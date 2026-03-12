Winter sports 2025-26 high school all-league teams for Greater Spokane League and Eastern Washington
Winter 2025-26 high school sports all-league teams for the Greater Spokane League, Northeast A, Northeast 2B, Northeast 1B and Southeast 1B leagues.
Boys basketballGSL 4A/3AMVP: Karson Maze, jr., Mead. Defensive POY: Ryan Carney, sr., Gonzaga Prep. Coach: David Wagenblast, Mt. Spokane.
First team: Caden Andreas, sr. (RL); Orland Axton, jr. (CV); Brady Bell, sr. (UNI); Dylynn Groves, sr. (GP); Cameron Walls, jr. (CV).
Second team: Ryan Carney, sr. (GP); Cole Floyd, so. (FER); Angus Gehn, jr. (LC); Juleon Horyst, sr. (CHE); Cade Strocsher, jr. (MtS).
GSL 2ACo-MVP: Nathan Zettle, jr., West Valley; Vaughn Holstad, jr., Pullman. Coach: Craig Brantner, Pullman.
First team: Gavyn Dealy, jr. (PUL); Kendry Gimlin, so. (CLK); Cade Rogers, jr. (PUL); Noah Willard, sr. (WV); Isaac Williams, jr. (NC).
Second team: Hands Warrick, jr. (ROG); Kayoni Yoeun, sr. (ROG); Dray Torpey, sr. (CLK); Tyson Vogrig, jr. (NC); Miles Spencer, jr. (NC).
Northeast ACo-MVP: Gabe Smith, so., Medical Lake; Blake Hanson, sr., Lakeside. Defensive POY: Justin Gaffaney, sr., Riverside. Coach: Lance Marquardt, Lakeside.
First team: Clay Hanson, jr. (LAK); Hudson Gilbert, so. (ML); Grant Moffatt, so. (ML); Ben Riggles, jr. (RIV); Brock Benson, sr. (COL).
Second team: Justin Gaffaney, sr. (RIV); Luke Howie, jr. (LAK); Chuks Okemgbo, sr. (ML); Owen Moffatt, so. (ML); Tanner Cummings, jr. (LAK).
Northeast 2B-NorthMVP: Caleb Grant, sr., Northwest Christian. Coach: Aaron Spuler, Northwest Christian.
First team: Maveric Sobotta, jr. (REA); Mace Thivierge, sr. (KF); Caige Colbert, sr. (DAV); Jonah Pope, sr. (NWC); Ryen McMillin, sr. (CHEW).
Second team: Fred Frolov, jr. (REA); Liam Darcy, jr. (StG); Justin Vaughn, jr. (REA); Bennett Wagner, so. (DAV); Adin Spuler, jr. (NWC); Asher Stancil sr. (CHEW).
Northeast 2B-SouthMVP: Adrik Jenkin, sr., Colfax. Coach: Reece Jenkin, Colfax.
First team: Ledger Kelly, sr. (COL); Madox Hodges, fr. (FRE); JJ Hodl, sr. (LIB); Finn LaPointe, sr. (FRE); Caleb Lustig, jr. (COL).
Second team: Sam Cook, jr. (LIB); Spencer Conklin, sr. (ASO); Micah Olson, so. (FRE); Damon Schilling, sr. (LRS); Dillon Thompson, sr. (COL).
Southeast 1BMVP: Lane Collier, sr., Garfield-Palouse. Coach: Jake Wells, Garfield-Palouse.
First team: Bear Brewer, sr. (SJE); Liam Cook, sr. (GP); Emeric Anderson, sr. (OAK); Denver Hutchens, jr. (DAY); Kyzer Herres, sr. (POM); Braxton McKeirnan, jr. (POM); Blake Benavides, sr. (WAI); Jordan McCowan, jr. (DAY); Tanner Baerlocher, sr. (COL); Cooper Wells, so. (GP); Kaleb Miller, so. (POM).
Second team: Caleb Wagner, jr. (OAK); Riley Plaff, sr. (GP); Seth Rerecich, sr. (TR); Wyatt Baysinger, jr. (COL); Jacob Melhus, jr. (OAK); Silas Czapka, jr. (DAY).
Girls basketballGSL 4A/3AMVP: Aylah Cornwall, jr., Gonzaga Prep. Defensive POY: Aylah Cornwall, jr., Gonzaga Prep. Coach: Geoff Arte, Gonzaga Prep.
First team: Madilyn Crowley, sr. (RL); Olivia Patshkowski, so. (CV); Grace Sheridan, jr. (RL); Laura Thompson, sr. (GP); Addison Wells-Morrison, sr. (MEA).
