson, jr. (MtS); Bayler Fix, so (GP); Reece Fix, sr. (GP).

Second team: Emi Jones, so. (LC); Gracie Wenkheimer, sr. (MEA); Maryn Langham, jr. (MEA); Chloe Hamilton, jr. (RL); Ella Herling, jr. (MEA); Emmaline Kuney, sr. (FER); Lucy Ugaldea, sr. (MEA).

GSL 2A

MVP: Melia Cerenzia, sr., West Valley. Coach: Ty Brown, West Valley.

First team: Melia Cerenzia, sr. (WV); Dannan Hunt, fr. (WV); Alanis Bobo, jr. (PUL); Isabelle Brinkman, sr. (PUL); Khloe Jordan, so. (WV); Brooklyn Ingram, sr. (WV); Amara Brotnov, jr. (CLK).

Second team: Mikenna Dixon, so. (DP); Jordin Davis, jr. (CLK); Faye Karnitz, so. (WV); Maycee Kelly, so. (WV); Adrian Lavine, jr. (PUL); Janae Davis, sr. (CLK).

Northeast A

MVP: Madison Griffis, jr., Medical Lake. Coach: Brandi Flugel, Colville.

First team: Ashley Miller, jr. (COL); Grey Rainer, jr. (COL); Brooklyn DeVore, jr. (ML); Jaycee Zhu, fr. (COL); Ella Visser, sr. (COL); Avery Torgerson, jr. (LKS).

Boys track and fieldGSL 4A/3A

Sprinter MVP: Nikko Alexander, sr., Gonzaga Prep. Distance MVP: Becks Bird, jr., Shadle Park. Hurdler MVP: Mason Stinson, sr., Cheney. Thrower MVP: Simon Rosselli, sr., Mead. Jumper MVP: Joseph Hilton, sr., Central Valley. Coach: James Lehr, Mead.

First team: 100: Adie Wright, sr. (NC). 100m Ambulatory: Brycen Phillips, jr. (MtS). 100m Wheelchair: Charlie Aamodt, fr. (CHE). 200: Adie Wright, sr. (NC). 400: Nikko Alexander, sr. (GP). 400m Wheelchair: Charlie Aamodt, fr. (CHE). 800: Stejer Franklin, so. (MEA). 800m Wheelchair: Charlie Aamodt, fr. (CHE). 1,600: Stejer Franklin, so. (MEA). 3,200: Stejer Franklin, so. (MEA). 110h: DuShawn Johns, so. (CV). 300h: Colton Hallett, jr. (CHE). 4x100: Mead (Trevelle Jones, sr.; Adrian Garcia-Isabelli, sr.; Carter Williams, so.; Lee Colomb, jr.). 4x400: Mead (Trevelle Jones, sr.; Carter Williams, so.; Jonah Wiser, sr.; Aaron Pooler, jr.). Shot: Simon Rosselli, sr. (MEA). Discus: Simon Rosselli, sr. (MEA). Javelin: Jackson Randall, jr. (CHE). High jump: Abram Wiens, so. (CHE). Pole vault: Oban Jensen, sr. (MEA); Kaysic Lundquist, sr. (MEA); Trezdon Howell, sr. (MEA); Jordan Folsom, sr. (CV); Steven Wissink, sr. (UNI). Long jump: Lee Colomb, jr. (MEA). Triple jump: Joseph Hilton, sr. (CV).

Second team: 100: Lee Colomb, jr. (MEA). 100m Ambulatory: Tyler Dullanty, jr. (FER). 100m Wheelchair: Aiden Youngblood, jr. (RL). 200: Eamon Gamon, sr. (MEA). 400: Jacob Gering, so. (LC). 400m Wheelchair: Jack Coy, fr. (LC). 800: Aaron Garberg, jr. (LC). 800m Wheelchair: Jack Coy, fr. (LC). 1,600: Elijah Tobin, jr. (LC). 3,200: Becks Bird, jr. (SP). 110h: Colton Hallett, jr. (CHE).300h: Mason Stinson, sr. (CHE).4x100: Gonzaga Prep (Jack Thacker, so.; Nikko Alexander, sr.; Andy, Agada, sr.; Isaac Ohman, jr.). 4x400: Mt. Spokane (Kale Lamecker, sr.; Andrew Thomas, sr.; Javin Michaelsen, sr.; Gatlin Michaelsen jr.). Shot: Dominic Kar, sr. (MEA).Discus: Adam Judd, sr. (CV). Javelin: Owen Beal, sr. (CV). Long jump: Feso Ogbozor, sr. (GP). Triple jump: Feso Ogbozor, sr. (GP).

