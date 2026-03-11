On the air
Thursday’s TV Highlights
Baseball, MLB spring training
10:05 a.m.: Boston vs. Minnesota MLB
Basketball, college men, tournaments
8:30 a.m.: A-10: George Washington vs. Fordham USA
9 a.m.: ACC: NC State vs. Virginia ESPN2
9:30 a.m.: Big 12: Iowa State vs. Texas Tech ESPN
11 a.m.: A-10: St. Bonaventure vs. George Mason USA
11:30 a.m.: Big Ten: Washington vs. Wisconsin BTN
11:30 a.m.: ACC: Louisville vs. Miami ESPN2
Noon: Big 12: Arizona vs. UCF ESPN
Noon: MWC: UNLV vs. Utah State CBS Sports
2 p.m.: A-10: Rhode Island vs. Duquesne USA
2:30 p.m.: MWC: Grand Canyon vs. Nevada CBS Sports
4 p.m.: ACC: Duke vs. Florida State ESPN
4 p.m.: Big 12: Houston vs. BYU ESPN2
4 p.m.: Big East: UConn vs. Xavier FS1
4 p.m.: AAC: Charlotte vs. Tulane ESPNU
4:30 p.m.: A-10: Loyola Chicago vs. Davidson USA
6 p.m.: MWC: San Diego State vs. Colorado State CBS Sports
6:30 p.m.: Big 12: Kansas vs. TCU ESPN2
6:30 p.m.: ACC: North Carolina vs. Clemson ESPN
6:30 p.m.: Big East: Villanova vs. Georgetown FS1
6:30 p.m.: AAC: North Texas vs. FAU ESPNU
8:30 p.m.: MWC: New Mexico vs. Boise St./San Jose CBS Sports
Basketball, college women, tournaments
2 p.m.: Southland: Stephen F. Austin vs. McNeese ESPNU
Basketball, NBA
4 p.m.: Philadelphia at Detroit Prime Video
6:30 p.m.: Boston at Oklahoma City Prime Video
Basketball, FIBA Women’s World Cup Qualifying
5 p.m.: USA at Puerto Rico truTV
Golf
10 a.m.: PGA: The Players Championship Golf
8:30 p.m.: LIV Golf Singapore FS1
Hockey, NHL
7 p.m.: Colorado at Seattle Quest 22.2/ESPN+
Thursday’s Radio Highlights
Baseball, MLB spring training
7:05 p.m.: Seattle vs. Chicago Cubs (tape delayed) 700-AM / 105.3-FM
Sports talk
6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM
3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM
All events subject to change