Second team: Mateia Eschenbacher, sr. (FER); Makenzie Fager, sr. (SP); McKenzie Handran, sr. (UNI); Julianna Lewis, so. (FER); Ellie Thornton, jr. (MEA).
GSL 2AMVP: Ashlan Bryant, jr., Deer Park. Coach: Kellie Kromrei, Clarkston.
First team: Jaelyn McCormack-Marks, sr. (CLK); Cassie Brooks, sr. (WV); Jacey Boesel, sr. (DP); Aneysa Judy, sr. (CLK); River Sykes, sr. (PUL).
Second team: Emma Bryant, sr. (DP); Preslee Dempsey, sr. (CLK); Joslyn McCormack-Marks, so. (CLK); Grace Kuhle, sr. (PUL); Arkayla Brown, jr. (NC); Saige Stuart, sr. (ROG).
Northeast AMVP: Bella Tobeck, jr., Lakeside. Defensive POY: Kadence Endres, sr., Medical Lake. Coach: Lora Cummings, Lakeside.
First team: Andee Kroiss, sr. (COL); Blakleigh White, so. (LAK); Addison Hammel, jr. (ML); Emmerson Cummings, fr. (LAK); Georgia Beardslee, jr. (COL).
Second team: Jillian Owen, sr. (LAK); Rylee Brisby, fr. (COL); Andrea Edwards, fr. (COL); Sienna Weinberger, jr. (LAK); Kadence Endres, sr. (ML).
Northeast 2B-NorthMVP: Glenna Soliday, sr. Davenport. Co-Coach: Bob Swannack, Reardan; Nikki Nelson, Northwest Christian.
First team: Julianna Pope, so. (NWC); Kaitlyn Waters, sr. (NWC); Tenice Waters, jr. (REA); Clare Lathrop, sr. (DAV); Chasyn Waters, so. (REA).
Second team: Macey Shamblin, sr. (NWC); Brystal Neilsen, jr. (StG); Wyn Edwards, so. (KF); Charlotte Soliday, so. (DAV); Sarah Harbaugh, jr. (StG).
Northwest 2B-SouthMVP: Zoe Galbreath, sr., Lind-Ritzville/Sprague. Coach: Garret Sawyer, Freeman.
First team: Allie Jenkin, fr. (COL); Rylee Russell, sr. (FRE); Tyla Tiegs, so. (LIB); Jordan Jeske, sr. (LIB); Brenna Tiegs, jr. (LIB).
Second team: Saige Galbreath, sr. (LRS); Logan Pecht jr. (FRE); Holly Robinson, fr. (COL); Finley Pecht, fr. (FRE); Kelsey Hollen, so. (FRE); Alle Mendez, jr. (LRS).
Southeast 1BMVP: Ellie Collier, fr., Garfield-Palouse. Coach: Heidi Perry, Oakesdale.
First team: Elena Flansburg, sr. (GP); Grace Perry, jr. (OAK); Bradyn Henley, sr. (OAK); Megan Crider, so. (OAK); Morgan Lentz, sr. (GP); Kyra Brantner, jr. (GP); Taia Gehring, so. (GP); Rori Weber, sr. (COL); Sadie Klaveano, sr. (POM); Lyla Kjack, so. (OAK); Avery Blank, fr. (TR).
Boys wrestlingGSL 4A/3AMVP: Brendan Hughes, sr., Mt. Spokane. Coach: Jacob Fry, Central Valley.
First team: 106: Mirro Parr-Coffin, fr. (GP); Maddox Taft, jr. (MtS). 113: Colton Roberts, fr. (UNI). 120: Joshuah Sherwin, sr. (UNI). 126: Ryder Owen, fr. (GP); Czar Quintanilla, sr. (UNI). 132: Billy Weisgerber, sr. (MEA). 138: Austin Schield, fr. (GP). 144: Jordan Schield, jr. (GP). 150: Izzy Acosta, sr. (GP); Paxon Cunanan, sr. (UNI). 157: Isaiah Ramirez, sr. (UNI). 165: Judah Eck, sr. (RL). 175: Duane Leslie, fr. (MEA). 190: Ethan Harvey, sr. (MEA). 215: Logan Ullah, sr. (MEA). 285: Macade Munro, sr. (CHE).