GSL 2A

Coach: Brian McElroy, Clarkston.

First team: 100: Channing Wu, sr. (WV). 200: Channing Wu, sr. (WV). 400: Isreal Manfreda, so. (PUL). 800: Evan McKenzie, jr. (WV). 1,600: Avery Peters, jr. (CLK). 3,200: Avery Peters, jr. (CLK). 110h: Preston Kaesemeyer, sr. (ROG). 300h: Preston Kaesemeyer, sr. (ROG). 4x100: Rogers (Jelani Kabba, jr.; Jerry Allen, sr.; Chase Golson, so.; Preston Kaesemeyer, sr.). 4x400: Pullman (Judah Fitzgerald, sr.; Cade Udy, so.; Silas Wheatley, sr.; Israel Manfreda, so.). Shot: Colton Leeson, fr. (EV). Discus: Sam Keevy, so. (EV). Javelin: Erik Borg, sr. (WV). High jump: Ryan Ha, jr. (PUL). Pole vault: Michael Surprise, sr. (EV). Long jump: Clinton Maddalena, sr. (WV). Triple jump: Clinton Maddalena, sr. (WV).

Second team: 100: Kale Blades, jr. (DP). 200: Kale Blades, jr. (DP).400: Wyatt Metcalf, jr. (EV). 800: Cade Udy, jr. (PUL). 1,600: John Kiernan III, so. (WV). 3,200: John Kiernan III, so. (WV). 110h: Madden Williams, fr. (WV). 300h: Erik Borg, sr. (WV). 4x100: West Valley (Channing Wu, sr.; Madden Williams, fr.; Clinton Maddalena, sr.; Korrigan McConnell, fr.). 4x400: West Valley (Channing Wu, sr.; Evan McKenzie,jr.; Madden Williams, fr.; Erik Bog, sr.). Shot: David Baker, so. (WV). Discus:.Cooper McQuitty, sr. (WV). Javelin: Davideson Dormaier, fr. (EV). High jump: Jerry Allen, sr. (ROG). Pole vault: Luke Genz, jr. (PUL). Long jump: Erik Borg, sr. (WV). Triple jump: Preston Bertholf-Kasey, so. (ROG).

Girls track and fieldGSL 4A/3A

Sprinter MVP: Alisa Messing, so., Cheney. Distance MVP: Jane Wycoff, sr., Mt. Spokane. Hurdler MVP: Natalie Richards, sr., Cheney. Thrower MVP: Cora Donley, sr., Central Valley. Jumper MVP: Kali Rothrock, sr., Ridgeline. Coach: Annette Helling, Mt. Spokane.

First team: 100: Charlotte Dix, so. (LC). 200: Alisa Messing, so. (CHE). 400: Kali Rothrock, sr. (RL). 800: Jane Wycoff, sr. (MtS). 1,600: Jane Wycoff, sr. (MtS). 3,200: Eva Kalabova, so. (MtS). 100h: Natalie Richards, sr. (CHE). 300h: Aniyah Hagan, so. (CHE). 4x100: Gonzaga Prep (Jolina Olson, jr.; Annika Mortvedt, fr.; Keziah Chery, fr.; Aylah Cornwall, jr.). 4x200: Cheney (Matisse Prescott, jr.; Allie Burton, so.; Alisa Messing, so.; Aniyah Hagan, so.). 4x400: Cheney (Kyla Roberts, sr.; Peyton Richter, so.; Ainsley Miller, so.; Mariah Denney, jr.). Shot: Hannah Rash, fr. (MtS). Discus: Cora Donley, sr. (CV). Javelin: Mercedes Gilroy, jr. (MEA); High jump: Karolina Flanagan, sr. (GP). Pole vault: Charlize Hall, jr. (NC). Long jump: Kali Rothrock, sr. (RL). Triple jump: Kali Rothrock, sr. (RL).