Second team: 106: Karver Peasley, fr. (GP). 113: Rocky Little, so. (GP). 120: Aiden Carr, sr. (CHE). 126: Willis Tomeo, jr. (FER). 132: Ben Jaime, sr. (MEA). 138: Kaysic Lundquist, sr. (MEA). 144: Trayndon Lundquist, jr. (MEA). 150: Matthew House, so. (MtS). 157: Kaden Rasmussen, jr. (CHE). 165: Dean Walton, sr. (CV). 175: Eli Yackel, sr. (CV). 190: Brock Gustafson, sr. (GP); Jaxon Leffer, sr. (UNI). 215: Caden Brooks, jr. (MEA); Wyatt Wells, sr. (CHE). 285: Chazz Gray, jr. (CHE).
GSL 2AMVP: Alijah Rhodes, sr., Rogers. Coach: Corey Thivierge, Clarkston.
First team: 106: Sam Bollinger, fr. (WV). 113: Tucker Miller, so. (DP). 120: Scott Bollinger, jr. (WV). 126: Ryder Markezic, so. (WV). 132: Parker Hamilton, sr. (DP). 138: Steven Mann, fr. (CLK). 144: Cohen Clark, sr. (WV). 150: Roman Gumm, sr. (ROG). 157: Kole Miller, sr. (DP). 165: Hunter Nicholson, sr. (EV). 175: Mason Matteson, jr. (WV). 190: Phoenix Jansen, jr. (CLK). 215: Logan Riley, sr. (WV). 285: Solomon Slind, sr. (DP).
Second team: 106: Braytin Scott, fr. (CLK). 113: Thatcher Hensley, fr. (WV). 120: Jovani Fijalka, so. (WV). 126: Derrick Bollinger, jr. (WV). 132: Clayton Ockwell, sr. (CLK). 138: Jaiden Peak, sr. (WV). 144: Ethan Sweeney, sr. (ROG). 150: Conner Nicholson, sr. (EV). 157: Israel Manfredda, so. (PUL). 165: Emmitt Priddy, jr. (DP). 175: Blake Berger, sr. (ROG). 190: Brandon Sanchez, sr. (ROG). 215: Theodore Engle, sr. (PUL). 285: Markus Ellenwood, sr. (CLK).
Northeast ACo-MVP: Ben Orth, sr., Lakeside; James Oliver, sr., Medical Lake. Coach: Sammy DesRoches, Riverside. Assistant Coach: Chase Fuson, Lakeside.
First team: 106: Clancy Olson, fr. (RIV). 113: Bodey Schweiger, jr. (RIV). 120: Hudson Cossett, fr. (LAK). 126: James Oliver, sr. (ML). 132: Spencer Scarpelli, so. (RIV). 138: Bryce Davis, jr. (COL). 144: Mason Pierce, fr. (ML). 150: Trent Seitters, fr. (COL). 157: Luke DesRoches, so. (RIV). 165: Brady Stetson, sr. (LAK). 175: Ryder Wolcott, sr. (RIV). 190: Ben Orth, sr. (LAK). 215: Vincent Ordaz, jr. (RIV). 285: Jacob Schuch, sr. (RIV).
Northeast 2BCo-MVP: Ares Swain, sr., Newport; Joey Matherly, sr., Liberty. Co-Coach: AJ Howard, Kettle Falls; Braden Davis, Liberty. Assistant Coach: Colton Orrino, Freeman.
First team: 106: Kyler Parry, 8th (NWC). 113: Grayson Bake, fr. (FRE). 120: Micah Rocha, so. (NWC). 126: Nakoa Rocha, sr. (NWC). 132: Carson Kline, sr. (REA). 138: Owen Pendell, sr. (REA). 144: Cody Phillips, so. (COL). 150: Quincy Paxton, so. (FR). 157: Gavvin Carter, so. (NEW). 165: Hudson Somes, so. (NWC). 175: Gabriel Mungia, so. (LRS). 190: Robert Warren, sr. (NEW). 215: Ares Swain, sr. (NEW). 285: Logan Valdez, jr. (REA).
Second team: 106: Ryder Pedersen, so. (FRE). 113: Caleb Perry, 8th (LIB). 120: Quinten Malone, sr. (FRE). 126: Bearret Murphey, jr. (FRE). 132: Joseph Young, so. (KF). 138: Malachi Hoff, sr. (DAV). 144: David Phillips, so. (NWC). 150: Ezekiel Evans, so. (KF). 157: Dakota Katzer, sr. (CHEW). 165: Kincaid Freer, jr. (KF). 175: Braden Walker, sr. (NWC). 190: Damon Turner, sr. (LIB). 215: Coleman Green, sr. (LIB). 285: Marcial Davis, jr. (LRS).
Girls wrestlingGSL 4A/3ACo-MVP: Briella Portrey, fr., Mead; Jalisca Holmgren, sr., Cheney. Coach: Tara Williams, Lewis and Clark.
First team: 100: Lily Cunningham, so. (UNI). 105: Denni Bippes, fr. (UNI). 110: Maci Hoadley, so. (UNI). 115: Addison Lathrop, jr. (CHE). 120: Camryn Daines, so. (UNI). 125: Kendall Smith, jr. (MEA). 130: Alexus Seaman, fr. (SP). 135: Adelina Berry, fr. (LC). 140: Hailee Argaw, sr. (RL). 145: Skyler Buckner, jr. (CHE). 155: Helora Agrippa, sr. (UNI). 170: Naomi Sauders, so. (LC). 190: Paitynn Hammond, so. (UNI). 235: Gigi Ajenifuja, so. (CHE).
Second team: 100: Adele King, fr. (MEA). 105: Jazmin Cuevas, sr. (CHE). 110: Maelia Amen, sr. (RL). 115: Ezri Gutierrez, so. (FER). 120: Jennifer Tian, jr. (CHE). 125: Duwa Idumwonyi, jr. (LC). 130: AJ Bradford, jr. (CV). 135: Zoe Grishsko, fr. (RL); Paige McGee, jr. (CHE). 140: Jasmine Shiva, sr. (UNI). 145: Kaylynn Burton, so. (SP). 155: Taygen Turner, jr. (CHE). 170: Sydney Didion, fr. (FER). 190: Stevie Hornyak, so. (MEA). 235: Hazel Finnegan, sr. (MtS).
GSL 2AMVP: Chloe Bennett, sr., East Valley. Coach: Dan Mauer, Clarkston.
First team: 100: Savannah Kanooth, so. (CLK). 105: Jordynn Zuniga, so. (PUL). 110: Isabella Sanders, fr. (ROG). 115: Savannah Taylor, sr. (ROG). 120: Ellodie Flanagan, jr. (ROG). 125: Evelyn Scott, jr. (DP). 130: Daniella Lucas, sr. (CLK). 135: Jaelynn Luna, sr. (ROG).140: Sabryna Pasamonte, sr. (WV). 145: Emily Bogle, so. (DP). 155: Hailee Orgill, so. (DP). 170: Harper Davis, fr. (DP). 190: Aspen Hellickson, so. (CLK). 235: Amelia Smith, fr. (ROG).
Second team: 100: Halleanah Treannie, fr. (EV); 105: Magdalena Sebastian-Lorenzo, so. (ROG). 110: Daphne Luna, fr.(PUL). 115: Hafisatu Abess, jr. (PUL). 120: Harmony Jones, fr. (EV). 125: Elaine Williams, so. (CLK). 130: Aviana Marek, jr. (WV). 135: Lilly Graves, jr. (WV). 140: Olivia Wyatt, sr. (CLK). 145: Joelyn Hart, jr. (CLK). 155: Addy Steppe, jr. (ROG). 170: Tilly Morgan, so. (CLK). 190: Olivia Schlosser, sr. (WV). 235: Mackenzie Reynolds, so. (DP).
Northeast AFirst team: 106: Angelica Bowman, fr. (ML).
GymnasticsGSL 4A/3A/2ACoach: Christine Curtis, University Assistant Coach: Michelle Hess, University
First team: All-Around: Kyla Roberts, sr. (UNI); Delaney Christoff, sr. (MEA); Gracilyn Young, jr. (MEA); Dylan Stoltz, so. (ML-1A). Vault: Reagan Cook, so. (NC); Lilah Haymore, jr. (CV); Briley Graves, jr. (FRE). Bars: Amaya Scheurer, sr. (MEA); Olivia Aronsen, so. (NC); Mason Bonnett, jr. (MEA). Beam: Olivia Aronsen, so. (NC); Julia Pegram, sr. (MEA); Evelin Williams, fr. (MtS). Floor: Amaya Scheurer, sr. (MEA); Mason Bonnett, jr. (MEA); Layla Meier, sr. (MtS).
Second team: All-Around: Amaya Scheurer, sr. (MEA); Olivia Aronsen, so. (NC); Mason Bonnett, jr. (MEA). Vault: Lily Gammon, so. (MtS); Lucy Patshkowski (CV); Ciarra Browning, jr. (MEA). Bars: Makena Christoff, so. (MEA); Reagan Cook, so. (NC); Lilah Haymore, jr. (CV); Makalia McKenney, jr.. (ML-1A). Beam: Lily Gammon, so. (MtS); Amaya Scheurer, sr. (MEA); Mason Bonnett, jr. (MEA). Floor: Paycee Nebel, jr. (UNI); Evelin Williams, fr. (MtS); Emme Baldwin, so. (UNI); Makalia McKenney, jr.. (ML-1A).