Second team: 100: Lily Ott, so. (FRE). 200: Charlotte Dix, so. (LC). 400: Alisa Messing, so. (CHE). 800: Kyla Roberts, sr. (UNI). 1,600: Ava Philips, jr. (MEA). 3,200: Jane Wycoff, sr. (MtS). 100h: Tegan Leong, fr. (RL). 300h: Tegan Leong, fr. (RL); Adalyn Harvey, fr. (CV). 4x100: Ferris (Lily Ott, so.; Emma Fisher, so.; Bella Newman, so.; Claire Fague, jr.). 4x200: Lewis and Clark (Mae McLachlan, sr.; Teagan Enser, jr.; Anya Parekh, fr.; Charlotte Dix, so.). 4x400: Gonzaga Prep (Claire Gee, jr.; Nalalie Wright, jr.; Erin McMahon, jr.; Aylah Cornwall, jr.). Shot: Cora Donley, sr. (CV). Discus: Hannah Rash, fr. (MtS). Javelin: Jadyn Thomas, jr. (UNI). High jump: Allie Burton, so. (CHE). Pole vault: Mason Bonnett, jr. (MEA). Long jump: Aylah Cornwall, jr. (GP). Triple jump: April Passey, sr. (CHE).

GSL 2A

Coach: Shane Toy, East Valley.

First team: 100: Emma Bryant, sr. (DP). 200: Lauren Matthew, sr. (WV). 400: Lauren Matthew, sr. (WV). 800: Ada Harris, sr. (PUL). 1,600: Aubrey Lightfoot, fr. (PUL). 3,200: Aviana Marek, jr. (WV). 100h: Weather Salinas-Taylor, jr. (EV). 300h: Weather Salinas-Taylor, jr. (EV). 4x100: East Valley (Harlee Prize, fr.; Weather Salinas-Taylor, jr.; A’Niya Shaw, sr.; Ashlynn Deaton, jr.). 4x200: East Valley (Harlee Prize, fr.; Weather Salinas-Taylor, jr.; A’Niya Shaw, sr.; Ashlynn Deaton, jr.). 4x400: West Valley (Aubrey Matthew, so.; Kyia Silva, sr.; Quincy Andrews, sr.; Lauren Matthew, sr.). Shot: Lesego Olorunleke, so. (PUL). Discus: Iraina Swift, sr. (WV). Javelin: Alexis Doumit, jr. (PUL). High jump: Hana Tanaka, so. (PUL). Pole vault: Ella Shammo, sr. (EV). Long jump: Jacey Boesel, sr. (DP). Triple jump: Ashlynn Deaton, jr. (EV).

Second team: 100: Averie Warnock, so. (CLK). 200: Aubrey Matthew, so. (WV). 400: Aubrey Matthew, so. (WV). 800: Jacey Boesel, sr. (DP). 1,600: Avianna Marek, jr. (WV). 3,200: Aubrey Lightfoot. fr. (PUL). 100h: Hayden Anderson, sr. (EV). 300h: Saige Alexandra Stuart, sr. (ROG). 4x100: Rogers (Meaquiyah Tomeo, sr.; Saige Alexandra Stuart, sr.; Jordyn Bridges, sr.; Eva Krebs, so.). 4x200: Deer Park (Emma Bryant, sr.; Jacey Boesel, sr.; Sienna Breneman, sr.; Riley Blades, fr.). 4x400: Pullman (Randi Mattix, fr.; McCall Udy, fr.; Sophia Cofer, jr.; Ada Harris, sr.). Shot: Ava Payne, sr. (EV). Discus: Lesego Olorunleke, so. (PUL). Javelin: Jayd Blize, jr. (EV). High jump: Eva Krebs, so. (ROG). Pole vault: Ellie Callaham, jr. (DP). Long jump: Myah Desalles, jr. (DP). Triple jump: Kenadee Kime, so. (CLK).

Unified track and fieldGSL 2A

First team: 100: Darrin McCanna, jr. (DP); Tommy Allison, jr. (DP). Mixed 4x100 Relay: Deer Park (Sophia Phillips, jr.; Amaia Breneman, so.; Frankie Allison, so.; Darrin McCanna, jr.). Mixed SMR 800 Relay: Deer Park (Sophia Phillips, jr.; Isabella Taylor, jr.; Darrin McCanna, jr.; Keith Schick, so.). Shot Put: Conner Van-Slyke, so. (ROG); Elijah Frans, jr. (ROG).

Second team: 100: Conner Van Slyke, so. (ROG). Mixed 4x100 Relay: Rogers (Conner Van Slyke, so.; Shaelin Locker, sr.; Stella Ables, so.; Edmund Herbst IV, sr.). Mixed SMR 800 Relay: Rogers (Arianna Nash, sr.; Stella Ables, so.; Edmund Herbst IV, sr.; Conner Van Slyke, so.). Shot Put: Darrin McCanna, jr. (DP); Tommy Allison, jr. (DP).